Transparentní Liquid Glass design v telefonech Oppo? V žádném případě, zní z Číny

- Na spekulaci, že by se v telefonech značky Oppo objevily prvky Liquid Glass, nejspíše není nic pravdivého
- Tyto informace totiž nyní dementoval samotný designový ředitel ColorOS
- Není ale vyloučeno, že v budoucnu změní Oppo názor
Je téměř jistota, že jakmile Apple představí nějakou novinku, zpravidla nejprve sklidí posměch, přičemž poté začne konkurence více či méně opisovat a implementovat je do svých zařízení. Vlnu kritiky si gigant z Cupertina vysloužil za nový designový směr v rámci softwaru jménem Liquid Glass, který vsází na transparentní pojetí aktivních i pasivních prvků v rámci celých operačních systémů. Je tedy otázkou času, než s vlastním pojetím přispěchají také ostatní, byť někteří výrobci se prozatím tváří, že se k něčemu podobnému nechystají.
Žádné Liquid Glass v telefonech značky Oppo
Začátkem tohoto měsíce se v Číně objevily informace, že systém ColorOS 17 od Oppo bude do značné míry inspirován designovým jazykem Liquid Glass, z něhož si vypůjčí celou řadu prvků, přičemž efekt průhlednosti by měl být méně výrazný než v případě iOS 26. V tomto případě ale stojí za zmínku, že samotný Apple v iOS 27 průhlednost Liquid Glass tlumí a zároveň nabízí posuvník pro jeho přizpůsobení.
Podle všeho se ale jedná jen o pouhou spekulaci. Samotný designový ředitel ColorOS Chen Xi zveřejnil na čínské sociální síti Weibo příspěvek, ve kterém uvedl, že ColorOS 17 se zaměří na vylepšení základního uživatelského zážitku, a proto nebude zahrnovat zásadní redesign. Nové funkce budou rovněž odloženy – není jasné, zda to znamená, že se objeví například v ColorOS 17.1 nebo 17.5, nebo zda si na ně budeme muset počkat až do vydání ColorOS 18.
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Ačkoli je pozitivní vědět, že se Oppo chce vydat vlastním směrem, je potřeba toto nadšení krotit. Než budeme brát Oppo za slovo se hodí připomenout, že kupříkladu takový Samsung také nešetřil výsměchem ve chvíli, kdy Apple odstranil z prodejní krabičky nabíjecí adaptér. Pro fanoušky jihokorejské značky poté bylo překvapení, když se Samsung uchýlil ke stejné strategii jen o rok později. Vyjádření čínské značky tak v dlouhodobém horizontu nemusí nic znamenat a není vyloučeno, že příští verze ColorOS nabídne prvky podobné Liquid Glass.