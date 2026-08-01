Vivo Watch GT 2 recenze: chuťovka pro nenáročné (a šetřivé)

- Vivo vůbec poprvé přispěchalo na český trh se svými chytrými hodinkami
- Watch GT 2 potěší velkým displejem a vynikající výdrží na jedno nabití
- Limituje je však systém BlueOS a tradiční rozdíly v kompatibilitě s Androidem a iOS
- Cena na oficiálním e-shopu klesla díky exkluzivní slevě na necelých 2 300 korun
Na českém trhu prakticky nenajdete většího výrobce smartphonů, který by svůj „kšeft“ na trhu nepodpořil i nějakým tím příslušenstvím. Nejčastěji jde o bezdrátová sluchátka, jejichž výroba i následná prodejní cena nebývají moc vysoké, díky čemuž je lze snadno napárovat k telefonu zdarma v rámci prodejní akce. Perspektivní kategorií mohou být i chytré hodinky, což dokazuje čínské Vivo se svými vůbec prvními hodinkami na českém trhu.
Design a zpracování8.5/10
Funkce a výbava6.5/10
Pohodlí nošení9.1/10
Výdrž baterie9.4/10
Mobilní aplikace7.9/10
Klady
- velký displej se skvělou svítivostí
- 2týdenní výdrž
- komfortní nošení, hliníková konstrukce
- velmi atraktivní cena
Zápory
- odolnost s otazníkem
- pouze jedna varianta velikosti
- i přes NFC chybí podpora placení
- chybí možnost instalovat aplikace
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Vivo Watch GT 2 jsou šestým základním modelem chytrých hodinek v historii značky a zároveň druhou generací její řady GT, která se vyznačuje hranatým ciferníkem. Výrobce vstoupil do tohoto segmentu v roce 2020, dlouho se však soustředil především na domácí čínský trh. Watch GT 2 jsou tak historicky první model, který se podívá i za hranice Číny.
Většina tuzemských obchodů prodává Vivo Watch GT 2 za cenu kolem 3–3,5 tisíce korun, na oficiálním e-shopu je však seženete s luxusní slevou za 2 299 korun. K dispozici jsou v jediné velikosti 47,5 milimetru a ve dvou barevných variantách: stříbrné s béžovým řemínkem, případně lesklé černé s tmavým řemínkem.
Design a displej
Vivo jakoby si řeklo, že nebude vymýšlet znovu kolo. Na trhu je nepřeberné množství chytrých hodinek, v naprosté většině případů je však můžeme rozdělit do dvou kategorií: kruhové a čtverhranné. Tím se myslí jak proporce těla, tak tvar displeje. Vivo Watch GT 2 patří do té kategorie, kterou masivně zpopularizovaly Apple Watch. Navíc asi není velkým tajemstvím či překvapením, že nejnovější počin od Vivo se svou americkou konkurencí značně inspiroval.
Vivo Watch měří na výšku 47,5 milimetru, na šířku 40 milimetrů a tlusté jsou 11 milimetrů; nejedná se tedy o typický čtverec. Jde tak vlastně o větší hodinky a na dámské ručce nepůsobí až tak dobře – na druhou stranu nepůsobí jako typické maskulinní hodinky. Na to je při výběru třeba myslet, přece jen hodinky jsou něco, co nosíme každý den; a u těch chytrých, které měří rozličné zdravotní funkce, to platí dvojnásob.
Tělo hodinek je z hliníku, což je velmi univerzální materiál, zajišťující hmotnost pouze 35 gramů. Dýnko se senzory je klasicky skleněné, výchozí řemínek je silikonový. Kvalitativně jej lze přirovnat k tomu, který už nějakou dobu nabízí Apple nebo Samsung; kvalita čínských pryžových pásků se už dávno vyrovnala těm řádově dražším. Tak či tak jej lze nahradit libovolným s 22milimetrovou roztečí.
Nezapomnělo se ani na odolnost, byť jen základní. Výrobce na webu vůbec nezmiňuje úroveň ochrany proti vodě a prachu, z technických specifikací však lze vyčíst, že Vivo Watch vydrží tlak až 2 atmosfér, což odpovídá ekvivalentnímu ponoření do zhruba 20metrové hloubky. Jak dlouho můžete být takto ponořeni, není z oficiálních materiálů jasné.
AMOLED panel není ničím speciální, snad jen tím, že nabízí úhlopříčku 2,07″, je tedy výrazně větší než většina konkurence. Mnohem důležitější je jeho svítivost na přímém slunci, která dosahuje až 2 400 nitů. Pro srovnání, Apple Watch Series 11 se chlubí svítivostí 2 000 nitů, nové Samsung Galaxy Watch 9 až 3 000 nitů. Vivo tedy na hodinky, které pořídíte za čtvrtinu ceny, vlastně doručují nadstandardní zážitek.
Měření tepu, kyslík a samozřejmě GPS
Uvnitř hodinek se nachází optický snímač tepové frekvence a okysličení krve, akcelerometr, gyroskop, geomagnetický senzor i čidlo okolního osvětlení. Vivo Watch GT 2 dokážou nepřetržitě sledovat tep a SpO₂, vyhodnocovat úroveň stresu, dechovou frekvenci nebo variabilitu srdečního tepu a podrobně analyzovat spánek. Nechybí dechová cvičení, sledování menstruačního cyklu ani funkce SOS pro rychlé kontaktování předem zvoleného člověka. Pokročilejší zdravotní výbavu typu EKG, měření krevního tlaku či tělesné teploty však za tuto cenu očekávat nelze.
Pro sportování je připraveno více než 100 režimů včetně běhu, silového tréninku, plavání nebo raketových sportů. Specialitou je rozpoznávání úderů při tenisu, badmintonu a stolním tenisu, hodinky ale zvládnou také vyhodnotit běžeckou techniku nebo jednotlivé série během posilování. Při venkovních aktivitách se obejdou bez telefonu díky vlastnímu vícesystémovému přijímači satelitního signálu. Záznam trasy tak mohou pořizovat prostřednictvím systémů GPS, Galileo, GLONASS nebo Beidou.
Systém BlueOS a funkce
Operačním systémem je vlastní BlueOS 3.0, který se nesnaží konkurovat Wear OS množstvím aplikací, ale sází především na jednoduchost. Hodinky zobrazují oznámení z telefonu, umožňují vyřizovat hovory přes Bluetooth, ovládat hudbu či fotoaparát a nabízejí také NFC. To však slouží pouze jako přístupová karta ke kompatibilním zámkům, nikoliv k bezkontaktnímu placení v českých obchodech.
Neexistuje tu nic jako možnost přidat aplikace z proprietárního obchodu, natož z Google Play nebo App Store. Přesto zde najdeme cosi jako bloatware, protože v hodinkách je rovnou ze startu předinstalována pětice her. Potěší i možnost připojit k hodinkám sluchátka a vydat se ven bez telefonu, hudbu ale musíte do sluchátek manuálně nahrát, podpora pro Spotify nebo YouTube Music neexistuje.
Rozdíl mezi Androidem a iOS
Kompatibilita je zajištěna s Androidem i iOS, některé funkce se však mohou v závislosti na připojeném telefonu lišit. Po spárování s Androidem lze z hodinek vyřizovat hovory přes Bluetooth, zobrazovat příchozí oznámení, ovládat přehrávání hudby nebo na dálku spouštět fotoaparát telefonu.
Majitelé iPhonů mohou počítat se základní synchronizací zdravotních a sportovních údajů, upozorněními a ovládáním některých funkcí telefonu, integrace však není tak hluboká jako u Apple Watch. V obou případech je ke spárování, změně nastavení a prohlížení naměřených hodnot potřeba mobilní aplikace Zdraví Origin.
Výdrž: dva týdny žádný problém
Jak už to u podobných, levnějších chytrých hodinek bývá, hlavní devizou je nadprůměrná výdrž na baterii. Vivo Watch GT 2 disponují baterií s kapacitou 695 mAh. Výrobce uvádí maximální výdrž až 25 dní, tohoto čísla však lze dosáhnout pouze při střídmém používání a se značně omezenou paletou funkcí.
Konstrukce
Systém, procesor a paměť
Displej, konektivita a baterie
Při běžném provozu, který zahrnuje pravidelné zobrazování oznámení, nepřetržité měření tepu, sledování spánku a dvě až tři sportovní aktivity týdně, máte šanci dosáhnout přibližně na 14 dní. Se zapnutým režimem Always-On se deklarovaná výdrž zkracuje na zhruba 10–11 dní.
I konzervativnější údaje jsou ve srovnání s plnohodnotnými hodinkami s Wear OS nebo watchOS velmi dobré. Vivo Watch GT 2 není nutné nabíjet každý večer ani každých několik dní a bez větších obav s nimi můžete vyrazit na dovolenou, neřkuli prodloužený víkend na chatě. Konkrétní výsledek bude samozřejmě záviset hlavně na jasu displeje, četnosti měření zdravotních údajů, počtu oznámení a využívání GPS či Bluetooth hovorů. Právě satelitní záznam sportovních aktivit a trvale aktivní displej ukrajují z baterie největší díl.
Závěrečné hodnocení
Vivo Watch GT 2 jsou povedenou vstupenkou značky na český trh s chytrými hodinkami. Za aktuálních 2 299 korun nabízejí velký a výborně čitelný AMOLED displej, lehké hliníkové tělo, širokou nabídku sportovních režimů, vlastní GPS i základní sledování zdravotních ukazatelů. Jejich největší předností je výdrž, která se při běžném používání pohybuje okolo dvou týdnů. Připočítat můžeme také hovory přes Bluetooth, podporu Androidu i iOS a celkově jednoduché ovládání.
Nízká cena si ale vyžádala několik kompromisů. BlueOS nepodporuje instalaci dalších aplikací ani streamovací hudební služby (rovnou v základu vám přitom nacpe pět her), NFC nelze využít k placení a zdravotní výbava postrádá EKG či měření teploty, které je klíčové pro odhalení blížící se nemoci.
Zamrzí také pouze základní voděodolnost a jediná, poměrně velká velikost pouzdra. Pokud ovšem hledáte cenově dostupné hodinky s dlouhou výdrží a obejdete se bez pokročilých aplikací, Vivo Watch GT 2 představují velmi dobrou koupi. Za zvýhodněnou cenu na oficiálním e-shopu se jejich nedostatky odpouštějí podstatně snáze.