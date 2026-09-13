Pixel Watch 5 recenze: nová generace zastihla Google hodinky v nejlepší formě

- Pixel Watch 5 jsou již pátou generací chytrých hodinek od Googlu
- Ten je představil v srpnu, bok po boku nových telefonů Pixel 11
- V posledních letech platilo, že každá generace je jen o chlup lepší než ta předchozí
- Na to, zda tato rovnice platí i pro nejnovější iteraci, si odpovíme v naší recenzi
Když Google v roce 2022 vstoupil s modelem Pixel Watch do segmentu chytrých hodinek, žádná velká sláva se nekonala. První generace ještě nebyla úplně dotažená, měla spoustu porodních nedostatků a jednalo se zkrátka o maximálně průměrné hodinky, které se nemohly s tehdejšími Apple Watch Series 8 vůbec měřit. Jenže Google své hodinky každoročně výrazně vylepšoval a nejnovější Pixel Watch 5 jsou na míle jinde. Bude to ale stačit? Hodinky jsem testoval v kombinaci s Pixelem 11 Pro XL, který se stal také nástrojem pro pořízení všech jejich fotografií.
Design a zpracování8.2/10
Funkce a výbava9.2/10
Pohodlnost nošení9.1/10
Výdrž baterie9.3/10
Mobilní aplikace9.5/10
Klady
- elegantní design
- špičková haptika
- výborný displej
- množství zdravotních i sportovních funkcí
- výdrž a nabíjení
- výbava
Zápory
- vyšší cena
- v Česku stále chybí LTE verze
- vypouklé sklíčko je náchylnější na poškrábání
- proprietární uchycení řemínků
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Design stejný jako v roce 2022… ale vadí to?
Google se u svých hodinek Pixel Watch 5 drží stejného designu od první generace, tedy po dobu čtyř let. Pouzdro hodinek je celé kryto sklem, které je zahnuto i přes okraje a to vytváří velmi elegantní a líbivé vzezření. Displej působí jednolitě, jako by byl zcela bez rámečku a Pixel Watch jsou asi nejuhlazenější hodinky na trhu. Díky svému stylu se dobře hodí na dámskou i pánskou ruku, a zatímco jemnějšímu dámskému zápěstí bude slušet spíše menší varianta s pouzdrem o průměru 41 mm, pánové ocení robustnější model se 45mm pouzdrem.
Design s takto vypouklým sklem, které po obvodu nebrání žádný vystouplý rám, je ale více náchylný na poškození a při nošení je tedy nutné být opatrný. Displej navíc nekryje safírové sklíčko, ale tvrzené sklo Corning Gorilla Glass 5, které tak odolné vůči škrábancům, jako safír, určitě nebude. Na druhou stranu ani po dvou týdnech používání se na displeji mnou testovaných hodinek neobjevil ani jeden škrábanec, takže odolnost jako taková je dobrá. Pouzdro hodinek je vyrobeno z hliníku, je odolné dle krytí IP68 a neschází ani odolnost vůči vodě 5 ATM.
Pouzdro má na výšku 12,3 mm a s hmotností 36,7 gramu bez pásku je příjemně lehké. Hodinky se tedy nosí velmi příjemně a velký podíl na tom má i povedený silikonový pásek. Ten působí opravdu kvalitně, je pohodlný a v balení dostanete dvě velikosti. Další typy řemínků z jiných materiálů, jako třeba kov nebo textil, jsou k dispozici přímo od Googlu i od prodejců třetích stran. Systém uchycení řemínku je stejný jako u všech předchozích generací a nejedná se o klasický průmyslový standard v podobě stěžejek, ale o proprietární řešení.
To není zcela intuitivní, ale jakmile mu přijdete na kloub, výměna je otázkou chvilky a rychlejší než u řemínků se stěžejkami. Vedle otvoru pro uchycení řemínku se nachází malá ploška – řemínek přiložte ke kolejničce tak, aby jeho pravá část seděla přesně na této plošce a kopírovala ji. Poté stačí na řemínek zatlačit, abyste plošku stiskli, a po jejím stisku už jen řemínek zasunete směrem doleva, přímo do kolejničky. Úspěšné uchycení řemínku je odměněno jasně zřetelným cvaknutím a odpojení se dělá přesně obráceně. Stisknete plošku prstem a zároveň lehce vysunete řemínek.
Displej je opravdu klasa
Na krásně vypouklý displej Pixel Watch 5, který Google označuje jako Actua 360, je opravdu radost pohledět. Díky maximálnímu jasu až 3 000 nitů vás nenechá na holičkách s čitelností ani na přímém slunci a podpora funkce Always-On (Vždy zapnutý displej) zase znamená, že vám neunikne žádná informace. Panel disponuje technologií LTPO, takže umí přizpůsobovat obnovovací frekvenci zobrazenému obsahu, a to v rozsahu 1 – 60 Hz. Obraz nabízí příjemnou jemnost 320 ppi, takže je dostatečně ostrý a ve výbavě samozřejmě neschází technologie automatické regulace jasu.
Ta umí snížit jas panelu až na 1 nit, takže nehrozí, že by vás obří jas v tmavších prostorách nepříjemně oslnil. Chválím také rychlé a spolehlivé rozsvícení displeje po otočení zápěstí a rozsáhlou nabídku ciferníků. K dispozici jsou desítky různých typů, které můžete ještě dále upravovat a měnit jak jejich barevné podání, tak rozvržení hlavních prvků i doprovodných komplikací. Ciferníky si ale můžete i vytvořit sami, samozřejmě s pomocí AI. V nastavení je možné zvolit si také délku, po jakou zůstane po aktivaci displej rozsvícený, nebo velikost písma.
Zdravotní funkce a sportování
Pixel Watch 5 nabízí všechny prvky, které od moderních chytrých hodinek můžete očekávat – monitorují spánek, měří okysličení krve, nabízí měření tepu i EKG, umí měřit spálené kalorie nebo počítat kroky. Samozřejmě nabízí desítky sportovních režimů, které můžete aktivovat buď manuálně na hodinkách, nebo je nechat, ať aktivitu zaznamenají samy. Zjišťování aktivity je poměrně spolehlivé, ale mějte na paměti, že je třeba určitou aktivitu provádět minimálně 10 minut, aby byla hodinkami zaznamenána bez manuální aktivace.
Základní nastavení hodinek probíhá přes aplikaci Watch a monitorování zdraví pak přes platformu Health. Ta je k dispozici zdarma, nicméně Google samozřejmě nabízí i předplatné Premium, které odemkne některé funkce navíc. U nás vychází na 299 korun měsíčně, což není zrovna málo, ale dobrou zprávou je, že ho vlastně nebudete potřebovat. Aplikace nabízí všechny hlavní funkce i bez předplatného a víceméně jediný prvek, za který si formou tohoto předplatného platíte, je AI kouč poháněný Gemini, který využívá data naměřená hodinkami.
Kouč vám ráno oznámí, jak jste se vyspali a jaká je vaše připravenost na celý den, přičemž večer vám zase nabídne přehled o tom, jak vaše tělo na zátěž během dne reagovalo. Pokud si nastavíte cíle, kouč je s vámi projde, sestaví vám denní i týdenní cvičební plány a tyto plány poté dynamicky upravuje podle toho, jak se vám daří. Když například špatně spíte a máte ráno horší skóre připravenosti, kouč tomu přizpůsobí trénink. S koučem můžete neustále chatovat v aplikaci Health a dalo by se říct, že je vlastně takový chatbot zaměřený na zdraví a cvičení.
V průběhu dne se vás snaží motivovat a zjišťuje, zda máte v plánu nějakou aktivitu, a pokud ano, tak jak náročnou a podobně. Je dobrý ještě na jednu věc – několikrát se mi stalo, že jsem jel na kole, zapomněl jsem aktivovat režim Kolo a jízda trvala oněch 10 minut, takže hodinky nic nezaznamenaly. Stačilo ale AI kouči v chatu říct, že jsem před chvílí dokončil kolo, které nebylo zachyceno, a on do záznamu zpětně doplnil data. V rámci předplatného Premium jsou k dispozici také cvičební videa od známých tvůrců a obsah zaměřený na meditaci či dechová cvičení.
Výhodou předplatného je také detailnější monitorování spánku, včetně personalizovaného spánkového harmonogramu a doporučení pro ideální čas jít spát na základě vaší regenerace. Všechny základní funkce, kromě AI kouče a cvičících videí, si ale lze užít i bez předplatného a rozhodně není nutné ho pro používání hodinek platit. Pokud ale budete chtít detailnější pohled na své zdraví, včetně docela slušných rad na zlepšení svých výkonů a personalizovaných tréninků, tak se bez tohoto předplatného neobejdete.
Systém Wear OS
Pixel Watch 5 běží na systému Wear OS, který je přehledný, velmi plynulý a hodinky na vše reagují svižně a ochotně. Ovládání je velmi jednoduché – displej je dotykový, takže většinu věcí ovládáte přes něj, ale mezi notifikacemi můžete rolovat korunkou, jejímž stiskem se dostanete do menu. Zde můžete s její pomocí posouvat nabídku, která může mít formu buď ikon aplikací, nebo klasického seznamu. Nad korunkou se nachází tlačítko, které slouží k zobrazení nedávno spuštěných aplikací a dlouhým stiskem vyvoláte asistentku Gemini (k dispozici je ale i aktivace zvednutím ruky).
Když na displeji potáhnete ze spodní strany, zobrazíte notifikace, potažení shora zobrazí lištu s rychlými přepínači (Nerušit, Letadlo, Svítilna a podobně) a vpravo i vlevo se nacházejí widgety. K dispozici jsou třeba oblíbené kontakty, rychlé spuštění sportovního režimu, zobrazení vybraných metrik, časovač, počasí a tak podobně. K dispozici je velké množství systémových widgetů a pak také samozřejmě widgety z aplikací, které si do hodinek nainstalujete. Samotná instalace probíhá klasicky přes obchod Google Play, který se nachází přímo na hodinkách.
Hodinky jsou vybaveny WiFi přijímačem, neschází Bluetooth, UWB technologie ani NFC čip pro bezkontaktní platby. Součástí výbavy je také přesný GPS modul, nicméně pokud jste očekávali, že se v Česku konečně dočkáme modelů s LTE, tak se tak bohužel nestalo ani letos. Naši operátoři totiž LTE připojení u Pixel Watch oficiálně nepodporují, a dokud tato podpora nebude realizována, nemá smysl, aby se u nás tato verze prodávala. Můžeme tedy jen a pouze doufat, že se Google dohodne s naší operátorskou trojicí třeba příští rok, s novou generací hodinek.
Velkou pochvalu si zaslouží funkce At a Glance, která zobrazuje ve spodní části hlavní obrazovky s ciferníkem malý widget aplikace, která zrovna běží a je aktivní. Zde se zobrazuje například běžící minutka nebo odpočet, ale i probíhající navigace nebo ovládání přehrávače. Příjemné je také ovládání gesty a návykové je hlavně rychlé otočení zápěstí, což funguje v každé části systému jako krok zpět. Otočením zápěstí můžete také ztlumit hovor a dvojité stisknutí prstů umožní hovor přijmout, reagovat na oznámení nebo třeba stisknout spoušť fotoaparátu na připojeném telefonu.
Kromě systému chválím i výbornou haptickou odezvu, která patří jednoznačně mezi nejlepší v segmentu a v krátkosti ještě zmíním hardwarovou stránku – hodinky pohání procesor Snapdragon W5 Gen 2 s hardwarovou akcelerací, kterému dělá společnost koprocesor Cortex-M55 a vnitřní úložiště má velikost 64 GB. Operační paměť RAM má kapacitu 3 GB.
Skvělá výdrž a skvělé nabíjení
Google osadil 45mm variantu hodinek Pixel Watch baterií o kapacitě 465 mAh, což je poměrně solidní porce a tomu odpovídá i nadstandardní výdrž. Při standardním používání jsem se dostal běžně na 2,5 dne a párkrát dokonce i na 3 dny, a to prakticky se všemi aktivními funkcemi. To jsou rozhodně více než slušné výkony a samozřejmě platí, že čím víc hodinky zatížíte, tím horší výdrž bude. Počítejte s tím, že když vyrazíte na nějaký delší výlet a hodinky budou sledovat aktivitu třeba třetinu nebo i více dne se zapnutou GPS, na víc než jeden den se nedostanete.
Při delším cyklovýletě, kdy jsem na kole strávil asi 6 hodin a hodinky vše monitorovaly, jsem zakončil den se zhruba 10 % na ciferníku. Pochvalu si zaslouží i nabíjení, které se realizuje přes dodávanou proprietární nabíječku s magnetickým uchycením. V oblasti rychlosti nemá prakticky žádnou konkurenci a Pixel Watch 5 jsou hodinky s jedním z nejrychlejších nabíjení vůbec. Na 50 % kapacity se baterie nabije za 15 minut a po plném nabití svítil na stopkách čas 46 minut, ačkoliv přímo Google na svém webu uvádí nabití na 100 % za 60 minut.
Závěr recenze Google Pixel Watch 5
Hodinky Pixel Watch se od původní generace, která byla prvním a notně průměrným pokusem o chytré hodinky „ Made by Google“, proměnily v jedny z nejlepších hodinek se systémem Wear OS. Možná že i v ty úplně nejlepší. V segmentu tradičních chytrých hodinek moc povedenějších modelů aktuálně neseženete a jedná se o plnohodnotnou konkurenci k Apple Watch. Líbil se mi design, který se drží v minulosti nastolených nadčasových linií, perfektní zpracování, nízká hmotnost a naprosto špičková haptická odezva patřící k nejlepším v segmentu.
Pochvalu si zaslouží také displej s vysokým jasem, příkladná plynulost systému a všech prvků, velká porce zdravotních i sportovních funkcí, výborná výbava a přehledná aplikace. Výdrž je skvělá, rychlost nabíjení ještě lepší a moc výtek k těmto hodinkám vlastně ani nemám. Vypouklé sklíčko je náchylnější na poškození, takže bude třeba dbát při nošení vyšší opatrnosti a pro někoho bude překážkou i proprietární řešení v oblasti nabíjení a uchycení řemínku. V prvním případě to znamená, že nemůžete použít klasickou Qi nabíječku a v druhém zase menší nabídku jiných řemínků.
Cena 10 990 Kč za 45mm model je o 1 000 Kč vyšší než vloni a jedná se tedy o poměrně drahé hodinky, ale Pixel Watch 5 si ji zvládnou obhájit, protože patří k nejlepším chytrým hodinkám na současném trhu.