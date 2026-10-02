Říjen na Netflixu začíná pěkně zostra! U obrazovky se budete bát i dojímat

- Začátek října bude na Netflixu pořádně zajímavý
- Chybět nebude poctivé drama ze života či minisérie inspirovaná mýtem Cthulhu
Opět je tady pátek a co to znamená? No přece náš pravidelný seriál, který vám doporučí to nejzajímavější, co se v následujících sedmi dnech chystá na streamovací platformu Netflix. Tentokrát nesmíte vynechat třeba pozoruhodné anime o dospívání s trochou sportovního přesahu Mládí na hřišti, dramatický snímek popisující krutou realitu života jménem Doživotní šance nebo kanadský seriál Tam dole, který se inspiruje známým mýtem Cthulhu spisovatele H. P. Lovecrafta.
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Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například zajímavý španělský seriál s názvem Poslední případ, oblíbené anime ve stylu dánské stavebnice Lego One Piece či třetí snímek zpracovávající mysteriózní japonský příběh Mononoke – Film: Kapitola třetí: Hadí kletba.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Mládí na hřišti (Blue Box)
- Datum premiéry 2. řady: 4. 10. 2026
- Namluvili: Reina Ueda, Šója Čiba, Akari Kitó, Čiaki Kobajaši, Júma Učida
Taiki hraje badminton a skvělou basketbalistku Činacu vždycky zdálky obdivoval. Jednoho jarního dne je ale překvapivá změna svede nečekaně blízko k sobě. Populární manga Mládí na hřišti, jejíž autorem a ilustrátorem je Koudži Miura, vycházela v časopise Weekly Shonen Jump až do svého ukončení v červenci a byla oceňována za citlivé vykreslení postav, které se do sportu vkládají celým srdcem, a za jemné nuance zamilování.
Na střední škole Eimei, která je známá svými vynikajícími sportovními výsledky, se Taiki Inomata z chlapeckého badmintonového týmu zamiluje do Činacu Kano, hvězdné hráčky dívčího basketbalového týmu o ročník starší, kterou vídá každý den na ranním tréninku. Když jsou Činacuniny rodiče převeleni do zahraničí, nastěhuje se do domu Inomatových a jejich vztah se přes noc změní z partnerství při ranních trénincích na soužití pod jednou střechou. Mezi sportem, láskou a studiem začíná pro oba nezapomenutelná nová etapa.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.