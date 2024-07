Recenze Samsung Galaxy Z Flip 6: revoluce se letos nekoná

Samsung Galaxy Z Flip 6 možná až příliš navazuje na véčko z loňského roku

Přináší jen minimum inovací, například lepší hlavní fotoaparát nebo větší baterii

Cena se oproti loňsku mírně poskočila, Flip 6 v základní verzi 12/256 GB vyjde na 28 990 Kč

Píše se rok 2024 a Samsung uvádí na trh svůj nový skládací telefon, véčko Galaxy Z Flip 6. Ač se to zdá neuvěřitelné, korejský výrobce má v tomto celkem perspektivním segmentu na českém trhu stále pouze jediného konkurenta – čínsko-americkou Motorolu a její modely Razr. V průběhu letošního roku by se u nás měl začít prodávat ještě Xiaomi Mix Flip. Přesně podle očekávání se tak Korejci nehrnou do žádných přehnaných inovací na poli designu či funkcí. Jaký je tedy nový Flip 6 a vyplatí se mu dát přednost před loňskou generací?

Samsung se nevyhnul meziročnímu zdražování. Nové véčko tedy v základní konfiguraci 12/256 GB pořídíte za 28 990 Kč, vyšší 512GB paměťovou variantu pak koupíte za 31 990 Kč. Zdražení o 500 až 1 000 korun oproti Z Flipu 5 je alespoň částečně vykoupeno vyšší operační pamětí (12 namísto 8 GB). Cena může být ponížena výkupním bonusem, ale to platilo i vloni.

Obsah balení

Černá krabička od Galaxy Z Flip 6 plní skutečně jen jedinou funkci – ochránit mobil při převozu. Estetickou roli nemá takřka žádnou, na víku je pouze Flip v zavřeném stavu a v barvě, kterou si zvolíte. Uvnitř se nachází telefon samotný, černý USB-C kabel, nezbytné písemnosti a sponka na SIM slot. Příslušenství je k dispozici na e-shopu: pouzdra startují od 690 korun, nabíjecí adaptér stojí 590 korun.

Véčko jako lusk

Samsung má obrovskou výhodu. V segmentu skládacích telefonů se pohybuje nejdéle ze všech – v tomto ohledu jde o skutečného průkopníka – a má tak zdaleka nejlepší know-how v oblasti konstrukce telefonů s ohebným displejem. A přestože v globálním měřítku už se mu vyrovná Xiaomi i Huawei, na českém trhu s ním soupeří stále jen Motorola. A ta i přes veškeré snahy takového dílenského zpracování zatím nedosahuje.

Zpracování nového Flipu nemá slabých míst. V zavřeném stavu je telefon pořád příjemně malý, po otevření se rozbalí do plus minus rozměrů klasického smartphonu. Zkušený uživatel možná pozná protáhlejší poměr stran 22:9, ale jakkoliv lépe to v současnosti zkrátka provést nelze. Výjimkou je Huawei Pocket 2, který vytáhl poměr stran na 21,3:9.

Co se na těle Flipu změnilo oproti loňsku? Hliníkové tělo má nyní ostřejší hrany a matný povrch dolní části zad. Do ruky stále padne náramně a zostřené hrany nijak zvlášť neřežou do dlaní, ačkoliv ne tak jako v případě Galaxy A55, kde hrany nepříjemně řezaly do rukou. Novinkou je též zvýšená odolnost IP48, čili kromě rezistence proti vodě se chlubí i odolností vůči velmi drobným částicím prachu.

Famózní je po letech i kloub, který udrží displej otevřený kdekoliv mezi úhlem 30–179 stupňů. Když je konstrukce zavřená, chrání vnitřní displej bariéra, takže na sebe obě poloviny kompletně doléhají. Při otevírání a zavírání navíc není slyšet žádný nežádoucí zvuk, praskání ani lupání. Kupříkladu konkurenční Motorola s tím má problém i u současné generace véček Razr.

Po obvodu je tělo vybaveno klasickou sadou prvků: dole reproduktor a USB-C port, vlevo slot na nanoSIM, pravou stranu okupuje kolébka pro regulaci hlasitosti a zapuštěné zapínací tlačítko s kapacitní čtečkou otisků prstů. Ta je rychlá a spolehlivější než 2D čtečka obličeje v čelní kamerce, funguje zhruba v 8 z 10 případů.

Nadmíru kvalitní displej(e)

Displeje jsou špičkové u všech Samsungů napříč segmentem a výjimkou nejsou ani skládací telefony. Oproti loňsku se však trochu zabrzdila kárka s inovacemi – což je pro Samsung tolik typický kolorit. Oba zobrazovače zůstaly takřka stejné: máme tu znovu vnitřní 6,7″ displej a zůstal i shodný vnější 3,4″, který v určitých případech zastoupí ten primární.

Flexibilní displejový panel uvnitř je nově LTPO, což v jednoduchosti znamená, že umí zobrazovat dynamickou obnovovací frekvenci 1–120 Hz. To má přispívat především k lepší výdrži, protože displej sám aplikuje nižší plynulost ve chvíli, kdy zrovna nepotřebuje všech 120 Hz; později si ukážeme, co je na tom pravdy. Jak jsme u Samsungu zvyklí, zákazník si nemůže manuálně vynutit 120 Hz po celou dobu používání, na výběr je pouze standardní režim (60 Hz) a adaptivní.

Vyrostla také svítivost. V běžných případech, najmě za slunečného dne, umí automatická regulace vytáhnout jas až na 1 400 nitů. To je posun oproti 1 100 nitům vloni. Při porovnání s běžnými telefony, jako je Galaxy S24 Ultra nebo iPhone 15 Pro Max však Flip pořád zaostává. Při zobrazování HDR obsahu pak na malé ploše umí zobrazovač dosáhnout až 2 600 nitů, této hodnoty však při běžném používání nedosáhnete.

Častým tématem bývá u skládacích telefonů ohyb v displeji. Já se domnívám, že na nějakou dobu v tomto ohledu výrobci došli na hranu toho, co je fyzicky možné. Čili ano, displej je stále patrný okem i po hmatu, při používání ale nijak nezavazí a po krátké chvilce jej přestanete vnímat. Při porovnání s dostupnou konkurencí je rozdíl neznatelný.

Výkon „for Galaxy“ příliš neohromí

Nové skládačky, tak jako vloni, nabízí speciálně optimalizovaný čipset Qualcomm nejvyšší šarže, tedy Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Ten je postaven na 4nm architektuře od TSMC a pohaní jej 8jádrový procesor od ARM s jedním jádrem Cortex X4 (3,39 GHz) a úspornějšími jednotkami Cortex A720 a A520. Grafiku pak zajišťuje 1GHz čip Adreno 750.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 6 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm), octa-core,1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520), GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB , interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 165,1 × 71,9 × 6,9 mm (rozevřený), 85,1 × 71,9 × 14,9 mm (zavřený), hmotnost: 187 g, zvýšená odolnost: IP48 Displej, konektivita a baterie 6,7" + 3,4", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2640 px, 720 × 748 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23 mm, Dual Pixel AF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13 mm, 123°, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 4K video Kompletní specifikace

Samsung nijak nevysvětluje, v čem je čip upravený „for Galaxy“ lepší než běžně nabízený model. Pravděpodobně to má co do činění s umělou inteligencí, protože klasický hrubý výpočetní i grafický výkon zůstal za očekáváním; mírně řečeno se zdá být poněkud přiškrcený.

Při běžném používání na limity nenarazíte, stejně tak při hraní her. Nicméně v oblíbených benchmarcích jsou hodnoty o poznání nižší než u konkurenčních zařízení s čipovou sadou Snapdragon 8 Gen 3. Že nejde o prázdná slova dokládá i srovnávací tabulka:

Benchmark Samsung Galaxy Z Flip 6 Xiaomi 14 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra Geekbench 6 – Single Core 2 155 bodů 2 197 bodů 2 307 bodů Geekbench 6 – Multi Core 5 544 bodů 7 058 bodů 7 355 bodů 3DMark Wild Life Extreme 4 479 bodů 4 370 bodů 4 988 bodů AnTuTu 10 1 422 972 bodů 2 080 355 bodů 1 877 539 bodů

Zrovna výrazné zlepšení nepozorujeme ani u práce s teplem, přestože se výrobce chlubí novým systémem chlazení vapour chamber. Při intenzivním používání (práce s AI, k tomu přehrávání hudby/videa na pozadí) se teplota pohybuje kolem 30–35 °C, při náročných benchmarcích a hraní her pak vystoupá až na 44 °C. Vzhledem ke konstrukci se pak teplo kumuluje v horní polovině zad, což může být při držení trochu nepříjemné.

Nové véčko je nabízeno s 12 GB RAM a 256 či 512GB úložištěm typu UFS 4.0. Z této paměti pak systém ukusuje zhruba 22 GB. K další výbavě patří 5G i LTE připojení, Wi-Fi 6E, Blutetooth 5.3, eSIM, pochopitelně i NFC, gyroskop, GPS a speciální zabezpečení Samsung Knox.

Desktopové rozhraní DeX u skládaček dostupné není, nicméně Samsung konečně přišel alespoň s částečným řešením. To se jmenuje režim Plocha a musíte jej odemknout přes vývojářské nastavení. Pak ale bude Samsung Galaxy Z Flip 6 zobrazovat speciální desktopový režim po připojení k tabletu, laptopu nebo monitoru přes USB-C. DeX to sice není, ale lepší než nic.

Výdrž: stále žádná sláva

Samsung nejspíš vyslyšel nářky zákazníků o tom, že výdrž jeho véčkových telefonů je tristní. Snaha vyřešit problém s výdrží je patrná hlavně na výbavě – letos například nasazením LTPO displeje nebo většího akumulátoru s kapacitou 4 000 mAh (oproti 3 700 mAh u Flipu 5).

Smutnou zprávou je, že to výdrži nijak zásadně nepomohlo. Smartphone jsem používal vždy cca od 8 hodin ráno a na hraně použitelnosti se nový Flip ocitl zhruba ve 22 hodin, kdy už jsem byl nucen po varování s posledními 10 % vyhledat nabíječku.

Ano, mírné zlepšení to je, ale pořád je Flip 6 čistě jednodenní telefon. Při výrazném šetření energie jste schopní se dostat na 1,5 dne, ale to už je úplné maximum. Chápu, že fyziku obejít nelze a v ohebném těle tenkém 6,9 milimetru není prostor na baterii klasických rozměrů. Tím pádem ale výdrž zůstává jednou z hlavních překážek při nákupu kompaktní véčkové skládačky.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 18 minut 39 minut 65 minut 98 minut

Žádných lákavých změn se nedočkala ani technologie rychlonabíjení. Flip stále podporuje základní 25W výkon, což je v porovnání s konkurencí vlastně úsměvná hodnota. Podle toho také vypadá celkové nabíjení: z 1 do 100 % trvá nabití víc jak hodinu a půl. Pro srovnání, u Razru 50 Ultra trvá díky 45W výkonu dobíjení jen 55 minut. Nechybí ani podpora bezdrátového nabíjení Qi 1. generace, zde si na kompletní dobití počkáte 4,5 hodiny.

One UI plné novinek

Z Flip 6 běží na Androidu 14 s červnovou bezpečnostní záplatou a obligátní grafickou nadstavbou One UI ve verzi 6.1.1. V softwaru se změnila prakticky jen jedna věc, ale o to důležitější: sada funkcí umělé inteligence Galaxy AI. Pravda, loňská generace dostala AI funkce aktualizací zkraje tohoto roku. Nový Flip však přidává ke klasickému výběru funkcí ještě něco navíc.

Circle to Search, generativní úpravy fotek a překladové funkce, které v češtině bohužel nejsou dostupné. To všichni znají. Nováček přináší například vychytávku Spisovatel, díky které stačí navrhnout, o čem má psát, a AI už vám sama dá dohromady dopis, e-mail, článek nebo textovou zprávu, s jejímž zněním si prostě nevíte rady.

Absolutně geniální je pak funkce Skicování do obrázku. Ta umí umí vygenerovat do již pořízené fotky něco navíc, a to čistě podle vaší skicy prstem nebo stylusem. Může jít o cokoliv: zvíře, auto, hodinky na ruku nebo klobouk. Faktem je, že během testování jsem neobjevil mnoho případů, kdy by šlo o vyloženě užitečnou funkci, ale technologicky jde o slušný posun a přesvědčivé demo.

Kromě toho se Samsung chlubí výbornou softwarovou podporou. U Flipu 6, stejně jako u jiných vlajkových telefonů, slibuje 7 let bezpečnostních aktualizací a 7 velkých updatů systému Android. Jestliže nový Flip přichází s Androidem 14, můžeme u něj za 7 let očekávat Android 21. Pokud nejde jen o plané sliby, zaslouží Korejci pochvalu.

Aplikace na vnějším displeji

Venkovní obrazovka véčka od Samsungu se oproti loňsku nezměnila – a to jak po hardwarové stránce, tak po stránce softwaru. Uživatelské prostředí je stále založeno na widgetech, jakýchsi kartách, mezi kterými uživatel přechází. Ve výchozím stavu však není možné na venkovním displeji spustit prakticky žádnou aplikaci ve zmenšeném formátu, jako to umí právě třeba véčka od Motoroly.

Výrobce své zdrženlivé počínání vůbec nijak nevysvětluje a raději poukazuje na existenci softwaru GoodLock, v rámci kterého mohou uživatelé vyzkoušet experimentální funkce One UI. Pokud chcete spouštět na venkovním displeji jakékoliv aplikace, hledejte na platformě GoodLock funkci MultiStar. Kompletní návod najdete v samostatném článku.

Pro uživatele je to krok navíc, který nejspíš očekávají, že za ně udělá sám výrobce. Bez aplikací pozbývá vnější obrazovka smysl. Ano, můžete na ní kontrolovat čas, reagovat na příchozí notifikace (má i vlastní malou klávesnici) nebo ji využívat při focení a natáčení. Ale bez aplikací je to prostě málo.

Fotoaparát a video

Velkou novinkou je ovšem fotoaparát. Zejména ten hlavní, který si Samsung vypůjčil z úspěšné řady Galaxy S24. Jihokorejskému výrobci bylo poměrně dlouho vytýkáno, že jeho modely s ohebným displejem, zejména pak řada Flip, nedosahují při focení tak dobrých výsledků jako konvenční vlajkové modely Galaxy S. Změna, která s novým Flipem přichází, alespoň částečně umlčí tyto zlé jazyky. Čím se novinka chlubí?

Hlavní – Isocell GN3, rozlišení 50 Mpx, 1/1,157″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)

– Isocell GN3, rozlišení 50 Mpx, 1/1,157″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF) Širokoúhlý – Isocell 3LU, rozlišení 12 Mpx, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 123°, autofokus

– Isocell 3LU, rozlišení 12 Mpx, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 123°, autofokus Přední – Isocell 3J1, rozlišení 10 Mpx, clona f/2.5, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, elektronická stabilizace obrazu

Kvalita hlavního snímače je v porovnání s předchozími roky takřka nesrovnatelná. Fotoaparát se osvědčil jak ve dne, kdy vyniká jeho cit pro detail a věrnost barev, tak i v noci a obecně horších světelných podmínkách, kde zase perfektně stabilně pracuje AI postprocessing. Snímky lze pořizovat v plném rozlišení 50 Mpx díky režimu Expert Raw, anebo klasicky v komprimovaném rozlišení 12 Mpx.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Kvalita je cítit i u širokoúhlých fotek, ale rozhodně nižší než je běžný standard v této cenové skupině. Snímky jsou barevně věrné, chybí jim ale dostatečná hloubka ostrosti. Obraz je místy rozpitý, a to nejen po okrajích. V horších světelných podmínkách se pak objevuje i docela dost šumu. Zkrátka žádná sláva – za podobné peníze pořídíte telefon s lepším širokáčem.

Co se týče portrétů a selfíček, velkým benefitem je právě nový 50Mpx snímač. Platí to co vloni, tedy že s tímto fotoaparátem můžete v klidu pořizovat i selfíčka, stačí přepnout obraz na vnější displej. Portréty jsou velmi čisté a dobře pracují se světlem. Kupříkladu v noci doporučuji používat primárně hlavní sadu foťáků a selfie kamera má v šeru velké nedostatky.

Zamrzí absence bezztrátového přiblížení. K dispozici je prakticky pouze digitální zoom, a to až 10×. Asi nikoho ale nepřekvapí, že jde spíše o nouzové řešení. Obraz je hodně rozpitý a umělá inteligence si přiblížené textury domýšlí tak, že místy snímky vypadají jako vygenerované pomocí některé ze starších verzí Midjourney.

Video novinka zvládá nahrávat maximálně ve 4K rozlišení při 60 fps, nicméně v tomto módu nelze během aktivního záznamu přepínat mezi hlavním a širokoúhlým fotoaparátem. To je možné až po snížení snímkovací frekvence na 30 fps. Vysoké rozlišení 8K telefon nepodporuje – přestože čipová sada to umí. Můžeme se pouze domnívat, zdali jde o obavu z přehřívání, či cokoliv jiného.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galaxy Z Flip 6 naráží na zásadní problém. Co bylo vloni cool a novátorské, to už letos neplatí. Nové véčko je v zásadě jen loňský model s novějším čipsetem, lepším hlavním fotoaparátem, mírně obroušenými hranami a pár časově exkluzivními funkcemi v rámci Galaxy AI.

Pozitivně hodnotím vlastně všechny novinky. Fotoaparát je konečně konkurenceschopný, nabízí široké možnosti focení ve dne i v noci. Ale jako hlavní prodejní argument při přechodu z loňské generace na tu novou to neobstojí. Vidíme zkrátka ukázkově nevýrazný upgrade, který byl kdysi tolik typický pro Apple.

Samsung v mých očích převzal štafetu nejhoršího inovátora v současnosti. Flip 6 je z pohledu zpracování stále nejlepší véčko na českém trhu, ale nemusí to tak být na dlouho. Z Číny pomalu ale jistě přichází Xiaomi Mix Flip, hovoří se i o dalších menších výrobcích, kteří chtějí nabídnout svá véčka evropským zákazníkům. Segment véčkových mobilů čeká větší diverzita a Samsung by se svým fundamentalistickým přístupem nemusel na prvním místě v prodejích vydržet moc dlouho.

Samsung Galaxy Z Flip 6 8.7 Design a zpracování 9.4/10

















Výkon a optimalizace 8.7/10

















Hardwarová výbava 8.9/10

















Kvalita fotografií a videa 9.0/10

















Výdrž baterie 7.6/10

















Klady perfektní konstrukce a odolnost

vnitřní i vnější displej

příkladná softwarová podpora

pořádně vylepšený fotoaparát

větší baterie mírně zlepšuje výdrž Zápory telefon se pořád dost zahřívá

extrémně pomalé nabíjení

aplikace na vnějším displeji jen s GoodLock

minimum inovací oproti loňsku

vyšší cena oproti loňské generaci Koupit Samsung Galaxy Z Flip 6