Xiaomi 17T Pro recenze: velmi dobře namíchaný koktejl s agresivní cenovkou

- Otestovali jsme nový vlajkový telefon Xiaomi 17T Pro
- Jedná se o mezigenerační model, předcházející řadě Xiaomi 18
- Řada T se odjakživa vyznačuje výbornou výbavou za rozumnou cenu
- Platí to i pro nový model, který na našem trhu startuje na částce 16 999 Kč
Vlajkové telefony Xiaomi v rámci řady T přicházejí většinou zhruba v polovině cyklu mezi plnohodnotnými řadami. Na rozdíl od nich jsou tyto modely postaveny na procesorech Dimensity od společnosti MediaTek a mají o něco málo hůře osazený fotoaparát, ale to vynahrazují velmi dobrým poměrem cena / výkon. Jak si v našem testu vedlo nejnovější provedení Xiaomi 17T Pro?
Obsah balení (ne)zklame
Na to, že výrobci přestali do prodejních balení dávat adaptéry, jsme si všichni tak nějak už zvykli (děkujeme Apple), a toho se drží i Xiaomi. V prodejním balení modelu 17T Pro se tedy nachází, dle očekávání, jen telefon, nezbytná literatura, špendlík na otevření SIM slotu, nabíjecí kabel a základní pouzdro.
To je docela slušné, ale je tmavé a dokonale jím zabijete elegantní design telefonu. Osobně bych doporučil koupit si spíše nějaké průhledné. Na displeji je také přímo z výroby nalepena fólie, a to vcelku slušně a přesně, takže jsem s ní neměl žádný problém.
Fialový fešák
K testu nám dorazila fialová verze s označením Deep Violet, která je jedním z nejhezčích odstínů, s jakými jsem se v poslední době setkal. Fialová není zrovna běžně používaná barva a Xiaomi 17T Pro vyloženě sedí. V kombinaci s minimalistickým designem, který si na nic nehraje a je postaven na čistých, jednoduchých liniích, je tento kabátek opravdu líbivý a telefon příjemně oživuje. Modul fotoaparátu je také jednoduchý – má čtvercový tvar se zaoblenými rohy, čtyři objektivy a je vyveden v barvě telefonu. Ze zad samozřejmě vystupuje, ale ne nějak zásadně.
Stejně jako design musím pochválit i výborné dílenské zpracování, které je postaveno okolo hliníkového rámečku s decentně zaoblenými hranami a zády ošetřenými plastem, jenž je vyztužen skelnými vlákny. Připomíná sklo, je příjemný na dotek a v ruce působí Xiaomi 17T Pro hodnotným dojmem. Zvýšená odolnost neschází, konstrukce se může pochlubit krytím IP68 a nějaká ta voda nebo prašné prostředí telefon nijak nerozhodí. Rozměrově je tato novinka spíše větším telefonem, ale do ruky padne velmi dobře a úchop je jistý.
Na ovládání v jedné ruce ale samozřejmě zapomeňte, protože displej s úhlopříčkou 6,83 palce je na to zkrátka moc velký, nehledě na to, jak tenké rámečky má. A má je opravdu tenké, v tomto segmentu rozhodně jedny z nejtenčích a pochopitelně jsou zcela symetrické.
Displej určitě potěší
Dominantou čelní strany Xiaomi 17T Pro je takřka stejný displej jako u předchůdce. Je postavený na AMOLED technologii, má úhlopříčku 6,83 palce a 1,5K rozlišení, tedy 2 772 × 1 280 pixelů. Z toho vyplývá obraz honosící se jemností 447 ppi, což je tak akorát a displej dále nabízí obnovovací frekvenci 144 Hz, jas o hodnotě 3500 nitů a v případě potřeby umí svůj jas snížit až na 1 nit. Panel umí zobrazit 68 miliard barev, pokrývá spektrum DCI-P3 a podporuje standardy HDR10+ i Dolby Vision, takže v tomto směru si není na co stěžovat.
Navíc umí být také velmi šetrný k očím uživatele – nabízí DC stmívání bez blikání a může se pochlubit všemožnými Rheinland certifikacemi (Low Blue Light, cirkadiánní rytmus, Flicker Free). Podání barev je příjemné a jednotlivé odstíny jsou hezky syté, nicméně kdyby na vás byly barvy až moc hutné, lze si upravit barevné schéma dle svých preferencí. Kromě režimu Živý je k dispozici i režim Pro, který vsází právě na více realistické barevné podání, a u obou je pak možné dodatečně upravovat teplotu barev.
Zajímavá je funkce Adaptivní teplota barev, která automaticky přizpůsobuje podání barev okolnímu světu tak, aby byl výsledek co nejvíce přirozený. U obnovovací frekvence je pak možné nechat její řízení na telefonu, nebo si napevno nastavit buď 60 Hz, nebo až 144 Hz. Automatická regulace jasu funguje velmi dobře a pohotově a žádnou zásadní výtku nemám ani ke snímači otisků prstů. Ten je dostatečně rychlý a přesný, telefon odemkne prakticky okamžitě a je na něj spolehnutí. Jen mohl být umístěný o něco málo výš, aby byl lépe po ruce (respektive po palci).
HyperOS je s každou verzí dospělejší
Nejsem vyložený fanoušek systému HyperOS. Vlastně, proč to neříct na rovinu…nemám toto rozhraní vůbec rád. Je přeplácané reklamami, plné bloatwaru a tak nějak mi zkrátka nesedí. Je to prostě ryze čínský systém v tom dobrém i špatném. Jenže poslední dobou pozoruji, že se situace mění k lepšímu – bloatwaru ubývá, reklam také a z HyperOS se stává vlastně docela příjemný společník, se kterým se dá vyjít i v případě, když preferujete nějaké čistější rozhraní, například základní Android od Googlu či systémy od Sony nebo Motoroly.
V nitru Xiaomi 17T Pro běží HyperOS 3 postavený na Androidu 16 a mohu prohlásit, že po dobu testování mi systém nezobrazil ani jednu reklamu, což rozhodně chválím. Bloatware úplně nezmizel a pár zbytečných aplikací se najde, ale jejich počet je výrazně nižší než u levnějších telefonů Poco nebo Redmi. Což dává smysl, ale mazat třeba jen 5 aplikací namísto 15 určitě potěší. Hlavní systémové aplikace, jako Fotky Google, Kalendář, Soubory a podobně jsou zdvojeny verzemi od Xiaomi a bude tedy jen na vás, které budete používat.
Co mi vadí je rozdělené ovládací centrum, které se aktivuje potažením z horní strany displeje. Když potáhnete vpravo, sjedou vám hlavní ovládací prvky (regulátor jasu, zvuku, ovladač médií, WiFi, Bluetooth, mobilní data, režim Letadlo a podobně) a vlevo poté zobrazíte příchozí notifikace. Osobně mám raději, když jsou tyto segmenty spojeny do jednoho a přijde mi to i praktičtější, ale to zde bohužel schází a tento styl nabízí aktuálně čím dál víc čínských výrobců. Úroveň personalizace u systému HyperOS je takřka nekonečná, a pokud si rádi hrajete, budete nadšeni.
Upravit a přizpůsobit si lze opravdu takřka vše, od ikon, přes písmo, styl zámku, oznámení na aktivním displeji, efekty otisku prstů, témata a podobně. Systém pak samozřejmě umožňuje provozovat dvě aplikace na rozpůlené obrazovce, miniaplikace, nabízí přehršel widgetů od Googlu i od Xiaomi a neschází ani velký balík s umělou inteligencí. Když dáme stranou Gemini a funkci Circle to Search, HyperOS obsahuje vlastní platformu pojmenovanou HyperAI. Ta nabízí celkem sedm nástrojů pro různé činnosti.
Pomocí AI můžete tvořit tapety, pomůže vám s psaním a generováním textu, lze přes ni upravovat fotografie i videa, přepisuje zvuk na text, samozřejmě umí tlumočit a také překládat rozhovory, a to dokonce i offline. Rozhodně si zaslouží pochvalu, že AI není náhodně rozeseta po systému, ale je umístěna v jednom balíčku a u každé funkce je přehledný návod, jak ji používat. Délku podpory Xiaomi bohužel nikde nezmiňuje, ale očekávám, že bude minimálně stejná jako u předchozího modelu 15T Pro – ten má přislíbeno pět systémových aktualizací a šest let bezpečnostních záplat, což je v rámci této kategorie zcela dostatečné.
Výkon, výkon a zase výkon
Pokud vám jde primárně o to dostat za své peníze co možná nejvyšší výkon, právě jste našli svůj nový telefon. Xiaomi 17T Pro pohání procesor Dimensity 9500, který najdeme například ve vlajkách Vivo X300 Pro a Oppo Find X9 Pro, což jsou telefony o pořádný kus dražší. Tento osmijádrový procesor, který je postavený na 3nm litografii a nabízí maximální taktovací frekvenci až 4,21 GHz, je jedním z nejrychlejších kusů křemíku současnosti a v oblasti výkonu se nebojí postavit například Snapdragonu 8 Elite Gen 5.
Výpočetní platformu doplňuje grafický akcelerátor Mali G1-Ultra, dále NPU 990 pro zpracování umělé inteligence a Xiaomi 17T Pro se může pochlubit také velmi rychlými pamětmi (LPDDR5X 9600 Mbps + úložiště UFS 4.1). Výsledkem toho je nekompromisní výkon, který uspokojí i ty nejnáročnější uživatele a víceméně není možné najít situaci, kdy byste v otázce výkonu dostali telefon do úzkých. Zahrajete si i ty nejnáročnější hry, můžete využívat komplexní aplikace a na nedostatek výkonu nenarazíte.
Systém samozřejmě běží jako z praku a jeho plynulost je srovnatelná s iOS, ale to beru v této kategorii tak nějak jako samozřejmost. Kde je ale výkon, tam je i teplo a toho umí Dimensity 9500 produkovat poměrně dost. Možná ne tolik, jako Snapdragon 8 Elite Gen 5, ale při dlouhodobém hraní nebo benchmarcích se umí hliníkový rámeček opravdu rozpálit tak, že je telefon nepříjemné držet. Vyšší produkci tepla zaznamenáte i v aktuálních teplých dnech a stačí, když budete na sluníčku s telefonem chvíli fotit a po pár okamžicích začne hřát do dlaní.
Xiaomi sice do konstrukce implementovalo pokročilý chladicí systém 3D IceLoop, ale ani on není všemocný a fyziku zcela ošálit nelze. K dispozici jsou tři paměťové varianty (12GB + 256GB | 12GB + 512GB | 12GB + 1TB), takže je z čeho vybírat a fyzickou paměť je možné dále virtuálně rozšířit, a to o 4, 6, 8 nebo 12 GB. Tento nesmyslný prvek, který ve skutečnosti ničemu nepomáhá, je ale naštěstí možné zcela vypnout. Výsledky z benchmarků vám bohužel poskytnout nemohu, protože je Xiaomi u předprodejních kusů kvůli možnému úniku specifikací blokuje.
Výdrž a nabíjení
Jednou z hlavních předností Xiaomi 17T Pro je parádní výdrž, kterou má pod palcem křemíkovo-uhlíková baterie s kapacitou 7 000 mAh. To je oproti předchůdci nárůst o 1 500 mAh a je to znát. Výdrž je opravdu výborná a utahat telefon za jeden den je takřka nemožné. Dva dny zvládne i při standardním zatížení, a když se budete držet trochu zkrátka, dostanete se na dva a půl dne. Vůbec bych se nedivil tomu, kdyby to šetrnější uživatelé dotáhli třeba i na tři dny. Pořádná baterie samozřejmě potřebuje pořádné nabíjení, a to naštěstí neschází.
Xiaomi 17T Pro je vybaveno drátovým nabíjením o výkonu 100 W, které zvládne naplnit baterii na 100 % za sympatických 52 minut. Detailní časy si pak můžete prohlédnout níže. Bezdrátové nabíjení má výkon nadstandardních 50 W, takže zde není rozhodně jen do počtu a je plně použitelné, což se dá prohlásit i o reverzním drátovém dobíjení. To má výkon 22,5 W, plně postačí k nabití například sluchátek nebo chytrých hodinek a drátovou variantu doplňuje i bezdrátová verze, takže v tomto směru Xiaomi 17T Pro nic neschází.
|Naměřená rychlost nabíjení 100W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|13 minut
|24 minut
|39 minut
|52 minut
Fotoaparát a video: skvělá Leica za pár korun
Nyní se můžeme podívat na fotoaparát, který nese hrdý nápis Leica. To znamená režimy Authentic a Vibrant, několik softwarových prvků a také hardware v podobě optického designu Leica UltraPure s hybridní konstrukcí objektivu Leica Summilux typu 1G + 6P. Ze softwarových funkcí stojí za zmínku Leica Live Moment a Leica Live Portrait. U těchto funkcí jsou k dispozici také speciální vodoznaky Leica a lze je jednoduše spojit do koláží určených pro sociální sítě. Od softwaru ale můžeme přejít k hardwaru, který je rozhodně zajímavý.
Fotoaparát má tři objektivy, které ukrývají snímače s rozlišením 50 + 50 + 12 Mpx v tradičním sestavení – hlavní fotoaparát, teleobjektiv s periskopickou konstrukcí a širokoúhlý fotoaparát. Ten je z celé trojice nejslabší a nejméně zajímavý. Podává ne zcela ideální výkony, fotografie působí měkce, ostrost, hlavně po stranách, má k dokonalosti daleko a jasně patrné je také jiné barevné podání. Barvy jsou u tohoto objektivu více utlumené a působí lehce vybledle. Navíc neumí 4K videa při 60 fps, ale jen při 30 fps, takže je opravdu z celé trojice nejslabší.
Ukázkové snímky za denního světla
Největší hvězdou je teleobjektiv s 5× optickým zoomem, který je opravdu výborný a pořizuje velmi kvalitní snímky. Ty jsou ostré, detailní, s dobrým dynamickým rozsahem, minimem šumu a tento fotoaparát se může pochlubit i výbornými portrétními snímky. Umí vytvářet velmi přirozený bokeh efekt, oddělení objektu od pozadí je jemné a působí přirozeně. Fotografie jsou opravdu povedené, podání barev poměrně věrné a dobrou práci odvádí teleobjektiv i v noci. Automatický noční režim scénu slušně prosvětlí a zabarvení do žlutého odstínu nebývá nijak výrazné.
Hlavní fotoaparát, který je postaven okolo snímače Light Fusion 950, je také výborný a umí vykouzlit vskutku hezké fotografie plné detailů, které jsou dobře vykreslené, příkladně ostré a s dobrým barevným podáním. Ostření je rychlé a přesné, optická stabilizace obrazu na hlavním fotoaparátu i teleobjektivu účinná a jediný prvek, který mi úplně nevyhovoval, byly makro snímky. Všechny objektivy ostří od relativně velké vzdálenosti, zhruba od 30 centimetrů, což není pro makro fotografie úplně ideální.
Ukázka zoomu
Fotoaparát obsahuje režim Super makro, který využívá teleobjektiv a jeho 5× optický zoom (ohnisko 115 mm), takže výsledné snímky jsou velmi kvalitní, ale úplně makro vlastně nejsou, protože blíž než na těch 30 centimetrů se k objektu nedostanete. Řešením je použít digitální, 10násobný zoom (ohnisko 230 mm), ale zde už je kvalita o kus nižší, jsou patrné zásahy umělé inteligence a dopočítávaní pixelů. Musíte si vybrat, jestli chcete ne úplně makro, ale kvalitní fotografie, nebo opravdu makro, ale s horší kvalitou.
Maximální hodnota přiblížení teleobjektivu je 120× zoom, který je pochopitelně plně digitální a jeho kvalita je špatná. S rostoucím přiblížením se kvalita fotografií zhoršuje, míra detailů klesá, zásahy AI přibývají a roste i množství šumu. Vydávat se za hranici 20násobného zoomu nemá moc smysl. Co se videí týče, tak ty jsou kvalitní a odpovídají specifikacím a zařazení telefonu. Hlavní fotoaparát podporuje až 8K záznam při 30 fps a všechny objektivy, kromě širokoúhlého, pak nabízejí 4K videa při 60 fps. Širokoúhlý umí jen 4K záznamy při 30 fps.
Ukázka noční snímky
Stabilizace funguje při natáčení dobře, a pokud budete chtít opravdu stabilní záznamy, můžete použít stabilizaci ShootSteady. Ta kombinuje optickou stabilizaci s elektronickou, výsledkem čehož je opravdu plynulý a stabilní záznam. Jen mějte na paměti, že tato funkce je dostupná jen při rozlišení 1080p (30 nebo 60 fps). Selfie kamerka disponuje rozlišením 32 Mpx, má zorné pole 90° a jí pořízené snímky jsou čistým standardem. Nenadchnou, ale ani vyloženě neurazí a ostudu si s nimi na sociálních sítích neutrhnete.
Závěrečné hodnocení
Vlajky Xiaomi z řady T bývají tradičně takovou volbou rozumu. Chcete velmi dobře vybavený, kvalitní a schopný telefon za rozumné peníze? S touhle řadou nešlápnete vedle, a přesně to platí i pro nový model Xiaomi 17T Pro. Ten na našem trhu začíná na částce 16 999 Kč a to je až překvapivě dobrá nabídka. Dostanete telefon, který je výkonnostně na úrovni mobilů dalece přesahujících cenou hranici 20 tisíc korun, má celkově výbornou výbavu, povedený fotoaparát, parádní výdrž i nabíjení a navíc je to, minimálně v naší fialové barvě, fešák. Tohle se Xiaomi zkrátka povedlo.
Ve finále mu vlastně není moc co vytýkat a jako hlavní nedostatek vidím širokoúhlý fotoaparát, který je dalece za schopnostmi hlavního fotoaparátu a teleobjektivu. Je zde víceméně jen do počtu, není příliš dobrý ani v noci a umí jen 4K videa při 30 fps. Ideální není ani management tepla, a byť není vyloženě tragický, telefon se umí při náročných činnostech pořádně rozpálit. Někomu pak nemusí sednout ani systém HyperOS, který není vždy úplně logický a zde mi vadilo hlavně rozdělení notifikací a ovládacího panelu na dva segmenty.
Xiaomi 17T Pro
Design a zpracování9.3/10
Výkon a optimalizace8.7/10
Hardwarová výbava8.8/10
Kvalita fotografií a videa8.5/10
Výdrž baterie9.5/10
Klady
- design a zpracování
- displej s tenkým rámečkem
- vysoký výkon
- kvalitní fotoaparáty (kromě širokoúhlého)
- fantastická výdrž baterie
- rychlé nabíjení
- atraktivní cena
Zápory
- kvalita fotek z širokoúhlého foťáku
- při zátěži se více zahřívá
- některé vlastnosti HyperOS