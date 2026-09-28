Propadák jako alibi? OpenAI se u soudu hájí tím, že ChatGPT v Siri nikdo nepoužíval

- Integrace podle firmy drhla od prvních měsíců, klíčová čísla jsou ale začerněná
- O dvouletou exkluzivitu OpenAI stálo, Apple ji odmítl
- Proces má začít v lednu, OpenAI chce žalobu smést ze stolu už předtím
Integrace ChatGPT do Siri dopadla podle samotného OpenAI mnohem hůř, než firma čekala. Vyplývá to z podání, které OpenAI 22. září předložilo federálnímu soudu ve Fort Worth v Texasu ve sporu se společnostmi X Corp. a SpaceXAI (dříve xAI) Elona Muska. Žádá v něm, aby soud rozhodl v jeho prospěch ještě před procesem, a mimoděk nabízí nezvykle otevřený pohled na partnerství, které Apple představil v červnu 2024 na WWDC. Řada podstatných pasáží je ale začerněná.
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Defaultně vypnuto
ChatGPT se do Apple Intelligence dostal 11. prosince 2024, v iPhonech byl ale ve výchozím stavu vypnutý a zájemci ho museli zapnout v několika krocích přes Siri nebo v nastavení. Podle spisu vypadal start pomalu už v lednu 2025 a OpenAI tehdy snížilo odhad, kolik nových přihlášených účtů s týdenní aktivitou mu integrace přímo přinese.
Když X a xAI v srpnu 2025 podaly žalobu, výsledky podle OpenAI už „dramaticky zaostávaly“ a nezlepšily se ani potom: letos 25. března, kdy integrace podle spisu stále nesplňovala očekávání, OpenAI Applu cosi sdělilo, obsah sdělení ale ve veřejné verzi chybí. Totéž platí pro výpočet znalkyně OpenAI Catherine Tucker, jaký podíl trhu AI chatbotů připadá na lidi, kteří k ChatGPT přišli přes Apple Intelligence. Firma výsledek označuje jen za zanedbatelný a v souladu s vlastními interními zjištěními o minimálním využití.
Apple exkluzivitu nedal
OpenAI původně stálo o vzájemnou dvouletou exkluzivitu. Apple ji odmítl a do smlouvy ze 4. května 2024 prosadil výslovnou klauzuli o nevýlučnosti, podle které smí integrovat i konkurenční služby a podobné si vyvinout sám. Toho taky využil, letos v lednu totiž s Googlem oznámil, že další generace jeho základních modelů bude postavená na Gemini.
Na nevýlučnosti stojí i obrana OpenAI. Žalobci tvrdí, že šlo o exkluzivní dohodu, která Grok na iPhonech znevýhodnila a brzdila růst xAI. OpenAI oponuje, že exkluzivita nikdy neexistovala, a i kdyby ano, škodu napáchat nemohla, když přes Siri k ChatGPT skoro nikdo nepřišel. K tomu dodává, že jedinou stranou, která kdy doložila, že ji smlouva znevýhodňuje, je ono samo. Brazilský antimonopolní úřad CADE ostatně podle spisu letos zastavil řízení, které tam xAI iniciovalo, protože exkluzivitu nenašel.
Kde jsou ty e-maily?
Nesrovnalosti si už v květnu všiml i soud. Při jednání o zpřístupnění dokumentů se ptal, kde jsou Muskovy e-maily, když dohoda žalobce údajně stojí miliardy dolarů, a v jednom z příkazů poznamenal, že od Muska má k věci jen deset e-mailů a dva záznamy textových zpráv, takže část komunikace v podkladech podle něj nejspíš chybí. Registrační dokument SpaceX k letošnímu vstupu na burzu, který Musk podepsal, přitom označuje Grok za jeden z nejpokročilejších modelů na světě a mluví o „mimořádné konkurenční výhodě“. O dohodě Applu s OpenAI v něm nepadne ani slovo.
Proti Applu už X a SpaceXAI nežalují, 14. září nároky stáhly s tím, že spor s ním vyřešily, podrobnosti ale nezveřejnily. OpenAI tak zůstalo jediným žalovaným. Proces má začít 11. ledna 2027, pokud soudce Mark Pittman návrhu OpenAI nevyhoví dřív.