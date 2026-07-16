OnePlus v Evropě končí! Stávající zařízení přijdou o OxygenOS

- Značka OnePlus oficiálně vyklízí pozice na globálním trhu
- její zákazníky se postará mateřská firma Oppo
- Ta také do stávajících smartphonů OnePlus propašuje vlastní systém ColorOS
Už delší dobu se šušká o tom, že se značka OnePlus stáhne z globálního trhu, začátkem tohoto týdne tyto zvěsti ještě více zesílily – weby WinFuture.de a Bloomberg totiž nezávisle na sobě přišly s informací, že oficiální oznámení odchodu je naplánované ještě na tento týden. Oba internetové deníky musíme za jejich přesné informace pochválit, značka OnePlus dnes oficiálně prohlásila, že se stahuje z Evropy i USA, a bude své smartphony nadále prodávat pouze na čínském a indickém trhu.
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OnePlus v Evropě končí. A s ním i platforma OxygenOS
O tom, že OnePlus na globálním trhu končí, napovídala v minulých měsících velká spousta indicií – z firmy bylo postupně propouštěno evropské vedení, pro evropský trh nebyly představovány žádné novinky a e-shop značky se prakticky vyprázdnil, což se ukázalo být problémem při reklamaci zboží.
Prázdné místo po OnePlus se pokusí zacelit mateřská značka Oppo, která de facto diktovala podobu posledních smartphonů OnePlus – obě firmy se v posledních letech začaly více sbližovat a jejich telefony byly vyvíjeny pod jednou střechou. To je pravděpodobně důvod, proč v roce 2020 značku opustil její zakladatel Carl Pei a založil si vlastní startup Nothing – zjevně nechtěl přihlížet k tomu, jak se zabiják vlajkových lodí postupně stává tuctovým čínským výrobcem chrlícím spousty telefonů ročně.
Současní majitelé smartphonů OnePlus nemusí mít obavy – jejich telefony budou fungovat i nadále a budou dostávat pravidelné softwarové aktualizace. Skončí ale platforma OxygenOS, namísto ní budou stávající telefony OnePlus převedeny na systém ColorOS, který ve svých telefonech používá Oppo – pro firmu tak bude jednodušší vydávat nové verze systémů. Uživatelé sice budou mít možnost návratu na OxygenOS, tento systém ale již nebude dostávat žádné nové aktualizace.
Realme se rovněž stěhuje
S globálním koncem OnePlus se mění i dostupnost smartphonů značky Realme ze stejného „koncernu“. Tato značka naopak bude více vidět na zahraničních trzích, naopak v Číně bude nově nedostupná.