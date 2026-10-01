Apple zvažoval nahrazení části zaměstnanců umělou inteligencí: propouštění se mělo týkat 5 tisíc lidí

- Umělá inteligence zasahuje prakticky do všech oblastí našeho života
- Ve velkém ji využívají jak jedinci, tak samozřejmě firmy
- Apple prý zvažoval, že s pomocí AI nahradí část svých zaměstnanců
Rozvoj umělé inteligence je poslední dobou překotný a naučili jsme se používat ji na každodenní bázi. Faktem je, že je čím dál schopnější, což ale nemusí být nutně jen pro dobro věci a samozřejmě se objevují predikce, že nám umělá inteligence ukradne práci i to, že by se mohla stát zkázou lidstva. To se prozatím zřejmě nestane, ale pro část zaměstnanců Applu se nahrazení umělou inteligencí mohlo stát krutou realitou.
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AI přebírá otěže na infolinkách
I když se obecně traduje, že umělá inteligence může nahradit spoustu pracovních míst a pracovníky v různých odvětvích, až tak žhavé to ještě není. Ano, díky umělé inteligenci můžeme všichni generovat videa nebo grafiku, ale to neznamená, že by se schopní grafici a programátoři neuživili. Naopak, AI obsah jde často velmi dobře poznat a profesionálové jsou o to cennější.
Umělá inteligence ale ve velkém pronikla do jednoho konkrétního segmentu, kde skutečně začala nahrazovat živé pracovníky. Máme na mysli zákaznické linky, různá call centra a podobné služby. Jakmile v dnešní době zavoláte na informační linku banky, většího e-shopu nebo nějaké instituce, na 99 % budete spojeni s agentem postaveným na umělé inteligenci.
Apple plánoval propouštět
Dle známého analytika Marka Gurmana měl Apple v plánu propustit zhruba 5 000 svých pracovníků podpory, právě na úkor širšího využití umělé inteligence. Z celkového počtu zaměstnanců kalifornského giganta, který přesahuje 160 tisíc, je to sice jen malá kapka v oceánu, ale celkově se určitě nejedná o zanedbatelný počet.
Apple měl v plánu tyto zaměstnance nahradit webovými agenty poháněnými umělou inteligencí. Minulý měsíc se ukázalo, že zákazníci volající na číslo AppleCare z USA nebo Kanady (1-800-APL-CARE) jsou přepojováni na AI asistenta. I když Apple již dlouho využívá automatizované systémy, nově byl na linku podpory přidán pokročilý bot poháněný umělou inteligencí.
Propouštění se nekoná
Kalifornský gigant nakonec od propouštění upustil a celý plán odložil na neurčito. I tak se ale jedná o jasné znamení toho, že některé pozice jsou umělou inteligencí opravdu ohroženy a uvidíme, jak se bude situace v divizi AppleCare vyvíjet dál. Tak jako tak Apple v posledních týdnech propustil několik manažerů středního managementu, včetně zhruba půl tuctu ředitelů.