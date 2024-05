Recenze iPad Air (2024): tablet, který bude bavit (skoro) každého

Apple iPad Air (2024) přichází jako svěží nová generace po úspěchu z roku 2022

Novinka disponuje hlavně výkonnějším čipem M2 a k 11″ verzi přibyla i větší 13″

Cena nového tabletu začíná na 17 990 Kč za menší, respektive 23 990 Kč za větší model

Stejně jako má Škoda svou Octavii a Volkswagen svůj model Golf, tedy prototyp cenově dostupného „lidového“ vozidla, Apple nabízí v segmentu tabletů svůj model iPad Air. Jde o zařízení pro běžného uživatele, který chce v balení zvaném „iPad“ nalézt co možná nejuniverzálnější zařízení: zábavu pro děti, stroj k přehrávání videí, hraní her, ale i produkt, který využije k produktivitě. Jak je na tom nový iPad Air s čipem M2, splňuje tyto požadavky beze zbytku?

iPad Air, na rozdíl od svého dražšího a vybavenějšího kolegy iPadu Pro, doznal jen málo opravdu významných inovací. Vypadá vlastně stejně, změny jsou jen dílčí, anebo se ukrývají uvnitř a nejsou na první pohled patrné. Zaměříme se tedy primárně na to, co je nové a co by mohlo zákazníky zajímat v případě, že se rozhodují mezi modelem Air (2024) a Air (2022).

Letošní základní iPad Air není cenově žádná lidovka, jeho cena startuje na 17 990 Kč. V tomto případě se bavíme o 128GB variantě s 11″ obrazovkou, což je přímá konkurence ke zmíněnému loňskému modelu. Zcela novou je větší 13″ varianta, kterou jsme měli možnost vyzkoušet i u nás v redakci. Ta startuje na 23 990 Kč, opět jen v základní 128GB verzi a pouze s Wi-Fi. Za vyšší paměť pak připlatíte 3–6 tisíc korun, za podporu 5G necelých 5,5 tisíce korun. Včetně příslušenství vás pak může vyjít na bezmála 60 tisíc korun!

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Design s dílčími novinkami

Nejprve se zaměříme na prodejní balení; i zde se totiž něco málo změnilo. Plochá krabice ukrývá tentokrát pouze tablet a 1metrový bílý opletený USB-C kabel. Je tu přítomná sice i nezbytná literatura, nicméně zmizely typické samolepky s logem, které Apple přibaloval ke svým produktům od roku 1977. Nyní od toho ustoupil, údajně ve jménu udržitelnosti. Zamáčkněte slzu, jdeme dál!

Jak jsem již předeslal, letošní iPad Air je v lecčem stejný jako ten předešlý. A když jde o design, platí to téměř stoprocentně. Základem je celohliníkové tělo tenoučké jen 6,1 milimetru. Na zádech čistotu designu narušují pouze anténní předěly, logo, mírně vystouplý fotoaparát a trio pinů v dolní části, které jsou zapotřebí pro správné fungování pouzdra v klávesnici.

Po obvodu těla se nachází pouze USB-C konektor, čtyři výduchy reproduktoru, rozdělený regulátor hlasitosti, magnetická ploška pro uchycení stylusu a vypínací tlačítko se zabudovanou čtečkou otisků prstů Touch ID.

Změny na designu jsou v zásadě dvě. Jednak chybí slot na nanoSIM, iPad už podporuje pouze eSIM. A jednak se čelní kamerka přesunula z kratšího okraje na ten delší, tedy při držení na šířku nahoru. Je to sice maličkost, ale pokud mnoho času trávíte na videohovorech, budete si tuto novinku pochvalovat.

Displej krásný, ale pomalý

Co je rozhodně nové – a nebál bych se to označit za hlavní novinku iPadu Air pro letošní rok – je větší úhlopříčka displeje. Zákazníci nyní mají na výběr 11″ a 13″ variantu. Je velmi důležité, že se k tomuto kroku Apple rozhoupal. Dává tím totiž zákazníkům širší možnost výběru. Pokud jste ještě před rokem chtěli 13″ iPad, vaší jedinou možností byl model Pro začínající na 35 tisíc korunách.

Velký displej láká více na práci nebo na sledování filmů a videí při dlouhé chvíli. Naopak 11″ se lépe hodí jako herní zařízení, případně přístroj na čtení knih nebo jakéhokoliv jiného textového obsahu. Je to kvůli tomu, že 11″ placku zkrátka snáz uchopíte do jedné ruky.

Jinak displej dobře znáte a mezigeneračně si v tomto ohledu nijak nepolepšíte. Opět jde o Liquid Retina panel (tedy reklamní označení pro LCD IPS) s 1,6–2K rozlišením (1 640 × 2 360 pixelů u menší verze, 2 048 × 2 732 pixelů u té větší) a shodnou jemností 264 pixelů na palec. Co si budeme, Apple má displeje od Samsungu a ten je v tomto odvětví jako ryba ve vodě – zobrazovač je opravdu krásný.

Svítivost je v kategorii vyšší-střední třídy tabletů naprosto dostačujících 500 nitů u menšího, respektive 600 nitů u většího iPadu Air. Nebudu vám lhát, na ostrém slunečním světle by se hodila matná úprava, kterou však Apple nabízí pouze u OLED panelu dražšího iPadu Pro.

Velkou brzdou je pak základní frekvence 60 Hz, kterou Apple křečovitě odlišuje Pro a ne-Pro zařízení. U počítačů jsme na pomalý displej stále zvyklí, u dotykového zařízení už je to v roce 2024 málo a přechod mezi 120Hz mobilem a 60Hz tabletem pro vás bude bolestný. Třeba takový Samsung Galaxy Tab S9 FE s cenou kolem 10 tisíc nabízí alespoň 90Hz displej. Tady se holt v plné „kráse“ ukazuje jablečný fundamentalismus.

Výkon, výbava a výdrž

V roce 2021 Apple nasadil své nově představené čipy Apple Silicon i do svých tabletů, šlo však pouze o vrcholný model iPad Pro. O rok později se dočkala i střední řada Air. Není tak žádným překvapením, že i nový iPad Air (2024) disponuje čipem z rodiny Apple Silicon, konkrétně 5nm čipem M2 s 8jádrovým procesorem s taktem nanejvýš 3,49 GHz a 10jádrovou grafickou jednotkou.

Jde skutečně o ten stejný čip, jakým disponoval ještě vloni MacBook Air anebo druhá generace iMacu po faceliftu. Tento kus křemíku nabízí uživateli vysoký hrubý výkon, který lze využít jak pro střih videa, úpravu obrázků, tak pro relativně běžnou kancelářskou agendu, jako je multitasking ve více aplikacích najednou, prohlížení internetu, editování textů nebo vyřizování e-mailu a virtuálních schůzek.

Výkonem jako takovým jsem byl při používání ohromen a rychlá odezva prakticky na jakýkoliv podnět by se dala srovnat s mým MacBookem Air s o generaci novějším čipem M3. Když jsem na iPadu Air chtěl ale provádět stejnou práci jako na počítači, byl jsem do jisté míry limitován operační pamětí, která je na iPadu pouhých 8 GB. A to i v případě, že si vyberete nejdražší variantu s 1TB úložištěm.

Benchmark iPad Air M2 MacBook Air M2 Geekbench 6 – Single Core 2 584 bodů 2 609 bodů Geekbench 6 – Multi Core 9 812 bodů 9 961 bodů 3DMark Solar Bay 8 091 bodů 8 464 bodů 3DMark Wild Life Extreme 4 389 bodů 6 629 bodů

Co se týče konektivity, zahrnuje výbava iPadu Air Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, USB-C 3.1 a v případě varianty s 5G dostanete i GPS. iPad pochopitelně nemá audiojack a dokonce ani čtečku obličeje Face ID; ano, zase ten fundamentalismus. Její zástupce – skener otisků Touch ID – však funguje na výbornou, v 8–9 případech z 10. Nutnost na něj však v jednom kuse přikládat prst v poloze ve stojánku vás bude otravovat.

Nový iPad Air přichází se zhruba stejně velkou baterií jako vloni, tedy s kapacitou asi 7 600 mAh. Větší, námi testovaný model disponuje 9705mAh akumulátorem. Vypadá to jako celkem slušná porce energie a v kombinaci s čipem M2, který umí být na povel velmi úsporný, je výdrž celkem obstojná. Jen nesmíte očekávat hodnoty na úrovni MacBooku.

iPad Air vám při práci vydrží zhruba 5–6 hodin, po připojení klávesnice výdrž klesne kousíček pod 4 hodiny. Upozorňuji, že při testování má práce sestávala prakticky jen z běžné kancelářské agendy (e-maily, textový editor, prohlížení webu, chatování).

Při náročnějších úkonech, kterých je M2 nepochybně schopný, bude výdrž ubývat asi ještě rychleji. K nabíjení budete potřebovat originální 30W nabíječku, dobití trvá zhruba 2,5 hodiny. Kromě zmíněné klávesnice můžete k tabletu připojit také stylus Apple Pencil, který se z těla iPadu magneticky dobíjí a i ten z něj tedy vysává kus energie. Na příslušenství se blíže zaměříme v recenzi iPadu Pro, kterou pro vás již chystáme.

iPadOS potřebuje doladit

Operační systém iPadOS, který je na testovaném modelu iPad Air přítomen ve verzi 17.5.1, je od své první verze představené v roce 2019 předmětem ožehavé diskuze. Proč? Upřímně, širší hodnocení bych si rád nechal do recenze iPadu Pro s M4, ve které se plně zaměřím na to, jak iPad obstojí coby náhrada za laptop, ergo čistě pracovní stroj.

Ale protože iPad Air i iPad Pro přichází s úplně stejným operačním systémem, narazil jsem na celou řadu zádrhelů i při více „casual“ používání. Několik základních poznatků: iPadOS nepodporuje více uživatelů na jednom zařízení (pouze jeden + dětský), některé nativní aplikace jsou jen roztažené aplikace z iPhonu a nepřináší nic nového, i přestože je iPadOS 17 venku již od září, obsahuje celkem velké množství bugů.

Nechci předesílat recenzi iPadu Pro, ale ještě něco propálím: systém iPadOS je vlastně jen mírně vyšperkované iOS, do kterého jsou naroubované některé prvky z macOS. Dohromady to moc nefunguje a pokud si plánujete pořídit iPad Air jako záložní „lopatu“ pro případ, kdy s sebou nebudete chtít nosit MacBook (tablet je přece jen o polovinu lehčí), radím vám buď změnit motivaci, anebo od nákupu odstoupit.

Fotoaparát: vzadu 12, vpředu 12

Fotoaparáty na tabletech byly, jsou a nejspíš i budou vždy jen nouzovým řešením, pro strýčka Příhodu, jak se říká. Několik experimentů nasadit do tabletu kvalitní fotočipy bylo, ale nikdy se to nesetkalo s velkou popularitou mezi zákazníky. U iPadu to platí vlastně taktéž. Model Air nabízí úplně totožnou přední i zadní kamerku jako jeho předchůdce.

To znamená duo 12Mpx fotoaparátů. Ten zadní má clonu f/1.8, podporuje dual pixel PDAF a umí na snímky aplikovat HDR. Přední má stejné rozlišení, ale celkem široký záběr 122°. Pro účely videohovorů je důležité, že zadní kamera umí až 4K při 60 fps, zatímco čelní kamerka je pouze Full HD. Navíc vás v zorném poli aktivně vyhledává a umí se mírně posouvat, abyste zůstali na středu.

Výsledná kvalita snímků je však na úrovni základního fotoaparátu. Ve fotoaplikaci naprosto chybí jakékoliv režimy, neumí ani portrét, v noci zase chybí noční režim nebo přisvětlovací LED. Jak říkám, jako nouzové řešení, když nemáte nic jiného po ruce. Jen pro představu: i smartphone v hodnotě kolem 4 tisíc korun nabízí lepší fotoaparát než iPad Air. Chyba to není, ale zamlčovat jsem vám to také nechtěl.

Závěrečné hodnocení

Hezoun. Nový standard pro tablety. Nejlepší univerzální tablet pro (téměř) každého. To je pouze zlomek nálepek, které dostával iPad Air s M1 v recenzích před dvěma lety. Já se tedy ptám – čím je dnes iPad Air (2024) s novějším procesorem M2? Dost možná tím samým, a to rozhodně není špatně.

Novinka představuje pozvolný vývoj segmentu tabletů. Jak už zaznělo několikrát, oproti svému předchůdci nabízí prakticky pouze pár skutečných novinek nebo inovací. K těm hlavním bych zařadil samozřejmě novější čipset, volitelnou větší 13″ variantu a také lépe umístěnou čelní kamerku.

iPad Air s M2 je určitě produkt, jenž potěší studenty či nenáročné zákazníky, kteří chtějí do domácnosti tablet a mají pro něj kloudné využití. Nemyslím si, že jde o vstupní tablet od společnosti Apple, ani že jde o základní řešení, například pro seniory nebo děti. Na to je iPad Air až moc univerzální, zbytečně výkonný a vlastně také dost drahý.

iPad Air (2024) 8.6 Design a zpracování 9.1/10

















Výkon a optimalizace 9.3/10

















Hardwarová výbava 8.9/10

















Kvalita fotografií a videí 7.0/10

















Výdrž baterie 8.9/10

















Klady výkon na úrovni dražšího notebooku

kvalitní zpracování, hezký design

výběr příslušenství (klávesnice, Pencil)

displej, konečně navíc ve dvou velikostech

lépe umístěná čelní kamerka Zápory nedotažený systém iPadOS

nízká obnovovací frekvence displeje

výdrž by mohla být lepší

vysoká cena Koupit iPad Air (2024)