Instagram nasadil AI kouče, který tvůrcům radí, co točit. Za víc dotazů si nechá zaplatit

- Asistent kombinuje metriky účtu s komentáři, trendy a zájmy publika
- Zatím ho dostávají pouze autoři v USA
- Vyšší limit přinese předplatné Meta One, plány pro tvůrce začínají na 14,99 dolaru měsíčně
Instagram ve středu začal v aplikaci Edits zpřístupňovat AI asistenta, který rozebírá výkon videí a navrhuje, co natočit příště. Edits je samostatný střihový program, kterým Meta od dubna 2025 konkuruje CapCutu od ByteDance, a novinka v něm funguje jako chatbot. Zeptat se jde třeba na to, co zrovna frčí, co sledující za poslední měsíc zaujalo nejvíc nebo proč jeden reel udržel diváky a druhý ne.
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Analýzu dělá stroj, točíte vy
Podle Bretta Westervelta, který Edits vede, asistent zná metriky účtu od nových sledujících přes zhlédnutí a udržení pozornosti až po lajky a sdílení. Ty propojuje s komentáři, trendy na Instagramu a zájmy publika, aby v datech našel vzorce, které z holých čísel vyčíst nejdou. Na požádání navrhne námět videa, úvodní hook, popisek i scénář, případně doporučí trendující zvukovou stopu.
Instagram svého asistenta několik měsíců ladil se skupinou vybraných tvůrců. Autor kuchařských videí @turnipvegan díky němu třeba zjistil, že lépe než recepty mu fungují záběry ze stavby skleníku v poušti. Westervelt z této spolupráce vyvozuje, že influenceři chtějí pomoc s analýzou, točit si ale budou sami. „Asistent se v datech pohrabe za vás. Kreativní rozhodnutí zůstávají na vás,“ píše.
Platformy pouštějí čísla ven
Pro tvůrce jde o výrazný obrat. Sociální sítě detailní statistiky dlouho omezovaly, ne-li rovnou skrývaly, a proč video propadlo, si autoři museli domýšlet sami. Meta navíc v srpnu 2024 vypnula CrowdTangle, kterým novináři a výzkumníci sledovali nejpopulárnější příspěvky na Facebooku a Instagramu.
Teď Instagram servíruje osobní návod, jak se zalíbit algoritmu. YouTube loni představil podobného pomocníka Ask Studio a minulý týden ohlásil i konverzační nástroj na stříhání videí, který má dorazit začátkem příštího roku.
Zdarma, ale na příděl
Asistent je zdarma jen do denního limitu dotazů a zatím se dostal pouze k majitelům účtů v USA. Náročnější autoři si budou moct brzy připlatit. Instagram už v polovině září avizoval plán Edits Plus jako součást předplatného Meta One, který přidá cloudové úložiště a vyšší limit pro asistenta. Jeho cenu Meta zatím neuvedla. Plány Meta One pro tvůrce na Instagramu stojí od 14,99 do 499 dolarů měsíčně, což v přepočtu dělá přibližně 400 až 13 000 Kč s DPH.
Otázkou pak samozřejmě je, co se stane ve chvíli, kdy budou všichni ladit videa podle stejných rad. Obsah na síti se pak může ještě víc slít do jednoho tvaru postovaného v jeden konkrétní den a hodinu. A pokud skončí smysluplná analytika za předplatným, vrátí se stará frustrace z neprůhledného algoritmu, jen tentokrát s měsíčním poplatkem. Meta přitom podle ní potřebuje své nákladné AI ambice z něčeho financovat a placené funkce na sociálních sítích jsou jednou z cest.