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Skvělá zpráva pro majitele iPhonů, kteří používají Windows: univerzální schránka konečně zamíří i na PC

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 5. 8. 15:00
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Notebook s operačním systémem Windows 11
  • Od Applu dorazily dobré zprávy pro uživatele iPhonů a Windows
  • Americký gigant pracuje na možnosti synchronizace schránky mezi oběma systémy
  • Požádal ho o to přímo Microsoft a tato funkce vzniká primárně pro Evropu

Pokud používáte iPhone v kombinaci s počítačem Mac, synchronizaci schránky určitě znáte a používáte. Tato univerzální schránka funguje tak, že na jednom zařízení Apple si do ní něco vložíte a poté její obsah můžete na druhém zařízení použít. Funguje to mezi iPhony, iPady a počítači Mac, nicméně obdobná provázanost mezi iOS a Windows zatím chybí. To se ale brzy změní, protože Apple pracuje na její implementaci.

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Uživatelé iOS a Windows mají důvod k radosti

Ačkoliv by se mohlo zdát, že majitelé iPhonů sázejí výhradně na počítače Mac, realita je jiná. Ve skutečnosti je situace opačná a odhaduje se, že 60 až 70 % majitelů iPhonu používá klasické PC s Windows. To je obrovské množství lidí, kteří si nemohou užívat komfortu univerzální schránky tak, jako na iOS/iPadOS a macOS.

Notebook s operačním systémem Windows 11
Notebook s operačním systémem Windows 11

Vzhledem k vysokému počtu lidí kombinujících iOS a Windows požádal Microsoft společnost Apple prostřednictvím systému žádostí o interoperabilitu, aby tuto funkci zprovoznil právě i na Windows. Kalifornský gigant s tím souhlasil a to znamená, že si komfortu univerzální schránky budou moct v dohledné době užívat i tito uživatelé.

Jak to bude fungovat?

Příslušná funkce bude na kombinaci iOS a Windows fungovat podobně jako v rámci ekosystému Applu. Uživatel zkopíruje text nebo jiný podporovaný obsah na svém iPhonu a vloží jej přímo do PC se systémem Windows. Půjde to samozřejmě i naopak, tedy na trase z Windows do iPhonu a Apple použije podobný přístup, jako u notifikací třetích stran pro své chytré hodinky.

Univerzální schránka od Applu
Univerzální schránka od Applu

To znamená, že uživatelé budou muset udělit spárovanému zařízení jednorázové povolení ke vkládání obsahu ze schránky. V současnosti lze obsah přenášet, ale pouze když aplikace aktivně běží a uživatel udělí přístup ke schránce při každém úkonu. Nově bude vše běžet na pozadí, bez nutnosti udělovat pokaždé oprávnění a synchronizace bude automatická.

Kdy univerzální schránka mezi iOS a Windows dorazí?

Apple se vyjádřil v tom smyslu, že se jedná o poměrně náročnou výzvu a dokončení prací se odhaduje až na podzim příštího roku. Jako první samozřejmě dorazí beta verze a to znamená, že do ostrého provozu by se univerzální schránka mezi iOS a Windows mohla dostat až zkraje roku 2028. Prozatím není jasné, na kterých trzích bude tato funkce k dispozici.



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Apple ji připravuje primárně pro Evropu, protože systém žádostí o interoperabilitu mezi systémy vznikl kvůli evropskému zákonu o digitálních trzích (DMA). Nic ho tedy netlačí k tomu, aby schránku zpřístupnil globálně a všem uživatelům. Windows má však vyšší podíl na trhu například také v USA, takže velká skupina lidí kombinujících iOS a Windows žije i tam.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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