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8 GB musí stačit každému. Microsoft chystá velkou optimalizaci Windows 11

Jakub Karásek
Jakub Karásek 3. 8. 16:30
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Notebook s operačním systémem Windows 11
  • Paměťová krize donutila výrobce počítačů snižovat kapacitu RAM
  • Systém Windows 11 na slabších konfiguracích začal narážet na svoje limity
  • Redmondští slibují, že do konce letošního roku Windows 11 lépe zoptimalizují

Trhem spotřební elektroniky v posledních měsících třese nedostatek pamětí a jejich vysoké ceny. Výrobci všech typů zařízení jsou tak nuceni buď zdražit, anebo ořezat výbavu – Microsoft kupříkladu před nedávnem uvedl nové konfigurace počítačů Surface s 8 GB RAM bez podpory exkluzivních Copilot+ funkcí. Jak se ovšem ukázalo, tyto stroje se dokážou zadýchat i při běžných činnostech, což není pro systém Windows příliš dobrá vizitka. Microsoft si je tohoto nedostatku vědom a chystá nápravu.

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Microsoft chystá velkou optimalizaci Windows 11

Systém Windows 11 vyžaduje ke svému chodu minimálně 4 GB RAM, ovšem tento minimální hardwarový požadavek už v dnešní době není příliš relevantní. Na takové konfiguraci jsou jedenáctky takřka nepoužitelné, za rozumné minimum je považováno alespoň 16 GB RAM.

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Kvůli paměťové krizi se ale výrobci počítačů budou čím dál častěji uchylovat k menším kapacitám operační paměti, a proto je nutné, aby Microsoft zoptimalizoval svůj systém pro důstojný chod i na slabších konfiguracích. Redmondští si tento úkol přidali do prioritních úkolů, které chtějí stihnout ještě do konce letošního roku.

Prezident Microsoftu pro Windows a zařízení Pavan Davuluri na síti X zveřejnil dlouhý článek, ve kterém popisuje, co všechno se letos ve světě Windows odehrálo, a co redmondští do konce letošního roku ještě chystají. Jednou ze zmíněných položek je snížení paměťové náročnosti na všech typech počítačů, které zákazníci používají.

Zmíněny jsou stroje s 8 GB operační paměti a vyšší, což znamená, že stroje se 4 GB RAM jsou oficiálně vyřazeny ze hry. Teoreticky se tak může stát, že některá z příštích hlavních verzí Windows 11 zvýší minimální hardwarové požadavky a ty nejslabší stroje jednoduše odřízne od podpory.

Systém Windows 11 je v poslední době paměťově „rozežranější“ z několika důvodů. Jedním z nich je engine WebView2 založený na Chromiu, který Microsoft využívá na několika místech operačního systému a v jeho aplikacích. Na této vykreslovací komponentě je postavena spousta systémových prvků – nastavení, Microsoft Store, Copilot, notifikační centrum, widgety apod.

Microsoft se pravděpodobně pokusí v blízké budoucnosti WebView2 využívat méně ve prospěch úspornějšího nativního enginu WinUI – do něj je například v testovacích verzích Windows přepsáno vyhledávání nebo dialogy průzkumníka souborů. Microsoft rovněž tlačí vývojáře k tomu, aby jejich aplikace využívali nativní engine namísto WebView.

Doufejme tedy, že se Microsoftu optimalizace Windows podaří, a že z ní budou těžit všichni.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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