TOPlist

Poděkujte podvodníkům. Steam končí s prodejem oblíbených dárkových kartiček

Marek Bartík
Marek Bartík 12. 6. 18:00
0
Steam Gift Cards
  • Steam končí s prodejem oblíbených fyzických dárkových kuponů
  • Kartonové kartičky se stále častěji stávaly terčem podvodníků z celého světa
  • Podle Valve by se již existující kupony měly doprodat do konce letošního roku

Digitální obchod s počítačovými hrami Steam končí s prodejem fyzických dárkových kartiček, které si hráči mohli běžně zakoupit i v českých trafikách či vybraných supermarketech. Podle společnosti Valve, které Steam patří, stojí za nepopulárním rozhodnutím snaha zamezit častým podvodům. Kupony ze stojanů v obchodech nezmizí okamžitě. Obchodníci je budou moci doprodat, k čemuž by podle Valve mělo dojít přibližně do konce letošního roku. Žádné další várky už ale k dispozici nebudou.

Informace se objevila v sekci často kladených dotazů na Steamu a jako první na ni upozornil magazín Windows Central. Fyzické dárkové kupony se v kamenných obchodem prodávají od roku 2012. „Fyzické dárkové kupony známých obchodů/značek (včetně služby Steam) se ovšem ukázaly být častým terčem podvodníků z celého světa,“ píší v příspěvku zástupci Valve s odkazem na článek od americké Federální obchodní komise, který popisuje praktiky, kdy se podvodníci vydávají například za státní úředníky. Po lidech následně požadují zakoupení dárkové karty a zaslání aktivačního kódu.

Nepomohla ani řada opatření

Valve se podle svých slov snažila na podvody v průběhu let reagovat řadou opatření, ať už spoluprací s prodejci či bezpečnostními orgány či změnou vzhledu karet a přidáním upozornění na podvody. „Nehledě na zavedená omezení se však podvodníci dál adaptovali a přidělávali starosti zákazníkům služby Steam i nic netušícím jednotlivcům. Z toho důvodu jsme učinili těžké rozhodnutí přestat nabízet fyzické dárkové kupony služby Steam,“ vysvětlují zástupci Valve.



Xbox Series X25



Nepřehlédněte

Xbox slaví 25 let. Microsoft k výročí připravil speciální průhlednou edici

Jedinou alternativou od Valve tak zůstávají digitální dárkové kupony, které společnost nabízí od roku 2017. Od loňského roku jsou navíc k dostání i bez uživatelského účtu, což usnadňuje jejich nákup zejména rodinným příslušníkům či kamarádům, kteří službu Steam jinak nepoužívají. Nejen v Česku funguje také oblíbená služba PaysafeCard. Na prodejním místě si zakoupíte předplacený kód, který následně můžete využít při online nákupech. Příliš by nás nepřekvapilo, kdy by se ke zrušení kartonových kuponů postupně přikročily i další společnosti.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Trump Phone
Rozborka odhalila hořkou pravdu: Trumpův telefon je nevkusná kopie dva roky starého HTC
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 16:30
0
Snímek ze seriálu Najdu si tě
Červen v plném proudu: tyhle novinky na Netflixu vás přikovají k obrazovce
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:00
0
Xiaomi 17T Pro jako koupě roku? Teď jej pořídíte nejvýhodněji, navíc s elektrickou koloběžkou zdarma
Xiaomi 17T Pro jako koupě roku? Teď jej pořídíte nejvýhodněji, navíc s elektrickou koloběžkou zdarma
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 14:00
0
MacBook s dotykovým displejem
Dotykový MacBook znovu potvrzen. Podle expertů dorazí ještě letos na podzim
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:30
2

Kapitoly článku