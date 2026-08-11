Srpnová akce pro fanoušky chytrých gadgetů: KeySmart a Statik pořídíte se slevou 20 %

- Slevový kód PT26 sníží cenu produktů KeySmart a STATIK o 20 %
- Ve slevě jsou lokalizátory pro iPhone i Android, powerbanky, kabely i další praktické příslušenství
- Akce platí až do 31. srpna
Praktické příslušenství k telefonu, chytré lokalizátory, powerbanky i cestovní nabíjení jsou během srpna dostupné výhodněji. Na produkty značek KeySmart a Statik stačí v e-shopu Perfect Things použít kód PT26 a cena se sníží o 20 %.
Pokud máte rádi chytré doplňky, které řeší konkrétní každodenní problém, srpnová nabídka Perfect Things stojí za pozornost. Značky KeySmart a Statik se soustředí hlavně na příslušenství pro mobilní zařízení, cestování a organizaci – od ultratenkých lokalizačních karet přes magnetické powerbanky až po kabely, které dokážou nahradit několik samostatných doplňků.
Sleva se vztahuje na produkty obou značek a aktivuje se v nákupním košíku zadáním kódu PT26. Platnost akce je do 31. srpna 2026.
KeySmart SmartCard Gen 3 funguje s iPhonem i Androidem
Jedním z nejzajímavějších produktů v akci je KeySmart SmartCard Gen 3. Ultratenká karta o tloušťce 1,8 mm je určená především do peněženky a nově podporuje jak síť Apple Find My, tak Google Find Hub. Nezáleží tedy na tom, jestli používáte iPhone nebo telefon s Androidem – kartu lze přidat do odpovídající vyhledávací sítě a využít ji pro dohledání peněženky, dokladů nebo cestovního pouzdra.
SmartCard Gen 3 nabízí výdrž až 11 měsíců, bezdrátové Qi nabíjení a krytí IPX8. Díky formátu podobnému několika platebním kartám přitom nezabírá v peněžence tolik místa jako klasický přívěsek nebo objemnější tracker.
Statik State Power Bank V2: 5 000 mAh v tenkém magnetickém těle
Pro každodenní dobíjení telefonu je zajímavou volbou Statik State Power Bank V2. Nabízí kapacitu 5 000 mAh, magnetické bezdrátové nabíjení až 15 W a přes USB-C zvládne výkon až 20 W. Aktuální generace V2 je oproti předchozí verzi výrazně tenčí a používá článek s polo-pevným elektrolytem.
Výrobce u této konstrukce zdůrazňuje vyšší bezpečnost a životnost až 1 000 nabíjecích cyklů. Powerbanka se díky kompaktním rozměrům hodí jako záložní zdroj energie do kapsy, batohu nebo příručního zavazadla a využití najde jak s iPhonem, tak s kompatibilními telefony s Androidem.
Statik MagStack Duo spojí USB-C kabel s nabíječkou pro Apple Watch
Třetím příkladem je Statik MagStack Duo, které cílí hlavně na uživatele Apple Watch. Jde o USB-C na USB-C kabel s výkonem až 60 W, do jehož konstrukce je integrovaná 5W bezdrátová nabíječka pro Apple Watch. Telefon, tablet nebo powerbanku tak lze nabíjet klasicky přes kabel a hodinky současně přes integrovaný magnetický modul.
Praktická je také magnetická konstrukce samotného kabelu, díky které se dá úhledně omotat kolem nabíjecí části. Na cestách tak může jeden doplněk nahradit samostatný USB-C kabel a kabel k hodinkám. USB-C část přitom není omezena pouze na iPhone a lze ji využít i s Android telefony, tablety a další elektronikou.
Sleva se netýká jen tří vybraných produktů
SmartCard, State Power Bank V2 a MagStack Duo jsou pouze tři příklady z nabídky. Do srpnové akce patří také organizéry klíčů KeySmart, další lokalizační příslušenství, univerzální kabely, adaptéry, cestovní sady a další produkty značky Statik.
Pro získání 20% slevy stačí při objednávce zadat kód PT26. Akce platí do 31. srpna 2026.
- Kompletní nabídku najdete na e-shopu: www.p-t.store