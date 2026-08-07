Fenomén zabijáků vlajkových lodí: jak noví hráči dokázali přechytračit mobilní obry

- První OnePlus One stál zhruba 7 400 korun, OnePlus 15 začínal na 24 990 korunách
- Původní cenu umožnily pozvánky, prodej přes jediný web, minimální marže a reklamní rozpočet pouhých 300 dolarů
- Výkon za rozumné peníze nezmizel, jen se přesunul k jiným značkám a ke zlevněným loňským vlajkám
OnePlus One v roce 2014 nevypadal jako obyčejný levný telefon. Nabídl tehdejší špičkový Snapdragon, velký displej a sebevědomý slogan „flagship killer“. Jeho evropská cena přitom začínala na 269 eurech, tehdy přibližně 7 400 korunách. OnePlus 15 přišel o jedenáct let později za 24 990 korun. Značka, která se vysmívala cenám zavedených výrobců, se s nimi potkala i v ceníku.
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Svádí to k ukvapenému závěru, že OnePlus zradilo své fanoušky. Ve skutečnosti se změnilo něco jiného: celý obchodní model. První „zabiják“ nebyl plnohodnotnou vlajkovou lodí prodávanou za polovinu. Byl to výkonný telefon, ze kterého výrobce odstranil skoro všechno, co nebylo vidět v tabulce parametrů. Jakmile firma dospěla, musela tyto chybějící položky doplnit a promítnout je do ceny.
Nízkou cenu umožnil neobvyklý obchodní model
První OnePlus se nedal jednoduše vzít z regálu. Prodával se přes web výrobce a většinou jen na pozvánku. Zákazník snášel horší dostupnost, nejistější servis i komplikovanější reklamaci výměnou za cenu, která působila skoro absurdně. Telefon navíc postrádal například české LTE pásmo 800 MHz a fotoaparát podával slušné výsledky hlavně za denního světla.
Zakladatel Pete Lau tehdy otevřeně říkal, že firma na telefonu prakticky nemá marži a první dva roky na něm ani neplánuje vydělávat. Internetový prodej jí umožnil vynechat marži obchodníků, sklady v jednotlivých zemích i velkou část klasické reklamy. Pozvánky zároveň držely výrobu blízko skutečné poptávce, takže na skladě neležely tisíce neprodaných kusů.
Nejlépe tuto dobu vystihuje reklamní rozpočet. OnePlus podle tehdejšího vyjádření spoluzakladatele Carla Peie utratilo na rozjezd placené propagace jen 300 dolarů. Zbytek zařídily diskuse, recenze, fanoušci a uměle přiživený pocit nedostatku. Za rok firma prodala téměř milion telefonů. Dnes by takový rozpočet sotva pokryl pár příspěvků většího influencera.
Ani inflace cenový rozdíl nevysvětluje. Původních 299 dolarů odpovídá podle inflační kalkulačky v cenové hladině poloviny roku 2026 přibližně 420 dolarům. Americká cena OnePlus 15 přitom začínala na 899 dolarech. Rozdíl proto nevytváří jen dražší čip, ale také náklady, které se do ceny původního modelu vůbec nepromítaly.
S růstem přibyly náklady na plnohodnotnou vlajkovou loď
Masový zákazník nechce shánět pozvánku a doufat, že reklamace dopadne dobře. Chce místní podporu, odolnost proti vodě, kvalitní fotoaparáty, několik let softwarové podpory a ideálně i výkupní bonus. Každá z těchto položek stojí peníze, přestože ji benchmark procesoru nezměří.
OnePlus proto postupně vstoupilo do běžné distribuce a začalo doplňovat výbavu, na které dříve šetřilo. V roce 2018 se OnePlus 6T stalo prvním modelem značky v nabídce velkého amerického operátora. O rok později stálo OnePlus 7 Pro v Česku od 17 999 korun a nabízelo špičkový displej, výsuvnou kameru i trojitý fotoaparát. Pořád bylo levnější než část konkurence, ale od původních sedmi tisíc se už cena výrazně vzdálila.
Později přibylo partnerství s Hasselbladem, bezdrátové nabíjení, certifikovaná voděodolnost a nákladnější vývoj fotoaparátů. Část zdražení je tedy cenou za to, že telefon přestal být jen procesorem v dobré krabičce. Druhou částí je snaha prodávat dráž. Jakmile si značka vybuduje jméno, může zvýšit marži a přestat prodávat téměř za náklady.
Přesný poměr mezi vyššími náklady a vyšším ziskem z veřejných čísel nezjistíme. Výsledek ale vidíme v ceníku: OnePlus dnes prodává plnohodnotné vlajkové telefony za plnohodnotné vlajkové ceny.
Dostupné modely dostaly jiné logo a přesně vybrané slabiny
Poptávka po rychlém telefonu za rozumné peníze nezmizela. Výrobci ji jen oddělili od svých nejprestižnějších modelů. Xiaomi může pod hlavním logem prodávat drahé fotomobily, zatímco Redmi pokrývá dostupnější cenové hladiny, Poco staví na poměru výkonu a ceny a řada Xiaomi T vyplňuje prostor mezi nimi. OnePlus stejnou práci svěřilo řadám Nord a v některých zemích také modelům R. Nothing má dražší číslovanou řadu, dostupnější telefony označuje písmenem „a“ a úplné cenové dno obsluhuje značka CMF.
To není jen hra s logy. Oddělené řady dovolují přesněji určit, kde se bude šetřit. Poco F7 při českém uvedení v roce 2025 za 11 990 korun nabídlo Snapdragon 8s Gen 4, velkou baterii a výkon, jaký ještě nedávno nabízely jen nejdražší telefony. Nižší cenu vyvažoval horší fotoaparát, zahřívání a chybějící bezdrátové nabíjení. To je původní myšlenka OnePlus v čisté podobě: ne všechno za polovinu, ale správné priority za polovinu.
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Nothing ukazuje stejný princip z opačné strany: místo nejvyššího výkonu sází na design a software.
Aktuálnějším příkladem je Nothing Phone (4a), který se v Česku prodává od zhruba 9 200 korun. Sází na nezaměnitelný design, Nothing OS a na svou cenu neobvyklou trojici fotoaparátů včetně 3,5násobného optického zoomu.
Dostupný telefon už nemusí porážet vlajku ve všem. Stačí, když nabídne jednu nebo dvě draze působící vlastnosti a u zbytku zvolí kompromis, se kterým cílový zákazník dokáže žít.
Nejlepší zabiják vlajek může být rok starý
Zájemce o levný výkon má ještě jednu možnost, která v roce 2014 nebyla tak běžná: zlevněnou loňskou vlajku. Po uvedení nástupce potřebuje výrobce uvolnit sklady a cenu navíc mohou snížit výkupní bonusy. Výsledkem bývá telefon s lepším fotoaparátem, konstrukcí i podporou než u čerstvé střední třídy.
Příkladem z nedávné minulosti je Galaxy S25. Samsung jej v Česku uvedl v únoru 2025 s cenou od 21 999 korun za 128GB variantu, zatímco řada Galaxy S26 přišla na český trh o rok později se startovní cenou 23 999 korun, ovšem už ve 256GB konfiguraci. Za srovnatelnou 256GB variantu se cena mezigeneračně nezměnila. Předchozí vlajka se pak v akcích a s výkupním bonusem může dostat do pásma, kde se běžně prodávají nové modely vyšší střední třídy. Nevýhodou zůstávají slabší výdrž a pomalé 25W nabíjení. Poměr ceny a celkové kvality tak často překoná telefon, který se jako „flagship killer“ prezentuje už na krabici.
Zabiják vlajkových lodí proto dnes nemá stálé logo. Jeden rok jím může být Poco, další model Xiaomi T, Nothing „a“ nebo zlevněný Samsung či Pixel. Nerozhoduje slogan, ale místo, na kterém výrobce ušetřil, a zda vám právě tento kompromis vadí.
Příběh OnePlus mezitím dostal symbolickou tečku. Firma v červenci 2026 ukončila uvádění nových produktů v Evropě a Severní Americe, stávajícím zákazníkům však dál slibuje softwarové aktualizace. Značka, která do Evropy přišla jako drzá odpověď na drahé telefony, ji opouští s cenami prémiového výrobce. Při hledání jejího nástupce proto nemá smysl řídit se logem na zádech. Rozhodne konkrétní model, aktuální sleva a kompromis, který jste ochotni přijmout.