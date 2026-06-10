O2 razantně vylepšilo roaming mimo EU. Po vyčerpání balíčku vás už neodstřihne od internetu

- Operátor O2 představil nové roamingové balíčky pro cestování mimo euroamingový prostor
- Zajímavé na nich je, že po vyčerpání dat nabízí zpomalený neomezený internet
- Základní 3denní s 1 GB vyjde na necelé 2 stovky, konkurenční eSIM služby jsou ale cenově výhodnější
O2 před létem upravuje svůj přístup k roamingu mimo EU a přichází s novými balíčky Data Pas, které mají řešit jeden z nejčastějších problémů cestování – strach z vyčerpání dat a následných vysokých nákladů. Zásadní změna spočívá v tom, že jakmile datový balíček vyčerpáte, získáte tzv. datovou pojistku, tedy neomezený přístup k datům v nízké rychlosti.
O2 překopalo kritizovaný roaming
Základní myšlenka novinky je jednoduchá: uživatelé dostanou balíček s plnou rychlostí dat, a po jeho vyčerpání se připojení úplně nepřeruší. Místo toho se automaticky aktivuje tzv. datová pojistka, která sice výrazně snižuje rychlost, ale ponechává uživatele online. Konkrétně hovoříme o snížení přenosové rychlosti na 384 kb/s, což plně postačí na WhatsApp, Facebook Messenger, používání bankovní aplikace, anebo nastavení navigace při cestování.
Právě tento „měkký limit“ je hlavní změnou oproti klasickým roamingovým balíčkům, kde po vyčerpání dat často následuje buď dokupování, nebo úplně přerušení připojení. Právě roamingové balíčky pro cestování mimo EU – respektive země evropského roamingu – bývají u operátorů každé léto terčem kritiky. Uživatelé v poslední době často sahají po regionálních eSIM kartách, například přes služby jako Airalo, Revolut a další.
Tři varianty podle délky cesty
Nové roamingové balíčky Data Pas jsou rozdělené podle délky pobytu a liší se objemem dat i cenou:
- 3 dny za 199 Kč – 1 GB dat + datová pojistka
- 14 dní za 399 Kč – 5 GB dat + datová pojistka
- 30 dní za 499 Kč – 10 GB dat + datová pojistka
Z pohledu ceny jde o relativně agresivní nabídku v rámci mimoevropského roamingu, kde bývají data tradičně výrazně dražší než v EU. Pro srovnání, předchozí roamingová nabídka O2 obsahovala například 1GB balíček za 299 korun, či 5GB balíček za 399 korun. Na druhou stranu je nutné počítat s tím, že objem dat je stále omezený a „neomezenost“ nastupuje až ve zpomaleném režimu.
Kde funguje datová pojistka?
Balíčky lze využít v 96 zemích, kam míří většina cest mimo Evropskou unii. Patří sem například Turecko, Egypt, USA, Mexiko, Švýcarsko, Tunisko nebo destinace v Karibiku. To odpovídá dosavadnímu roamingovému balíčku Svět TOP, významný rozdíl je ale v tom, že Data Pas balíčky nejsou omezené jen na jednu zemi, můžete s nimi tedy cestovat libovolně.
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Nová nabídka s neomezeným internetem po vyčerpání základní porce dat je sice výhodnější než ta předchozí, oproti konkurenčním eSIM poskytovatelům jsou ale ceny stále vyšší. Například při cestě do Švýcarska pořídíte u Revolutu 1GB balíček dat už za 85 korun, 3GB vás pak vyjdou na 220 korun. A třeba takové Airalo už nabízí i neomezené datové balíčky pro cestování, například 5denní neomezená data do Švýcarska vás vyjdou na necelé 4 stovky, každý den můžete prosurfovat naplno 3 GB a pak vám rychlost klesne na 1 Mb/s.
Nová roamingová nabídka O2 je dostupná již ode dneška, a to přímo v aplikaci Moje O2. V současné formě platí pouze do 31. srpna.