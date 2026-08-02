Recenze monitoru Samsung Odyssey OLED G8: ideální volba pro hráče

- Především pro náročné hráče je určený špičkový monitor Odyssey OLED G8
- Kromě fantastického podání barev nabízí rozlišení 4K, obnovovací frekvenci 240 Hz nebo USB-C s 98W nabíjením
- K dispozici je ve 27″ a 32″ variantách, cena začíná na částce 21 490 korun
Ať už jste hráč, tvůrce obsahu či jen obyčejný kancelářský pracovník, externí monitor vám může ulehčit práci a přidat na zábavnosti v mnoha ohledech. Oblíbenou volbou řady uživatelů jsou herní monitory, a to především pro svou kombinaci zajímavých parametrů s často příznivou cenou. Jenže jak si vybrat mezi těmi všemi OLED, IPS, VA, rovnými, zakřivenými, Full HD, 2K či 4K panely ten správný? Jihokorejský Samsung se nyní vytasil s novinkou v podobě Odyssey OLED G8 s panelem Penta Tandem QD-OLED, který je k dispozici ve velikostech 27″ a 32″, přičemž nám na recenzi dorazil ten větší. Vyplatí se?
Design a zpracování9.3/10
Kvalita obrazu9.6/10
Konektivita9.5/10
Funkce9.0/10
Klady
- sympatický design
- špičkový OLED vytvořený pro hráče
- matný panel
- bohatá portová výbava včetně 98W USB-C
- příznivá cena
- rychlá obnovovací frekvence a odezva
Zápory
- relativně málo změn oproti minulé generaci
- absence alespoň základních reproduktorů
- bez operačního systému
- menu není v češtině
- chybí více barevných prostorů
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Decentní design, který neurazí
Co se týče designu, tady vás Samsung asi moc nepřekvapí. Mimo prostorného zobrazovacího panelu dominuje monitoru stříbrná barva, minimální rámečky okolo displeje a robustní zpracování, přičemž k sestavení nepotřebujete žádné nástroje navíc, což je dnes už naštěstí standardem. V balení také najdete vše potřebné, tedy VESA držák a kabely DisplayPort a USB-C. Věřím, že jeden HDMI by se v této partě neztratil, ale na druhou stranu ten už má většinou každý vlastní.
Pokud jde o provedení, Samsung v tomto případě vsadil na decentní linie, které skvěle zapadnou do kanceláře i různých herních setupů. Osobně oceňuji sázku na decentní design, neboť ostré linie agresivní tvary sice vypadaní efektně na fotografiích, v praxi se ale velmi často snadno okoukají.
Odyssey OLED G8 spoléhá na nadčasový design a to je za mě určitě dobře. Při umístění mějte na paměti, že se nejedná o žádného střízlíka – rozměry jsou 720 × 595 × 264 milimetrů a hmotnost s podstavcem se zastavila na 7,8 kilogramech. Potěšující je snadné nastavení výšky, sklonu i orientace, takže si určitě přijdete na své.
Špičkový panel pro hry i zábavu
Nejprve k samotným parametrům. V případě Odyssey OLED G8 máme co dočinění s rovným 32″ QD-OLED panelem s poměrem stran 16:9, rozlišením 3 840 × 2 160 pixelů (jemnost 140 ppi), obnovovací frekvencí 240 Hz, barevnou hloubkou 10 bitů, certifikacemi VESA DisplayHDR True Black 500 a Pantone Validated, synchronizacemi FreeSync a G-Sync, odezvou 0,03 ms, maximálním jasem 300 cd/m² (až 1000 nitů) a pozorovacími úhly 178°/178°. Zajímavou a v praxi velmi užitečnou vychytávkou je Glare Free fólie, která podle výrobce snižuje odlesky až o 54 procent – subjektivně se na monitoru opravdu v tomto pohledu pracuje dobře, a to i ve velmi osvětlené místnosti.
Takto výkonný monitor je pochopitelně potřeba i chladit, aby nedošlo k přehřátí. O to se stará technologie Pulsating Heat Pipe, která využívá speciální chladivo, které odpařuje a kondenzuje, aby monitor ochladila až 5× rychleji, než standardní grafitová vrstva. Tomu navíc pomáhá systém tepelné modulace, který na základě chytrých algoritmů ovlivňuje jas v jednotlivých částech monitoru a tím i vznik tepla, přičemž systém dokáže i rozpoznat televizní loga a stálé prvky, kde automaticky snižuje jas. To všechno napomáhá monitoru ke stabilním výkonům a omezuje riziko vypalování obrazu.
Pár slov ještě k portové výbavě, která je poměrně bohatá. Najdete zde DisplayPort 2.1 (UHBR20), dvojici HDMI 2.1, USB-C s podporou až 98W nabíjení, dvojice USB-A a 3,5mm výstup na sluchátka. Ten vám může přijít vhod, ať už pro připojení sluchátek, či nějaké soustavy reproduktorů, pokud zvuk nechcete řešit přímo z notebooku či počítače. Samotný monitor Odyssey OLED G8 bohužel žádné reproduktory nemá.
Nedostatky se hledají opravdu těžko
Podání barev je v případě Odyssey OLED G8 příkladné, živé a dostatečně jasné, byť pokud budete některé prostory sledovat opravdu zblízka, drobných nedostatků v podobě zelených či fialových nádechů si všimnete, nicméně při standardním používání vás toto trápit nebude. Pozorovací úhly jsou taktéž velmi dobré. Celkově panelu toho nelze moc vytknout, Samsung zkrátka umí a dokazuje to i v tomto případě.
Monitor je stvořený primárně pro hraní her a v tomto ohledu si nebudete mít na co stěžovat. Ať už jde o pomalé a rozvážné strategie, nebo třeba o akční střílečky, se vším si Odyssey OLED G8 poradí, pokud tedy máte ten správný hardware pro aktivaci synchronizace. V některých případech se může hodit také možnost nastavit si zaměřovací tečku na střed. Sledování filmů a multimédií je také kvalitní zážitek a při správné kalibraci HDR si audiovizuální obsah opravdu vychutnáte.
Co je to Penta Tandem QD-OLED?
Penta Tandem QD-OLED představuje pokročilou konstrukční architekturu panelů typu OLED, která vrství celkem pět samostatných svítících vrstev namísto jediné a doplňuje je vrstvou kvantových teček pro konverzi barvy. Tento pětivrstvý design výrazně rozkládá zátěž mezi jednotlivé diody, což přináší zvýšení maximálního jasu (především v HDR obsahu) a zároveň prodlužuje životnost panelu a zvyšuje odolnost vůči vypalování obrazu. Výsledkem je kombinace vysokého kontrastu, kvalitního barevného pokrytí se sytými barvami a vysoké svítivosti, díky čemuž se tato technologie prosazuje v nejvyšší třídě prémiových televizorů, monitorů a mobilních displejů.
Pakliže pracujete s fotografiemi či stříháte video, už může být problém přítomnost jen výchozí kalibrace či sRGB – DCI-P3 nebo AdobeRGB bohužel chybí. Na kancelářskou práci je Odyssey OLED G8 jako kanón na vrabce, nicméně v tomto ohledu potěší prodloužená životnost oproti předchozí generaci.
Ovládání monitoru probíhá skrze čtyřsměrový joystick na zadní straně. Na jeho nahmatání a citlivost ovládání si budete chvíli zvykat, nicméně po čase už se v nastavení monitoru budete cítit jako ryba ve vodě. Nastavení je poměrně podrobné, což je někdy na škodu, obzvláště pokud kýžené položky musíte hledat v podnabídkách.
I když mě mrzí, že si nemůžete nastavit například rychlé zkratky často používaných nastavení, mnohem více mě mrzí absence české lokalizace. Drobným zklamáním je také to, že monitor nemá žádný operační systém, takže jej samostatně nevyužijete, ale to na druhou stranu pomáhá snížit cenu, takže se to dá oželet.
Zmínit musím také napájení – zdroj AC 100 – 240 V je poměrně rozměrný, stejně jako spotřeba. Maximálně si monitor řekne o 240 W, typická spotřeba se pohybuje okolo 32 W a ve stand-by je to 0,3 W. Roční spotřebu poté můžete očekávat okolo 47 kWh/rok, pochopitelně v závislosti na užívání.
Závěrečné hodnocení
Hráči hledající spolehlivého parťáka na dlouhé herní seance budou z Odyssey OLED G8 nadšení. Ať už jde o skvělé podání barev, 4K rozlišení, 240Hz obnovovací frekvenci, vysoký jas či nízkou latenci, Samsung dokázal do tohoto monitoru vložit prakticky vše, co by mohl hráč chtít či potřebovat. Tvůrci obsahu a kancelářští pracovníci už tak potěšení nebudou, avšak pokud to není vaše priorita, zklamaní rozhodně nebudete. Na sledování filmů a seriálů je monitor také jako stvořený, jen kdyby měl i nějaké ty chytré funkce už v základu.
Samsung Odyssey OLED G8 není revoluční monitor, ale jen mírnou evolucí předchozí generace. To ale rozhodně není špatná zpráva, právě naopak – jihokorejský gigant zapracoval především na jasu a vyšší odolnosti panelu z dlouhodobého hlediska, což jsou bezesporu pozitivní zprávy. Když k tomu přidáte i snižující se ceny v tomto segmentu prémiových OLED monitorů, i malá změna může potěšit řadu uživatelů. Větší 32″ Odyssey OLED G8 (G80SH) pořídíte za 23 990 korun, přičemž menší 27″ Odyssey OLED G8 (G80SH) může být váš za 21 490 korun.