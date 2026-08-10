První počítače s Androidem se blíží: Googlebooky od Asusu i Lenova unikly na internet

- Už za měsíc budou představeny první počítače s Androidem
- Na internet unikly obrázky Googlebooků od Asusu a Lenova
- Vypadají vcelku standardně, od „obyčejných“ notebooků je ale snadno poznáte
Google na letošním ročníku vývojářské konference I/O odhalil novou počítačovou platformu, která má nahradit dosavadní systém ChromeOS. Nový systém má být jakýmsi hybridem mezi ChromeOS a Androidem, nasazen bude do nové generace počítačů s názvem Googlebook. Tyto počítače budou vyrábět tradiční výrobci, přičemž premiéra těch prvních se uskuteční již zanedlouho, zřejmě už za měsíc na berlínském veletrhu IFA.
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Takto budou vypadat první Googlebooky
Google byl na prezentaci projektu Googlebook poměrně tajemný, takže mnoho podrobností zatím neznáme. Nevíme, jaké bude mít nový operační systém hardwarové požadavky, a ani netušíme, do jakého cenového segmentu budou Googlebooky mířit. Poznávacím znamením všech Googlebooků má být notifikační barevný LED proužek na víku, tedy obdoba prvku HiLight, který Google letos nasadí do smartphonů Pixel.
První obrázky napovídají, že až na zmíněný světelný proužek budou počítače Googlebook vypadat vcelku standardně. Googlebook od Asusu na první pohled připomíná Zenbook A14, což je tenký a ultralehký počítač s ARMovým procesorem od Quacommu. Asus zřejmě opět použije povrchovou úpravu Ceraluminium, což je speciálně upravený hliník, na němž se chemickou přeměnou vytváří odolný keramický povrch.
Počítač od Asusu nabídne širokou portovou výbavu zahrnující dvě USB-C, dvě USB-A, plnohodnotné HDMI a 3,5mm konektor na sluchátka, Googlebook od Lenova bude mít o jedno USB-A méně. Oba stroje se budou pyšnit obřím touchpadem a již zmíněným notifikačním proužkem, který by měl reagovat na příchozí a zmeškané události, ale pravděpodobně i na interakci s osobní Gemini Intelligence.
Počítačový Android s osobní inteligencí
Gemini Intelligence by měla být klíčovou položkou nového operačního systému, který by si měl vzít to nejlepší z Androidu a ChromeOS – spouštění aplikací pro Android, přístup k obchodu Play, provázání se smartphonem, plnohodnotný desktopový prohlížeč Chrome apod. Velkou novinkou má být i inteligentní kurzor, který proaktivně nabízí různé akce.
S počítači Googlebook by měly postupně přicházet i další výrobci, kromě Asusu a Lenova by měly svoje „androidí“ počítače představit i Acer, Dell nebo HP.