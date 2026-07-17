ROG Zephyrus Duo GX651 recenze: zábava i práce s nejvyšší úrovní flexibility

- Otestovali jsme jeden z nejunikátnějších notebooků na trhu
- ROG Zephyrus Duo GX651 od Asusu nabízí hned dva displeje
- Má také nekompromisní hardwarovou výbavu v čele s grafikou RTX 5090
- Ojedinělá konstrukce a špičkový hardware si ale vybírají daň v podobě astronomické ceny
Asus patří mezi přední výrobce herních notebooků a své produkty pro hráče prodává pod vlastní modelovou řadou ROG. Tchajwanský inovátor se navíc nebojí experimentovat a čas od času ukáže řešení, které je na první i druhý pohled ojedinělé, a možná až trochu šílené.
Design a konstrukce9.8/10
Hardwarová výbava9.6/10
Výdrž baterie9.2/10
Konektivita9.1/10
Kvalita displeje9.3/10
Vstupní zařízení9.1/10
Klady
- zcela unikátní konstrukce
- flexibilita a praktičnost
- špičkové zpracování
- obří výkon
- dobrá výdrž při běžné činnosti
Zápory
- astronomická cena
- pájená paměť bez možnosti rozšíření
- procesor řady HX by posunul výkon o úroveň výš
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Herní notebook se dvěma displeji do tohoto ranku určitě patří a jedná se o unikátní počin, který nikdo jiný nenabízí. Řada Zephyrus Duo letos prošla výrazným re-designem a dostává podobnou konstrukci, jako notebooky v rámci série Zenbook Duo. Jaký tedy nový model GX651 je?
Obsah balení a design
ROG Zephyrus Duo GX651 je plnohodnotný herní notebook, a to poznáte hned na první pohled. Jeho design je vyvedený ve velmi originálním stylu, působí vskutku unikátně a vzhled je minimalistický a uhlazený, ale zároveň atraktivní a futuristický. Na víku displeje se nachází úhlopříčný LED pásek, jehož světelný projev si můžete nakonfigurovat v systému a samozřejmě neschází ani logo řady ROG, tedy Republic of Gamers, s poznámkou o založení v roce 2006.
Krabice s notebookem je poměrně rozměrná, ale aby také ne, když musí ukrývat ne zrovna malý laptop s rozměry 35,5 × 24,7 × 1,99 ~ 2,49 cm a hmotností 2,82 kg. Na každodenní přenášení mezi prací a domovem to určitě nejsou ideální hodnoty a ani 250W adaptér není zrovna peříčko (váží zhruba ¾ kila), takže se celá sestava pronese. Sice vám laptop nepřelomí záda napůl, ale určitě to bude chtít si na vyšší hmotnost zvyknout. Součástí prodejního balení je také dotykové pero Asus Pen 3.0 a nabíječka.
Konstrukce se dvěma displeji
Konstrukce je naprosto unikátní a její hlavní devizou jsou dva displeje v kombinaci s tenkou externí klávesnicí. Šasi je vyrobeno z hliníku, který doplňuje několik plastových elementů a úroveň zpracování je zcela bez výhrad. Konstrukce působí pevně, bytelně a zkrátka tak, jak byste u prémiového notebooku s minimem kompromisů čekali. Překvapilo mě, jak lehce jde vyklopit horní víko ukrývající displej a jak snadno se s ním manipuluje. Panty kladou jen velmi malý odpor, ale i tak drží víko pevně na svém místě a vůle je minimální.
Když notebook otevřete, vypadá vlastně víceméně standardně a na první pohled byste ani nepoznali, že má ještě druhý displej. Ten odkryjete jednoduchým odejmutím klávesnice, kterou drží ke konstrukci magnetické pogo piny. Jakmile tak učiníte, notebook druhý displej automaticky aktivuje a získáte druhou plochu. Klávesnici lze používat i v tomto režimu, tedy když není fyzicky připojena k notebooku a k tomu stačí přepnout na jejím levém boku posuvník, který aktivuje bezdrátový režim. Klávesnice je samozřejmě podsvícená a neobsahuje numerickou část.
Konstrukce klávesnice je velmi tenká a odhaduji, že udělat ji o moc útlejší už nebylo možné. Samozřejmě ale celkovou tloušťku laptopu navyšuje, nicméně je to malá daň za takto unikátní řešení a vysokou flexibilitu. Výdrž klávesnice v bezdrátovém režimu se pohybuje okolo 40 hodin, ale s aktivním podsvícením počítejte zhruba s polovinou a nabíjení probíhá přímo z notebooku.
Lze ji ale nabíjet i pomocí USB-C konektoru a přes kabel je možné připojit ji k notebooku drátově, a to i když je k němu připojená přes magnety. Oproti bezdrátovému režimu dosáhnete nižší odezvy.
Flexibilita jméno mé
A jak se vlastně notebook se dvěma displeji používá a co umožňuje? Můžete ho samozřejmě používat klasicky, tedy jako tradiční laptop s jedním displejem a klávesnicí. To by ale byla škoda, nevyužitý potenciál a zbytečně byste platili za něco, co vůbec nevyužíváte. Opravdová radost z používání totiž pramení právě ze dvou displejů a širokém rozsahu typu používání. Klávesnici můžete odejmout a použít spodní displej pro zobrazení dotykové klávesnice (zobrazí se automaticky, když na displej položíte prsty), ale ani to není úplně ideální scénář.
Fyzická klávesnice je mnohem pohodlnější a vlastně mě až překvapilo, jak dobře se na ní píše. Ostatně, celá tato recenze vznikla právě na ní. Jednotlivé klávesy mají příjemný chod, dobrý tvar a skvělé podsvícení. Je zkrátka radost na ní psát a vlastně má jen jedinou menší vadu – v bezdrátovém režimu je znatelná mírná prodleva mezi stiskem klávesy a zobrazením příslušného písmena či znaku. Připojte ale klávesnici kabelem a tato prodleva, jak jsem zmínil, zcela zmizí. Mějte nicméně na paměti, že bezdrátově funguje klávesnice i v okamžiku, kdy je položená na konstrukci.
Magnetické konektory totiž slouží jen k uchycení na šasi a nabíjení, ale propojení s počítačem samozřejmě neobstarávají a to je řešeno přes Bluetooth. Opravdová kouzla a čáry ale začnou právě s jejím odpojením od šasi. Konstrukci je možné rozložit naplocho (režim sdílení) a po takovém rozplácnutí notebooku na stůl vzniknou dva velké tablety, což je ideální hlavně při práci ve více lidech na jednom projektu. Dále je k dispozici režim stan, kdy složíte konstrukci do tvaru písmena A a každý z uživatelů bude mít pro sebe jeden displej.
Můžete tak hrát hry pro dva, a to každý na svém vlastním displeji (gaučový multiplayer). Další režim se jmenuje kniha a ten je určen například pro programátory, herní vývojáře a jiné uživatele, kteří ocení, že mohou vidět více než jen pár řádků textu bez neustálého posouvání. V tomto režimu je notebook s oběma displeji postaven na výšku, takže vznikne sice užší, ale zase vyšší plocha zobrazující více řádků pod sebou. Poslední funkcí je režim dvou obrazovek, kdy odejmete klávesnici a celý notebook postavíte pomocí výklopného stojánku integrovaného v základně.
Tím vytěžíte z obou displejů opravdu maximum, získáte obří plochu a budete moct mít na obrazovce všechny důležité aplikace současně. Produktivita v tomto režimu je opravdu vysoká a užívat si celkovou plochu o velikosti více než 21 palců je vpravdě návykové. Je pravděpodobné, že spíše než u hráčů najde tento unikátní notebook uplatnění u náročných uživatelů, jako jsou například programátoři, architekti, vývojáři, grafici a tvůrčí jedinci, kterým jeden displej zkrátka nestačí a tímto notebookem částečně nahradí stolní PC se dvěma monitory.
Plocha samozřejmě nebude tak obrovská, ale přenositelnost bude na úplně jiné úrovni a produktivní jedinci si zde zkrátka přijdou dokonale na své.
Hardware na špičkové úrovni
Asus ROG Zephyrus Duo GX651 patří mezi nejdražší notebooky na trhu a tomu samozřejmě odpovídá jeho výbava. Oba displeje jsou skvělé, mají úhlopříčku 16 palců každý, jsou postaveny na OLED technologii a pochopitelně jsou oba dotykové. Mohou se pochlubit 3K rozlišením, poměrem stran 16:10 a maximálním jasem až 1 100 nitů. Pochvalu si zaslouží blesková odezva čítající jen 0,2 ms, stejně jako přesnost barev Delta E < 1 a 100% pokrytí barevného prostoru DCI‑P3. Obnovovací frekvence je 120 Hz a u horního displeje neschází podpora technologie Nvidia G-Sync.
Pohon notebooku obstarává procesor Intel Core Ultra 9 386H, což je nové šestnáctijádro ze série Panther Lake, které nabízí taktovací frekvence 2,1 až 4,9 GHz v režimu turbo. Jedná se o jeden z nejvýkonnějších procesorů pro notebooky a za ním nijak zvlášť nezaostává ani zbytek výbavy. Laptop je osazen operační pamětí 64 GB RAM DDR5–8533 MHz, která je pevně napájená na desce a k uložení dat poslouží SSD disk o velikosti 2 TB (PCIe 5.0 NVMe M.2). O zpracování grafiky se stará bestie v podobě karty Nvidia RTX 5090 s pamětí 24 GB GDDR7.
Pájená paměť pochopitelně znamená, že její rozšíření není možné, ale dopřát si druhý SSD disk můžete, protože notebook je vybaven dvěma M.2 PCIe sloty, takže jeden zůstává volný. Konektivní výbava je bohatá a zahrnuje 2× USB 3.2 Gen 2 typu A (přenos dat až 10 Gb/s), 2× USB-C (Thunderbolt 4, 40 Gb/s), HDMI port, 3,5mm kombinovaný audio konektor a neschází ani čtečka paměťových SD karet. Připojení k internetu obstarává Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 a bezdrátovou komunikaci zase Bluetooth 6.0.
Osazená baterie disponuje kapacitou 90 Wh a jedná se o akumulátor typu Li-ion se čtyřmi články. Co se výdrže týče, tak tak je vlastně až překvapivě dobrá a při obyčejné kancelářské činnosti s nízkým jasem displeje a úsporným provozem se dá dostat na 9 až 10 hodin. Když budete notebook využívat méně, například jen na surfování, vydrží i více než 10 hodin, nicméně při hraní samozřejmě počítejte s dramatickým úbytkem energie. V tu ránu kapacita baterie klesá vyloženě před očima a náročnější hry ji v pohodě vycucnou klidně za hodinu provozu.
Chlazení a aplikace Armoury Crate
O chlazení výkonného hardwaru se stará systém ROG Intelligent Cooling, který obsahuje tekutý kov na CPU, vlastní odpařovací komory, přepracovanou dvojici ventilátorů a grafitovou nanoizolační fólii mezi základní deskou a displejem. Notebook nasává vzduch spodní částí konstrukce, která je perforovaná a teplý vzduch je odváděn postranními výdechy. Při nenáročné činnosti je chlazení velmi účinné a také tiché – ventilátory se točí na 2 000 ot/min a hlučnost se pohybuje na hranici 24 dBA. Teploty GPU a CPU se v malé zátěži pohybují okolo 55 °C.
S hraním ale samozřejmě porostou jak teploty, tak hlučnost a v plné zátěži už o notebooku rozhodně vědět budete. V takovém případě se připravte na hlučnost přesahující 50 dBA a teploty, které se pohybují nad hranicí 75 °C. Ventilátory přesahují ve vyšší zátěži 5 500 ot/min a jedná se o projev, který je již poměrně znatelný, ale na druhou stranu se chlazení musí popasovat s opravdu extrémní porcí výkonu a svou práci vlastně odvádí velmi dobře. Projev chlazení a jeho účinnost ovlivňuje i uživatelem zvolený režim, kterých je k dispozici hned pět.
První je Windows, který reflektuje systémové nastavení napájení a to se mění přímo v systému (Napájení a spánek). Další režim se jmenuje Tichý, ten omezuje výkon procesoru i GPU tak, že chlazení většinou ani není potřeba a notebook bývá v tomto režimu zcela bezhlučný. Režim Výkon je vhodný pro běžné používání, protože nabízí ideální rovnováhu mezi výkonem, teplotou a hlučností ventilátorů za všech podmínek. Režim Turbo nabízí nejvyšší výkon procesoru i grafické karty, takže je určený pro hraní náročných her a chlazení je pochopitelně nejhlučnější.
Tento režim je navíc k dispozici jen v případě, kdy je notebook napájen ze sítě a při provozu na baterii není jeho aktivace možná. Poslední režim se jmenuje Ručně a v něm si může uživatel upravit spoustu prvků, od profilu ventilátorů, přes nastavení limitu výkonu procesoru, maximálního TGP karty nebo přetaktování. Tyto režimy se přepínají v aplikaci Armoury Crate, kde si lze přizpůsobit každé zákoutí laptopu, včetně podsvícení klávesnice nebo osvětlení na víku displeje, které se jmenuje stylově Slash Lightning. Když tedy vše funguje, jak má, což se bohužel neděje pokaždé.
Tato aplikace ráda padá, často se zasekává, přestává reagovat a několikrát jsem nastavení vzdal a počítač restartoval, jinak bych se s Armoury Crate nedomluvil. Zde věnujte chvilku volbě režimu grafické karty, který je po spuštění nastaven na Ultimate. Pokud si budete chtít užít solidní výdrž přesahující hranici oněch 10 hodin, zvolte režim Optimalizováno, který automaticky přepíná mezi dedikovanou a integrovanou grafickou kartou dle náročnosti aplikace. V módu Ultimate, kdy jede vše takřka naplno, se nedostanete nad 3 až 4 hodiny ani při obyčejné kancelářské práci.
Hraní a reproduktory
Jak se na takto osazeném notebooku vlastně hraje? Asi vás nepřekvapí, že výborně a že si v pohodě užijete většinu současných her plynule a na nejvyšší detaily i při 3K rozlišení. Osobně jsem hodně hrál poslední Doom: The Dark Ages, vyzkoušel jsem i Red Dead Redemption 2 či hitovku Crimson Desert a vše fungovalo zcela bez problémů. Na výkonnostní limity sestavy jsem samozřejmě nenarazil, ale faktem je, že výkon není celkově tak vysoký, jak by mohl být a extrémně výkonnou grafickou kartu trochu limituje osazený procesor.
Většina herních notebooků s touto grafickou kartou je vybavena procesory Core Ultra 9 nebo Ryzen 9 s označením HX, což znamená ještě o chlup vyšší výkon s vyšším TDP a jedná se vlastně o procesory určené pro klasické desktopy. Procesor Intel Core Ultra 9 386H sedí v tomto směru přece jen o třídu níž. Je sice úspornější, ale grafickou kartu limituje a toho si lze všimnout na vytížení. U většiny her pojede procesor takřka na hraně, ale grafická karta na něj musí stále „čekat“ a jede pod své možnosti. Výkonu je sice i tak plno, ale s výkonnějším CPU by ho bylo ještě víc.
Je vidět, že Asus tento notebook nekoncipoval čistě jako jednostranně zaměřený herní stroj, ale chtěl z něj udělat více univerzální řešení i na práci, kdy rozhodně není od věci dopřát si o něco lepší výdrž na baterii. Co se reproduktorů týče, tak těch je na notebooku hned šest – dva se nachází pod horním a nad spodním displejem, další jsou umístěny vzadu a výsledkem je více než schopná sestava, která umí produkovat až překvapivě kvalitní zvuk se solidními basy a dobrou čistotou i při vyšší hlasitosti. Zvuk je hezky sytý a neschází ani podpora technologie Dolby Atmos.
Pokud už se těšíte, že si notebook dáte do polohy se dvěma aktivními displeji a zahrajete si nějakou hru přes oba panely zároveň, tak vás musím zklamat. Nic takového nefunguje, protože mezera mezi oběma displeji je velká a měli byste velký černý pruh přesně uprostřed. Notebook to standardně vlastně ani neumožňuje a museli byste si pomoct berličkou v podobě například funkce Nvidia Surround, nebo hru spustit v okně a ručně ji roztáhnout. Jedná se tedy o zbytečnou snahu o provoz něčeho, s čím notebook nepočítá a s takovou zobrazovací plochou vlastně nepočítají ani hry.
Závěrečné hodnocení
Asus ROG Zephyrus Duo GX651 je jeden z nejoriginálnějších notebooků na trhu a musím říci, že jsem si ho opravdu oblíbil. Ani ne tak kvůli hraní, jako spíše celkové univerzálnosti, flexibilitě, špičkovým dotykovým displejům a parádní výbavě. Lze ho samozřejmě používat čistě na kancelářskou činnost a jeho koupi si vlastně dokáže obhájit každý, kdo používá při práci více než jeden monitor, ale jeho plný potenciál odemknou více specializovaní uživatelé. Programátoři, grafici nebo třeba vývojáři, kteří využijí jeho špičkový hardware a přednosti naplno, si ho zamilují.
Výrazné navýšení produktivity práce se dvěma displeji je neoddiskutovatelné a jedná se o ideální notebook také pro tvůrce obsahu a různé streamery, kteří se hraním a streamováním živí. Dále oceňuji také stylový design, precizní zpracování a velmi dobře zvládnuté chlazení, které si s obří porcí výkonu poradilo více než schopně. Překvapivě nadstandardní je také výdrž na baterii při normální činnosti, a to i v okamžiku, kdy máte aktivní oba monitory. Při hraní ale výdrž samozřejmě klesá a u náročných her ani nemá smysl hrát bez připojení do elektrické sítě.
Negativ vlastně moc není a jedním z takových polovičatých nedostatků je osazení procesorem Intel Core Ultra 9 386H. Ten má sám o sobě obří porci výkonu, ale na extrémně výkonnou kartu RTX 5090 zcela nestačí a úplně jí nestíhá. Procesor z řady HX by jí slušel přece jen o něco víc a celkový výkon mohl být ve finále ještě vyšší, nicméně na druhou stranu by se zase zhoršila výdrž na baterii. Pak je tu samozřejmě vyšší hmotnost a celková robustnost notebooku, což znesnadňuje každodenní přenášení, ale zvyknout se na to dá a je to jakási daň za flexibilitu a univerzálnost.
Jako negativum vnímám také na základní desce připájenou operační paměť, což znamená nemožnost rozšíření a budete se muset spokojit s osazenou kapacitou 64 GB RAM. No a pak je tu samozřejmě cena – Asus ROG Zephyrus Duo GX651 stojí na našem trhu astronomických 150 990 Kč, takže se jedná o jeden z nejdražších notebooků a určitě to není přístroj pro každého.
Tak jako tak má ale na trhu své místo a je skvělé, že se Asus těchto originálních počinů nebojí a stále je udržuje při životě. Hraní a pracování bez kompromisů na jednom zařízení ještě nikdy nebylo snazší.