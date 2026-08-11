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Nejlepší iPhone za nejmíň. Díky pronájmu pořídíte iPhone 17 Pro za polovinu

PR článek
PR článek 11. 8. 15:42
Chytrý telefon iPhone 17 Pro

Při pořizování nového iPhonu 17 Pro už není nutné sahat tak hluboko do kapsy. Místo jednorázového výdaje přesahujícího 30 tisíc korun totiž existuje chytřejší a mnohem výhodnější cesta – u Mobil Pohotovosti si teď vlajkovku můžete extrémně levně pronajmout, a to jen za 699 Kč měsíčně.

Nejlepší iPhone za půlku? Může být…

Pronájem iPhonu 17 Pro je ideální pro všechny, kteří chtějí používat to nejlepší, co Apple aktuálně nabízí, a ještě pořádně ušetřit. Místo 32 990 Kč (aktuální prodejní cena) stačí platit jen 699 Kč měsíčně. Za dva roky používání vás tak vyjde pouze na 16 776 Kč, tedy zhruba na polovinu běžné ceny.

Servis, záruka i náhradní iPhone jsou v ceně

Po uplynutí dvou let nemusíte řešit, za kolik telefon prodáte. Jednoduše ho vrátíte a můžete přejít na novější generaci. Po celou dobu máte navíc krytý zárukou, a pokud by ho bylo potřeba opravit, Mobil Pohotovost vám zdarma půjčí náhradní iPhone. Podnikatelé navíc získají další výhodu – pronájem mohou uplatnit v nákladech a využít odpočet DPH.

Proč dává pronájem obří smysl?

  • iPhone 17 Pro jen za 699 Kč měsíčně
  • Za 2 roky jen 16 776 Kč místo 32 990 Kč
  • Záruční servis po celou dobu
  • Náhradní iPhone zdarma při opravě
  • Snadný přechod na nový model
  • Extra výhodné řešení pro podnikatele díky odpočtu DPH

iPhone 17 Pro za 699 Kč měsíčně pořídíte zde

Chytrý telefon iPhone 17 Pro

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Autor článku PR článek
PR článek
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