Recenze Eureka J15 Pro Ultra: těžká váha mezi robotickými vysavači

Eureka J15 Pro Ultra je nejvýkonnější robotický vysavač tohoto výrobce

Láká na řadu funkcí, pečlivý úklid, laserovou navigaci i šikovnou mobilní aplikaci

Na českém trhu se včetně inteligentní stanice prodává za 21 299 Kč

Eureka J15 Pro Ultra je robotický vysavač, který míří na vrchol nabídky této americké značky, která je nicméně vlastněna čínskou skupinou Midea Group. Vyzbrojen je vysokým sacím výkonem 16 200 Pa, pokročilým mopovacím systémem a chytrou stanicí. Díky tomu slibuje téměř bezúdržbový úklid i pro náročnější uživatele.

Výrobce navíc vsadil na kombinaci LiDARu, kamery a AI, takže vysavač nejen že uklidí, ale zároveň se šikovně vyhne překážkám a rozpozná běžné objekty v domácnosti. Otázkou však zůstává – jak to všechno funguje v praxi? A opravdu dokáže Eureka J15 Pro Ultra nahradit každodenní úklid a být lepší než konkurenti? To vám prozadíme v této recenzi.

Design a konstrukce

Design Eureka J15 Pro Ultra se nese v duchu osvědčené klasiky, kterou známe od většiny zaběhlých značek. Tělo ve tvaru čtverce má výrazně zakulacené rohy (135 °), takže se přibližuje kruhovému tvaru. Model je dostupný v decentní tmavě šedé barvě.

Jediný výčnělek představuje typická „věž“ s LiDAR senzorem, která zajišťuje orientaci v prostoru. Jakkoliv design nepřináší výrazné novinky, nelze mu upřít eleganci a praktičnost. Z většiny matný povrch je velmi odolný vůči otiskům prstů či usazování prachu.

Použitý tvar nevzbuzuje pochyby ohledně úklidu v rozích, J15 Pro Ultra se i s těmito problematickými místy během testu vypořádal dobře. O tom, co všechno dokáže, si ale povíme více v následujících kapitolách.

Bohužel větší rozměry a vyšší hmotnost

J15 Pro Ultra není žádný drobeček. Výška 11,7 cm znamená, že se robot nevejde pod většinu gaučů, postelí a dalších kusů nábytku, takže tam nedokáže uklidit. Navíc s proporcemi 35,4 × 35,5 cm a hmotností lehce přes 4,8 kg jde o velice velké a těžké zařízení. Nebál bych se ho nazvat „těžkou váhou“ mezi robotickými vysavači.

Do užších míst nezajede a kvůli hmotnosti ho nebudete chtít příliš často nosit – zejména pokud máte vícepatrovou domácnost. Na horní straně se kromě LiDARu nachází dvojice základních ovládacích tlačítek – jedno slouží ke spuštění či pozastavení úklidu, druhé pak k návratu robota do nabíjecí stanice. Pod výklopným víkem, které drží pant se dvěma polohami aretace, se ukrývá větší sběrná nádoba na prach, kterou budete vyndávat pouze při pravidelném čištění filtru.

Co je to LiDAR? Jedná se o technologii využívající laserový paprsek k měření vzdáleností od objektů a tvorbě přesné 3D mapy okolí. U robotických vysavačů se LiDAR používá k navigaci a mapování místnosti. Senzor vysílá laserové pulzy, které se odrážejí od překážek, a na základě doby návratu paprsku vysavač přesně určuje vzdálenost a polohu těchto překážek. Díky tomu se pohybuje efektivněji, vyhýbá se nárazům a zvládá složité rozvržení místností s minimálním rizikem, že by vynechal určitá místa. Výsledkem je rychlejší a důkladnější úklid bez nutnosti manuálního zásahu nebo častých kolizí. Díky této technologii je oproti vysavačům vybaveným pouze kamerou výrazně rychlejší i prvotní mapování místností.

Další funkční prvky

Přední část Eureka J15 Pro Ultra je vybavena sadou senzorů, které slouží k detekci překážek a orientaci v prostoru. Nechybí zde ani AI kamera a přisvětlovací LED světlo pro lepší orientaci v prostoru. Přední panel navíc slouží jako nárazník, což přidává na bezpečnosti při pohybu v užším prostoru. Na pravé straně těla najdeme boční senzory, zatímco pravá skrývá hlasitý reproduktor.

Zadní část zařízení ukrývá důležité technické komponenty – kromě nabíjecích kontaktů zde najdeme výdechy, senzor, připojení na vodu a také otvor, kterým dokovací stanice automaticky vysává nečistoty z robotu do většího sáčku. Tato šachta je decentně ukrytá pod gumovou krytkou.

Spodní strana robota pak nese klasické uspořádání: přední otočné kolečko pro navigaci (avšak bez čistícího kartáčku), dvě velká pogumovaná kola pro pohyb po různých površích, boční rotační kartáč pro úklid podél stěn (bohužel není na ramenu), centrální kartáč s technologií FlexiRazor a dvojici mopovacích podložek. Jejich účinnost a chování v reálném provozu si podrobněji rozebereme v dalších částech recenze.

Dokovací stanice a údržba

Jedním z nejvýraznějších prvků Eureka J15 Pro Ultra je bezpochyby chytrá dokovací stanice, která výrazně posouvá komfort používání. Nejde jen o místo, kde se robot dobíjí – tato stanice se aktivně podílí na údržbě celého systému.

Po každém úklidu automaticky vyprázdní prachovou nádobku, omyje mopovací podložky horkou vodou a následně je vysuší teplým vzduchem. Designově stanice ladí s robotem – převažuje matné provedení, které nepřitahuje prach ani otisky, a lesklý kryt skrývá 3litrový sáček na nečistoty.

Horní stranu tvoří dvě nádržky s praktickými úchopy na přenášení. Pravá slouží pro čistou (4 l), levá pro špinavou vodu (3,4 l) – a díky jejich objemu není nutné je často vyměňovat. Napájecí kabel o délce zhruba jednoho a půl metru lze prakticky navinout na zadní stranu stanice, což usnadňuje uložení i estetiku.

Díky této stanici se zásadně snižuje potřeba manuální obsluhy – robot vás sám upozorní na nízkou hladinu vody nebo plný sáček pomocí LED diody i notifikací v aplikaci. V praxi tak stačí jen občas zkontrolovat nádržky a vysypat odpad – vše ostatní funguje plně automatizovaně.

Automatické vyprázdnění a mytí mopu

Robot si do své multifunkční 8v1 stanice automaticky najíždí pozpátku, což je nutné pro správné umytí mopů i vyprázdnění vnitřní prachové nádoby. Vysavač se však do stanice celý neschová – část těla zůstává venku, což může být nepraktické z hlediska usazování prachu nebo manipulace v těsnějším prostoru.

Na druhou stranu ale díky tomuto konstrukčnímu řešení samotná stanice nepůsobí přehnaně robustně. Záběrová plocha činí 39,5 × 45,8 cm, výška stanice dosahuje 46,8 cm a hmotnost cca 10 kg, takže si její umístění dopředu dobře promyslete. Výrobce však uvádí, že svou základnu zmenšil až o 17,4 % oproti předchozím modelům.

Vysavač disponuje i vlastním zásobníkem na vodu, který se v případě potřeby automaticky doplňuje ze stanice. Samotný proces mytí mopů probíhá velmi hladce – stanice využívá teplou vodu, což efektivně eliminuje bakterie a nečistoty. Následné sušení mopů horkým vzduchem (až 75 °C) brání vzniku zápachu či plísní. Zcela suché jsou již za 2 hodiny. Vyprázdnění prachové nádoby je sice trochu hlučnější, ale trvá jen pár vteřin. Sáček na odpad přitom vydrží až 75 dní běžného provozu.

Co stanici chybí, je automatické dávkování čisticího prostředku – funkce, kterou některé konkurenční modely mají. Nic však nebrání tomu, přidat vhodný prostředek přímo do nádržky s čistou vodou ručně. Celkově je stanice navržena velmi prakticky: jednotlivé části lze snadno vyjmout a vyčistit, což z ní dělá výborného parťáka pro bezstarostný každodenní úklid.

Dobrá výdrž baterie

Uvnitř Eureka J15 Pro Ultra se ukrývá výkonná baterie s kapacitou 5 200 mAh, což je hodnota zcela odpovídající vyšší třídě robotických vysavačů. Výdrž na jedno nabití se pohybuje až kolem 240 minut v režimu Mopování a až 180 minut při běžném úklidu. Tím se model řadí do solidního nadprůměru ve své kategorii a bez problémů zvládne obsloužit i větší domácnosti. Při poklesu energie si robot automaticky ponechá dostatek kapacity pro bezpečný návrat do stanice.

V reálném testu vysavač bez potíží zvládl uklidit běžnou dvoupokojovou domácnost několikrát po sobě bez nutnosti přerušení. Prostorová efektivita a optimalizace trasy jsou navíc podpořeny přesnou navigací, která minimalizuje zbytečné pohyby a tím i spotřebu energie. Dobití baterie bohužel trvá až 6 hodin, což je tedy dost pomalé.

Vysoký sací výkon

Eureka J15 Pro Ultra cílí na náročnější uživatele a nabízí technické parametry, které obstojí i v prémiové konkurenci. Klíčovým prvkem je zde kartáčový systém FlexiRazor s hlavním válečkem z odolné pryže, který efektivně sbírá jak prach, tak i delší vlasy – lidské i zvířecí. Výrobce slibuje odolnost proti namotávání vlasů, což mohu po několika týdnech testování potvrdit: kartáče zůstaly prakticky čisté. Boční kartáček je klasicky napevno umístění, zajišťuje dobrý sběr nečistot podél stěn i z rohů místností, avšak není tak sofistikovaný jako kartáče umístěné na ramenu.

Co se týče sacího výkonu, Eureka J15 Pro Ultra nabízí impozantních 16 200 Pa, což jej řadí mezi silnější modely na trhu. Ačkoliv nejde o rekordní hodnotu typu 18 500 Pa, jako má největší konkurent Roborock Qrevo Edge 5V1, v reálném provozu si J15 Pro Ultra bez potíží poradí s tvrdými podlahami, koberci i zvířecími chlupy. Jmenovitý výkon motoru činí 65 W.

Vyšší hlučnost

Výkonný sací systém se ukázal jako jeden z hlavních trumfů – zejména v domácnostech se zvířaty nebo větším podílem kobercových ploch. Síla se projeví hned na první pohled: koberec po přejetí působí nejen čistší, ale také upravenější. Díky silnému podtlaku a účinnému hlavnímu kartáči si vysavač poradí s hluboko usazenými nečistotami i chlupy, které běžně zůstávají zachycené ve vláknech. V porovnání s levnějšími modely je rozdíl znatelný, avšak cenově srovnatelná konkurence nabízí větší výkon i důkladnější vysávání.

Nejnižší hlučnost v tichém režimu při pouze mopování se pohybuje okolo 62 dB, zatímco maximální hlučnost činí výrazných 73 dB. Pro srovnání velice tichý model Roborock Qrevo Edge 5V1 umí minimálně až 45 dB a maximálně 52 dB. Tento vysavač patří k nejhlučnějším vysavačům, které jsem testoval. Při vysávání navíc z průduchů vypouští hodně vzduchu, čímž dokáže vytvořit poměrně výrazné proudění vzduchu.

Plno užitečných technologií

U modelu Eureka J15 Pro Ultra nechybí funkce pro automatické zvedání mopů. Robot dokáže zareagovat na typ povrchu v reálném čase: když rozpozná koberec, mopy automaticky nadzvedne, aby nedošlo k jejich navlhčení. Dobře se adaptuje také při jízdě přes překážky a zvládá tak překonávat prahy a hrany až do výšky 2 cm, výjimečně i o něco víc. Avšak konkurence je v tomhle o něco lepší – překážky zvládá vyšší i elegantněji.

Pochvalu si zaslouží pokročilé čistění hran pomocí vyjížděcímu pravému mopu, který tak dokáže pokrýt až 98,95 stěn domácnosti s přesností 1,36 mm. To znamená, že zdi nejsou po vytírání mokré, přesto je vytřeno až úplně k nim.

Umělá inteligence v akci

AI IntelliView umí rozpoznat suché nečistoty a snížit výkon, aby nedošlo k jejich rozvíření. Za přesnou orientaci v prostoru vděčí robot pokročilé kombinaci LiDAR senzoru a AI kamery, která rozpozná více než 150 různých objektů – od bot přes kabely až po domácí mazlíčky.

Díky 3D vnímání okolí a automatickému LED osvětlení zvládne efektivně uklízet i v horších světelných podmínkách. Po aktivaci režimu Smart Clean se vysavač stává plně autonomním pomocníkem, který inteligentně přizpůsobuje strategii úklidu podle typu místnosti a povrchu.

Například v ložnici s dřevěnou podlahou automaticky upraví průtok vody při mopování, aby byl úklid šetrný a efektivní zároveň. Tímto způsobem šetří nejen energii, ale i samotné podlahy, které mohou být citlivé na vlhkost.

Mobilní aplikace a chytré funkce

Ovládání Eureka J15 Pro Ultra probíhá skrze aplikaci Eureka Robot, dostupnou pro Android i iOS. Z hlediska funkcí a rozvržení jde o obdobnou appku, kterou nabízejí konkurenti. Nicméně během testování přišla aktualizace aplikace, která design lehce proměnila. Prvotní nastavení je jednoduché a rychlé – po zapnutí zařízení stačí naskenovat QR kód pod horním víkem vysavače, dojde k automatickému připojení k Wi-Fi (funguje pouze na 2,4 GHz síti) a můžete začít.

Už během úvodní konfigurace lze nastavit, zda se v domácnosti nachází zvířata, koberce nebo vícepodlažní prostory. Nechybí ani možnost aktivace režimu „Nerušit“, který zabrání samovolnému spuštění v nevhodnou dobu.

První mapování prostoru probíhá rychle. Díky přesné LiDAR navigaci nemusí robot detailně objíždět každé místo – stačí krátká jízda a během několika desítek sekund vytvoří velmi přesný půdorys domácnosti.

Po spuštění aplikace se zobrazuje hlavní obrazovka s informacemi o stavu připojení, kapacitě baterie a tlačítky pro okamžité spuštění úklidu atd. Po přechodu do hlavního ovládacího rozhraní se zobrazí interaktivní mapa, doplněná o stav nabití baterie a informaci o posledním úklidu – ploše a času. Celkově je aplikace přehledná, svižná a uživatelsky velmi dobře navržená.

3D mapa celé domácnosti

V aplikaci si můžete přepnout zobrazení mapy mezi tradičním 2D režimem a moderním 3D náhledem, který nabízí detailnější prostorový přehled. Již po prvním skenování je výsledná mapa velmi přesná a s každým dalším úklidem se její přesnost dále zlepšuje díky postupnému učení algoritmu.

Uživatelská přizpůsobitelnost mapy je rozsáhlá. Do mapy lze jednoduše přidávat nábytek, označovat koberce a upravovat rozdělení jednotlivých místností. Místnosti lze přejmenovat, sloučit, rozdělit nebo odstranit. Dále máte možnost nastavit zakázané zóny (tzv. no-go a no-mop oblasti), vytvořit virtuální stěny nebo specifikovat typ podlahy pro každou část domácnosti. Robot přitom sám velmi přesně detekuje koberce a v nastavení si lze zvolit, jak se má v těchto oblastech chovat.

Sekce věnovaná dokovací stanici poskytuje informace o aktuálním stavu – například zda je nádržka na čistou vodu plná nebo špinavá voda potřebuje vylít. Přes čtyři rychlá tlačítka lze také snadno spustit vyprázdnění zásobníku, mytí mopů, jejich vysušení nebi celkové čistění stanice. Celé ovládání je přehledné, rychlé a prakticky řešené.

Volba režimů čištění

Aplikace poskytuje široké možnosti přizpůsobení úklidu podle individuálních potřeb. Mezi nabízenými režimy nechybí inteligentní Smart Clean, ve kterém si robot automaticky zvolí vhodné parametry na základě detekovaného typu podlahy a prostředí. K dispozici jsou i další režimy jako Vacuum & Mop (současné vysávání a mopování), Vacuum then Mop (nejprve vysávání, poté mopování), Vacuum (pouze vysávání), Mop (pouze vytírání) a Customize, kde si detailně nastavíte způsob úklidu v jednotlivých místnostech.

Při vysávání lze volit ze čtyř úrovní sacího výkonu, zatímco mopování nabízí 30 stupňů intenzity dávkování vody. Nastavit lze i míru pečlivosti, tedy jak precizně má robot konkrétní plochu přejet. Po zapnutí Tic Tac Toe režimu robot ve druhém cyklu místnost uklidí do kříže.

Úklid nemusí vždy zahrnovat celý byt – snadno si vyberete pouze určitou místnost nebo přesně definované místo na mapě, které má být vyčištěno. Tato funkce je užitečná při lokálním nepořádku, například po vaření.

Velkou výhodou je možnost vytváření automatických rutin. Můžete si nastavit například denní úklid jídelního koutu po obědě nebo důkladné čištění celé domácnosti o víkendu. Rutiny lze libovolně kombinovat s různými režimy a časováním podle vašich zvyklostí. Nechybí ani praktická historie úklidů.

Podpora hlasových asistentů

Samotný robot nenabízí svého hlasového asistenta, avšak lze ho připojit do správy Amazon Alexy nebo Google Asistenta. V příštích aktualizacích by prý mělo být možné i zapojení do ekosystému Applu a ovládání prostřednictvím Siri.

Díky zabudované kameře můžete vzdáleně kontrolovat úklid případně dění v domácnosti. Bohužel chybí podpora hlasových hovorů a audio přenosu, protože robot nedisponuje mikrofonem. Vysavač však můžete ovládat jak autíčko na ovládání.

Kvalita vysávání a mopování

Když přijde na samotnou kvalitu úklidu, Eureka J15 Pro Ultra si poradí i s vysokými nároky. Během testování většinou stačil střední sací výkon, který poskytoval skvělé výsledky při zachování přiměřené hlučnosti. Přesto robot zvládl velmi slušný úklid i na nejnižší výkon, což se hodí v situacích, kdy nechcete být tolik rušeni.

V režimu maximálního výkonu se ukázal jako skutečně silný nástroj. Přesto se v kvalitě úklidu nemůže rovnat se silnější konkurencí v podobě Roborocku, Ecovacsu apod. Mopování probíhá efektivně díky technologii přizpůsobení mopů – robot tak dokáže důkladně čistit podél stěn, kolem nábytku i v rozích, kde často zůstávají zbytky nečistot.

Pohyb po domácnosti zajišťují kola s dobrou trakcí, která umožňují snadný přechod mezi různými typy povrchů. Úklid bytu o velikosti 50 m² včetně mopování a vysávání zvládl za 40 minut, což je poměrně solidní výsledek. Na základě zkušeností lze říct, že Eureka J15 Pro Ultra dokáže v běžné domácnosti nahradit klasický vysavač i mop – výsledek úklidu byl vždy výborný.

Závěrečné hodnocení

Eureka J15 Pro Ultra je ambiciózní robotický vysavač, který si díky kombinaci výkonného hardwaru a inteligentních funkcí zaslouží pozornost zejména u náročnějších uživatelů. Nabízí silný sací výkon, dobře zvládá úklid na různých typech povrchů a díky pokročilé navigaci včetně LiDARu a kamery rozpoznává více než 150 objektů v prostoru. Automaticky přizpůsobuje úklid podle materiálu podlahy a typu místnosti, režim Smart Clean se pak postará o optimální výsledek bez nutnosti manuálních úprav.

Plně automatizovaná stanice pak zajišťuje vysypání, mytí a sušení mopů bez potřeby zásahu uživatele, což podtrhuje pohodlí při každodenním provozu. Chytrá mobilní aplikace nabízí přehledné ovládání a možnosti detailního nastavení – od personalizovaných map včetně 3D pohledu přes nastavení zónového úklidu až po tvorbu rutinních plánů. Přívětivé uživatelské prostředí ale bohužel nepodporuje češtinu.

Nicméně konkurence je silná: například nedávno testovaný Roborock Qrevo Edge 5V1, který stojí nepatrně víc, nabízí vyšší sací výkon, o něco preciznější úklid a hlavně je mnohem tišší a s výškou pod 10 cm. Naopak Eureka J15 Pro Ultra mě nemile překvapil svou robustní konstrukcí, vyšší váhou a především svou vysokou hlučností při úklidu, včetně výrazného proudění vzduchu. Kvůli těmto mínusům cena 21 299 Kč nepůsobí už tak lákavě, byť v plno ohledech jde o povedený a kvalitní robotický vysavač.

Eureka J15 Pro Ultra 8.7 Design a zpracování 8.8/10

















Vysávání 9.2/10

















Mopování 8.5/10

















Čištění a údržba 8.7/10

















Mobilní aplikace 8.4/10

















Výdrž baterie 8.3/10

















Klady vysoký sací výkon

kvalitní dílenské zpracování

aplikace, podpora hlasových asistentů

dokovací stanice obstará údržbu

orientace v prostoru, LiDAR, mapa

dostatečná výdrž na baterii

chytré funkce a SmartPlan Zápory vysoká hlučnost

produkuje silný proud vzduchu

rozměry, výška nad 11 cm

poměrně těžký

aplikace není v češtině

volné koberce mohou působit problémy

pomalejší nabíjení Koupit Eureka J15 Pro Ultra

Autor článku Petr Uhlíř Student ČVUT, Fakulty elektrotechnické a studijního programu Softwarové inženýrství a technologie. Milovník mobilních zařízení a nových technologií. Mezi mé záliby patří grafika a florbal. Jaká zařízení aktuálně používám?