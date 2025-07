Vše, co víme o levném MacBooku: slušný výkon, skvělá cena a pestré barvy

Apple prý chystá na rok 2026 premiéru nového, levnějšího MacBooku

Jmenovat se má pouze „MacBook“ a nabídne čipovou sadu z vrcholných iPhonů

Co vše o připravovaném zařízení víme a kolik bude pravděpodobně stát?

Kdo by čekal, že portfolio počítačů Mac se v nadcházejícím roce nijak zásadně nezmění, pletl by se. Klidné vody totiž maximální možnou měrou rozvířila spekulace týkající se údajného připravovaného MacBooku se stejným čipem, který najdeme v současných vrcholných iPhonech 16 Pro a Pro Max. Co všechno má tento nový, barevnější a výrazně levnější MacBook přinést?

Design: konečně nějaké barvy

Apple se poslední roky u svých MacBooků barevně rozjíždí více než předtím. Kromě nejklasičtější stříbrné je k mání i černá, tmavě šedá, zlatá nebo blankytně modrá. Dříve nemyslitelné. Nový MacBook (zatím označovaný jen takto) má zajít ještě o kus dál.

Základní barvou bude stříbrná, což je v kombinaci s šasi z recyklovaného hliníku naprosto ikonická barva všech přenosných počítačů Apple. Tradiční odstín pak doplní ještě modrá, růžová a žlutá. S touto spekulací přišel čínský analytik Ming-Chi Kuo a nový základní MacBook podle něj bude svým zaměřením i barvami odkazovat k iMacu, což je desktopová stanice pro méně náročné uživatele či pro rodiny.

Výkon: opravdu A18 Pro?

Kuo tvrdí, že tento MacBook nabídne čip z vrcholných iPhonů. Pokud se to vyplní, půjde o historicky první komerčně nabízený Mac s čipovou sadou z mobilního telefonu. Nabízí se ale otázka, zdali Apple sáhne po současné generaci 3nm čipsetu A18 Pro, anebo nasadí novější generaci A19 Pro, která by měla zažít premiéru letos v září spolu s novými iPhony 17. Zvláštní je to hlavně v kontextu toho, že laciný MacBook je plánován až na rok 2026, ale o tom až později.

Pokud máme pracovat s informacemi analytika Kua, nebude vlastně nasazení A18 Pro tak velkou překážkou, jak by se mohlo zdát. Tato jednotka nabízí 6 výkonných jader, 6 grafických jader a 16jádrový Neural Engine pro výpočet umělé inteligence. Jak upozornil server Six Colors, A18 Pro je zhruba o 40 % méně výkonný než současný čip Apple M4, ale kolem a kolem je vlastně na úrovni M1 z roku 2020; v grafickém výkonu jej dokonce poráží. Nový levný MacBook tak nebude žádné ořezávátko – tím spíš, pokud Apple vsadí spíše na vyspělejší A19 Pro.

Další výbava

Potvrzeno bylo rovněž to, že nový MacBook s iPhonovým čipem dostane 13″ obrazovku. Co do rozměrů by tak měl být podobný současnému 13″ MacBooku Air. Vzhledem k úspoře místa uvnitř šasi však lze očekávat, že novinka bude ještě o něco tenčí. Zdali to odnese i akumulátor, o tom se uniklé informace nezmiňují.

Zákazníci ale budou muset počítat s jistými limitacemi. Tento MacBook s největší pravděpodobností nabídne pouze 8 GB RAM, což sice stačí na velkou část funkcí Apple Intelligence (jinak by to pro Apple nemělo moc smysl), ale současná nabídka Maců, stolních i přenosných, prakticky bez výjimky disponuje 16GB jednotnou pamětí.

Další omezení se bude týkat portů USB-C. Zákazníci mohou očekávat klasickou sestavu dvou USB-C, nicméně půjde o základní porty s rychlostí maximálně 10 Gb/s, tudíž je skoro jisté, že nový MacBook bude kompatibilní pouze s jedním externím displejem či monitorem. Pro srovnání, současný MacBook Air M4 disponuje dvěma USB-C 4 / Thunderbolt porty, každý s rychlostí až 40 Gb/s.

Cena a dostupnost

Z reportu Ming-Chi Kua je zřejmé, že Apple plánuje rozběhnout výrobu základního MacBooku na konci letošního roku, případně zkraje toho příštího. Ostrá premiéra tedy může následovat kdykoliv od března do listopadu 2026. Spekulace jedou na maximum, ale jasno ani zdaleka nemáme.

A pak je tu cena. Naprosto základní MacBook Air M4 se dnes prodává od 29 990 korun včetně DPH, v USA hovoříme o ceně 999 dolarů. Podle dostupných informací má cena levného MacBooku oscilovat mezi 700 a 900 dolary. Reálná je proto cena mezi 20-25 tisíc korunami. Na nižší hranici této cifry pravděpodobně dosáhnou pouze vysokoškoláci se studentskou slevou. Opět pro srovnání, použitý či repasovaný MacBook Air M1 dnes v Česku pořídíte za 11–16 tisíc korun včetně daně.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.