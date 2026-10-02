Huawei odhalilo externí objektiv pro řadu Mate 90: má palcový čip a stojí jako vlajkový telefon

- Huawei představil novou vlajkovou řadu Mate 90 s několika modely
- Pro vrcholné specifikace je k dispozici také externí fotografický modul
- Ten vypadá nesmírně zajímavě, ale je dražší než většina běžných telefonů
Vlajkové telefony Huawei jsou většinou zaměřeny primárně na fotografování, a nejinak je tomu i u nové řady Mate 90. Ta obsahuje kvalitní fotografickou sestavu a pro vrcholné modely Pro Max a RS Ultimate Design je navíc k dispozici externí fotografický modul. Tento typ doplňků je aktuálně v kurzu, ale Huawei se vydal trochu jinou cestou a představil pozoruhodný, avšak extrémně drahý objektiv.
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Další externí fotomodul dorazil
Vrcholné vlajkové telefony od čínských značek si bez dodatečného externího fotomodulu už ani neumíme představit. Tyto doplňky nabízí Vivo, Oppo, Xiaomi, nově také Honor a pozadu nemohl zůstat ani Huawei. Ten představil svůj modul v podobě objektivu Ruiying Z10, který je určen pro dva modely Mate 90 – použít ho lze s edicemi Pro Max Collector’s Edition a RS Ultimate Design.
Čínský technologický gigant na to však šel trochu jinak. Zatímco většina těchto modulů využívá fotoaparát telefonu a rozšiřuje jeho schopnosti, Ruiying Z10 je vybaven vlastním fotografickým snímačem. Ten rozhodně není žádné ořezávátko a jedná se o 50Mpx senzor typu RYYB s plochou jednoho palce, takže je větší než jakýkoliv jiný čip použitý v rámci řady Mate 90.
Fotografujte jako profesionálové
Tento modul se na záda telefonů přichycuje pomocí systému HyperClick a z produktových videí je patrné, že telefon není nutné kvůli připevnění objektivu vkládat do žádného speciálního krytu. To je rozhodně velká výhoda. Hlavní devízou tohoto objektivu je plynulý optický zoom v rozsahu 24–240 mm, což znamená, že nabízí optické přiblížení od 1× až po přibližně 10×.
Objektiv je vybaven také variabilní clonou v rozsahu f/2,0 až f/4,5. Kombinace RYYB senzoru o velikosti jednoho palce a slušné světelnosti by měla zajistit konstantní kvalitu snímku napříč celým ohniskem, což bude velká výhoda nejenom při fotografování, ale i při natáčení videí. Rušivé skoky při přibližování, k nimž dochází při přepínání mezi fotoaparáty, u tohoto objektivu odpadají.
Další výbava modulu zahrnuje snímač s barevným filtrem a laserové automatické ostření, podporuje také různé barevné profily a umožňuje snímání do formátu RAW. Jedná se tedy o velmi pokročilé příslušenství, které cílí na náročnější uživatele a nadšené fotografy, ačkoliv je v porovnání s konkurencí postaveno okolo zcela odlišného přístupu.
Cena a dostupnost
Externí fotografické sady nejsou nikdy levné, a to platí také pro Ruiying Z10, který je součástí balení modelu Collector’s Edition. K dispozici ale bude i samostatně a v rámci fotografické sady, která kromě objektivu obsahuje také pouzdro, kožený řemínek, grip a další příslušenství. Cena za tento doplněk je ale extrémní a samotný objektiv vychází na 5 999 jüanů, což je po přepočtu zhruba 23 490 Kč včetně daně. To je prakticky běžná cena základních vlajkových telefonů.