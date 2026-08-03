Konec drahých tarifů pro děti? O2 i T-Mobile tlačí cenu pod 300 korun

- O2 má nový dětský tarif pro děti do 12 let s neomezeným voláním, SMS a 2 GB dat
- K dispozici je pouze pro členy O2 Spolu, za 299 korun získají i hybridní neomezený internet
- Za podobnou cenu nabízí dětský tarif i konkurence
O2 představilo zbrusu nový tarif pro děti, kterým odpovídá na poptávku po nenáročných tarifech a blížícím se návratu do školních lavic. Určený je dětem do 12 let, nabízí neomezené volání i SMS a základní porci dat, k tomu má i pokročilou ochranu proti nevyžádaným telefonátům nebo platbám za služby třetích stran. Dětský tarif je dostupný od pondělí 3. srpna.
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Neomezená datová pojistka
Zprvu působí dětský tarif od O2 jako balíček služeb, který nejspíš používáte i vy: neomezené volání, neomezené SMS do všech sítí a k tomu 2 GB dat. Po přečerpání limitu 2 GB se aktivuje funkce Datová pojistka, která umožní základní připojení k internetu sníženou rychlostí 384 kb/s. Taková rychlost vystačí na WhatsApp nebo Facebook Messenger, vyhledání cesty domů v mapách nebo zjištěný vhodných spojů pro městskou hromadnou dopravu.
K tomu O2 přidává své služby jako ochranu O2 Security (blokování škodlivých či nebezpečných stránek, včetně násilného obsahu či pornografie), rodič má rovněž plnou kontrolu nad tím, jak jeho potomek využívá tarifu. Ve výchozím stavu jsou totiž deaktivované nákupy třetích stran, jako jsou herní kredity, jiné digitální položky nebo placené telefonní linky, ale i volání do zahraničí. Krizová čísla, jako třeba Linka bezpečí, zůstávají samozřejmě dostupná. Tarif samozřejmě podléhá pravidlům evropského roamingu, v zahraničí tedy funguje stejně jako doma.
„Náš dětský tarif jsme navrhli společně s rodiči tak, aby odpovídal tomu, co od prvního mobilu pro své dítě opravdu očekávají. V první řadě chtějí mít jistotu neustálého spojení se svým dítětem a přehled o jeho poloze na mapě i v případě, že vyčerpá data. Důležitá je pro ně také záruka nulové útraty navíc. A to vše s důrazem na bezpečí v online světě,“ uvedla Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.
Jen pro O2 Spolu
Tarif je k dispozici pro zákazníky, kteří mají své služby propojené v rámci programu O2 Spolu. To znamená, že musí mít u operátora alespoň dvě služby – například jedno telefonní číslo a pevný internet, případně streamovací platformu Oneplay. Následně mohou v rámci O2 Spolu přikoupit další službu v podobě dětského tarifu, který je určen pro ratolesti do 12 let.
Zároveň tarif nenahrazuje žádnou ze stávajících nabídek pro mladé zákazníky a studenty O2 You. Stále tak můžete pořídit například tarif You 3 GB, ve kterém máte k dispozici 120 minut volání do všech sítí, 3 GB dat (bez Datové pojistky), ale také O2 Security a možnost si přidat jedno zařízení do služby O2 Connect, například domácí kameru nebo chytré hodinky. Cena tohoto tarifu je 349 korun, je omezen do 26 let a vztahuje se na něj i sleva v programu Unity.
Nespí ani Vodafone a T-Mobile
Nabídky určené pro děti nebo mladé uživatele najdeme samozřejmě i v cenících konkurenčních operátorů. Vodafone láká na tarif sLimitem S, který je určený těm nejméně náročným, protože nabízí 5 GB dat (s možností 5× aktivovat neomezená data na 24 hodin), neomezené volání i SMS, ochranu Cyberwall a maximální kontrolu nad útratou díky rodičovské správě. Co víc, i zde je k dispozici kombinovaná nabídka tarif rodič + tarif dítě, se kterou je možné ušetřit 100–150 korun měsíčně.
|Operátor
|Tarif
|Cena
|Data
|Volání a SMS
|Po vyčerpání dat
|Podmínky
|O2
|Dětský tarif
|299 Kč/měsíc
|2 GB
|Neomezeně
|384 kb/s (Datová pojistka)
|O2 Spolu, děti do 12 let
|Vodafone
|sLimitem S
|345 Kč/měsíc
|5 GB + 5× neomezená data na 24 hodin
|Neomezeně
|Ne
|Sleva 100–150 Kč při kombinaci tarifů rodič + dítě
|T-Mobile
|Junior
|275 Kč/měsíc
|3 GB (akčně 5 GB)
|150 minut + 150 SMS
|Pořád online
|Magenta 1
Naproti tomu T-Mobile má tarif Junior s 3 GB dat, 150 minutami a SMS do všech sítí a vlastní ochranou Security. I tento tarif – stejně jako v případě O2 – je k mání pouze klientům v kombinovaném programu Magenta 1 a nabízí hybridní neomezený internet Pořád online. Zároveň má ale T-Mobile limitovanou akci na tarif s 5 GB dat, stejnou porcí minut i SMSek do všech sítí a rovněž službou Pořád online, do konce srpna za 335 korun měsíčně.