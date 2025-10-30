Recenze Vivo X300 Pro: král mobilního focení dospěl, je letos konečně perfektní?

- Vivo X300 Pro je vyspělý telefon, který se poučil z chyb svých předchůdců a nabízí sympatické inovace
- Jedná se také o jeden z nejlepších fotomobilů na trhu, ve štychu vás nenechá ani při focení v náročnějších podmínkách
- Bez kompromisů se ale neobešel – zamrzí slabší baterie než vloni a také problémové noční portréty
- Jde také o historicky nejdražší Vivo na českém trhu, v jediné konfiguraci 16/512 GB vyjde na 34 999 Kč
Malý krok pro Vivo, velký krok pro zákazníky. Stále relativně mladá čínská značky doposud značně otálela s adopcí svých domácích inovací i na dalších trzích, zejména v Evropě. S novou generací X300 se to mění, protože telefony přichází do Evropy jen pár týdnů po premiéře v Číně. Tuzemští zákazníci tak budou moci okusit nový vlajkový fotomobil Vivo X300 Pro ještě před vánoční nákupní horečkou. A to je rozhodně dobrá zpráva, protože je o co stát.
Vivo X300 Pro dospělo. Má nový, o něco hranatější design, špičkové zpracování, bezkonkurenční výbavu a znovu i letos hodně tlačí na schopnosti fotoaparátu. Ruku v ruce s tím ale jde i trochu vyšší cena. Loňský model X200 Pro se prodával za necelých 30 tisíc korun, novinka vstupuje do prodeje dnes a to za 34 999 Kč za jedinou variantu 16/512 GB.
Za zmínku však stojí zaváděcí nabídka: pokud si telefon pořídíte do 30. listopadu, získáte slevu 3 tisíc korun (takže vás vyjde na 31 999 Kč), výkupní bonus další 3 tisíce k ceně starého telefonu, 50% slevu na Telephoto Extender Kit (tedy za 4 999 Kč) a zdarma také Vivo Grip Kit s odolným krytem a 90W rychlonabíječku.
Obsah balení
Žádné velké překvapení se nekoná. V balení pochopitelně chybí nabíječka, k dispozici je telefon, měkké plastové pouzdro, povinná četba a USB-C / USB-A kabel. Pokud byste neměli vlastní nabíječku, originální 90W s USB-A portem seženete za 500 korun (nebo do 30. listopadu jako dárek zdarma k nákupu telefonu). Námi testovaná předprodukční verze však nedisponuje evropským energoštítkem, výrobce jej pravděpodobně dodá až se startem prodeje.
Design a zpracování
Na první pohled vypadá X300 Pro, jako by se od svého loňského předchůdce zase tolik neproměnil. Velký fotomodul na zádech zůstal, stejně tak tenké a zarovnané boky. Toto zdání ale klame, protože jakmile čapnete novinku do ruky, úchop je úplně jiný. Zadní a přední část pokrytá sklem je nyní stoprocentně plochá, zmizel tedy hybridní 2,5D efekt, tvarem těla více než kdy dříve připomíná iPhone – což je pro čínského výrobce spíše pochvala, než kritika.
Design tak nějak dospěl. Od vyloženě klínkovitých modelů X90 Pro a X100 Pro jsme se přesunuli s plochým stranám u loňského X200 Pro a pořádně tedy až letos. Na zádech znovu kraluje velký fotomodul, opticky vlastně stejný jako ten loňský. Vlastně i samotné rozměry zůstaly takřka totožné: 162 × 75,5 × 7,9 milimetru (vloni 162,4 × 76 × 8,2 milimetru). Váha se zastavila na 226 gramech u všech barevných variant, což je černá a béžová.
Tělo je z kovu, svou barvou schopně imituje titan (hlavně v béžovém provedení), ale jde o klasický letecký hliník. Nabízí i pokročilou odolnost IP68/69, tedy ochranu proti prachu a vniknutí vody při ponoření až do 1,5 metru maximálně na půl hodiny. Povrchy pokrývá tvrzené sklo vlastní výroby, které ovšem nedosahuje takové odolnosti jako konkurenční Gorilla Glass. Během prvních týdnů se nedostatky neprojevily, z dlouhodobých testů předchozích generací ale víme, že Vivo mívá se škrábanci problémy.
Po obvodu je tu jedno novum, které rovněž vyvěrá z inspirace Applem. K zamykacímu tlačítku a kolébce pro úpravu hlasitosti na pravé straně se na protilehlém boku přidalo ještě tzv. tlačítko zkratky se dvěma funkcemi: podržením a dvojitým stisknutím. Můžete si coby zkratku nastavit tichý režim, svítilnu, fotoaparát, poznámky, záznamník, AI titulky nebo zapnutí libovolné nainstalované aplikace. Fajn prvek, lze očekávat, že nejpozději v příštím roce jej nasadí více (nejen) čínských výrobců.
Displej a zobrazení
Vivo pro svůj nový model nasadilo takřka shodný displej jako vloni. Hovoříme o 6,78″ AMOLED panelu typu 8T LTPO, který disponuje dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz v závislosti na obsahu, umí HDR10+ i Dolby Vision a má i stejné rozlišení jako loňský model, tedy 1 260 × 2 800 pixelů (jemnost 452 pixelů na palec).
Jak už zaznělo, obrazovka je konečně plochá, bez obligátního 2,5D zahnutí, po čemž volala celá řada zákazníků. Displej má navíc velmi pěkné barvy, jde o panel čínské firmy BOE, která spolupracuje s Vivem už mnoho let. Jejich displeje jsou typické pro velmi solidní barvy a nepřekvapivě i vysokou svítivost: letos, stejně jako vloni, až 4 500 nitů, v běžném provozu pak necelých 1 900 nitů, což je i tak vysoce nadprůměrná hodnota.
Displej pochopitelně podporuje jak Always-on zobrazení, tak i ochranu zraku před modrým světlem. Volitelně si navíc můžete změnit barevný profil nebo zlepšit vizuální vylepšení barev. V neposlední řadě je obrazovka domovem ultrazvukové čtečky otisků prstů, ta je dle zvyklosti umístěna ve spodní třetině a reaguje naprosto skvěle, v 9 z 10 případů správně odemkne telefon. Rozhodně jde o lepší a spolehlivější zabezpečení, než je „hloupá“ 2D čtečka obličeje.
Výkon a výbava
Vivo obecně hledá partnery hlavně v Asii, a vidět je to i uvnitř telefonu. Žádné experimenty, vlajkové lodě Vivo znovu pohání ten nejlepší čipset od firmy MediaTek, konkrétně Dimensity 9500. Jeho procesor běží na 8 jádrech, z nichž hlavní je taktováno na 4,21 GHz. Grafický výkon zajišťuje jednotka Mali G1 Ultra.
Výkon v praxi naprosto dostačuje všemu, co od telefonu očekáváte. Záseky jsme nezaznamenali při delším hraní náročných her (PUBG Mobile, Genshin Impact), při svižném multitaskingu ani při úpravě fotografií. Dokonce i práce s lokální AI je rychlejší než vloni u X200 Pro, kde bylo trochu složité novinky zkoušet, když každý generativní úkon trval přinejlepším 30–40 sekund.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,98 × 75,48 × 7,99 mm, hmotnost: 226 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5440 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Tabulkový výkon je na úrovni vlajkových modelů se Snapdragonem 8 Elite, jako je Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25 Ultra a další. Dimensity 9500 ukazuje, že proti Qualcommu nemá prakticky žádné kompromisy. Co víc, za zmínku stojí i znamenitá práce s teplem – během náročného benchmarku 3DMark Wild Life Extreme se novinka zahřála nejvíce na 46 °C, tři čtvrtiny 20minutového testu se přitom teplota držela těsně pod úrovní 40 °C.
|Benchmark
|Vivo X300 Pro
|Vivo X200 Pro
|Xiaomi 15
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|Geekbench 6 – Single Core
|3 361 bodů
|1 219 bodů
|3 072 bodů
|3 057 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|9 421 bodů
|6 441 bodů
|9 388 bodů
|9 846 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|7 200 bodů
|6 125 bodů
|5 832 bodů
|6 687 bodů
|AnTuTu v10
|3 013 873 bodů
|2 615 475 bodů
|2 455 266 bodů
|2 207 809 bodů
K tomu nechybí podpora NFC pro bezkontaktní platby, Wi-Fi 7, dokonce i nové Bluetooth 6, samozřejmě 5G i 4G. K dispozici je též 16 GB RAM (lze rozšířít o dalších 16 GB virtuální paměti) a také 512GB úložiště, ze kterého za běžných okolností zbyde zhruba 480 GB. Nechybí ani stereo reproduktory, USB-C 3.2 nebo satelitní komunikace, ta je však regionálně omezená a v Česku fungovat zatím nebude.
Výdrž a nabíjení
Vivo X300 Pro mohlo být telefonem s jednou z největších baterií na evropském, potažmo českém trhu. Vždyť čínský varianta disponuje obřím 6510mAh akumulátorem, pochopitelně jde o novější baterii postavenou na křemíko-uhlíkové anodě. Nicméně vlivem evropské regulace a celních předpisů se Vivo rozhodlo neriskovat a nasadit v případě modelu X300 Pro menší, bohužel i starší typ baterie. Řeč je o klasickém lithium-iontovém akumulátoru s kapacitou 5 440 mAh.
Proč má Vivo v Evropě menší baterii, ale Oppo nikoliv?
Pokud kapacita akumulátoru překročí určitou hranici (obvykle 20 Wh na jeden článek nebo celkové limity pro leteckou přepravu a dovoz), výrobce musí platit vyšší cla nebo podstoupit přísnější celní a certifikační procesy, což zvyšuje náklady a komplikuje uvedení produktu na trh.
Oppo Find X9 Pro využívá nejnovější technologii baterií, která umožnila zachovat vysokou kapacitu i při splnění evropských požadavků. Proto například Vivo volí v Evropě menší baterii, zatímco Oppo se rozhodlo investovat do technologie, která regulace obchází – což je důvod, proč jejich model může na evropský trh přijít s největší baterií ve své třídě.
Baterie a její předepsaná kapacita je věc jedna, jak se to ale projevilo na celkové výdrži? Pochopitelně dost. Předchůdce platil za mobil s jednou z nejlepších výdrží na trhu. Jeho nástupce s třístovkou v názvu při běžném provozu vydrží pocitově stejně, stále jsou to necelé 2 dny, což je velmi solidní. Nicméně při vysoké zátěži – nejlépe je to vidět při hraní nebo testoání benchmarků – mizí procenta z baterie opravdu pekelně rychlým tempem. Reálné zhoršení jde tedy ruku v ruce se snížením kapacity baterie.
|Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|8 minut
|15 minut
|23 minut
|34 minut
Alespoň na rychlonabíjení je eurounijní regulace krátká; tedy zatím. Vivo zachovalo 90W nabíjení kabelem, k tomu je zde i 40W nabíjení na bezdrátové podložce. K tomu ale potřebujete tu správnou, originální od Vivo, jinak budete nabíjet klasickým výkonem 10–15 W. Kabelem pak telefon dobijete za méně než 40 minut, na 50 % se nedostanete za výrobcem inzerovaných 12 minut, ale spíš 15 minut. Rychlonabíjení je tedy jako zbraň proti meziročně slabší výdrží dostačující náplast.
Sympatické je také to, že kromě prodloužené tříleté záruky na telefon získáváte i pětiletou záruku na baterii.
Nový a kulatý: OriginOS 6
Nemělo by zapadnout, že Vivo učinilo meziročně celkem velký skok na poli softwaru. Běžné krůčky mezi jednotlivými verzemi nadstavby Funtouch letos nahradil přímo obří skok, a sice přechod k OriginOS, tedy nadstavbě, kterou už dávno Vivo používalo na domácím čínském trhu. Vivo X300 Pro tedy od vybalení z krabice disponuje nejnovějším Androidem 16 a také OriginOS 6, k tomu ještě výrobce garantuje 5 aktualizací Androidu a 7 let bezpečnostních updatů.
Systém je postavený na základech Androidu 16 a přináší zcela přepracovaný design inspirovaný iOS 26, zejména co se týká poloprůhledných prvků a dynamických vizuálních efektů nazvaných Dynamic Glow. Nový design je hravější, barevnější a bohatý na animace, přičemž nejen zamykací obrazovka, ale i ovládací centrum a systémové prvky dostaly vizuální refresh. OriginOS 6 také nabízí novinku nazvanou Origin Island – chytrý výřez v horní části displeje, který umožňuje minimalizovat aplikace či zobrazuje například připojení k Wi-Fi či ovládání přehrávače. Ano, jako kdyby Dynamic Islandu z oka vypadl…
Hlavní předností OriginOS 6 je pak lepší propojení s počítači napříč platformami. Podpora je nyní kompatibilní nejen s Windows, ale i s Macem, a to díky funkci Office Kit, která umožňuje rychlý a bezproblémový přenos souborů a zrcadlení obrazovky bez potřeby speciálních ovladačů. Toto propojení překonává tradiční bariéry mezi různými operačními systémy a výrazně zlepšuje uživatelský komfort.
Další významnou novinkou OriginOS 6 je vylepšená umělá inteligence, nazvaná Vivo AI Personal Intelligence, zaměřená na prediktivní funkce, kontextové rozhodování a automatizaci. Součástí je i optimalizace nabíjení Smart Charging Engine, která prodlužuje životnost baterie, a funkce Instant Wake, která rychle obnoví chod telefonu po připojení nabíječky bez zbytečného restartu či ztráty dat. Vivo plánuje rozšířit OriginOS 6 i na starší modely své řady v Evropě během následujících měsíců.
Sdílení fotek na iPhone a předinstalované Temu
Přes nástroj EasyShare můžete také sdílet fotky a video z Viva na iPhone pouhým přiložením horních částí telefonů k sobě (ukázka). Protistrana s iPhonem si jen musí z AppStore stáhnout výše zmíněnou aplikaci, která následně mezi oběma modely inicializuje přenos dat přes Wi-Fi. Vivo šlo dokonce tak daleko, že v systému nechybí elegantní animace přenosu, kterou majitelé iOS dobře znají.
Dobrý dojem ze systému kazí snad jen fakt, že vám Vivo předinstalovalo aplikace jako Spotify, Booking.com, Instagram či Netflix. Jasně, tyhle by až tak nevadily, nicméně přítomnost Temu či TikToku už mi přijde trochu na hraně. Naštěstí je lze všechny snadno odinstalovat, ale i tak si myslím, že u telefonu za více než třicet tisíc korun by volba výchozích aplikací v telefonu měla být na zákazníkovi, ne výrobci.
Fotoaparát: vše na jedničku, až na ty portréty
Fotovýbava, tedy schopnost fotit a natáčet video, je něco, v čem si Vivo dlouhodobě věří a vynakládá na to velké úsilí. Také letos čínský výrobce spojil síly s německými mistry z firmy Zeiss. Výsledkem je sestava tří povědomých fotoaparátů a úplně nové selfie kamerky, se kterou se Vivo pokusí opět stanout jako nejlepší fotomobil na trhu:
- Hlavní – Sony LYT-828, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.57, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Teleobjektiv – Isocell HPB fotočip, rozlišení 200,5 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/2.67, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 85 milimetrů, 3,5× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Širokoúhlý – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Přední – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
Kolem a kolem, hlavní fotočip Sony LYT byl nahrazen o generaci novějším, zbrusu nový je i teleobjektiv, který nově spoléhá na 3,5× přiblížení v optické kvalitě, přímo ve fotoaplikaci však můžete rychle přepnout i na 2× či 10× „bezztrátové“ přiblížení. Posuvníkem na displeji lze docílit až 100× digitálního zoomu, kde už velkou roli hraje post-processing a dopočítávání textur pomocí umělé inteligence.
V případě potřeby se ze základní „sady ohnisek“ (ekvivalenty 15, 24, 48, 85 a 242 mm) můžete přepnout ještě na 1,5× (36 mm), 5,6× (136 mm) a 7× (170 mm). K dispozici máte také několik barevných stylů, jejichž ukázky si můžete prohlédnout pod tímto odstavcem. Všechny fotografie pořízené během testování jsme fotili na výchozí styl Vivid.
Fotografie ve dne i v noci mají vynikající kvalitu, bohatou ostrost a skvělou barevnou věrnost; zde samozřejmě záleží na vybraném stylu. Jediná významnější výtka míří k portrétům. Na těch si Vivo zakládá, letos ale zjevně dostala až moc pravomocí umělá inteligence. Portréty večer, za horšího osvětlení, se pod náporem AI mění ve vyhlazenou, skoro až animovanou či impresionistickou karikaturu vás samotných. Možná to vyřeší některý z příštích updatů, protože zjevně jde o věc post-processingu – přáli bychom si to.
Selfie kamerka má konečně rovněž 50,3Mpx rozlišení, přestože ve výchozím stavu pořizuje 12,5Mpx snímky. V režimu portrétu však můžete přepnout na selfie ve vysokém rozlišení, díky čemuž se dostanete k možnosti plného rozlišení. Nicméně pamatujte, že v tomto režimu nefunguje pro portréty typický bokeh efekt. Video můžete natáčet ve 4K při 60 a 30 fps pro přední i zadní kameru a nechybí ani podpora standardu Dolby Vision. Hlavní fotoaparát navíc podporuje 4K video při 120 fps, a dokonce i 8K záznam při 30 fps.
Závěrečné hodnocení
Vivo X300 Pro potvrzuje, že čínský výrobce se naučil hrát první ligu – nejen technicky, ale i v načasování a přístupu k evropskému trhu. Po letech, kdy jsme nové modely vídali se zpožděním, přichází tentokrát vlajková loď do Česka prakticky zároveň s čínskou premiérou a pohodlně tak stíhá atraktivní předvánoční trhu. A to je skvělá zpráva, protože X300 Pro patří mezi nejkomplexnější telefony letošního roku. Nabízí precizní zpracování, nádherný plochý displej, výkon srovnatelný se špičkou v podobě Snapdragonu 8 Elite a k tomu konečně i plynulý software.
K nejsilnějším stránkám telefonu patří výborný fotoaparát, který si zachoval věrnost barev i brilantní ostrost, a to i v noci. Potěší také vysoká stabilita výkonu a efektivní chlazení, díky kterému se Vivo vyrovná i dražším konkurentům. Pokud bychom měli hledat slabiny, pak jde o zmenšenou baterii oproti čínské verzi a přehnané zásahy umělé inteligence u portrétových snímků, které snad napraví budoucí aktualizace. I tak jde ale o aspiranta na nejlepší fotomobil roku.
Celkově Vivo X300 Pro působí jako zralý produkt, který se nebojí srovnání s největšími hráči na trhu. Za cenu okolo 32 tisíc Kč (po aplikaci bonusu) nabízí skvělou kombinaci výkonu, designu a fotoaparátu, jakou jinde nenajdete. Je to telefon, který už není „čínskou alternativou“, ale plnohodnotnou a dávno etablovanou volbou pro každého, kdo chce vlajkový model bez kompromisů – a s přidanou dávkou odvahy.
Vivo X300 Pro
Design a zpracování9.6/10
Výkon a optimalizace9.5/10
Hardwarová výbava9.0/10
Kvalita fotografií a videa9.4/10
Výdrž baterie9.2/10
Klady
- design a skvělá ergonomie
- vysoký výkon, dostatek RAM i paměti
- špičkový displej s vysokým jasem
- systém OriginOS, podpora aktualizací
- fotokit zaměřený na portréty
- 3 roky záruka na telefon, 5 let na baterii
Zápory
- trochu slabší výdrž než vloni
- agresivní AI u nočních portrétů
- vyšší cena
- předinstalované aplikace (Temu, TikTok…)