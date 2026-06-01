Tomáš Zenkl 1. 6. 19:00
Krutá pravda o starých mobilech: vzpomínáte na ně s láskou, ale ve skutečnosti byly spíše za trest
  • Vadí vám, jak jsou dnešní telefony chytré a mnohdy komplikované?
  • Vzpomínáte se slzou v oku na staré časy s hloupými telefony, kdy bylo vše jednodušší?
  • Tak to máte možná jen nával nostalgie, protože realita byla mnohdy výrazně odlišná

Dnešní chytré telefony jsou jako kapesní počítače a vlastně se nad tím ani moc nepozastavujeme. Jejich původní funkce, tedy telefonování a psaní zpráv, byly tak trochu odsunuty do pozadí a nastoupila spousta jiných prvků. Přes smartphony se můžeme dívat na videa, poslouchat hudbu, slouží jako navigace, osobní zápisník, fotoaparát, kamera a tak dále. Možná někdy vzpomínáte, jak byl život s hloupými mobily, které nic neuměly, jednodušší. Jenže to není tak docela pravda.

Kapitoly článku
V jednoduchosti je krása?
Notoričtí pisatelé by se nedoplatili
Na zábavu moc prostoru nebylo
Archaické technologie měly i své výhody

V jednoduchosti je krása?

Ano, toto rčení samozřejmě platí a každého z nás určitě čas od času přepadne nostalgická nálada, kdy by všechny ty sofistikované smartphony s milionem a jednou funkcí vyměnil za starou klasiku. Třeba za stylový Razr V3 nebo nějakou tlačítkovou Nokii z přelomu milénia. Jenže v tomto nostalgickém rozpoložení lidé často zapomínají na jejich nedostatky, kterých bylo mnoho.

Klávesnice véčka Motorola Rarz V3
Problém nastal už v okamžiku, kdy se vám telefon někde venku vybil a neměli jste nabíječku. Dnes si půjčíte jakýkoliv adaptér s USB-C konektorem, ale to dřív nešlo. Každý telefon měl své proprietární řešení, a pokud jste neměli štěstí a váš kamarád neměl stejný mobil se stejnou nabíječkou, byli jste bez energie. Problematický byl i nákup nové originální nabíječky, pokud jste tu starou ztratili.

Notoričtí pisatelé by se nedoplatili

Další problém nesouvisí ani tak s telefony, jako se službami okolo nich. Dnes neřešíme, kolik napíšete zpráv a a většina z nás má SMSky zdarma v rámci tarifu. I proto možná píšeme víc než kdy dřív, a namísto jedné delší zprávy vypustíme do světa klidně desítky menších. Jenže v minulosti, v době hloupých telefonů, se za každou zprávu platilo.

SMS zprávy byly v minulosti pořádně drahé
Mezi léty 2000 a 2005 stála jedna SMS klidně 3 koruny – schválně se podívejte do svých chatovacích aplikací, které dnes suplují SMS zprávy, kolik byste při těchto cenách platili denně za tento způsob komunikace. Pravděpodobně byste se nedoplatili, a proto bylo v minulosti klíčové psát jen to, co bylo opravdu podstatné.

Na zábavu moc prostoru nebylo

Dnešní telefony fungují nejenom jako komunikační prostředky, ale i jako zábavní centra. Můžeme přes ně sledovat filmy či seriály, poslouchat hudbu, hrát hry a podobně. Hry samozřejmě k dispozici byly, ale jen obyčejné hříčky jako Snake nebo Tetris. Nic, co by stálo za to hrát jinde než při čekání u doktora nebo cestou vlakem do školy.

Pamatujete si na hru Snake?
Možnosti byly zkrátka omezené a něco jako přehrávání hudby nebo sledování filmů prakticky neexistovalo. Na tyto činnosti bylo nutné mít specializované přístroje, třeba iPod nebo nějaký multimediální přehrávač. Kromě volání a SMS zpráv toho tehdejší telefony opravdu moc neuměly a často vlastně ani nebyly připojeny k internetu.

Legendární Nokia 3310
Domácí WiFi ještě nefungovaly, telefony se připojovaly přes GPRS nebo EDGE a nic jako být neustále online neexistovalo. Data při připojení k internetu byla nesmírně drahá a vzhledem k uživatelskému rozhraní byly tyto telefony stejně na weby nepoužitelné. Určitě si pamatujete ty obavy o výši účtu, když jste se na svém hloupém telefonu omylem připojili na internet.



Archaické technologie měly i své výhody

Hloupé telefony sice byly funkčně úplně někde jinde než moderní smartphony a jejich používání bylo kvůli limitacím často nepohodlné, ale někdy to opravdu nebylo na škodu. Dnešní uživatelé jsou na svých smartphonech vyloženě závislí, koukají do nich kudy chodí, a nedají je z rukou často, ani když jsou venku. Ano, umí všechno, a to je možná trochu problém.

S hloupými tlačítkovými telefony nebylo třeba podstupovat digitální detox, dnes velmi oblíbenou a vlastně často i nezbytnou činnost, v rámci které uživatelé výrazně omezují chytré telefony a čas strávený na nich a sociálních sítích. Nebyli jsme zkrátka na telefonech tak závislí jako dnes, ale některé prvky této doby byly opravdu otravné a je dobře, že zůstaly zakotveny v minulosti.

Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

