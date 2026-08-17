Používáte Google AI? S vybranými notebooky Asus získáte velmi výhodnou nabídku

- Asus spojil síly s Googlem v oblasti umělé inteligence
- Stávajícím i budoucím majitelům svých notebooků nabízí Google AI Pro (Plus) na tři měsíce zdarma
- Program trvá až do 9. srpna příštího roku, takže tuto nabídku nepropásněte
Umělou inteligenci dnes pro práci či zábavu používá velké množství uživatelů. Pokud nepatříte mezi ty, kteří by se spokojili s tarify zdarma, jistě se tu a tam poohlížíte po výhodných nabídkách, které alespoň trochu upraví cenu za využívání umělé inteligence. Asus nyní spolu s Googlem představil speciální nabídku, díky níž zákazníci, kteří si zakoupí vybrané notebooky Asus a ROG, získají bez dalších nákladů přístup ke tříměsíčnímu předplatnému služby Google AI Pro nebo Google AI Plus zcela zdarma.
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Pokročilá AI od Googlu na tři měsíce zdarma
Cílem této speciální akce je pomoci uživatelům využít umělou inteligenci na maximum, a to nejen na jednom zařízení. AI z dílny Googlu je ideální pro tvorbu, studium, práci, výzkum a vývoj, a pochopitelně nechybí ani rozšířené cloudové úložiště. Tento nejvyšší tarif odemyká přístup k nejvýkonnějším modelům Gemini od Googlu a vyšší limity využití nástrojů Google AI, které podporují pokročilé kreativní a profesionální pracovní postupy. Součástí je také obrovské cloudové úložiště o velikosti 5 TB.
Služba Google AI Plus představuje snadno přístupný vstup k nástrojům umělé inteligence od Googlu a nabízí zvýšený výkon modelů, funkce pro generování kreativního obsahu a zvýšení produktivity, jakož i 400 GB cloudového úložiště. V závislosti na zvoleném tarifu dostanou uživatelé přístup k funkcím v aplikaci Google Gemini, Deep Research, Google Flow, Gemini Omni, Nano Banana 2, Lyria 3, aplikaci Gemini in Google a Gemini Notebook. Zároveň lze získat rozšířený přístup k funkcím pro vývojáře a agentům, jako jsou Google Antigravity, Jules a AI Studio.
Spojení Asusu a Googlu v oblasti umělé inteligence je koncipováno jako jednoroční program a naplánován na období od 10. srpna 2026 do 9. srpna 2027, přičemž se bude vztahovat na podporované notebooky tchajwanské značky vyrobené v letech 2025, 2026 a v nadcházejícím roce 2027 (úplný seznam naleznete na oficiálních stránkách). Plánované portfolio zahrnuje některé modely z řad ROG, TUF Gaming, ProArt, Zenbook a Vivobook, přičemž získat přístup k AI nástrojům od Googlu na tři měsíce zdarma lze prostřednictvím aplikace MyASUS.