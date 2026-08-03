8 GB musí stačit každému. Microsoft chystá velkou optimalizaci Windows 11

- Paměťová krize donutila výrobce počítačů snižovat kapacitu RAM
- Systém Windows 11 na slabších konfiguracích začal narážet na svoje limity
- Redmondští slibují, že do konce letošního roku Windows 11 lépe zoptimalizují
Trhem spotřební elektroniky v posledních měsících třese nedostatek pamětí a jejich vysoké ceny. Výrobci všech typů zařízení jsou tak nuceni buď zdražit, anebo ořezat výbavu – Microsoft kupříkladu před nedávnem uvedl nové konfigurace počítačů Surface s 8 GB RAM bez podpory exkluzivních Copilot+ funkcí. Jak se ovšem ukázalo, tyto stroje se dokážou zadýchat i při běžných činnostech, což není pro systém Windows příliš dobrá vizitka. Microsoft si je tohoto nedostatku vědom a chystá nápravu.
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Microsoft chystá velkou optimalizaci Windows 11
Systém Windows 11 vyžaduje ke svému chodu minimálně 4 GB RAM, ovšem tento minimální hardwarový požadavek už v dnešní době není příliš relevantní. Na takové konfiguraci jsou jedenáctky takřka nepoužitelné, za rozumné minimum je považováno alespoň 16 GB RAM.
Kvůli paměťové krizi se ale výrobci počítačů budou čím dál častěji uchylovat k menším kapacitám operační paměti, a proto je nutné, aby Microsoft zoptimalizoval svůj systém pro důstojný chod i na slabších konfiguracích. Redmondští si tento úkol přidali do prioritních úkolů, které chtějí stihnout ještě do konce letošního roku.
Prezident Microsoftu pro Windows a zařízení Pavan Davuluri na síti X zveřejnil dlouhý článek, ve kterém popisuje, co všechno se letos ve světě Windows odehrálo, a co redmondští do konce letošního roku ještě chystají. Jednou ze zmíněných položek je snížení paměťové náročnosti na všech typech počítačů, které zákazníci používají.
— Pavan Davuluri (@pavandavuluri) July 31, 2026
Zmíněny jsou stroje s 8 GB operační paměti a vyšší, což znamená, že stroje se 4 GB RAM jsou oficiálně vyřazeny ze hry. Teoreticky se tak může stát, že některá z příštích hlavních verzí Windows 11 zvýší minimální hardwarové požadavky a ty nejslabší stroje jednoduše odřízne od podpory.
Systém Windows 11 je v poslední době paměťově „rozežranější“ z několika důvodů. Jedním z nich je engine WebView2 založený na Chromiu, který Microsoft využívá na několika místech operačního systému a v jeho aplikacích. Na této vykreslovací komponentě je postavena spousta systémových prvků – nastavení, Microsoft Store, Copilot, notifikační centrum, widgety apod.
Microsoft se pravděpodobně pokusí v blízké budoucnosti WebView2 využívat méně ve prospěch úspornějšího nativního enginu WinUI – do něj je například v testovacích verzích Windows přepsáno vyhledávání nebo dialogy průzkumníka souborů. Microsoft rovněž tlačí vývojáře k tomu, aby jejich aplikace využívali nativní engine namísto WebView.
Doufejme tedy, že se Microsoftu optimalizace Windows podaří, a že z ní budou těžit všichni.