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Konec kolíbání na stole: majitel Galaxy Z Fold 8 z něj odstranil modul s fotoaparáty

Jakub Karásek
Jakub Karásek 11. 8. 10:30
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Samsung Galaxy Z Fold 8
  • Galaxy Z Fold 8 umožňuje překvapivě snadno odstranit fotoaparáty ze zad
  • Výhodou je, že se telefon nebude na stole kolíbat
  • Nevýhodou je, že vám na focení zůstane pouze vnitřní selfie kamerka

Samsung Galaxy Z Fold 8 je nejprodávanější letošní skládačkou od Samsungu. Zákazníky už pravděpodobně nebavily lehké mezigenerační iterace dosavadních Foldů a Flipů, a proto našli zalíbení ve zbrusu novém modelu s nižšími a širšími proporcemi. Jeden takový si koupil i uživatel mikroblogovací sítě Reddit s nickem Small_Editor_3693 a provedl u něj poměrně šokující modifikaci.

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Žádné fotoaparáty = žádné kolíbání

Galaxy Z Fold 8 je příjemně tenké zařízení, avšak z jeho těla poměrně výrazně vystupují čočky hlavního fotoaparátu, kvůli čemuž se telefon na stole nepříjemně kolíbá. Uživatel Small_Editor_3693 se rozhodl s tímto neduhem skoncovat jednou pro vždy, kvůli čemuž provedl radikální řez – jednoduše celý modul s fotoaparáty ze zad odstranil.

Galaxy Z Fold 8 bez zadních fotoaparátů
Galaxy Z Fold 8 bez zadních fotoaparátů

Jak si všiml youtuber JerryRigEverything, oválný ostrůvek s fotoaparáty je u Galaxy Z Fold 8 plastový, samotné čočky fotoaparátů lze dokonce odloupnout nožem. Podle autora příspěvku na síti Reddit má být možné nožem odstranit celý modul s fotoaparáty a získat tak dokonale rovná záda. Díru po ostrůvku autor zacelil pečlivě oříznutou fólií z notebooku, na kterou přilepil magnetický kroužek. Původní plán byl dostat magnetický kroužek pod zadní sklo, kvůli slabým magnetům však od toto záměru ustoupil.

Telefon se bez kamer na stole nekolíbá

Přestože výsledek tohoto projektu nerozporujeme, máme jistou pochybnost o tvrzení, že lze modul fotoaparátu odstranit jednoduše nožem. Podle videa rozborky z kanálu Disassembling Parts je patrné, že fotoaparáty je nejprve nutné odšroubovat, a následně odpojit konektory od základní desky.

Bez odlepení zad patrně tento úkon provést nepůjde, nota bene, když se autor příspěvku chlubí tím, že fotoaparáty zůstaly nedotčené a lze je kdykoliv do telefonu vrátit.

Vyjmuté fotoaparáty z Galaxy Z Fold 8
Vyjmuté fotoaparáty z Galaxy Z Fold 8

Tak jako tak se jedná o působivý projekt, který dává Galaxy Z Fold 8 výrazně čistší vzhled – skoro dává vzpomenout na první generaci komunikátoru Microsoft Surface Duo, který rovněž na zádech neměl žádné fotoaparáty. Jak u něj, tak i u modifikovaného Z Foldu 8 je tak nutné vystačit si pouze s vnitřní sefie kamerkou.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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