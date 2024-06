Recenze iPad Pro (M4, 2024): dokáže plnohodnotně nahradit počítač?

iPad Pro (2024) je první zařízení Applu s čipem nové generace – M4

V dnešní recenzi jsme si položili zásadní otázku: do jaké míry dokáže nahradit počítač?

Výrazně do toho promlouvá operační systém, ale také vysoká cenovka

Apple letos věnoval svým iPadům nejvíce péče za poslední roky. U modelů Pro to platí dvojnásob, ten totiž dostal úplně nový čipset (jako první produkt od Applu!), výrazně se proměnil jeho design a hádám, že už jste slyšeli také o novém displeji nebo předělané klávesnici. Více než kdy jindy se tak skloňuje otázka: dokáže už iPad plnohodnotně nahradit MacBook, respektive jakýkoliv přenosný počítač?

V následujících řádcích se na tuto palčivou otázku pokusíme najít jasnou odpověď. Jedno je jasné hned z úvodu – na iPad Pro musíme nahlížet na něco víc než jen tablet. Jde o velice komplexní zařízení, které Apple vybavil svým nejmodernějším čipem z řady Silicon a také svým dosud nejkvalitnějším 13″ displejem.

Od suchého konstatování „je to jen tablet“ nás pak odrazuje ještě cenovka. iPad Pro stojí v základu (11″ displej, 256/8 GB, 9jádrové CPU) necelých 30 tisíc Kč, s větším 13″ zobrazovačem pak cena vzroste na 39 990 Kč včetně DPH. My jsme měli možnost vyzkoušet naopak tu nejvyšší dostupnou variantu: 13″ velikána s 2TB diskem, 16 GB unifikované paměti, 10jádrovým CPU a krycím sklem s matnou nanotexturou, jenž vás bez příslušenství vyjde na skoro 80 tisíc korun. Rozhodně jsme tak měli k dispozici zařízení, které by nemělo umožňovat žádné kompromisy. Nu, uvidíme.

Obsah balení

Apple už si s krabičkami nevyhrává tak jako v minulosti. iPad k vám dorazí v obyčejném plochém balení, ve kterém na vás kromě samotného tabletu čeká pouze příručka pro používání a opletený USB-C kabel v barvě iPadu (buď bílý, anebo černý). Velkou kontroverzi vyvolala absence ikonických samolepek. Na mé hodnocení iPadu to ale nemá žádný význam – samolepky nejsou standardní výbavou ani u konkurence a když už jsme u toho, nemáte náhodou těch samolepek doma už dost?!

Nejtenčí iPad v dějinách

Přestože to mohlo před pár lety vypadat, že design iPadu se nemá kam posouvat, Apple demonstruje opak. Oproti minulé generaci se nastalo několik změn, které jsou patrné na první pohled. Modul fotoaparátu je nyní v barvě zad, už nemá kontrastní černý skleněný povrch. Také mu ubyl jeden ze dvou fotoaparátů, ale o tom až později.

Druhou výraznou novinkou je změna rozměrů, a to dosti zásadní. Letošní iPad Pro váží 579–582 gramů, je o milimetr vyšší, o půl milimetru širší a hlavně o skoro 1,5 milimetru tenčí. S tloušťkou 5,1 milimetru je novinka jednak nejtenčí iPad v dějinách, ale také úplně nejtenčím produktem, který kdy Apple vyrobil. To je úctyhodný claim a rozhodně si Apple zaslouží pochvalu – někdo by mohl říct, že závislost na ztenčování už došla vrcholu.

Mnohem důležitější ale je, jak takto tenké zařízení působí v rukou. Musím říct, že opravdu příjemně. Kvalita zpracování a jednoduše to, kolik se toho do takto útlého tělíčka vejde, vás bude udivovat i po týdnech používání. Ale pozor, iPad je kvůli tomu i velmi zranitelný, hliníková konstrukce není stavěná na žádné hrubé zacházení a striktně doporučuji iPad používat výhradně s pouzdrem, nebo alespoň s magnetickým obalem, který konstrukci tuží. Ohnutí nebo i nevratné poškození těla je při těchto rozměrech opravdu jednoduché, bohužel.

Po obvodu zařízení nelze očekávat žádné překvapení. iPad má čtyři výstupy reproduktoru, vypínací tlačítko, rozdělená tlačítka pro úpravu hlasitosti (která se umí dle umístění tabletu na výšku či na šířku přešaltovat dle potřeby), magnetickou plošku pro připnutí stylusu a také jediné USB-C.

Vzhledem k zacílení produktu bych si na těle klidně uměl představit ještě jedno USB-C, ale Apple obecně s porty dost šetří. Od minule zmizel také slot pro nanoSIM, odteď už iPad podporuje pouze eSIM.

Reproduktory? Špička

Co se týká ozvučení, iPad je na tom přímo znamenitě. Čtyři výstupy reproduktoru – dva vlevo a dva vpravo při umístění na šířku – podávají uvěřitelný stereo efekt. Po chvilce poslechu nebo sledování videa/filmu/seriálu či hraní her si opět pod vousy zamručíte, jak je to vůbec možné, že z tak tenkého zařízení vychází tak čistý a dynamický zvuk.

Pravdou je, že vyšší hlasitost by občas neuškodila. Nicméně pokud budete na iPadu sledovat videa v maximálně několika lidech, hlasitost je dostatečná.

Displej: učiněná paráda

Obrazovka patří k hlavním prvkům, které Apple letos vylepšoval. Úhlopříčku letos výrobce zaokrouhlil na 11″ a 13″, namísto loňských 11″ a 12,9″. Rozdíl je v tomto směru nepatrný, snad jen při přímém srovnání je patrné, že rámečky jsou o něco tenčí. A když už je řeč o rámečcích, selfie kamera s TruDepth senzorem pro čtečku Face ID byla konečně přesunuta do rámu na delší straně, což lépe odpovídá tomu, jak budete iPad nejčastěji držet a používat – na šířku.

Nyní k samotnému zobrazovači. Třikrát hurá, výrobce, dohnán sebou či konkurencí, sáhl po OLED panelu. Technologicky svému řešení říká Ultra Retina Tandem OLED, přičemž „Ultra Retina“ označuje jemné rozlišení (2 064 × 2 752 pixelů, 264 ppi) a „Tandem OLED“ způsob výroby tohoto zobrazovače.

Aby mohla americká firma dosáhnout maximální svítivosti a vizuálních kvalit, došlo k propojení dvou na sobě ležících OLED panelů. Výsledkem je právě Tandem OLED. Dost ale marketingových řečí, jak to celé funguje? Parádně.

Displej nového iPadu je za každých okolností barevně věrný, na poměry tabletu i příjemně ostrý a potěšující je i antireflexní ochrana (podobně jako u S24 Ultra), dynamická obnovovací frekvence 1–120 Hz nebo vysoká svítivost až 1 000 nitů při běžném používání a 1 600 nitů při zobrazování HDR10 obsahu. Pro srovnání, MacBook Air s M3, a celá řada dalších notebooků, nabízí maximální jas 500 nitů.

K čemu je matná nanotextura?

Kromě antireflexní úpravy všech displejů u nových iPadů Pro Apple nabízí i příplatkovou službu, a sice matnou nanotexturu. Její výhody jsou zřejmé – kromě rámečků, které zůstávají lesklé, displej při pohledu zpříma neodráží žádné paprsky a za každý okolností vypadá stejně. Nutno ale klarifikovat, že jde o příplatkovou službu, která sama o sobě stojí 3 tisíce korun a dostupná je pouze pro 1TB a 2TB konfiguraci iPadu Pro.

Vyplatí se to? Upřímně, tablet je díky tomu o dost více univerzální než předtím. Displej zůstává jasný při práci venku, v městské hromadné dopravě, anebo i v interiéru pod ostrými zářivkami. K pozitivům lze přidat i práci se stylusem Apple Pencil Pro, který po matném povrchu klouže o něco lépe než po lesklém. Na druhou stranu ale musíte počítat s mírnou degradací rozlišení, na kterou si budete pár týdnů zvykat.

Otázka za milion: vyplatí se kupovat matnou variantu iPadu Pro? Pokud se cítíte být uživatelem, který často s iPadem pracuje venku či v nestandardních světelných podmínkách a odlesky vám kazí zážitek, potom ano. Pro běžné uživatele jde podle mě o funkci „nice to have“, ale rozhodně ne povinnost. A pokud se snažíte šetřit každou korunu, pořiďte základní lesklý model a za 300–600 korun si k němu přikupte matnou fólii.

Výkonnější než MacBook

Důkaz, že iPad Pro je pro Apple cosi jako „state of the art“, tedy to hlavní vlajkové zařízení, technologická špička, je volba čipové sady. Výrobce s novým iPadem zároveň představil generaci čipu M4. Pro celou produktovou řadu jde o velké privilegium, že nová generace čipů se dočkala premiéry právě u iPadu.

Čip M4 disponuje 10jádrovým CPU i GPU (levnější paměťové verze mají 9jádrové CPU) a 16jádrovým neural enginem. M4 konkrétně sestává ze 4 výkonných jader (takt až 4,4 GHz) a 6 úspornějších jednotek. Přímo na desce se pak vedle procesoru nachází 8 nebo 16 GB unifikované paměti.

Výkon je to doslova ohromný, iPad díky tomu bez větších problémů předčí v hrubém výkonu konkurenční notebooky, všechny tablety, které mívají většinou „jen“ mobilní procesory a vlastně i MacBook Air s M3, který byl představen teprve v březnu tohoto roku. Pokud vás zajímá srovnání v oblíbených benchmarcích, nepřehlédněte naši tabulku níže:

Benchmark iPad Pro M4 MacBook Air M3 iPad Air M2 Geekbench 6 – Single Core 3 750 bodů 3 011 bodů 2 584 bodů Geekbench 6 – Multi Core 14 526 bodů 11 806 bodů 9 812 bodů 3DMark Solar Bay 14 078 bodů 12 980 bodů 8 091 bodů 3DMark Wild Life Extreme 8 088 bodů 8 113 bodů 4 389 bodů

Volba takto výkonného hardwaru jasně odkazuje k tomu, že Apple pomýšlí s iPadem na produktivní zákazníky. O tom, jak se na iPadu pracuje, se rozepíši o pár řádků níže. Předpoklady k tomu má ale ty nejlepší. Kromě toho iPad Pro bez problémů slouží i jako přenosné herní zařízení. Vyjma klasických her z App Store si můžete zahrát sofistikovanější tituly z předplatného Apple Arcade, anebo se pustit do plnohodnotných AAA titulů z konzolí, které si postupně nachází cestu do App Store, kupříkladu Death Stranding nebo Resident Evil 7.

Ať už zvolíte základní 256GB variantu, anebo nejvyšší 2TB úložiště, myslete na to, že z celkového objemu systém iPadOS ubírá zhruba 22 GB. Co se týče konektivity, zahrnuje výbava iPadu Pro Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, USB-C 4 (Thunderbolt 3) a v případě varianty s 5G dostanete i GPS. iPad pochopitelně nemá audiojack ani NFC.

Výdrž a nabíjení

Apple dle svých slov dokázal zaručit, že nový iPad Pro s extrémně tenkou konstrukcí si drží výdrž jako před dvěma lety. Přesto je logické, že ke snížení kapacity akumulátoru došlo. Ten letošní nabízí 10 290 mAh, respektive 38,99 Wh, oproti 40,88 Wh u modelu z roku 2022. I tak ale výrobce tvrdí, že iPad zvládne až 10 hodin prohlížení webu nebo sledování videa.

Dle mého testování mohu dát Applu za pravdu, má to ale jeden velký háček. Zhruba 9hodinová výdrž platí pouze při používání samotného tabletu. A opět – jde o pracovní zařízení, které se bez příslušenství neobejde. Po připojení klávesnice výdrž klesne k cca 6 hodinám při mé práci, která sestává z práce s textem, 7–15 aktivních panelů v prohlížeči a nenáročné úpravě obrázků.

Naměřená rychlost nabíjení 30W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 27 minut 51 minut 89 minut 110 minut

Pokud si k tabletu připnete ještě stylus Pencil Pro a budete jej intenzivně využívat, může výdrž klesnout ještě o hodinu. Takže ano, iPad Pro je hodně univerzální zařízení, ale tím, jak je univerzální, jej dokážete i celkem rychle vybít. Není tak univerzální jako MacBook, ten ale boduje výrazně lepší výdrží.

Příslušenství, bez kterého se (ne)obejdete

Výrobce hned s novým iPadem začal prodávat i duo zajímavého příslušenství. Tím prvním je Apple Pencil Pro, vylepšená verze chytrého stylusu, která letos doznala jen interních změn. Ale o to zajímavějších. Nechybí nic, co znáte z předešlých generací, tedy reakce na sílu přítlaku a kroužení nad displejem, což vytvoří bezdotykový kurzor nad jednotlivými ovládacími prvky na displeji. To však umí i konkurenční stylusy; a že jich je.

Novinky jsou v zásadě dvě. Tou první je možnost v dolní části stylus stisknout tužku mezi prsty, což otevře kontextovou nabídku dle přání vývojáře aplikace. Ergonomicky a technicky je to zvládnuté výborně, tužka totiž žádné „mačkací“ plochy nemá, vše zařizuje haptický motorek. Druhou sympatickou novinkou je možnost se stylusem otáčet a přizpůsobovat tak náklon a orientaci pera při psaní.

Novinky možná malé, ale technologicky velmi zajímavé. Pokud chcete stylus s novým iPadem Pro používat, budete ale muset koupit rovnou nový. Ten původní k němu nepřipojíte – a funguje to i naopak, Pencil Pro podporuje pouze nový iPad Pro a Air. Samotný význam stylusu bych viděl pouze u zákazníků, kteří s ním chtějí pracovat a při jejich práci to dává smysl. Nutnou výbavou k novému iPadu není, zvláště při pohledu na cenu 3 790 Kč.

Co už mi přijde podstatně smysluplnější, je klávesnice Magic Keyboard. I ta oproti loňsku doznala změn. Má hliníkovou základnu, takže na omak i na pohled k tabletu lépe pasuje a celé kombo v zavřeném stavu mnohem víc připomíná malý MacBook. Zásadní novinkou je také přidání řádku s funkčními klávesami, což je prvek, který Apple z nepochopitelných důvodů prozatím přehlížel.

Jinak zůstalo vše při starém. Klávesy jsou velmi podobné těm na MacBooku a píše se na nich stejně pohodlně. Trackpad je po mém soudu dostatečně velký, přestože záleží na subjektivním pocitu – rozhodně je zhruba poloviční ve srovnání s MacBookem. Zůstává také nabíjecí (ne datové) USB-C na boku klávesnice a podsvícení jednotlivých liter. V kombinaci s iPadem Pro je také o 30 gramů lehčí než předchozí Magic Keyboard.

V rámci testu jsem měl možnost vyzkoušet také konkurenci od Logi, konkrétně Combo Touch pro iPad Pro. Ta je o něco levnější a také lehčí, nicméně tablet kvůli ní musíte neustále nosit v tuhém pouzdru a celkový set ani tak nepůsobí moc prémiově. Combo Touch vyjde na 7 499 Kč, Magic Keyboard 9 990 Kč. Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, klávesnici k iPadu silně doporučuji; tím spíš, pokud jej chcete používat jako náhradu za počítač.

iPadOS: práce a multitasking

Pojďme konečně k tomu hlavnímu – operační systém iPadOS. Jeho přednosti a neduhy v obecném měřítku jsme si dopodrobna rozebrali již v recenzi iPadu Air (2024). Tentokrát se zaměříme na to, jak je nakloněn produktivně laděným zákazníkům a kolik skutečné práce na něm dokážete odvést, především pak v porovnání s macOS.

První zásadní poučka: iPadOS je derivát iOS, a i když se hodně snaží, macOS funkce od něj nečekejte. Funguje na bázi aplikací, povětšinou upravených či graficky rozšířených verzí z iOS. Výhodou velkého displeje je, že notnou část práce můžete odvést přes prohlížeč, jako na počítači. Ale pozor, pokud nepoužíváte výhradně Safari, budete mít problém. Chrome i Firefox vypadají v iPadOS jinak než na desktopu a neumožňují instalaci pluginů a doplňků.

Možná vám bude chybět Finder, tedy průzkumník souborů z Macu. Namísto něj dostanete aplikaci Soubory roztaženou na větší obrazovku. Jinak ale většina nativních aplikací odvádí výbornou práci, fungují stejně, ačkoliv stejně nevypadají – logicky mají prostředí uzpůsobené pro ovládání prsty či stylusem.

Ne vždy však fungují stoprocentně. Vezměme si třeba takový textový editor Pages. Ten vypadá hodně podobně jako na počítači, chybí mu ale několik zásadních funkcí, jako jsou třeba chytré interpunkce (funkci má, ale kupodivu není tak chytrá jako v macOS). Vzhledem k tomu, že iPad obecně se profiluje jako zařízení i pro kancelářskou práci, je v tomto případě cítit, že jindy perfektní jablečný ekosystém trochu drhne.

A drhne i jinde. Na Macu používám grafický editor Pixelmator Pro. Jde o placený nástroj, tudíž bych očekával, že mi Apple nabídne na iPadu smysluplnou náhradu, ještě s takovým výkonem, jaký tablet má. Ale neděje se tak, k dispozici je pouze základní Pixelmator (navíc také placený), který pozbývá všechny AI funkce známé z Maců.

A nejde o výjimku, absenci některých funkcí pocítíte také u aplikací jako FinalCut nebo DaVinci Resolve. Faktem ale zůstává, že díky využití aplikací z App Store občas narazíte i na funkce, které počítače nemají. Často se například skloňuje možnost stáhnout si film či seriál z Netflixu, ale i dalších VOD platforem, pro offline zhlédnutí. Je pravda, že na klasickém desktopovém rozhraní toto nejde.

Jsou to chybky velké i malé. Důležité je, že celkový dojem z iPadu, coby zařízení výhradně na práci, kazí. Z hlediska multitaskingu nemám moc důvod Apple peskovat – zvládá to, co mu iPadOS na 13″ ploše dovolí. U všech aplikací je dostupné rozdělení obrazovky (Split View), překrytí celé obrazovky jedním plujícím panelem s aplikací (Slide Over) nebo řešení z desktopu zvané Stage Manager. Ovšem zde ukázka, jak také může vypadat trápení s multitaskingem na iPadu Pro.

V rámci toho můžete snadno přepínat mezi až čtyřmi aktivními aplikacemi, případně si je všechny umístit do oken vedle (nebo i přes) sebe. To můžete využít například po připojení iPadu k většímu monitoru (maximálně jeden 4K displej). Stále platí i možnost bezdrátově propojit iPad jako sekundární displej k Macu a ovládat vše jednou myší a klávesnicí v rámci funkce Universal Control.

Jaký je tedy verdikt nad systémem iPadOS? Není to vyloženě špatný systém. Zaznělo mnoho negativ, avšak každý dle vlastního scénáře používání narazí i na spoustu pozitiv. Důležité je, že jde o výrazně odlišný systém oproti macOS a s tím je třeba počítat. Práci na něm odvedete srovnatelnou, v některých případech i stejnou, ale budete si muset zvykat na častější práci s aplikacemi, jiné rozvržení prvků a také to, že některé funkce zkrátka nejsou a ani nebudou.

Fotoaparát

Trochu lakonicky uvedu, že u tabletu mi přijde důležitější čelní kamerka než zadní fotoaparát. Tak jako tak, iPad Pro (2024) má oba snímače 12Mpx, oba mají speciální hloubkový senzor a oba fotí dle očekávání „nemastně neslaně“. Jasně, ale kdo by přece využíval tablet jako hlavní zařízení pro focení?

Zásadní je, že zadní kamera umí výborně skenovat dokumenty a různé písemnosti, případně zobrazovat předměty v rámci rozšířené reality v prostoru; k tomu jí dopomáhá právě LiDAR skener. Ani by vám nemělo vadit, že Apple oproti poslední generaci jeden fotoaparát ubral.

Selfie kamerka má již zmíněné nové umístění. Opět nabízí široké zorné pole 122°, díky čemuž dokáže při videohovorech fixovat váš obličej na střed a mírně vás v prostoru jakoby hledat. Čelní kamera podporuje Full HD video při 60 fps, zadní 12Mpx snímač dokonce 4K až při 60 fps. To zní působivě, přestože to třeba nikdy nevyužijete.

Závěrečné hodnocení

Poslední 3 týdny jsem se snažil nahradit můj pracovní laptop iPadem Pro. V průběhu této recenze jsem se vám snažil zprostředkovat jak expertní pohled na zařízení jako takové, tak můj subjektivní názor na to, do jaké míry – a jestli vůbec – dokáže iPad nahradit počítač.

Podle mě to jde. Jde to v mnoha případech a scénářích. iPad Pro má vysoký výkon (vyšší, než kdejaký notebook), parádní displej a za příplatek k němu dostanete klávesnici s trackpadem na té nejvyšší úrovni. Ne každému ale sedne iPadOS. A teď to nemyslím zle, vzhledem k věcem, které jsem systému vytýkal. Jde o to, jak se zařízením zacházíte.

Moje denní agenda sestává z e-mailů, hodně práce s prohlížečem, včetně rozsáhlého multitaskingu, psaní textů a občasná úprava fotek či videa. To jednak nejsou úkony, na které potřebujete přístroj za 40–80 tisíc korun, a jednak to ani plně nevyužívá potenciálu tabletu jako takového. iPad na to používat můžete a budete při nejhorším na 80 % spokojení. Ale u desktopového OS si budete připadat tak nějak „víc ve svém“.

I to je ale o zvyku, přiznávám. Kde naopak velký potenciál iPadu vidím, jsou kreativnější práce, kde se samozřejmě bez nějakého toho psaní nebo brouzdání po internetu také neobejdete. Ale úprava fotek a tvorba obrázků, střih větších videí, nebo třeba komponování hudby, to jsou všechno úkony, u kterých mi přišlo, že je iPad přirozenějším strojem. Dotykový displej, podpora stylusu – to všechno přispívá k tomu, že práce jde tak nějak víc od ruky.

Pak už záleží jen na vás, jak výrazně do rozhodování necháte promluvit cenovku. Pokud se více ztotožňujete s mým pracovním procesem a cítíte, že iPad byste využili spíše na odpočinek (filmy, hry, internet), určitě nepotřebujete Pro zařízení. Na vás čeká iPad Air, popřípadě základní model, který vás skvěle doprovodí na cestách po boku vašeho laptopu.

iPad Pro (2024) 9.3 Design a zpracování 9.3/10

















Výkon a optimalizace 9.6/10

















Hardwarová výbava 9.3/10

















Příslušenství 9.4/10

















Výdrž baterie 8.8/10

















Klady působivé zpracování, tenká konstrukce

nádherný displej s volitelnou matnou nanotexturou

etalon v oblasti výkonu

výběr příslušenství (klávesnice, Pencil Pro)

osvědčená čtečka Face ID

parádní reproduktory Zápory iPadOS by zasloužil více péče

fotoaparát jen do počtu

nekompatibilita se starším Apple Pencil

vyšší cenovka Koupit iPad Pro (2024)