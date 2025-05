Recenze Motorola Razr 60 Ultra: skvělá, ale drahá

Motorola uvedla na český trh svou novou vlajkovou loď Razr 60 Ultra

V přímém srovnání s loňským modelem je prakticky ve všem výrazně lepší

Dojem ale podráží cena 32 490 Kč a snaha udělat z Razru „hlavní vlajkový telefon“

Motorola letos vsadila vše na jednu kartu. Nejlepší model Edge 60 Pro je zřetelně pod vrcholem vlajkových modelů, nicméně žádná vybavenější „placka“ v plánu není. Roli totálního vlajkového modelu převzal vrcholný model řady Razr, konkrétně Razr 60 Ultra. Jak toto véčko obstojí v nové roli vládce celého portfolia a potěší i náročné zákazníky Motoroly, kteří se doposud ohebným smartphonům vyhýbali?

Výsledkem povýšení do stavu super-vlajkového telefonu je i značně ambiciózní cenovka, která oproti loňskému předchůdci poskočila o 2,5 tisíce korun. Razr 60 Ultra pořídíte v jediné paměťové konfiguraci 16/512 GB za 32 490 korun včetně DPH. Motorola trochu s podivem rozhodla o tom, že ke smartphonu nebude nabízet žádné dárky ani zaváděcí slevy.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Obsah balení

Telefon k vám dorazí v černé krabičce, která jasně symbolizuje „něco lepšího“, trochu toho luxusu, v porovnání s bílým balením telefonů řady Edge. Balení je příjemně navoněné a uvnitř najdete vše, co tak nějak očekáváte: metrový USB-C kabel, spoustu literatury a pouzdro v barvě telefonu. V našem případě dřevěné hnědé varianty jsme dostali koženkové pouzdro s poutkem v barvě Mocha Mousse od Pantone.

Novinkou, na kterou dohlíží Evropská unie, je energetický štítek. Z něj se dozvíte, že telefon má energetickou třídu A, odolnost třídy D, opravitelnost třídy B a že baterie vydrží nabitá 48 hodin a 48 minut.

Výborně zpracovaná skládačka

Véčkové telefony Motorola už také ušly slušnou vývojovou cestu a neměly by nás tedy zaskočit žádné řemeslné nedodělky. A skutečně, tělo i samotná konstrukce jsou velice pevné, dokonce i výrazně těžší (nyní 199 gramů, vloni 189 gramů). Zatímco tělo je vyrobeno z hliníku, pant, který ohýbá poloviny telefonu, je z nerezové oceli.

Razr díky němu konečně působí opravdu věrohodně a poctivě, dílensky skutečně úctyhodně. Když to porovnám s Razrem 40 Ultra z roku 2023, který měl už od výroby pant hodně rozviklaný, nejistý a v otevřeném stavu jsem naměřil úhel 178° namísto 180°, zde nic podobného nenajdete. Telefon je skutečně skvěle vyrobený a ve srovnání s o pár generací vyspělejšími Flipy od Samsungu konečně obstojí beze zbytku.

Za zmínku stojí i odolnost. Dle štítku sice odolnost proti pádům není nijak dobrá, to jsme v rámci dobrých vztahů s Motorolou raději ani nezkoušeli. Bude vám muset stačit to, že vnější displej kryje nová generace odolného skla Gorilla Glass Ceramic; a ta vydrží dost. K tomu se sluší pochválit odolnost IP48 proti prachu a ponoření do vody až do 1,5 metru na 30 minut. Zejména odolnost proti prachovým částečkám větším jak 1 milimetr dělá z Razru 60 Ultra nejodolnější skládačku od tohoto výrobce.

Dřevo, „kůže“, nebo alcantara?

Zastavit se musíme i u designu. Základní koncepce je sice stejná jako vloni – véčko s velkým vnitřním displejem, venkovní displej je zase přes celou polovinu zad a obtéká duo kamer. Motorola ale znovu vsadila na poutavé barvičky a materiály: červená Rio Red z umělé kůže, zelená Scarab s alcantarou a nakonec Mountain Trail, která má dolní část zad ze stoprocentní dřevěné směsi.

S dřevem americká firma experimentovala již vloni u modelu Edge 50 Ultra a ani letos to rozhodně není špatný nápad. Materiál je příjemný na omak, dobře se díky němu telefon drží a čas od času se nejspíš přistihnete, jak břískem palce hladíte vrstvy dřeva. Ku prospěchu jde i odolnost a fakt, že na vzoru nejsou vidět nečistoty či případné škrábance. Oproti tomu červená je vlastně jen tuctová kůže a zelená s alcantarou zase kvůli „semišovému“ povrchu nebude vyhovovat každému.

Dva skvělé displeje

Nový Razr 60 Ultra disponuje dvěma skvělými displeji. Od loňského roku se navíc technologie zobrazovačů nijak zásadně neproměnila. Také tentokrát tedy zákazníci mohou počítat s LTPO AMOLED panelem uvnitř i vně, nechybí podpora pro dynamickou obnovovací frekvenci (až 165 Hz) a dostatečná svítivost. Ta stoupla u velkého displeje na 4 500 nitů, u menšího na 3 000 nitů.

V obou případech hovoříme o hodnotách při zobrazování HDR obsahu. V automatickém režimu naměřili experti z GSMAreny přinejlepším 1 500 nitů. Kolegové z německého Chipu pak 1 367 nitů. I to ale představuje celkem solidní inovaci, protože u loňského modelu Razr 50 Ultra se maximální jas pohyboval těsně pod hranicí 1 300 nitů, o rok dříve dokonce jen 1 050 nitů.

Sluší se doplnit i to, že vnitřnímu panelu narostla úhlopříčka na 7″ a zdvihlo se i rozlišení na 1 224 × 2 912 pixelů (jemnost rázem 464 bodů na palec). Kvalitativně jsou oba displeje na vynikající úrovni, u venkovního panelu s úhlopříčkou 4″ byste jen marně hledali rastr, opět vynikající jemnost 417 pixelů na palec.

Velkým tématem je u skládacích telefonů stále ohyb v displeji – tedy bod, ve kterém se displej „láme“. I v tomto ohledu už Motorola dohnala konkurenční Samsung, tedy smím-li srovnávat s řadou Galaxy Z Flip. Škvíra pro zasunutí ohybu je stále patrná proti světlu a také ji lze nahmatat, ale není to nic extra neobvyklého a po pár dnech si toho již přestanete všímat.

Výkon a výbava

Coby hlavní a vrcholný model celé nabídky společnosti Motorola musí Razr 60 Ultra snést ta nejpřísnější kritéria. Jak je na tom tedy po stránce výkonu? Nabízí aktuálně nejvýkonnější čipovou sadu Snapdragon 8 Elite s 3nm architekturou, 8jádrovým procesorem taktovaným až na 4,32 GHz a grafickou jednotkou Adreno 830. Potud vše v pořádku, přece jen, něco lepšího byste jen tak nenašli.

Hardwarové parametry Motorola Razr 60 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core, 2× 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M, GPU: Adreno 830, RAM: 16 GB, interní paměť: 512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 73,99 × 171,48 × 7,19 mm (otevřený), 73,99 × 88,12 × 15,69 mm (zavřený), hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP48 Displej, konektivita a baterie 7", LTPO AMOLED, rozlišení: 1224 × 2912 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 12mm, 122˚, 0.6µm, PDAF, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.0, 0.64μm, HDR, 4K video Cena: 32 490 Kč Kompletní specifikace

Při práci s aplikacemi, hraní her nebo procházení uživatelského prostřední byste jen těžko narazili na jakékoliv zadrhávání, záseky nebo jakékoliv omezení plynulosti. Tabulkový výkon z benchmarků je však mírně pod úrovní klasických „placatých“ vlajkovek konkurence. Má to svůj důvod – Razr, jako většina véčkových telefonů, má velký problém s chlazením. Jen po 15 minutách hraní nebo po 5minutovém benchmarku se horní část zad (ta s displejem) rozžhaví do 36–39 °C.

Benchmark Motorola Razr 60 Ultra Motorola Razr 50 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Xiaomi 15 Ultra Geekbench 6 – Single Core 2 910 bodů 1 732 bodů 3 060 bodů 3 008 bodů Geekbench 6 – Multi Core 6 669 bodů 3 882 bodů 9 833 bodů 9 065 bodů 3DMark Wild Life Extreme 5 278 bodů 3 047 bodů 5 951 bodů 6 142 bodů AnTuTu 10 2 223 718 bodů 1 079 865 bodů 2 265 528 bodů 2 544 373 bodů

Kromě toho, že se objevuje throttling, je takto horký telefon i celkem nepříjemný na držení v rukou. A aby toho nebylo málo, při takovéto zátěži brutálně klesá výdrž (klidně 5 % za 10 minut). Jakkoliv se tedy snaží Razr 60 Ultra doručit zákazníkům to hlavní – tedy výkon – za herní telefon bych jej určitě neoznačil.

Operační paměť 16 GB je dostatečná i bez virtuálního rozšíření (lze rozšířit až o dalších 16 GB, případně nechat rozhodnout AI). Úložná paměť s kapacitou 512 GB (UFS 4.0) se taktéž tváří bezproblémově, přestože po prvním zapnutí zbyde pro vaše data zhruba 470 GB. Stejně jako vloni ale paměť telefonu nelze nijak hardwarově rozšířit – slot totiž nabízí místo pouze pro jednu nanoSIM kartu, tudíž není k dispozici ani obligátní Dual SIM. Naštěstí nechybí podpora pro eSIM.

Z další výbavy bych pak nerad opomenul Wi-Fi 7 (dual band i tri band), 5G, Bluetooth 5.4, GPS, NFC pro bezkontaktní placení nebo USB typu C 2.0. Klasicky je k dispozici i bezdrátová služba Smart Connect pro bezdrátové propojení s monitorem, myší a klávesnicí, případně pro rychlé párování sluchátek a chytrých hodinek. V pravém tlačítku pro zapínání je obsažena také kapacitní čtečka otisků prstů, která funguje rychle a spolehlivě.

Výdrž a nabíjení

Obvyklé pravidlo véčkových telefonů, kdy výbava – a hlavně pak výdrž, respektive baterie – ustupuje stylu a kompaktnímu provedení, se trochu láme s tím, jak výrobci nasazují nový typ křemíko-uhlíkových baterií. V takřka na chlup stejném těle jako předchůdce tak Razr 60 Ultra nabízí o 700 mAh větší akumulátor.

Baterie s kapacitou 4 700 mAh slibuje obstojnou výdrž na necelé dva dny. Dvakrát během testování se mi přihodilo, že druhý náročný pracovní den už Motorola neunesla a večer kolem 17. hodiny požadovala nabíječku s posledními 10 %. Zároveň telefonu opravdu prudce klesá výdrž při vysoké zátěži, například při používání generativních AI funkcí nebo hraní her. Na 2–2,5 dne pohodlného používání se dostanete leda s úsporným režimem.

Naměřená rychlost nabíjení 68W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 12 minut 17 minut 32 minut 48 minut

Nabíjení pak meziročně také příjemně poskočilo, a to na 68 W kabelem, případně 30 W bezdrátově, nechybí ani 5W reverzní dobíjení. Pokud máte doma příhodnou 68W nabíječku, zvládnete dobít telefon za necelých 50 minut. Originální adaptér značky Motorola stojí pětistovku, využít můžete i 125W adaptér se dvěma USB-C porty za necelých 1 200 korun.

Systém s umělou inteligencí

Motorola už pár let sází na vlastní nadstavbu Hello UI, která jasně vybočuje z dříve uniformního stylu čistého Androidu. Na pozadí této nadstavby je Android 15, během našeho testování s březnovou bezpečnostní záplatou. Navrch slibuje výrobce 3 velké aktualizace Androidu a 4letou podporu bezpečnostních updatů.

Důležité je, že i po shiftu z čistého Androidu na Hello UI si Motorola zachovává svou oblibu různých vychytávek, gest a zlepšováků. Stále funguje přepínání skladeb bočními tlačítky, rychlé otočení pro zapnutí kamery nebo zatřesení telefonem pro aktivaci svítilny. Líbí se mi i práce s venkovním displejem, který stejně jako v minulosti umí spouštět 100 % všech aplikací, nabízí vlastní widgety a dokonce i nabídku her, kdybyste se třeba nudili u lékaře nebo při cestě městskou hromadnou dopravou. Pokud vám nevadí odlišné rozhraní mírně na šířku, můžete vnější panel používat prakticky ke všemu, omezení tady není.

Co se týče AI, výrobce od loňska rázně posílil. Přidal například speciální tlačítko na levém boku pro vyvolání rozhraní Moto AI, které doplňuje Gemini a gesto Circle to Search. Moto AI využívá pro všetečné dotazy uživatelů jak Gemini, tak i Copilota nebo Perplexity. Stačí před otázku či příkaz vměstnat název jednoho z těchto AI nástrojů. Pro komunikaci v češtině bohužel musíte doplnit ještě příkaz, aby s vámi AI hovořila česky. Ve výchozím stavu umí pouze anglicky, španělsky a portugalsky.

I funkcích Dohnat zmeškané, Naslouchání, Zapamatuj si a Magic Canvas jsme hovořili již v recenzi levnějšího modelu Edge 60 Fusion, který letošní AI novinky od Motoroly nabídl jako první. Sumarizace a chytré ukládání poznámek je sice praktické, ale můžete bez toho žít. Minimálně je sympatické vidět, že v Motorole někdo nad umělou inteligencí přemýšlí a nesnaží se nabídnout jen to, co mají už všichni.

Fotoaparát: zase bez teleobjektivu

Vloni Motorola udělala u Razrů velkou odbočku a vybavenější model Razr 50 Ultra opatřila teleobjektive na úkor širokoúhlé kamery. Jak se ukázalo, odbočka to byla jen dočasná. Letos se Razr 60 Ultra vrací opět s dvěma fotoaparáty – ono na záda se jich také v tomto rozložení víc nevejde – a opět jde o kombo hlavního a širokoúhlého fotoaparátu:

Hlavní – Isocell GNJ, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.88, ohnisková vzdálenost 22 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).

– Isocell GNJ, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.88, ohnisková vzdálenost 22 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF). Širokoúhlý – Sony IMX 816, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,93″, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 12 milimetrů, úhel záběru 122°, elektronická stabilizace obrazu, fázové ostření (PDAF).

– Sony IMX 816, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,93″, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 12 milimetrů, úhel záběru 122°, elektronická stabilizace obrazu, fázové ostření (PDAF). Přední – Isocell JNS, rozlišení 50 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.5, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů.

Výrazně proměněná sestava fotoaparátu nám ale udělala veskrze radost. Snímky hlavním foťákem mají vynikající hloubku ostrosti, působí živě a kromě občasného přehánění barev jim prakticky není co vytknout. Skvěle pracuje i širokoúhlý objektiv, který i přes úhel 122° šikovně skrývá jakýkoliv oblý efekt. Navíc i on má výbornou ostrost a i na velkém monitoru jsem měl občas problém od sebe snímky z obou foťáků odlišit.

Problém nastává v noci, kdy už širokáč bezpečně odhalíte, protože mu chybí optická stabilizace a snímky jsou dost roztřesené, respektive z mnoha jiných důvodů neostré. Široká kamerka pak podporuje také makro ze vzdálenosti 4–6 centimetrů, které funguje obstojně a není potřeba pro tyto účely využívat digitální zoom.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

A právě zoomu se budeme věnovat teď. Nepochopte mě špatně – to, že výrobce vsadil spíše na širokoúhlý fotoaparát na úkor zoomu, je správný tah. Nicméně i tak se mi zdá, že absence bezztrátového přiblížení u telefonu za 32 tisíc, který se navíc holedbá plaketou „nejlepší telefon Motorola pro rok 2025“, je prostě špatně a Razr kvůli tomu výrazně ztrácí na prakticky jakoukoliv konkurenci.

Reálně je schopný zoomovat pouze digitální, tzv. výřezově, a to až 30×. Využitelnost ale kulhá. Spolehnout se na tento počítačový zoom lze pouze u portrétů, které můžete pořizovat s virtuálním ohniskem 24/35/50 milimetrů. Ve dne a překvapivě i večer jsou portréty moc pěkné, bokeh je působivý a nespornou výhodou véčkového telefonu je, že můžete pohodlně vytvářet i autoportréty zadní kamerou.

Hledáček si jednoduše promítnete na venkovní displej, jako jsme to viděli již mnohokrát. Tím pádem více či méně odpadají starosti s přední kamerou, která je ale také velmi schopná a i ona dostala vysoké rozlišení 50 Mpx. Plný počet pixelů si ale musíte aktivovat v nastavení, běžně selfíčka pořizuje v rozlišení 12,5 Mpx.

Také video dostalo v roce 2025 významnou posilu. Pokud je to pro vás důležité, Razr 60 Ultra konečně podporuje i 8K rozlišení při 30 fps. Konvenční uživatel vezme s povděkem schopnost natáčet 4K při 30/60 fps, a to jak duální sestavou kamer vzadu, tak i selfie kamerkou v průstřelu vnitřního ohebného displeje.

Závěrečné hodnocení

Motorola Razr 60 Ultra je vlastně skvělý telefon, který kombinuje esenci klasických smartphonů tohoto výrobce a ohebnou véčkovou konstrukci, po které spousta zákazníků prahne. Navíc je na něm znát vývojová vyspělost, hlavně pak na celkovém zpracování. Nápadité barevné verze a volba materiálů je pak jen třešničkou na dortu – véčko skvěle vypadá a je velmi dobře zhotoveno.

Nejsem si ale jistý, jak moc se výrobci vydaří krok udělat z Razru jedinou právoplatnou vlajkovou loď pro tento rok. Véčka totiž mají spoustu omezení: málo místa na zádech pro fotoaparáty, menší baterie, složitější konstelace součástek uvnitř rozděleného těla, z čehož vyplývají například komplikace spojené s častějším přehříváním horní poloviny.

Faktem ale zůstává, že Razr 60 Ultra je velmi zajímavý i při meziročním srovnání s Razrem 50 Ultra, což nevídáme často. Má vyšší výkon, lépe poskládaný fotoaparát, akumulátor nového typu a třeba i rychlejší nabíjení. Celkový dojem tak kazí vyšší cena, která v kontextu potenciální konkurence nedává moc smysl. Případné argumenty výrobce asi budou pochopitelné, ale zdali mu to pomůže uspět s novým Razrem na trhu, to ukáže až čas. Pokud ale v budoucnu Razr 60 Ultra zlevní, půjde o velmi zajímavou volbu.

Motorola Razr 60 Ultra 8.8 Design a zpracování 9.5/10

















Výkon a optimalizace 8.8/10

















Hardwarová výbava 8.5/10

















Kvalita fotografií a videa 8.6/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady vynikající zpracování, pěkný design

oba displeje na skvělé úrovni

funkční systém s praktickou umělou inteligencí

povedené fotoaparáty a video Zápory problémy se zahříváním

trochu slabší výdrž

ještě vyšší cena než dříve

chybí teleobjektiv Koupit Motorolu Razr 60 Ultra

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.