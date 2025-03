Recenze MacBook Air (M4, 2025): co všechno je letos nového?

Nový MacBook Air přichází s novým čipem M4 a v působivém blankytně modrém provedení

Cíl je jasný – nabídnout velmi slušný upgrade zákazníkům intelových generací, případně těm s M1

Oproti loňsku také klesla cena základní varianty na 29 990 korun, 15″ model vyjde na 36 990 korun

Laptopy MacBook společnost Apple obměňuje rok co rok už pěknou řádku let. Výjimkou není ani MacBook Air, jeden z nejoblíbenějších notebooků na trhu a nejprodávanější počítač s logem nakousnutého jablka. Ten letos dostal tradičně nový čipset, pár dalších vylepšení spojených s výkonem a též neokoukané modré provedení. Jak na nás jednotlivé novinky působí a co zůstalo naopak stejné?

Namísto recenze dle klasické osnovy přicházíme spíše s formátem, ve kterém se zaměříme na všechny hlavní novinky a vysvětlíme jejich přínos, pokud plánujete na nový MacBook přejít ze starší generace. Zároveň je vhodné celý produkt umístit do kontextu toho, pro jaké zákazníky je určen. Protože například klasický meziroční upgrade zde vůbec nedává smysl – jako u většiny každoročně upgradovaných zařízení.

Modrý MacBook Air

Designové pojetí letošního MacBooku Air zůstalo stejné jako vloni a rok předtím. Máme tu tedy zařízení kombinující ostré a oblé hrany. Zmizel starý klínovitý design, ten nový nabízí unibody zpracování, kdy je tělo laptopu všude stejně tenké a vystupuje pouze kvarteto pogumovaných nožiček.

Ačkoliv nejvíce ikonická barva MacBooku je a vždy bude především stříbrná, Apple postupně obohatil laptopy dalšími odstíny. Letos je k dispozici kromě stříbrné i temně inkoustová, zlatavá hvězdně bílá a zbrusu nová varianta blankytně modrá (v originále sky blue).

Na první pohled jde o velmi podobnou modrou, jakou výrobce využívá u modrého provedení hliníkového šasi iPadu Air. Nakonec to vlastně vypadá, že libovolný odstín modré je typický pro řadu Air. Tato modrá je ale mnohem jemnější. Apple o ní říká, že má připomínat čisté nebe bez mraků.

Faktem je, že odstín je do značné míry proměnlivý. V závislosti na tom, jak na šasi dopadají paprsky světla a z jakého úhlu počítač pozorujete, může barva vypadat jako výrazně modrá, jindy ale připomíná bledě šedou. Nové provedení určitě nesedne každému, rozhodně jde ale o přijatelnější změnu než v případě tmavých odstínů, které Apple prezentoval dříve.

Hlavní novinka: čip M4

V rámci tradiční aktualizace vnitřností MacBook Air nově přichází s čipem M4 z řady Apple Silicon. Je to úplně ten stejný čipset, který najdeme v základním 14″ MacBooku Pro, tudíž je mírně vylepšen oproti tomu, který se nachází v iPadu Pro z května loňského roku.

Bavíme-li se o naprosto nejlevnější konfiguraci s 13″ displejem, pak čip M4 je zde dostupný ve své tak trochu přiškrcené variantě s 10jádrovým CPU, 8jádrovou grafikou a 16jádrovým Neural Enginem. Konkrétně procesor je pak rozdělen na 4 výkonnější jádra a 6 úspornějších. Za příplatek 6 tisíc korun už dostanete to nejlepší, tedy navíc 10jádrovou GPU a 512GB SSD. Mírně dražší 15″ varianta pak přichází s plnohodnotným čipem M4 již v základu, ale jen s 256GB úložištěm.

Že je M4 vskutku velmi výkonný a všestranný čip, to asi netřeba moc rozvíjet. Sjednocením čipové filosofie napříč MacBookem Air, MacBookem Pro a iPady se i ze základního notebooku stává vlastně zařízení pro náročnější klientelu. Už dávno nejde jen o počítač pro studenty, kteří na nic lepšího nemají peníze. Naopak, MacBook Air obstojí i v rukou profíka: dokáže velmi rychle upravovat fotky v Pixelmatoru či Photoshopu, zvládá střih videa ve Final Cut či iMovies a bez větších problémů rozjede s vysokou mírou detailů i AAA hry z konzolí, jako Death Stranding nebo Resident Evil Village.

Apple sám o novém MacBooku Air tvrdí, že:

Výkon tabulkových výpočtů v aplikaci Microsoft Excel je až 4,7× vyšší než u nejrychlejšího MacBooku Air s procesorem Intel a až 1,6× vyšší než u 13″ MacBooku Air s rozhraním M1

Úprava videa v iMovie je až 8× rychlejší než u nejrychlejšího MacBooku Air s procesorem Intel a až 2× rychlejší než u 13″ MacBooku Air s M1

Úprava fotografií v Adobe Photoshopu je až 3,6× rychlejší než u nejrychlejšího MacBooku Air s procesorem Intel a až 2× rychlejší než u 13″ MacBooku Air s M1

Prohlížení webu je až o 60 % rychlejší ve srovnání s notebookem s procesorem Intel Core Ultra 7 a náročnější úlohy mají až 2× vyšší výkon

Níže najdete přehledné srovnání se staršími modely:

Benchmark MacBook Air M4 MacBook Air M3 MacBook Air M2 MacBook Air M1 Geekbench 6 – Single Core 3 611 bodů 3 011 bodů 2 609 bodů 2 369 bodů Geekbench 6 – Multi Core 14 201 bodů 11 806 bodů 9 961 bodů 8 576 bodů Cinebench 2024 – Single Core 171 bodů 141 bodů 119 bodů 112 bodů Cinebench 2024 – Multi Core 755 bodů 608 bodů 490 bodů 430 bodů Cinebench 2024 – GPU 3 512 bodů 3 264 bodů 1 668 bodů 1 260 bodů 3DMark Solar Bay 14 674 bodů 12 980 bodů 8 464 bodů 5 526 bodů 3DMark Wild Life Extreme 8 573 bodů 8 113 bodů 6 629 bodů 4 389 bodů

Součástí čipové sady je i 16 GB jednotné paměti, tedy obdoba operační paměti (RAM). Na tento základ Apple přešel vloni u MacBooků Pro a změnu aplikoval zpětně i na tou dobou prodávaný MacBook Air M3. Za příplatek 6 tisíc korun za každý upgrade můžete mít 24 nebo až 32 GB. Co do SSD úložiště je k dispozici základní 256GB verze, za příplatek rovněž 6 tisíc pak 512 GB, 1 TB nebo 2 TB.

Nárůst jednotné paměti je skvělý, protože 16 GB vám MacBook v plné zátěži vydrží určitě o rok či dva déle – tedy nedojde k tak rychlému zahlcení a následnému zpomalení. Velikost SSD v základu jen 256 GB je trochu na pováženou. Například pro mě je to naprosto dostačující, aktuálně využívám na MacBooku zhruba 190 GB a víc ani nepotřebuji. Vzhledem k výkonu je ale laptop schopný náročnějších grafických úkonů, a pokud cílíte tímto směrem, zvažte nákup alespoň 512GB varianty, nebo externího HDD.

Podpora pro více displejů

MacBook Air byl tradičně limitován v případě, kdy jste chtěli připojit více monitorů. Ještě vloni jste mohli při zachování otevřeného víka laptopu připojit pouze jeden monitor s rozlišením až 6K a 60 fps. U Air s M4 lze nově pro tyto účely používat 2 plnohodnotné 6K monitory s frekvencí až 60 Hz a k tomu integrovaný displej MacBooku.

Center Stage kamera

Malou drobnost si Apple připravil pro náruživé fanoušky videohovorů. Kamerka uložená ve výřezu má sice stejné rozlišení jako vloni, tedy 12 Mpx (až Full HD přenos), nabízí však novinku v podobě funkce Center Stage. To znamená, že širokoúhlá kamerka využije umělou inteligenci k tomu, aby váš obličej vyhledávala v záběru vždy tak, abyste zůstali v centru dění (i když si poposednete nebo se budete houpat na židli).

Současně s tím je nově na MacBooku Air k dispozici také funkce Pohled na stůl. Jde o duální rozložení kamery, kdy jednak snímá váš obličej, ale zároveň s tím můžete zabírat svůj pracovní stůl a prezentovat něco na něm – například rukou psané zápisky na papír, nebo třeba něco na displeji vašeho telefonu. Jednoduchá vychytávka, která ozvláštní spoustu pracovních i volnočasových videohovorů.

Co zůstalo stejné?

Většina prvků výbavy však zůstala pochopitelně beze změn. Není se čemu divit, jde o běžný výroční upgrade, ne o žádnou významnou předělávku, kterou Apple přináší obvykle každých 4–6 let. Pojďme si tedy ještě shrnout vše důležité, co zůstalo stejné.

Displej a ergonomie

MacBook Air M4 je znovu dostupný ve dvou základních velikostech: menší s 13,6″ obrazovkou, anebo větší s 15,3″ zobrazovačem. Konkrétně jde o Liquid Retina panel, běžně se tomuto zobrazovači říká LCD IPS. Samozřejmostí je základní obnovovací frekvence 60 Hz, jas až 500 nitů a rozlišení 2,5K či 2,8K, v závislosti na velikosti. Displej patří určitě k těm lepším v segmentu, i když „jen“ LCD. Zamrzí však absence příplatkové nanotextury, která je k dispozici u MacBooku Pro, iMacu nebo iPadu Pro.

Pro časté přenášení se hodí obě velikosti, tak či tak má laptop tloušťku jen 1,13/1,15 centimetru. Co do hmotnosti je ale přijatelnější menší varianta, která váží 1,24 kilogramu. Větší model s 15″ displejem váží 1,51 kilogramu a nutno uznat, že ač jde jen o 27 deka, při každodenním nošení to pocítíte. Menší varianta je za mě lepší, nicméně je skvělé, že Apple přinesl i větší model, po kterém celá řada zákazníků dlouho volala.

Další výbava

Nejoblíbenější MacBook setrval bez Wi-Fi 7, nabízí stále jen Wi-Fi 6E. K tomu Bluetooth 5.3, nechybí ani čtečka otisků prstů Touch ID. Klávesnice je podsvícená a výborně funguje i automatická regulace tohoto podsvícení dle okolního osvětlení. Jak na ní, tak na velkém trackpadu se pořád skvěle pracuje, tady si zaslouží MacBook jen a jen chválu.

Konektorová výbava se také nikam nerozrostla. Na levém boku jsou dva porty USB-C Thunderbolt 4 a magnetický MagSafe, který slouží výhradně pro nabíjení. Na protilehlé straně je už pouze 3,5mm audiojack. Oproti modelu Pro je tak MacBook Air konektorově výrazně okleštěný, zákazníkům to ale buď nevadí, nebo to řeší širokou nabídkou příslušenství.

Výdrž a nabíjení

Baterie je velkou devizou celé série MacBook Air. Testovaný Air s M4 ve větší variantě ukrývá 66,5Wh akumulátor, menší provedení sází na 53,8Wh baterii (oproti 52,6Wh u loňského modelu). Musím říct, že vyšší výdrž v případě 15″ varianty je velmi silný argument, v porovnání s ergonomií komentovanou o pár řádků výše. Bez problému jsem se dostal na 15 hodin v terénu bez nutnosti připojovat nabíječku, a to prakticky bez jakéhokoliv omezení výkonu. U třináctky to bude kolem 13 hodin bez nabíjení. Tak či onak je MacBook Air zařízení pro 1–2 velmi náročné pracovní dny bez nabíjení.

Naměřená rychlost nabíjení 70W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 19 minut 32 minut 61 minut 119 minut

Nová nižší cena

Jak troufalé by bylo říct, že MacBook Air je vlastně levný? Nu dobře, to asi nebude třeba. Určitě existují levnější notebooky a pokud skutečně máte hluboko do kapsy, budete hledat někde kolem 10 tisíc korun. Asi není důvod v tom vidět problém, výkon MacBooku byste stejně nejspíš nevyužili.

Velmi se mi líbí, jak Apple posouvá MacBook Air každým rokem blíž k modelu Pro a dělá z dříve studentského a vlastně výkonnostně slabého notebooku zařízení, které cílí i na náročnější zákazníky. V základu máte výkonnou procesorovou jednotku, slušnou grafiku, 16 GB RAM a rychlé SSD, třebaže ne úplně největší (znovu, jen 256 GB).

Do toho všeho přichází Apple s tím, že cenu základního MacBooku Air oproti loňskému roku stáhl o 2 tisíce korun. Což není malicherná poznámka – zatímco před rokem ve stejné době byste za 32 tisíc korun dostali M3 s 8jádrovým CPU a 8 GB jednotné paměti, dnes dostanete za 29 990 korun M4 s 10jádrovým procesorem a 16 GB jednotné paměti.

Pěkné, velice pěkné gesto. Pokud se řadíte k uživatelům MacBooku Air s M1, případně ještě starších intelových generací, a vloni vás model s M3 k nákupu nepřesvědčil, můžete si gratulovat. Přesně na vás totiž novinka cílí, rozdíl ve výkonu je ve srovnání s vaším současným pracovním strojem zcela propastný. Upgrade z MacBooku Air M2 rozmýšlejte pouze pokud vás zajímá i další aktualizovaná výbava (například Center Stage kamera). Naopak upgrade z M3 smysl nedává a Apple na tyto zákazníky ani necílí.

Klady výkonnější a efektivnější M4

výborná klávesnice i trackpad

nová kamerka Center Stage

nápaditá modrá varianta

konečně i podpora více displejů

bezkonkurenční výdrž Zápory svítivost displeje (při práci venku)

chybějící možnost nanotextury

vysoké příplatky za paměť Koupit MacBook Air (2025)

