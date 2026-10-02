Podzimní výprodej na Steamu je tady! Herní James Bond zlevnil o třetinu, Skyrim na stovku

- Na Steamu odstartoval tradiční podzimní výprodej, který potrvá až 8. října
- Za historicky nejnižší cenu pořídíte například letošní hit 007 First Light nebo střílečku Terminator: Resistance
- Vrací se i vybrané nejvyšší slevy, které se vztahují například na The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Far Cry 6 či The Outlast Trials
Podobně jako loni, tedy na přelomu září a října, odstartoval na Steamu velký podzimní výprodej, ve kterém pořídíte se slevou prakticky cokoliv, snad s výjimkou nově vydaných titulů a hardwaru. Za historicky nejnižší cenu je k mání například povedená bondovka 007 First Light, která vyšla teprve letos v květnu a vůbec poprvé si ji můžete pořídit s 30% slevou za 48,99 eur (cca 1 200 korun). Za zmínku stojí také přehlížená střílečka Terminator: Resistance za 7,99 eur (cca 195 korun) či emotivní adventura Beyond: Two Souls za 0,99 eur (cca 24 korun).
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Vrací se také oblíbená kategorie vybraných nejnižších slev s lákavým výběrem her za pouhé desítky korun. Z výrazně zlevněných titulů stojí za zmínku například dvojice oceňovaných indie her od vydavatelství Devolver Digital – nemilosrdná logická hra se dvěma špetkami filozofie The Talos Principle 2 (2,89 eur/cca 70 korun) a parádní klon Zeldy s názvem Death’s Door (1,95 eur/cca 48 korun). Velkými lákadly jsou také střílečka Far Cry 6 za necelých 150 korun a speciální edice Skyrimu za stovku (pokud tedy ikonický pátý díl série The Elder Scrolls ještě z nějakého důvodu nevlastníte, pozn. red.).
Vybrané hry za extrémně nízkou cenu:
- Jagged Alliance 3 (4,49 eur)
- The Ascent (2,99 eur)
- Death’s Door (1,95 eur)
- Solasta: Crown of the Magister (2,99 eur)
- PlateUp! (1,95 eur)
- Mirror’s Edge Catalyst (0,99 eur)
- Ori and the Will of the Wisps (2,99 eur)
- Construction Simulator (2,49 eur)
- The Talos Principle 2 (2,89 eur)
- Far Cry 6 (5,99 eur)
- Monster Hunter Rise (3,99 eur)
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (3,99 eur)
- Steep (1,49 eur)
- The Outlast Trials (3,89 eur)
- Kingdom Two Crowns (1,99 eur)
- Warhammer 40,000: Mechanicus (1,44 eur)
Jako obvykle doporučuji překontrolovat jednotlivé nabídky přes některý z internetových srovnávačů (osobně si nemohu vynachválit například gg.deals). Třeba oceňované české RPG Kingodom Come: Deliverance II je na Steamu k mání za 23,99 eur, zatímco známý obchod s herními klíči Loaded jej v době psaní článku nabízí přibližně o 6 eur levněji. Ne vždy zkrátka v obchodě od Valve naleznete tu nejvýhodnější nabídku.
Jaký titul si v letošním letním výprodeji pořídíte vy? Dejte nám vědět v komentářích.