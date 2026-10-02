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Podzimní výprodej na Steamu je tady! Herní James Bond zlevnil o třetinu, Skyrim na stovku

Marek Bartík
Marek Bartík 2. 10. 18:00
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Lord Gaben, zakladatel Valve a patron výhodných herních nabídek
  • Na Steamu odstartoval tradiční podzimní výprodej, který potrvá až 8. října
  • Za historicky nejnižší cenu pořídíte například letošní hit 007 First Light nebo střílečku Terminator: Resistance
  • Vrací se i vybrané nejvyšší slevy, které se vztahují například na The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Far Cry 6 či The Outlast Trials

Podobně jako loni, tedy na přelomu září a října, odstartoval na Steamu velký podzimní výprodej, ve kterém pořídíte se slevou prakticky cokoliv, snad s výjimkou nově vydaných titulů a hardwaru. Za historicky nejnižší cenu je k mání například povedená bondovka 007 First Light, která vyšla teprve letos v květnu a vůbec poprvé si ji můžete pořídit s 30% slevou za 48,99 eur (cca 1 200 korun). Za zmínku stojí také přehlížená střílečka Terminator: Resistance za 7,99 eur (cca 195 korun) či emotivní adventura Beyond: Two Souls za 0,99 eur (cca 24 korun).

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Vrací se také oblíbená kategorie vybraných nejnižších slev s lákavým výběrem her za pouhé desítky korun. Z výrazně zlevněných titulů stojí za zmínku například dvojice oceňovaných indie her od vydavatelství Devolver Digital – nemilosrdná logická hra se dvěma špetkami filozofie The Talos Principle 2 (2,89 eur/cca 70 korun) a parádní klon Zeldy s názvem Death’s Door (1,95 eur/cca 48 korun). Velkými lákadly jsou také střílečka Far Cry 6 za necelých 150 korun a speciální edice Skyrimu za stovku (pokud tedy ikonický pátý díl série The Elder Scrolls ještě z nějakého důvodu nevlastníte, pozn. red.).

Vybrané hry za extrémně nízkou cenu:

  • Jagged Alliance 3 (4,49 eur)
  • The Ascent (2,99 eur)
  • Death’s Door (1,95 eur)
  • Solasta: Crown of the Magister (2,99 eur)
  • PlateUp! (1,95 eur)
  • Mirror’s Edge Catalyst (0,99 eur)
  • Ori and the Will of the Wisps (2,99 eur)
  • Construction Simulator (2,49 eur)
  • The Talos Principle 2 (2,89 eur)
  • Far Cry 6 (5,99 eur)
  • Monster Hunter Rise (3,99 eur)
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (3,99 eur)
  • Steep (1,49 eur)
  • The Outlast Trials (3,89 eur)
  • Kingdom Two Crowns (1,99 eur)
  • Warhammer 40,000: Mechanicus (1,44 eur)

Jako obvykle doporučuji překontrolovat jednotlivé nabídky přes některý z internetových srovnávačů (osobně si nemohu vynachválit například gg.deals). Třeba oceňované české RPG Kingodom Come: Deliverance II je na Steamu k mání za 23,99 eur, zatímco známý obchod s herními klíči Loaded jej v době psaní článku nabízí přibližně o 6 eur levněji. Ne vždy zkrátka v obchodě od Valve naleznete tu nejvýhodnější nabídku.

 

Jaký titul si v letošním letním výprodeji pořídíte vy? Dejte nám vědět v komentářích.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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