Agresivní reklama na nového Spider-Mana rozčílila majitele BMW, kritice neuniknul ani Samsung

- Majitelé BMW v jejich vozidlech překvapila agresivní reklamní kampaň na film Spider-Man: Zbrusu nový den
- Kritika se snesla obzvláště poté, kdy zástupci BMW veřejně slíbili, že nic takového dělat nebudou
- Také telefony od Samsungu dostaly podle mnohých ve filmu příliš velký prostor
Zatímco Odyssea v podání Christophera Nolana pomalu vyklízí pozice, její místo v kinosálech postupně začíná zabírat nejnovější snímek s pavoučím mužem v hlavní roli, Spider-Man: Zbrusu nový den. Úspěch má pochopitelně zajistit také masivní marketingová kampaň, které lze jen obtížně uniknout. Dvojnásob to poté platí pro majitele nejnovějších luxusních vozidel bavorské značky BMW, která se stala jedním z nejviditelnějších sponzorů nového snímku. Zatímco společné trailery BMW a Sony působí ještě vkusným dojmem, samotní řidiči už takové nadšení nesdílí.
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Chytrá propagace, nebo překročení hranice?
Mnichovská automobilka si totiž pro ně připravila „speciální překvapení“, což by mohlo nejednoho majitele navnadit. V praxi se ale za tímto překvapením ukrývá jen obyčejná reklama, která je integrovaná do infotainmentu BMW. Konkrétně si někteří uživatelé stěžují, že při startu zobrazují upozornění na trailer na snímek Spider-Man: Zbrusu nový den, případně se na Control Display zobrazují bannery upozorňující na skutečnost, že je nový film s Tomem Hollandem právě v kinech.
Nejedná se o chybu či náhodu – samotné BMW potvrdilo, že reklamy zobrazuje úmyslně a že jsou součástí „širšího partnerství značky“ s novým filmem. BMW také upřesnilo, že reklamní propagace běží od 27. července až do 10. srpna ve více než 70 zemích světa, konkrétně na vozidlech disponující systémem BMW Operating System 7, 8, 8.5, 9, respektive na vozidlech se systémem BMW Operating System X a těch, které byly vyrobeny po červenci 2020. I když se některé animace nespouští automaticky, je tato praktika přinejmenším pochybná a uživatelé se ptají, proč jejich ne zrovna levné vozidla zobrazují reklamy. Obzvláště kontroverzní je to s ohledem na to, že viceprezident BMW Group Stephan Durach výslovně uvedl, že značka toto dělat nebude.
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To ale není jediná kritika, která se na snímek snesla s ohledem na marketingové spolupráce. Sony se pro tento film rozhodla nahradit vlastní smartphony Xperia konkurenčními Samsungy, čemuž taktéž poskytla náležitou propagaci. Svůj prostor dostávají telefony jihokorejského giganta také v samotném filmu, avšak podle řady uživatelů samotná implementace není organická, ale působí jako jedna velká reklama a při sledování je tento product placement rušivý.