Airalo, nebo Revolut? Srovnali jsme ceny datových eSIM

Nejpoužívanější službou pro nákup datové eSIM je stále singapurské Airalo

Revolut do své nabídky nově zařadil konkurenční produkt, který využívá řešení od společnosti 1Global

Je levnější datová eSIM od Airalo, nebo Revolut? Porovnali jsme ceny balíčků pro vybrané země

Služba Airalo se mezi uživateli, kteří často cestují po světě a potřebují být neustále ve spojení, stala synonymem pohodlné dostupnosti internetového připojení v téměř libovolné zemi na světě. U Airala vždy platilo, že datové balíčky byly dražší, než kdybyste si sháněli lokální SIM kartu přímo na místě nebo si koupili eSIM u konkrétního operátora.

Na druhou stranu jste získali maximální komfort, díky kterému bylo pořízení elektronické SIM karty otázkou několika kliknutí přímo v mobilní aplikaci. Ostatně podrobně jsem se popisu služby Airalo věnoval v této recenzi.

Revolut vs. Airalo

Společnost Revolut nově oznámila dostupnost stejného řešení, jaké nabízí i Airalo, a to přímo skrze její mobilní aplikaci. Jedná se o další službu do komplexní mozaiky, která zahrnuje cestovní pojištění, přístupy do salónků na letištích a další benefity, které Revolut uživatelům nabízí. Stejně jako u Airala i v tomto případě je aktivace elektronické SIM otázkou několika málo kliknutí. Aktuálně lze datové balíčky Revolutu využívat ve více než stovce zemí. Nejde samozřejmě přímo o počin Revolutu, o technickou stránku a realizaci služby se stará společnost 1Global.

Jelikož jsem v posledních třech letech při zahraničních cestách mimo Evropskou unii vždy používal datové balíčky od Airala, zajímalo mě, zda se budou ceny za jednotlivé balíčky u Revolutu nějak výrazně lišit. V tabulce níže naleznete přehled zemí a ceny jak u Revolutu, tak Airala.

Cenové srovnání datových balíčků

1 GB 3 GB 5 GB 10 GB 20 GB USA (Revolut) 100 Kč 240 Kč 355 Kč 580 Kč 935 Kč USA (Airalo) 4,5 USD (105 Kč) 11 USD (258 Kč 16 USD (375 Kč) 26 USD (609 Kč) 42 USD (983 Kč) Čína (Revolut) 100 Kč 255 Kč 370 Kč 625 Kč 1 095 Kč Čína (Airalo) 5 USD (117 Kč) 11,5 USD (269 Kč 16,5 USD (386 Kč) 28 USD (656 Kč) 49 USD (1 148 Kč) Turecko (Revolut) 100 Kč 170 Kč 255 Kč 395 Kč 580 Kč Turecko (Airalo) 4,5 USD (105 Kč) 8 USD (187 Kč) 12 USD (281 Kč) 18 USD (421 Kč) 26 USD (610 Kč) Austrálie (Revolut) 100 Kč 200 Kč 270 Kč 440 Kč 795 Kč Austrálie (Airalo) 4,5 USD (105 Kč) 9 USD (210 Kč) 12,5 USD (293 Kč) 20 USD (469 Kč) 40 USD (937 Kč) Egypt (Revolut) 155 Kč 385 Kč 580 Kč 980 Kč 1 375 Kč Egypt (Airalo) 7 USD (164 Kč) 17,5 USD (410 Kč) 26,5 USD (621 Kč) 44 USD (1 031 Kč) – Island (Revolut) 100 Kč 215 Kč 310 Kč 510 Kč 795 Kč Island (Airalo) 4,5 USD (105 Kč) 10 USD (234 Kč) 14 USD (328 Kč 23 USD (539 Kč) 36 USD (843 Kč) Evropa (Revolut) 100 Kč 285 Kč 440 Kč 825 Kč 1 235 Kč Evropa (Airalo) 5 USD (117 Kč) 13 USD (305 Kč) 20 USD (469 Kč) 37 USD (867 Kč) 100 USD (2 342 Kč) Globální (Revolut) 200 Kč 525 Kč 780 Kč 1 320 Kč 1 535 Kč Globální (Airalo) 9 USD (211 Kč) 24 USD (562 Kč) 35 USD (820 Kč) 59 USD (1 382 Kč) 69 USD (1 616 Kč)

Zatímco Revolut v aplikaci uvádí ceny přímo v českých korunách, v případě služby Airalo je cena uvedena v dolarech. V tabulce je proto za cenou v dolarech uveden i přepočet na české koruny podle kurzu ke dni publikace článku (25. března 2024).

Samotná tabulka by samozřejmě mohla být mnohem podrobnější, jelikož obě služby mají v nabídce stovky zemí, nicméně pro zjištění, která služba je levnější to až tolik není potřeba. Kromě zemí, které najdete v tabulce, jsem v cenících Revolutu i Airala prošel ještě několik desítek dalších, ale výsledek byl v drtivé většině jednoznačný – Revolut je vždy o pár korun až stokorun levnější, než Airalo. Nejvýraznější úspora je samozřejmě u nejvyšších datových balíčků, ale i ty základní vycházejí většinou o několik korun či desetikorun výhodněji.

Revolut je (téměř vždy) levnější, Airalo má širší výběr zemí

Airalo má ale aktuálně v nabídce výrazně vyšší počet zemí. Pokud byste například chtěli pořídit datový balíček pro Maledivy, Mauricius či Kubu, v Revolutu tyto země nenajdete. Najdou se ale i destinace, kde vychází nabídka od Airala výhodněji. Například u Thajska je k dispozici eSIM s 50 GB dat, dokonce doplněná o 100 minut volání, za 9,9 USD (232 Kč, platnost 10 dní), případně kompletně neomezená data a volání s platností 15 dní za 19,95 USD (467 Kč). Revolut pro Thajsko tradičně nabízí balíčky 1 až 20 GB, přičemž za 1 GB zaplatíte 100 Kč, za 20 GB 480 Kč. Airalo tedy v případě Thajska vychází mnohem výhodněji.

Airalo navíc často láká na časově omezené slevové akce pro vybrané země, které současnou nabídku Revolutu poráží. Sám jsem takto letos v lednu kupoval 10GB balíček pro USA, který mě vyšel na 8 USD (187 Kč). Vždy tedy před odjezdem do vybrané destinace doporučuji ověřit, zda náhodou u Airala zrovna neprobíhá nějaká akce.