Poděkujte podvodníkům. Steam končí s prodejem oblíbených dárkových kartiček

- Steam končí s prodejem oblíbených fyzických dárkových kuponů
- Kartonové kartičky se stále častěji stávaly terčem podvodníků z celého světa
- Podle Valve by se již existující kupony měly doprodat do konce letošního roku
Digitální obchod s počítačovými hrami Steam končí s prodejem fyzických dárkových kartiček, které si hráči mohli běžně zakoupit i v českých trafikách či vybraných supermarketech. Podle společnosti Valve, které Steam patří, stojí za nepopulárním rozhodnutím snaha zamezit častým podvodům. Kupony ze stojanů v obchodech nezmizí okamžitě. Obchodníci je budou moci doprodat, k čemuž by podle Valve mělo dojít přibližně do konce letošního roku. Žádné další várky už ale k dispozici nebudou.
Informace se objevila v sekci často kladených dotazů na Steamu a jako první na ni upozornil magazín Windows Central. Fyzické dárkové kupony se v kamenných obchodem prodávají od roku 2012. „Fyzické dárkové kupony známých obchodů/značek (včetně služby Steam) se ovšem ukázaly být častým terčem podvodníků z celého světa,“ píší v příspěvku zástupci Valve s odkazem na článek od americké Federální obchodní komise, který popisuje praktiky, kdy se podvodníci vydávají například za státní úředníky. Po lidech následně požadují zakoupení dárkové karty a zaslání aktivačního kódu.
Nepomohla ani řada opatření
Valve se podle svých slov snažila na podvody v průběhu let reagovat řadou opatření, ať už spoluprací s prodejci či bezpečnostními orgány či změnou vzhledu karet a přidáním upozornění na podvody. „Nehledě na zavedená omezení se však podvodníci dál adaptovali a přidělávali starosti zákazníkům služby Steam i nic netušícím jednotlivcům. Z toho důvodu jsme učinili těžké rozhodnutí přestat nabízet fyzické dárkové kupony služby Steam,“ vysvětlují zástupci Valve.
Jedinou alternativou od Valve tak zůstávají digitální dárkové kupony, které společnost nabízí od roku 2017. Od loňského roku jsou navíc k dostání i bez uživatelského účtu, což usnadňuje jejich nákup zejména rodinným příslušníkům či kamarádům, kteří službu Steam jinak nepoužívají. Nejen v Česku funguje také oblíbená služba PaysafeCard. Na prodejním místě si zakoupíte předplacený kód, který následně můžete využít při online nákupech. Příliš by nás nepřekvapilo, kdy by se ke zrušení kartonových kuponů postupně přikročily i další společnosti.