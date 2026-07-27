Robotický úklid se zvrhnul v boj o život, Australan musel po výbuchu do nemocnice

- Výbuch robotického vysavače málem stál mladého Australana život
- Způsobil mu popáleniny na 75 procentech těla a musel podstoupit několik operací
- I když je mimo ohrožení života, rekonvalescence bude trvat dlouho
Robotické vysavače jsou v nejen v našich domácnostech pomalu již standardem, ostatně aby ne, když se za pár tisíc dají pořídit i v běžném supermarketu. Na rozdíl od hadru na koštěti ale není robotický úklid vždy bez rizika, byť pravděpodobnost nějaké vážné nehody je poměrně malá. S tím by nicméně nesouhlasil Lachie Perrem ze západoaustralského města Perth. Jeho robotický vysavač totiž zničehonic vzplál a způsobil mu vážná zranění.
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Exploze způsobila popáleniny na 75 procentech těla
„Měl robotický vysavač a aniž by o tom věděl, z baterie unikala kapalina,“ uvedla pro Daily Mail matka Perrema. „Když začal vařit, něco se vznítilo a došlo k výbuchu. Byl přímo v epicentru toho všeho.“ Zařízení bylo odesláno na státní úřad pro stavebnictví a energetiku k dalšímu vyšetřování. Úřad pro požární a záchranné služby Západní Austrálie uvedl, že lithium-iontové baterie, běžně používané v robotických vysavačích, mohou být nebezpečné kvůli svým vysoce hořlavým materiálům.
„Když dojde k poruše lithium-iontových baterií, může u nich dojít k tepelnému úniku, který se může projevit prudkým prasknutím jednoho nebo více článků baterie, syčením a únikem toxických, hořlavých a výbušných plynů a intenzivním, samovolně se udržujícím požárem,“ uvedl australský úřad. „Tepelný únik u lithium-iontových baterií může nastat velmi rychle a být velmi nebezpečný. Může způsobit vznik toxického kouře, plamenů a výbuch úlomků baterie.“ V posledních dvou letech došlo v Austrálii ke čtyřem požárům způsobeným vysavači, jednalo se o první nahlášený případ, který se týkal robotického vysavače.
Jak omezit riziko exploze lithium-iontové baterie?
Vzniku exploze lithium-iontové baterie omezíte především předcházením mechanickému, tepelnému a elektrickému poškození, které spouští nekontrolovatelnou řetězovou reakci, tzv. tepelný útěk. Používejte výhradně originální nebo certifikované nabíječky s integrovaným systémem správy baterie, nenabíjejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů ani přes noc na posteli či pohovce, a chraňte baterii před přehřátím na přímém slunci či v rozpáleném autě. Pokud baterie jeví známky poškození, tedy je nafouknutá, nadměrně se hřeje, zapáchá nebo je proražená, okamžitě ji přestaňte používat, bezpečně ji odpojte od sítě a odevzdejte do sběrného dvoru.
Ačkoli se Perrem probral z uměle navozeného kómatu a je schopen komunikovat se svou rodinou, čeká ho dlouhá cesta k uzdravení a bude potřebovat rozsáhlou rehabilitaci – má totiž popáleniny na 75 procentech těla a musel absolvovat hned několik operací. Škody vzniklé při explozi zasáhly prostor od kuchyně až do obývacího pokoje – nábytek byl zcela zničen, podlahové prkna ohořelé a po celém domě se válely trosky.