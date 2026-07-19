Segway Navimow X450 recenze: autonomní sekačka pro ty nejnáročnější

- Máte velmi členitý pozemek s řadou překážek či vyšším stoupáním?
- Robotická sekačka Segway Navimow X450 je určena pro ty nejsložitější zahrady
- Záběr sečení je 43 cm, zdolá až 84% stoupání (40°) a překoná 7cm překážky
- Disponuje řadou unikátních technologií, cena se pohybuje okolo 77 tisíc Kč
Když mi do redakce dorazila obří krabice se Segway Navimow X450, bylo mi jasné, že mě čeká testování těžkého kalibru. Nejedná se totiž o žádnou hobby sekačku, ale o nekompromisní vlajkovou loď robotického sekání s cenovkou pohybující se okolo 77 tisíc Kč. S parametry dimenzovanými na pozemky až do 5 000 m² připomíná Navimow futuristického predátora nabitého technologiemi. Pro mou rozlehlou a členitou zahradu to byla ideální příležitost vyzkoušet, zda moderní autonomní technika dokáže plnohodnotně nahradit hodiny namáhavé lidské práce.
Design a zpracování9.7/10
Konektivita a funkce9.9/10
Kvalita sečení9.8/10
Mobilní aplikace9.8/10
Klady
- futuristický design, odolnost
- funguje zcela bez kabelů
- kvalita sekání, orientace po zahradě
- skvělá i pro náročné pozemky
- široký záběr sečení (43 cm)
- AWD pohon, šetrné otáčení Xero-Turn
- externí NetRTK anténa v balení
- mobilní aplikace, možnosti zabezpečení
Zápory
- vyšší pořizovací cena
- těsné prostory mohou být problematické
🔥 Exkluzivní akce pro 40 nejrychlejších: Pixel 10 Pro ve slevě a se sluchátky za 5 490 Kč zdarma!
Řadu Navimow X4 na českém trhu zastupuje trojice modelů – kromě nejvyššího a mnou testovaného X450 s plochou sečení do 5000 m² je to ještě model X430 (3000 m²) a X420 (2000 m²). Ve všech případech se jedná o identické sekačky, které se kromě podporované plochy liší jen velikostí akumulátoru, rychlostí pojezdu a pochopitelně i cenou (více prozradí přiložená srovnávací tabulka).
|Navimow X420
|Navimow X430
|Navimow X450
|Maximální plocha
|2 000 m²
|3 000 m²
|5 000 m²
|Kapacita baterie
|10 Ah / 216 Wh
|12,8 Ah / 276 Wh
|15 Ah / 324 Wh
|Doba sečení na jedno nabití
|cca 90 minut
|cca 110 minut
|cca 130 minut
|Doba nabíjení z 10 na 100 %
|cca 75 minut
|cca 90 minut
|cca 100 minut
|Sečená plocha za hodinu
|až 450 m²
|až 500 m²
|až 600 m²
|Hmotnost včetně baterie
|28,8 kg
|28,9 kg
|29,2 kg
|Barevné varianty
|černá nebo šedá
|černá
|černá nebo šedá
|Cena v době vydání recenze
|60 990 Kč
|68 990 Kč
|76 990 Kč
Robotických sekaček jsem za poslední roky otestoval hned několik, ale na velkém a členitém pozemku s nimi bývá potíž. Složitý tvar zahrady nefandí zdlouhavému pokládání obvodových drátů a různé terasy, potůčky, vystupující kořeny stromů či prudká převýšení dokážou znejistit i člověka s klasickou benzínovou sekačkou.
Navimow X450 však do tohoto terénního chaosu vtrhl s pohonem všech čtyř kol a schopností zdolat až extrémní 84% stoupání. Po několika týdnech ostrého zápřahu mohu s klidným svědomím prohlásit, že jsem nenašel překážku, která by tento model srazila na kolena. Unikátní řiditelná přední náprava navíc umožňuje hladké otáčení kolem zadní osy, díky čemuž robot bravurně manévruje i v těsných pasážích, aniž by nešetrně drásal váš trávník.
S masivním záběrem 43 cm, který zajišťují rovnou dva žací disky s celkem dvanácti břity, dosahuje Navimow rychlosti a efektivity klasických motorových sekaček. Ano, pořizovací cena necelých 77 tisíc korun je na první pohled vysoká a vyžaduje rozvahu. Pokud ale spravujete rozsáhlé, kopcovité či členité plochy a doposud jste za údržbu pravidelně platili externí firmě, začne vám ekonomická návratnost téhle mašiny dávat smysl. Pojďme se podívat, jak tento terénní predátor obstál v našem testu.
Věděli jste, že…?
Robotické sekačky nejsou na trhu žádným nováčkem. První model, který automaticky posekal váš trávník, představila společnost Husqvarna už v roce 1995. Nicméně až doposud bylo nutné sekačce pomocí nataženého drátu jasně vymezit prostor, kde může sekat. Už samotná příprava zahrady v takovém případě mohla zabrat i několik hodin.
Segway na to ale šel úplně jinak a už v roce 2022 představil první řadu autonomních robotických sekaček řady Navimow H, která k orientaci nepotřebovala žádný obvodový drát. Ve virtuálním ohraničení se precizně pohybovala díky údajům z GPS, Wi-Fi, případně eSIM, a také na základě dat, které získávají z celé řady senzorů. Zjednodušeně řečeno, sekačky Segway Navimow se od té doby na zahradě orientovaly podobně jako chytré robotické vysavače v domácnostech.
Mimochodem, model Navimow X450 sdílí velkou část hardwaru s profesionální řadou Navimow Terranox. Na ty jsem narazil v městském parku v Kolíně, kde nedávno hned dva modely Terranox CM120 pořídili.
Hlavní rozdíly mezi oběma modely spočívají v jejich kapacitě, navigační technologii a systému řízení. Zatímco řada Navimow X4 je určena pro středně velké až velké zahrady s rozlohou od 2 000 m² do 5 000 m², model Terranox míří na extrémně rozlehlé plochy (typicky právě městské parky) s kapacitou až 24 000 m². V oblasti navigace využívá Navimow X4 systém EFLS 3.0 v kombinaci s technologií VisionFence, zatímco robustnější Terranox sází na pokročilejší třífrekvenční Triple-Freq NRTK doplněnou o vizuální lokalizaci VSLAM.
Rozdílné je také samotné zatáčení a pohon: Navimow disponuje systémem Xero-Turn AWD pro přesné manévrování na místě bez již zmíněného poškození trávníku, kdežto Terranox využívá vysoce odolný systém Heavy-Duty Fleet AWD navržený pro náročnou práci v průmyslovém měřítku. Cena řady Terranox je ale téměř dvojnásobná.
Hardwarové parametry
- Rozměry: 850 × 610 × 351 mm
- Hmotnost: 29,2 kg
- Max. plocha sečení: 5000 m²
- Max. sklon svahu: 84 % (cca 40°)
- Přejezd nerovností: max. 7 cm
- Plocha sečení na nabití: cca 1300 m²
- Efektivita sečení: 600 m²/h
- Navigace a určení polohy: systém EFLS: NetRTK/RTK + VisionFence (360° RGB kamera + ToF)
- Konektivita: Wi-Fi, Bluetooth, 4G, první dva roky máte Navimow Connect+ zdarma, pak se platí 29,9 eur/rok (cca 730 Kč)
- Kapacita akumulátoru: 15 Ah (uživatelsky odnímatelný a vyměnitelný)
- Doba nabíjení: 100 min
- Nastavení výšky sečení: 20 až 95 mm
- Šířka záběru: 43 cm
- Počet žacích kotoučů: 2
- Počet nožů: 12 (v balení najdete 36 náhradních nožů pro tři celkové výměny)
- Žací motor: 2 x 180W
- Max. počet zón: 120
- Voděodolnost: IP66
- Chytrá domácnost: Alexa a Google, integrace do Apple Find My
- Záruka: 3 roky na sekačku, 2 roky na baterii
Robotická sekačka Segway Navimow X450 reprezentuje aktuální špičku v autonomní péči o zahradu. Přesnou lokalizaci zajišťuje moderní systém EFLS NetRTK, v balení navíc doplněný o externí RTK anténu pro stabilnější GNSS signál v náročnějších podmínkách. Někoho může překvapit, že ve výbavě nenajdeme Lidar, nicméně i bez něj novinka nabízí naprosto precizní navigaci.
Sekačka navíc inteligentně přizpůsobuje svůj harmonogram aktuální situaci díky kombinaci dešťového senzoru a integrované předpovědi počasí. Občas se mi stalo, že i když u nás bylo sucho a předpověď žádné srážky neukazovala, aplikace měla trochu jiná data a v takovém případě mě před spuštěním sečení varovala, že prší, což dokreslovala i animace deště přímo v aplikaci :-)
O bezpečný pohyb na skutečně členitých pozemcích se stará inovovaná technologie VisionFence s 360° RGB kamerou a ToF senzorem. Sekačka spolehlivě rozpozná přes 200 objektů na vzdálenost maximálně 5 metrů. Během testování jsem na zahradu umísťoval různé věci – hadici, hračky našeho psa, motyčku, ale sekačka vše vždy správně detekovala a objekt objela. V případě, kdy si před sekačku lehl náš pes, také spolehlivě zastavila, zapípala a pak ho objela. Jediný předmět, který přehlédla, byly svítivě žluté sluneční brýle, které by bez mého zásahu spolehlivě přejela.
S pomocí AI plánování trasy Navimow optimalizuje svůj pohyb a při objíždění překážek si udržuje bezpečný odstup přibližně 1 metr. Náročný terén zvládá podvozek se čtyřmi výkonnými motory v kolech a dvojitým odpružením, které bez problémů překoná kameny, prohlubně či jiné překážky až do výšky 7 cm. Pohybový systém Xero-Turn AWD s aktivním řízením předních kol a nulovým poloměrem otáčení navíc garantuje perfektní manévrovatelnost bez nežádoucího poškození travního drnu, což v praxi skutečně funguje.
Při mapování se režim Ride-On automaticky přizpůsobuje hranicím. Díky tomu sekačka dokáže séct ve vzdálenosti pouhých 5 cm od zdí a plotů a na vhodných místech přejíždí samotnou hranici trávníku, čímž odpadá nutnost dodatečného ručního začišťování okrajů.
Pro koho je řada sekaček Navimow X4 Series určena?
- Majitelé velkých a velmi členitých pozemků: Cílová skupina, která potřebuje posekat plochy od 2 000 m² do 5 000 m²
- Lidé s náročným a svažitým terénem: Tyto stroje jsou stavěné pro zahrady s prudkými svahy a nerovnostmi, velkým množstvím stromů, záhonů a úzkých průjezdů, kde levnější sekačky selhávají nebo uvíznou
- Uživatelé, kteří nechtějí kopat dráty do země: Ideální pro každého, kdo nechce rozkopat zahradu kvůli pokládání kabelů nebo se bát, že drát v budoucnu přetrhne při vertikutaci či jiných terénních úpravách
- Zákazníci vyžadující maximální spolehlivost a servis: Lidé, kteří jsou ochotni investovat vyšší částku výměnou za špičkovou životnost, dostupnost náhradních dílů a spolehlivou servisní síť
4G, Wi-Fi i externí NetRTK anténa
Jedna z nejčastějších otázek, která se honí hlavou všem potencionálním uživatelům je, zda bude robotická sekačka fungovat, i když mám na zahradě mizerný 4G signál a žádnou Wi-Fi? U modelu Segway X4 se ale ani v tomto případě nemusíte ničeho obávat.
Sekačka X4 se již v základním balení dodává s dedikovanou NetRTK anténou. Ta vytváří robustní privátní komunikační kanál přímo mezi sekačkou a dokovací stanicí. Díky tomu se zcela obejdete bez nutnosti lokálního 4G pokrytí nebo Wi-Fi signálu v odlehlých částech vašeho pozemku. Pro venkovské oblasti, kde může být stabilní mobilní signál často luxusem, představuje toto řešení spolehlivou jistotu.
- Výhoda dedikované antény: Nulová závislost na 4G či Wi-Fi síti pro určování polohy a naprostá spolehlivost i v režimu „off-grid“ (mimo síť).
- Vylepšení v podobě NetRTK: Přestože je samotná anténa vynikajícím řešením, model X4 dokáže v případě potřeby přejít na síťové RTK (Network RTK). Na zahradách s částečným pokrytím Wi-Fi nebo 4G sítí zůstává právě technologie NRTK volbou číslo jedna, pokud je vyžadována maximální přesnost v těsné blízkosti budov.
Vybalení a instalace
Každá zahrada je jiná, ať už tvarem, členitostí, množstvím potencionálních překážek (stromy, keře, záhony…), či převýšením. Navimow X450 se hodí pro ty nejnáročnější typy zahrad, kde běžné sekačky selhávají.
Jakmile sekačku Navimow vybalíte z krabice, je nutné na vaší zahradě vybrat vhodné místo, na které umístíte nabíjecí stanici (k té pochopitelně musí být zajištěný přívod elektrické energie). Ideální je to někde u okraje trávníku, ale sekačka nemá problém zajet do stanice i v případě, že ji umístíte například do záhonu. Důležité je, aby byla plocha ve stejné rovině jako trávník a sekačka se do stanice dokázala bez komplikací dostat a ideálně se nacházela alespoň metr od domu, zdi nebo stromu. Rovněž je potřeba, aby se v okolí stanice nenacházely žádné objekty (okraj střechy domu/pergoly, stromy…), které by mohly blokovat příjem signálu.
Jak jsem avizoval výše – pokud máte na vaší zahradě problém se 4G signálem, případně není kompletně pokrytý Wi-Fi, můžete z balení vybalit externí NetRTK anténu. Samotné vybalení a instalace dokovací stanice je otázkou zhruba 10 až 15 minut.
Mapování zahrady
Před samotným mapováním výrobce doporučuje mít trávník posekaný na maximálně 5 až 6 cm. Pak stačí spustit aplikaci Navimow, spárovat ji se sekačkou, projít několik ověřovacích testů a případně stažení nové verze firmwaru a můžete se pustit do mapování. To je z mého pohledu velmi zábavná část.
V tento moment se totiž Navimow doslova promění v autíčko na dálkové ovládání. Následně je nutné vaši zahradu objet po celém obvodu a vrátit se na výchozí místo. V případě, že uděláte chybu, stačí v aplikaci přidržet prst na ikonce gumy. Navimow se začne vracet po trase zpět a vy pak můžete danou část projet znovu a lépe. Takto lze mapu upravit i kdykoliv později a vyřešit tak případné nedostatky v sečení.
Segway nabízí i možnost automatického mapování, kterou jsem také vyzkoušel. Funguje to podobně, jako když si robotický vysavač automaticky mapuje místnosti ve vašem domě, nicméně u téhle funkce vždy záleží na složitosti vaší zahrady. I když máte jednoduchou, ale rozlehlou plochu, doporučuji pak v editoru ještě doladit ručně doladit okraje. Já to dělal i po ručním mapování a několika sekáních, až se mi výsledek povedlo doladit téměř k dokonalosti.
Naše zahrada má obdélníkový tvar, na který navazuje poměrně úzký travní pruh ve tvaru písmene L, který se line podél bazénu. Testoval jsem ji také na výrazně složitějším a členitějším pozemku kamaráda, kde nechybělo prudší stoupání i kameny a různé hrboly mezi travním porostem. I v takových podmínkách ale Navimow X450 odvedla skvělou práci.
Pokud máte členitější zahradu, případně je složena z několika částí, mezi kterými musí Navimow přejíždět, je toto nutné zohlednit už během mapování. Jednoduše si v mobilní aplikaci vytvoříte více samostatných oblastí, které reprezentují jednotlivé části vaší zahrady. Následně mezi nimi vytvoříte tzv. spojovací kanál, neboli místo, kde sekačka může přejet do další části. Může to být třeba část terasy, chodníček, nebo jakákoliv zpevněná plocha. Důležité je, aby tento prostor nebyl hrbolatý a jeho šířka byla alespoň 1 metr, tedy tak to alespoň deklaruje výrobce.
Celkem můžete do mapy umístit až 120 zón, nicméně je dobré vědět, že jako zóna se nebere jen spojovací kanál, ale i jakýkoliv ohraničený keř, jezírko či jiná překážka. Jinými slovy, jakýkoliv objekt zanesený do mapy = zóna. I tak si ale myslím, že hodnota 120 je tak vysoká, že na ni nedosáhnete ani u extrémně členitých zahrad. A samozřejmě to neznamená, že pokud do mapy nějaký objekt nezanesete, že o něm sekačka nebude vědět. Bude – detekuje ho pomocí kamery, nicméně když o jeho pozici bude vědět přímo z vlastní mapy, urychlí to pohyb a sekání.
Sekání trávníku
Segway Navimow má díky dvěma žacím diskům (každý s šesti noži) šířku záběru slušných 43 cm, což je srovnatelné s běžnými zahradními sekačkami. Plochu seká perfektně systematicky, ale zároveň při každém sečení v jiném směru. Jednou jezdí horizontálně, podruhé vertikálně, pak do diagonály… nikdy by tak nemělo docházet k tomu, že bude dvakrát za sebou „jezdit stejně“. Je až neuvěřitelné, s jakou přesností se po trávníku pohybuje.
Robot zahajuje každý pracovní cyklus systematickým olemováním pracovního prostoru. Třemi okruhy si na okrajích vytvoří dostatečný manipulační prostor pro následné otáčení. Aby se předešlo vzniku nevzhledných vyjetých kolejí v trávě, systém umožňuje střídat až šest různých úhlů paralelních drah. Sekačka navíc disponuje inteligentním přizpůsobením výkonu. Jakmile narazí na hustší porost, automaticky sníží rychlost jízdy a zvýší otáčky dvou 180W žacích motorů, které si hravě poradí i s drobnými větvemi či tuhými stonky.
Několikrát jsme se při sezení v pergole s návštěvami přistihli, jak jen sledujeme ladný tanec sekačky, navíc za minimálního hluku (68 dB). Výsledkem je na pohled precizně posekaný trávník s elegantními „linkami“, které zanechávají kola. Nemusíte se ale bát, jak se tráva narovná, linky po pár hodinách zcela zmizí. Právě díky tomu, že sekačka střídá systém sekání, nedochází k přetěžování trávníku stejnoměrným pohybem. Dvanáctka nožů se stará o precizní rozmělnění posekané trávy (mulčování), která zároveň funguje jako přírodní hnojivo. Na fotografii výše je vidět, že okolo dřevěné konstrukce houpačky robot trávu neposeká a tam je potřeba se o zarovnání trávníku postarat ručně. Nože se jednoduše nemohou dostat tak blízko k podobným typům objektů.
Navimow X450 vyniká i mimořádnou obratností a šetrností k podkladu. Na rozdíl od konkurenčních modelů s pevnou nápravou, které při otáčení smýkají koly a mohou trávník poškodit, využívá Navimow velká nezávisle natáčená přední kola pro plynulé manévrování. Podvozek s pohonem 4×4 doplňuje plovoucí uložení žacího ústrojí, které se při kontaktu s nerovností nadzvedne, takže nehrozí zaseknutí.
Robot se bezpečně vyhýbá překážkám, ale poradí si s krtinci, obrubníkem či vystouplými kořeny (limitem je již zmíněná výška 7 cm). Díky schopnosti zdolávat svahy se sklonem přes 84 % a pokročilým vyprošťovacím algoritmům pracuje zcela autonomně a bez potřeby lidské asistence i v tom nejsložitějším terénu.
Sekat lze i v noci, nicméně tuto volbu je nejprve nutné aktivovat v nastavení aplikace. V horších světelných podmínkách používá Navimow pro detekci překážek optický ToF senzor v kombinaci s daty z kamer.
Srdíčko či hvězdička na trávníku?
Tato originální funkce u řady Segway Navimow X4 bude bavit zejména kreativní uživatele. Pokud vás čeká zahradní párty, oslava narozenin nebo výročí, sekačka dokáže proměnit váš trávník v živé plátno. Celý trik spočívá v takzvaném negativním sečení. V mobilní aplikaci si jednoduše vyberete motiv a umístíte ho na virtuální mapu zahrady. Robotická sekačka pak v této vymezené zóně dočasně vynechá sečení. Zatímco okolní trávník udržuje nízko, v neposekaném místě začne stéblo po stéblu vystupovat požadovaný obrazec, který díky rozdílné výšce trávy vytvoří nepřehlédnutelný 3D efekt.
V aplikaci máte okamžitě k dispozici zhruba 30 předpřipravených symbolů, včetně romantických srdcí či slavnostních motivů. Systém vám navíc dává volnou ruku k zadání vlastních písmen nebo konkrétních číslic. Díky satelitní navigaci s centimetrovou přesností sekačka spolehlivě vykrouží i složitější detaily bez složitého ručního vytyčování. Jakmile oslavy skončí nebo vás motiv omrzí, stačí funkci v aplikaci vypnout. Sekačka oblast při příštím výjezdu opět standardně zarovná a trávník se během chvíle vrátí do své původní uniformní podoby.
Tráva jako hnojivo a častější vertikutace
Je fajn, že díky tomu, že sekačka střídá systém sekání, nedochází k přetěžování trávníku stejnoměrným pohybem. Zmíněná dvanáctka nožů se stará o precizní rozmělnění posekané trávy (mulčování), která zároveň funguje jako přírodní hnojivo. Zní to skvěle, nicméně několik odborníků na péči o trávník mě upozornilo na jeden důležitý fakt, který byste neměli opomíjet.
Rotující nože stébla trávy nasekají na skutečně miniaturní kousky, nicméně pokud budete sekat každá den nebo obden, tak i když se tráva rozkládá poměrně rychle, rozhodně není v silách přírody, aby se rozložila do dalšího sečení. Jinými slovy, v trávníku vám pak bude přibývat mulč rychleji, než je zdrávo. Řešení je ale celkem jednoduché – provádějte vertikutaci častěji, než jste byli zvyklí. Klidně i jednou za 4 až 6 týdnů. Tím trávník zbavíte mulče, který se nestihl rozložit.
Mobilní aplikace
Mobilní aplikace Navimow (Android a iOS) je kompletně lokalizovaná do češtiny a co je nejdůležitější – je velice přehledná, a to včetně editoru mapy. Na hlavní obrazovce vidíte mapu trávníku s vyznačenými zónami a polohou sekačky. Ve spodní části je informační panel, ve kterém vidíte stav připojení (Wi-Fi, Bluetooth, případně 4G), úroveň baterie a informace o velikosti sekané plochy. Kromě standardního zobrazení mapy máte možnost přepnout se i do náhledu kopírujícího reálný terén, který se mi osobně velice zamlouval.
Prostřednictvím velkého oranžového tlačítka lze sekačku odkudkoliv na světě spustit. Využíváte-li plánovače sekání, vidíte zde ještě informaci, kdy se sekačka sama pustí do práce. Skrze kontextovou nabídku se dostanete do Nastavení. Odtud lze spravovat plán i výšku sečení, mapy, dešťový senzor, podsvícení, zvukové efekty a nechybí zde ani možnost kontaktovat technickou podporu. V pokročilých možnostech nastavení lze rovněž vybrat, kterou síť má Navimow preferovat (Wi-Fi nebo 4G).
Skvěle zvládnutý je i samotný editor mapy (zahrady). Nejen že si zde můžete ručně upravovat okraje a ladit detaily, ale také lze například navolit, jaká výška sečení se má používat pro jednotlivé zóny. Možnosti přizpůsobení jsou v tomto ohledu skutečně rozsáhlé a troufám si tvrdit, že uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Velice důležitá je i sekce Oznámení. Zde vás Segway informuje o případných aktualizacích firmwaru a novinkách, ale vidíte zde i informace o dokončeném sekání, případně nejrůznější upozornění, jako například že je třeba provést údržbu. Vždy, když proběhne aktualizace firmwaru, sekačka se automaticky restartujte.
O několik odstavců výše jsem zmiňoval, že sekačka ve výchozím stavu není nijak hlučná (68 dB), nicméně nastavit lze i tiché sečení, kdy se hluk sníží zhruba o 3 dB, ale zase se nepatrně prodlouží samotná doba sekání. Když máte skutečně velkou plochu, doporučuje výrobce využívat tzv. režimu efektivního sečení, kdy se sekačka pohybuje o něco rychleji než ve standardním módu.
Přímo v mobilní aplikaci najdete položku Přizpůsobení počasí, kde si lze nastavit citlivost na déšť, sníh, horké počasí, mráz a dokonce i silný vítr. U každé položky lze nastavit časovou hodnotu, o kterou se má sekání v případě deště odložit. V drtivé většině případů (díky kombinaci dat z dešťového čidla a poskytovatele informací o počasí OpenWeather) se sekačka podle předpovědi počasí orientovala správně a před blížícími se srážkami zajela zpět do doku.
Příkladné zabezpečení
Investice do takto drahého produktu s sebou přirozeně přináší otázku, jak je stroj zabezpečen – například ve chvíli, kdy odjedete na rodinnou dovolenou a dům zůstane prázdný. Výrobce proto Navimow vybavil hned několika vrstvami aktivní ochrany, které případným zlodějům zásadně komplikují situaci.
Základem je neustálý monitoring polohy přes 4G síť, což zajišťuje spojení se strojem i daleko za hranicemi domácí Wi-Fi. Systém je navíc uzamčen PIN kódem, bez jehož zadání nelze zařízení vypnout ani ovládat přes fyzická tlačítka. Pokud se navíc k zaparkované sekačce přiblížíte s autorizovaným telefonem v kapse, automaticky vás rozpozná, rozsvítí displej s přehledem o stavu baterie a při manipulaci nespustí poplach.
V momentě, kdy by se o odnesení stroje pokusil někdo cizí, robot okamžitě aktivuje hlasitou sirénu a na váš smartphone dorazí bezpečnostní upozornění. Ani radikální pokus o zneškodnění v podobě vyjmutí hlavní baterie nenechavci nepomůže. Přímo do základní desky je totiž integrovaná hardwarová podpora pro síť Apple Find My, která funguje autonomně a nezávisle na hlavním akumulátoru. Na rozdíl od běžného AirTagu, který lze ze stroje snadno strhnout a zahodit, je toto trasování pevnou součástí vnitřní elektroniky, takže lokalizace odcizeného stroje běží skrytě dál.
Údržba a náklady na provoz
Doprovodná aplikace funguje také jako spolehlivý manažer údržby, který neustále monitoruje opotřebení žacích břitů a včas vás upozorní na nutnost jejich výměny podle odpracovaných hodin (výrobce doporučuje výměnu po každých 160 odpracovaných hodinách). Fajn je, že do začátku dostanete v balení dalších 36 náhradních nožů, které vám vydrží na tři kompletní výměny.
Nová sada dvanácti nožů včetně šroubů přitom představuje investici kolem 600 až 700 Kč. Systém vás zároveň po každých 80 hodinách provozu vyzve k očistě podvozku. Pro zachování stoprocentní funkčnosti je ale ideální nánosy trávy odstraňovat ideálně jednou týdně, a to včetně prostoru mezi tělem stroje a sekacím blokem. Volný pohyb plovoucího uložení je totiž klíčový pro přesné kopírování terénu. Díky vysokému krytí IP66 se údržby nemusíte bát – robot bez problému zvládne průtrž mračen, jízdu v rozbahněném terénu i důkladný oplach zahradní hadicí (s výjimkou vysokotlakých myček).
Vzhledem k robustní konstrukci a váze kolem 30 kg konstruktéři přizpůsobili stroj tak, abyste ho nemuseli namáhavě zvedat. Při vypnutí se přední kola automaticky uvolní, takže stačí sekačku chytit za zadní rukojeť a pohodlně ji převézt kam potřebujete. Pro snadný přístup k nožům lze žací ústrojí kompletně vysunout a celého robota bezpečně postavit na zadní stranu.
Praktičnost se projevuje i při zazimování – akumulátor se nachází pod snadno přístupným krytem na spodní straně. Na zimu ho tak zvládnete sami vyjmout pomocí běžného šroubováku typu Torx T20 a uložit do tepla, což výrazně prodlouží jeho celkovou životnost.
Česká skupina na Facebooku
Každá zahrada je zcela unikátní a Segway Navimow je pořád jenom stroj, jehož činnost závisí na správnosti dat získaných přes nejrůznější kamery, čidla a senzory. Já sám jsem se sekačkou maximálně spokojený, ale to neznamená, že je nemohou potkávat komplikace. Právě z tohoto důvodu už několik let existuje na Facebooku česká skupina s názvem Segway Navimow – Zkušenosti, rady, tipy, do které se rozhodně doporučuji přidat.
Závěrečné hodnocení
Segway Navimow X450 představuje z mého technologický vrchol v segmentu autonomní péče o trávník. Jako vlajková loď značky s cenovkou kolem 77 tisíc Kč sice vyžaduje vyšší počáteční investici, ale svými parametry a schopnostmi cílí na ty nejnáročnější majitele rozlehlých a členitých pozemků do 5 000 m². Jak jsem psal v úvodu, v rámci řady Navimow X4 ale můžete sáhnout i po o něco levnějších verzích pro „menší“ plochy do 2 000 m² a 3 000 m².
V praxi dokáže plnohodnotně nahradit hodiny namáhavé lidské práce nebo pravidelné výdaje za externí zahradnickou firmu. Mezi hlavní přednosti řadím kompletně bezdrátový provoz bez nutnosti zdlouhavého pokládání obvodových drátů. Kombinace pokročilého satelitního systému EFLS NetRTK, 360° RGB kamery a optického ToF senzoru (VisionFence) zajišťuje centimetrovou přesnost lokalizace a spolehlivé rozpoznávání překážek. Obrovským bonusem je přibalená dedikovaná anténa, která vytváří privátní komunikační kanál s dokovací stanicí. Sekačka je tak zcela nezávislá na pokrytí Wi-Fi či 4G v odlehlých částech zahrady a spolehlivě funguje i v režimu „off-grid“.
V terénu se projevuje síla podvozku s pohonem všech čtyř kol a unikátní řiditelnou přední nápravou (Xero-Turn AWD). Sekačka zvládá extrémní stoupání až 84 % (40°) a bez problému překonává nerovnosti do výšky 7 cm. Díky schopnosti otáčet se kolem zadní osy navíc nemanipuluje nešetrně s podkladem a nepoškodí travní drn. Masivní záběr 43 cm, tvořený dvěma disky s 12 noži, garantuje vysokou efektivitu, přičemž systém automaticky zvyšuje výkon dvou 180W motorů v hustším porostu. Výsledkem je precizně posekaný a mulčovaný trávník.
Po stránce softwaru potěší plně lokalizovaná a přehledná mobilní aplikace s pokročilým editorem map, kde lze definovat až 120 zón a specifickou výšku sečení pro každou z nich. Nechybí ani kreativní funkce negativního sečení pro vytváření 3D obrazců v trávě či inteligentní plánování podle počasí.
Výrobce nepodcenil ani zabezpečení – vedle PIN kódu a hlasité sirény integruje hardwarovou podporu pro Apple Find My přímo do základní desky, což umožňuje skryté trasování stroje i po vyjmutí hlavního akumulátoru. Celkově jde o nekompromisní autonomní stroj, kterému bych rozhodně neměl problém svěřit péči o velkou a členitou zahradu. V drtivé většině případů totiž v takových podmínkách obstojí na výbornou, díky čemuž vám koupi libovolného zástupce z řady Navimow X4 mohu s klidným svědomím doporučit.