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OnePlus v Evropě končí! Stávající zařízení přijdou o OxygenOS

Jakub Karásek
Jakub Karásek 16. 7. 17:15
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Oneplus 15T v šedé barvě
  • Značka OnePlus oficiálně vyklízí pozice na globálním trhu
  • její zákazníky se postará mateřská firma Oppo
  • Ta také do stávajících smartphonů OnePlus propašuje vlastní systém ColorOS

Už delší dobu se šušká o tom, že se značka OnePlus stáhne z globálního trhu, začátkem tohoto týdne tyto zvěsti ještě více zesílily – weby WinFuture.de a Bloomberg totiž nezávisle na sobě přišly s informací, že oficiální oznámení odchodu je naplánované ještě na tento týden. Oba internetové deníky musíme za jejich přesné informace pochválit, značka OnePlus dnes oficiálně prohlásila, že se stahuje z Evropy i USA, a bude své smartphony nadále prodávat pouze na čínském a indickém trhu.

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OnePlus v Evropě končí. A s ním i platforma OxygenOS

O tom, že OnePlus na globálním trhu končí, napovídala v minulých měsících velká spousta indicií – z firmy bylo postupně propouštěno evropské vedení, pro evropský trh nebyly představovány žádné novinky a e-shop značky se prakticky vyprázdnil, což se ukázalo být problémem při reklamaci zboží.

Oneplus 15T v zelené barvě

Prázdné místo po OnePlus se pokusí zacelit mateřská značka Oppo, která de facto diktovala podobu posledních smartphonů OnePlus – obě firmy se v posledních letech začaly více sbližovat a jejich telefony byly vyvíjeny pod jednou střechou. To je pravděpodobně důvod, proč v roce 2020 značku opustil její zakladatel Carl Pei a založil si vlastní startup Nothing – zjevně nechtěl přihlížet k tomu, jak se zabiják vlajkových lodí postupně stává tuctovým čínským výrobcem chrlícím spousty telefonů ročně.

Současní majitelé smartphonů OnePlus nemusí mít obavy – jejich telefony budou fungovat i nadále a budou dostávat pravidelné softwarové aktualizace. Skončí ale platforma OxygenOS, namísto ní budou stávající telefony OnePlus převedeny na systém ColorOS, který ve svých telefonech používá Oppo – pro firmu tak bude jednodušší vydávat nové verze systémů. Uživatelé sice budou mít možnost návratu na OxygenOS, tento systém ale již nebude dostávat žádné nové aktualizace.

Realme se rovněž stěhuje

S globálním koncem OnePlus se mění i dostupnost smartphonů značky Realme ze stejného „koncernu“. Tato značka naopak bude více vidět na zahraničních trzích, naopak v Číně bude nově nedostupná.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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