Konec kolíbání na stole: majitel Galaxy Z Fold 8 z něj odstranil modul s fotoaparáty

- Galaxy Z Fold 8 umožňuje překvapivě snadno odstranit fotoaparáty ze zad
- Výhodou je, že se telefon nebude na stole kolíbat
- Nevýhodou je, že vám na focení zůstane pouze vnitřní selfie kamerka
Samsung Galaxy Z Fold 8 je nejprodávanější letošní skládačkou od Samsungu. Zákazníky už pravděpodobně nebavily lehké mezigenerační iterace dosavadních Foldů a Flipů, a proto našli zalíbení ve zbrusu novém modelu s nižšími a širšími proporcemi. Jeden takový si koupil i uživatel mikroblogovací sítě Reddit s nickem Small_Editor_3693 a provedl u něj poměrně šokující modifikaci.
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Žádné fotoaparáty = žádné kolíbání
Galaxy Z Fold 8 je příjemně tenké zařízení, avšak z jeho těla poměrně výrazně vystupují čočky hlavního fotoaparátu, kvůli čemuž se telefon na stole nepříjemně kolíbá. Uživatel Small_Editor_3693 se rozhodl s tímto neduhem skoncovat jednou pro vždy, kvůli čemuž provedl radikální řez – jednoduše celý modul s fotoaparáty ze zad odstranil.
Jak si všiml youtuber JerryRigEverything, oválný ostrůvek s fotoaparáty je u Galaxy Z Fold 8 plastový, samotné čočky fotoaparátů lze dokonce odloupnout nožem. Podle autora příspěvku na síti Reddit má být možné nožem odstranit celý modul s fotoaparáty a získat tak dokonale rovná záda. Díru po ostrůvku autor zacelil pečlivě oříznutou fólií z notebooku, na kterou přilepil magnetický kroužek. Původní plán byl dostat magnetický kroužek pod zadní sklo, kvůli slabým magnetům však od toto záměru ustoupil.
Přestože výsledek tohoto projektu nerozporujeme, máme jistou pochybnost o tvrzení, že lze modul fotoaparátu odstranit jednoduše nožem. Podle videa rozborky z kanálu Disassembling Parts je patrné, že fotoaparáty je nejprve nutné odšroubovat, a následně odpojit konektory od základní desky.
Bez odlepení zad patrně tento úkon provést nepůjde, nota bene, když se autor příspěvku chlubí tím, že fotoaparáty zůstaly nedotčené a lze je kdykoliv do telefonu vrátit.
Tak jako tak se jedná o působivý projekt, který dává Galaxy Z Fold 8 výrazně čistší vzhled – skoro dává vzpomenout na první generaci komunikátoru Microsoft Surface Duo, který rovněž na zádech neměl žádné fotoaparáty. Jak u něj, tak i u modifikovaného Z Foldu 8 je tak nutné vystačit si pouze s vnitřní sefie kamerkou.