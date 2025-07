Motorola Razr 60 recenze: stylová skládačka s příznivou cenou

Dotlačit skládací telefony do střední třídy zní jako výborný nápad

Motorola přifoukla baterii, rozšířila schopnosti AI a odlehčila design

Za 17 490 Kč jde o letošní nejlevnější skládačku na českém trhu

Skládací telefony jsou plné paradoxů. Chceme od nich kompaktní rozměry i velký displej. Zároveň ale lpíme na jednoručním ovládání, ať už si to chceme přiznat, nebo ne. Najednou proto přibývá vnější displej, na jehož využití musí reagovat software, což znamená vývoj navíc. A když přičtete komplikace spojené s kloubem, je jasné, že poměr výkonu a ceny bude oproti klasické konstrukci horší.

Motorola ale nebere mobil jen jako účelové zařízení. V podstatě říká: „Proč si jednou nevyhodit z kopýtka a pořídit si něco pěkného, co potěší…“ A když už má dělat radost, ať ji dělá pořádně. Pár výtek bych však měl.

Klasické balení

Psát o tom, jak je krabička hranatá může být pěkná nuda. Plesat nad recyklovaným papírem vás asi taky nenapadne, zvlášť když balení slouží maximálně proto, abyste si cestou z krámu domů mohli představovat, co bude uvnitř.

V případě Razru 60 si nedělejte velké naděje. Pořád dostanete jen samotný smartphone a kabel k němu, ale je milé, že se snaží Motorola udělat něco navíc. Ona totiž krabičku parfémuje. Otevřete ji, dýchne na vás odér, který by můj netrénovaný nos identifikoval jako směsici dezinfekce, ozónu a interiéru nového auta a vám dojde, že tohle nikdo jiný nedělá. Je to malé, ale milé gesto.

Stylovka pro oči i uši

Jestli na skládačkách něco oceňuji, tak chuť se odlišit. V této myšlence Motorola exceluje. Rozevřený telefon, jak ho vyndáte z krabičky, vlastně nabízí ten nejošklivější pohled. Jednolitá černá plocha, na které nejde přehlédnout mělkou prohlubeň v kloubu, rámečky jsou všechno, jen ne tenké, a že vystupují eleganci taky nepřidá, zvlášť když jste zvyklí na sklo přetékající přes okraje.

Zklamaně telefon zavřete a ozve se klapnutí. Ten zvuk nejde přeslechnout, ale věřím, že si ho budete užívat několikrát denně. Kolikrát jsem měl i pocit, že se po mně kvůli němu někdo otočil, ale být středem pozornosti k véčkům tak trochu i patří.

Ten zvuk vypovídá i o bytelnosti konstrukce. Kovové rámečky telefon zpevňují, skřípání a ochození bych se nebál, ostatně Razr splňuje i nároky na splnění voděodolnosti dle normy IP48. Nepatrně vyvýšené rámečky pak chrání displej a tlačítka v horní půlce zařízení snadno najdete v zavřeném i otevřeném stavu. Všechno to do sebe zapadá, jen si vaše ruka musí zvyknout na dvě polohy.

Ale rádi jí čas na trénink poskytnete, protože to pokaždé bude příležitost si sáhnout na příjemnou texturu vzdáleně imitující gumu, potěšit oko na eloxované boky i otestovat, jak z kloubu vykoukne ocelový spojovací most. Celé to zakončí aretace, které dopomůže otevírání v posledních cca 15°.

Ergonomicky už to ale takové terno není. Že se tlačítka maličko kývou, bych oželel, stisk mají pořád zřetelný. Že na zádech vidíte každý vlas a smítko se taky dá přežít, aspoň se nemusíte bát, že by Razr 60 klouzal v ruce. Ale otevřít tuhle skládačku jednou rukou je prakticky nemožné. Obliny na bocích neposkytují prstům velkou oporu, do skuliny mezi nimi taky nehet strčíte jen těžko, a pokud ano, musíte si přehmátnout, abyste neskončili v půlce rozevření, jak je telefon s poměrem stran 22:9 dlouhý. Ideální není ani integrace čtečky otisků do vypínače, občas vás může splést a mimoděk si telefon vypnete, když chcete třeba jen otevřít internetové bankovnictví.

Bohužel platí i tentokrát, že pro krásu se musí trpět. Sami si budete muset rozmyslet, jestli vám za to Razr stojí. Fotky, kdy Motorola stanuje na nočním stolku sice vypadají působivě, ale USB-C je pořád vespod, takže při tom nejde telefon nabíjet. Zato do kapes mobil vklouzne jak Popelčina nožka do střevíčku, což sice na papíře zní jako zanedbatelné plus, ale v praxi jste rádi, že se o mobil v kapse nenapíchnete pokaždé, když se ohnete ke tkaničkám.

Kromě námi testované zelené barvy se Motorola Razr 60 prodává ještě v bílé a modré barvě.

Malý displej na zábavu, velký pro radost

Véčková konstrukce citelně ovlivňuje i parametry obrazovek. Už při prvním spuštění vás Motorola varuje, že z hlavní obrazovky nemáte stahovat nalepenou pozici, ani lepit jakoukoli jinou. Ochranu musí zajistit samotná konstrukce, ale vyžaduje to od uživatele opatrnost – asi nechcete do mobilu zavřít pětikorunu nebo klíče. Vnější displej už je krytý tvrzeným sklem Gorilla Victus.

Zásadní jsou možnosti ovládání přes displeje, dokonce dvakrát. Nejde hodnotit funkce jen jako má/nemá – představte si, jak matoucí by bylo, kdybyste třeba mohli Always-on displej aktivovat jen na vnější obrazovce. Naštěstí Motorola nic nepodcenila, naopak! Informace o zmeškaných notifikacích si můžete zapnout na vnějším i vnitřním displeji a poklepání rovněž funguje na obou. Razr ale umí i takové triky, jako rozsvícení mávnutím rukou nad obrazovkou nebo když zařízením pohnete. Je to blbost? Jen na první pohled. Až budete mít položené véčko na stole, stačí do nej cvrnknout prstem, protože zaťukat se skoro nikdy nepodaří.

Zobrazovací schopnosti vnitřního displeje jsou jinak průměrné. Nudlovitý poměr stran úplně nepomáhá ovládání jednou rukou. Jde sice stáhnout obsah na spodní část obrazovky, ale vyžaduje to ovládání gesty, násobný stisk tlačítek nedělá nic. Můžete leda stáhnout roletku s notifikacemi posunem prstu po čtečce otisků, ale to je chabá náhrada.

Rozlišení 2640 × 1080 pixelů na úhlopříčce 6,9″ bohatě stačí, barvy pOLED panelu v kombinaci s ručním doladěním nedávají moc prostoru ke kritice, ale regulace jasu by snesla vylepšení v některé z budoucích aktualizací Androidu 15. Trvá i dvě vteřiny, než se přizpůsobí okolnímu světlu a i tak se snaží držet v nižších intenzitách, přestože výrobce tvrdí, že limitem je 3000 nitů.

Paradoxně raději jsem koukal na vnější displej a snažil se spoustu věcí vyřešit přes něj. Rozlišení 1066 × 1056 pixelů mu na diagonále 3,6″ moc sluší a že má jen 90 Hz a na framerate vnitřního displeje mu tak 30 Hz chybí, vůbec nevadí.

Vsadit na Mediatek nebyla nejlepší volba

Loňský Razr 50 Ultra poháněl Snapdragon 8S, letošní Razr 60 Ultra si polepšil na Snapdragon 8 Elite, „základní“ Razr 60 si musí vystačit s Mediatekem Dimensity 7400X. Oba procesory jsou z pohledu technologií tak vzdálené, že je nemá cenu ani porovnávat.

Přesto se nedokážu ubránit zklamání. Při denním brouzdání po sociálních sítích, pátrání na internetu i hraní jednoduchých her se zdá, že Razr problémy s výkonem nemá. Sekání žádné, stabilita příkladná.

Jenže benchmarky odhalí, že rezervy Motoroly jsou vymetené. Jen pro kontext, v Geekbench 6 dostal Pixel 9 u multi-core score cca 4300 bodů. Galaxy A56 3900. Realme 14, startující v době recenze na 6 tisících korun, získalo 3065 bodů. Co na to Motorola Razr 60? 3046 bodů!

Přitom specifikace nevypadají nijak zaostale: 8 GB RAM LPDDR4X, k tomu 256 GB v úložišti (systém zabírá 26 GB) a osm jader procesoru se dělí na čtveřici Cortexů A78 na 2,6 GHz a čtyřku A55 na 2 GHz. Nutno ovšem doplnit, že výkon si telefon drží stejně pevně, jak Yusuf Dikec vzduchovku. Teplota tomuto tempu odpovídá, ani pod maximální zátěží jsem nedokázal dojít k 35 °C. Z telefonu se přitom linulo lehce nepříjemné teplo, ale koncentrovalo se do oblasti okolo objektivů, daleko od prstů držících mobil samotný.

Baterie si polepšila, ale co to bezdrátové nabíjení?

Nižší výkon by mohl znamenat delší výdrž. A vskutku, mezigeneračně si Motorola polepšila z 4200 na 4500 mAh a tradiční li-ion akumulátor vyměnila za jeho vylepšení s křemíkovou katodou. Měřitelný náskok za tím ale nehledejte, výdrž je v pohodě, ale žádný maratonec se z Razru nestal. Den pod zátěží zvládnete.

Nabíjení často dokáže výdrž kompenzovat. Jakmile si jednou nabízíte nabíjení rychlé nejen na papíře, každý krok zpět bolí dvojnásob. 30 Wattů odpovídá spíš hodnotě použitého čipsetu než výsledné cenovce, tím spíš, že nabíječku si musíte dokoupit zvlášť. S maximálním výkonem Turbo Charge se Motorola doplní za necelou hodinu, kdy v cílové rovince dle očekávání zpomalí. I půl hodiny nabíjení vydatně pomůžou, ale desetiminutové zázraky Razr zkrátka neumí. V případě, že použijete klasickou nabíječku k notebooku, čekejte, že z 1 na 100 % se dostanete za 77 minut.

Naměřená rychlost nabíjení 30W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 12 minut 23 minut 39 minut 57 minut

Nalákat by vás ale mohlo bezdrátové nabíjení o výkonu 15 W, které částečně funguje obousměrně. Proč částečně? Z nepochopitelných důvodů Razr 60 umí bezdrátově nabíjet sluchátka Moto Buds+, ale jinou elektroniku k životu neprobudí. Takže zatímco z S23U nabiju, ze Razru Samsungu nijak nepomůžu. Považuji takové budování oploceného ekosystému za nešťastné rozhodnutí, které si se svým tržním podílem Motorola dovolit neměla.

Moto UI dělá čistý Android chytřejším

Pro software telefonů Motorola platí, že méně je více. Nebýt všudypřítomné Moto AI, řekli byste po vteřinovém seznámení, že Razr pohání čistý Android 15. Widgety jako kdyby vypadly Googlu z oka, bubliny v notifikační liště pořád stejně plýtvají místem.

Ale zatímco Pixely se tváří totálně spartánsky, Motorola si tu a tam přidá nenápadně přidává praktické pomůcky. Moderním standardem je nástrojová lišta, která umožňuje spouštět aplikace v plovoucích oknech. Klasika, jejíž potenciál většina výrobců snižuje, protože vynechávají možnost spustit okno rovnou z notifikace.

Motorola ale do upozornění přidala kouzelné tlačítko, které toto umožní. Nemusíte si proto mezi nástroje naházet všechny komunikační aplikace, abyste v průběhu hry dokázali odpovídat na zprávy. Stačí, když vám pípne upozornění, ťuknutím do rohu si otevřete zmenšený náhled rovnou píšete odpověď.

Pokud by vám přesto něco uniklo, můžete vyzkoušet umělou inteligenci. Motorola sice staví na Gemini, ale přidává i vlastní Moto AI, která umí shrnout obsah z aplikací pro SMSky, LinkedIn, Facebook Messenger, Discord, Instagram a klasický telefon. Zvládá sice jen angličtinu, španělštinu a portugalštinu, ale aspoň pasivně češtině rozumí.

Umí samozřejmě i jiné věci, ale jejich omílání už začíná být fádní. Jedná se o běžné vyrábění wallpaperů a avatarů, přepis textu a shrnutí. Zajímavě vypadalo vytváření playlistů, než se ukázalo, že si je umělá inteligence tahá z Amazon Music.

To už častěji oceníte různé zkratky a gesta, které Motorola používá už spoustu let. Umí posouvat skladby podržením tlačítek hlasitosti, dvojité otočení zápěstím spustí fotoaparát, zatřesením rozsvítíte baterku, vyzvánění ztlumíte přiblížením ruky k foťáku. Jsou to drobnosti, ale za chvíli je budete hledat u všech telefonů.

Fotoaparát ideální na momentky

Fotografické schopnosti reprezentuje dvojice kamer, pravděpodobně stejných, jako u loňského ročníku:

hlavní 50MPx fotoaparát s f/1.7, optickou stabilizací a ostřením fázovou detekcí napárovaný na snímač o velikosti 1/1.95″

širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 12 MPx, světelností f/2.2 a zorným úhlem 120°

Asi vám došlo, že zoom bude u Razru obstarávat hlavní optika výřezem, nikoli opticky. Obslužná aplikace si toho je vědomá a v hlavní nabídce proto nabízí jen dvojnásobné přiblížení. Můžete ji sice donutit plynule přejít až k desetinásobnému zvětšení, ale prakticky nemá cenu jít dál, než k 5× zoomu. V displeji ve formě průstřelu doplňuje hlavní dvojici selfie kamera o rozlišení 32 MPx se světelností f/2.2.

Ukázka denních snímků

Z hlediska kvality vsadila Motorola na líbivost. Nebojí se sáhnout po sytějších barvách, ráda akcentuje efekt HDR a ve většině případů i zdatně ostří. Díky tomu zdatně posbírá momentky z výletů, občasné selfie nebo krajinku, aniž by nutila majitele procházet celou galerií a mazat nepovedené snímky.

Ukázka zoomu

Podobná charakteristika se vztahuje i na video, jen jsou u něj viditelnější rozdíly mezi jednotlivými objektivy. Bohužel se u filmování připomíná slabší procesor a Razr nezvládá víc, než 4K rozlišení při 30 snímcích za sekundu. Troufám si napsat, že pro záznam videa v ucházející kvalitě je využitelný pouze hlavní snímač, širokáč už nikoliv, a to ani za dobrého světla.

Ukázky nočních snímků

Přestože jsem s Motorolou fotil podobně, jako s klasickým smartphonem, výrobce počítá i se snímáním v polo-otevřeném stavu. Hledáček se pak automaticky smrskne na polovinu displeje a ovladače utečou na jeho druhou půlku. Máte tak o maličko lepší přístup k samospoušti, jinak software moc vychytávek nenabízí – přitom by mohl přidaný prostor využít třeba na jakýsi „pracovní stůl“, na který by si každý uživatel uspořádal zástupce na režimy a efekty, které používá nejčastěji.

Bohužel Razr počítá s tím, že zahnutý telefon využijete spíš jako stojánek, někam ho opřete a necháte se natáčet. V kombinaci s širokoúhlým objektivem to ani není špatný nápad, ale chybí na něj nějaké sledování objektů. Je to však jen drobná piha na kráse, kterou vyrovnávají takové legrácky, jako focení gestem nebo animace na vnějším displeji, které snad zaujmou děti víc, než nudné „Řekněte sýýýýýr!“

Závěrečné hodnocení

Než se pustíme do resumé, musím opakovat očividné: model Razr 60 Ultra (recenze) je na hony vzdálený základnímu Razru 60. Dá se říct, že druhý jmenovaný je primárně pokusem dostat véčka mezi levná zařízení. Zní vám to logicky? Při pohledu na cenu 17 a půl tisíce šetřílky asi chytají závratě, ale z pohledu skládaček je to poměrně zajímavá cena.

Bohužel snaha šetřit se extrémně projevila v použitém procesoru. Jako foldable by si Razr dokázal obhájit slabší výkon, reprezentuje ho design a styl. Ale co je moc, to je moc. Je hezké, že je tahle mašinka voděodolná, atraktivní i promyšlená a ani funkce jí nechybí, ale výkonnostní deficit pořád zamrzí.

Motorola Razr 60 se tak místo první dostupné skládačky stává spíš zařízením pro úzce zaměřenou skupinu, které stačí do telefonu nainstalovat nějaké ty sociální sítě, chce se pochlubit originálním telefonem, ale ve skutečnosti nemá k technologiím žádný vztah.

Nechávám na každém, jestli chce platit tak vysokou daň jen za to, že se telefon sklápí.

Klady atraktivní design

voděodolnost (IP48)

chytré využití vnějšího displeje

užitečná vylepšení Moto UI

cena (v rámci „skládaček“) Zápory nižší výkon

pouze 30W nabíjení

bez optického zoomu

průměrná kvalita fotek

