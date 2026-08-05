Skvělá zpráva pro majitele iPhonů, kteří používají Windows: univerzální schránka konečně zamíří i na PC

- Od Applu dorazily dobré zprávy pro uživatele iPhonů a Windows
- Americký gigant pracuje na možnosti synchronizace schránky mezi oběma systémy
- Požádal ho o to přímo Microsoft a tato funkce vzniká primárně pro Evropu
Pokud používáte iPhone v kombinaci s počítačem Mac, synchronizaci schránky určitě znáte a používáte. Tato univerzální schránka funguje tak, že na jednom zařízení Apple si do ní něco vložíte a poté její obsah můžete na druhém zařízení použít. Funguje to mezi iPhony, iPady a počítači Mac, nicméně obdobná provázanost mezi iOS a Windows zatím chybí. To se ale brzy změní, protože Apple pracuje na její implementaci.
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Uživatelé iOS a Windows mají důvod k radosti
Ačkoliv by se mohlo zdát, že majitelé iPhonů sázejí výhradně na počítače Mac, realita je jiná. Ve skutečnosti je situace opačná a odhaduje se, že 60 až 70 % majitelů iPhonu používá klasické PC s Windows. To je obrovské množství lidí, kteří si nemohou užívat komfortu univerzální schránky tak, jako na iOS/iPadOS a macOS.
Vzhledem k vysokému počtu lidí kombinujících iOS a Windows požádal Microsoft společnost Apple prostřednictvím systému žádostí o interoperabilitu, aby tuto funkci zprovoznil právě i na Windows. Kalifornský gigant s tím souhlasil a to znamená, že si komfortu univerzální schránky budou moct v dohledné době užívat i tito uživatelé.
Jak to bude fungovat?
Příslušná funkce bude na kombinaci iOS a Windows fungovat podobně jako v rámci ekosystému Applu. Uživatel zkopíruje text nebo jiný podporovaný obsah na svém iPhonu a vloží jej přímo do PC se systémem Windows. Půjde to samozřejmě i naopak, tedy na trase z Windows do iPhonu a Apple použije podobný přístup, jako u notifikací třetích stran pro své chytré hodinky.
To znamená, že uživatelé budou muset udělit spárovanému zařízení jednorázové povolení ke vkládání obsahu ze schránky. V současnosti lze obsah přenášet, ale pouze když aplikace aktivně běží a uživatel udělí přístup ke schránce při každém úkonu. Nově bude vše běžet na pozadí, bez nutnosti udělovat pokaždé oprávnění a synchronizace bude automatická.
Kdy univerzální schránka mezi iOS a Windows dorazí?
Apple se vyjádřil v tom smyslu, že se jedná o poměrně náročnou výzvu a dokončení prací se odhaduje až na podzim příštího roku. Jako první samozřejmě dorazí beta verze a to znamená, že do ostrého provozu by se univerzální schránka mezi iOS a Windows mohla dostat až zkraje roku 2028. Prozatím není jasné, na kterých trzích bude tato funkce k dispozici.
Apple ji připravuje primárně pro Evropu, protože systém žádostí o interoperabilitu mezi systémy vznikl kvůli evropskému zákonu o digitálních trzích (DMA). Nic ho tedy netlačí k tomu, aby schránku zpřístupnil globálně a všem uživatelům. Windows má však vyšší podíl na trhu například také v USA, takže velká skupina lidí kombinujících iOS a Windows žije i tam.