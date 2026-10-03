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JBL oživuje slavnou řadu reproduktorů: svítící model Pulse 6 dorazí i do Česka, známe cenu

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 3. 10. 12:00
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Reproduktor JBL Pulse 6
  • Společnost JBL představila novou generaci svého slavného reproduktoru Pulse
  • Model Pulse 6 nabízí slušnou výbavu a neotřelé doprovodné funkce
  • Mezi jeho hlavní přednosti patří schopnost spustit pořádnou světelnou show

Řada Pulse od JBL patří v segmentu přenosných párty reproduktorů mezi ty nejznámější a také nejoblíbenější. Vznikla v roce 2013 a proslavila se hlavně doprovodným osvětlením, které umí při poslechu hudby navodit tu správnou atmosféru. Nyní byla po čtyřech letech od modelu Pulse 5 představena nová generace Pulse 6, která přináší několik zajímavých novinek.

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Kapitoly
JBL Pulse 6 v nové generaci
Světlo v rytmu hudby
Zvuk, výbava a výdrž
Cena a dostupnost

JBL Pulse 6 v nové generaci

Nová generace tohoto populárního reproduktoru vypadá na první pohled podobně jako ta předchozí. Má tedy oválné tělo a nově také integrované madlo pro přenášení, takže Pulse 6 trochu připomíná moderní reinkarnaci příruční lampy, nicméně ve výrazně futurističtější podobě. Design působí poměrně funky a konstrukce je pochopitelně odolná vůči vodě, a to dle krytí IP68.

Kompletní rozměry této novinky jsou 264 × 132 × 106 mm a hmotnost činí 1,49 kg, takže přenášení by nemělo být nijak zvlášť problematické a madlo vám ho výrazně usnadní. Hlavní ovládací prvky se nacházejí na levém boku konstrukce a velkou novinkou je to, že byl světelný systém integrován i do madla a reproduktor se tak může rozzářit opravdu naplno a do prostoru.

Světlo v rytmu hudby

JBL Pulse je synonymem pro svítící reproduktor a světelný systém byl u nové generace opět mírně vylepšen. Pod průsvitným krytím se ukrývá 360stupňový LED systém, který se automaticky synchronizuje s hudbou, ale k dispozici jsou i samostatné světelné profily. Těch je hned 16 a zajímavé je také to, že světelné efekty mohou fungovat i bez hudby.

Reproduktor JBL Pulse 6
Reproduktor JBL Pulse 6

Reproduktor je vybaven funkcí noční lampičky (Bedside Lamp), která se aktivuje dvojitým poklepáním a zajímavě vypadá i režim Sunset Mode. Ten umí postupně ztlumit osvětlení během zvoleného odpočítávání, čímž vám umožní po dlouhém a náročném dni uvolnit se, načerpat nové síly a příjemně přejít do večerní pohody.

Zvuk, výbava a výdrž

Pulse 6 je postaven okolo technologií JBL Legendary Sound a AI Sound Boost. Jejich kombinace spolu s vylepšeným akustickým designem by měla nabídnout vyváženější zvuk s hlubšími basy a 360° zážitek z poslechu. Dva měniče mají výkon 40 W a již zmíněná technologie AI Sound Boost umí analyzovat hudbu v reálném čase, čímž maximalizuje akustický výstup s menším zkreslením.

Připojení obstarává Bluetooth 6 a plný potenciál reproduktoru využijete prostřednictvím aplikace JBL One App. Ve výbavě neschází USB-C konektor a reproduktor podporuje technologii Auracast, takže ho můžete propojit s jinými JBL reproduktory. Vestavěná baterie má kapacitu 34 Wh (4 722 mAh) a výdrž na jedno nabití je až 12 hodin. Plné nabití zabere 4 hodiny.



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Cena a dostupnost

JBL Pulse 6 bude dostupný na jbl.cz a u vybraných prodejců v průběhu tohoto měsíce za doporučenou cenu 7 499 Kč.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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