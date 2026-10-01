Válka fotomobilů začala. Vyzkoušeli jsme Oppo Find X10 Pro Max se třemi 200Mpx foťáky

- Oppo Find X10 Pro Max jsme si mohli osobně vyzkoušet v Číně, dávno před evropskou premiérou
- Nabízí unikátní trojici 200Mpx fotoaparátů a čip MediaTek Dimensity 9600 Pro
- Doma se prodává od 7 499 jüanů, v přepočtu tedy asi 30 tisíc korun včetně DPH
Na trhu s nejlepšími fotomobily se letos opět utkávají dvě výrazná čínská jména. Vivo X500 Pro Max jsme si mohli vyzkoušet v Šanghaji při příležitosti jeho domácí premiéry, konkurenční Oppo Find X10 Pro Max se začalo prodávat ve stejný den. Alespoň na papíře má letos navrch právě Oppo, které láká na unikátní sestavu tří 200Mpx fotoaparátů. V Česku se novinka zatím oficiálně neprodává, my jsme ji ale měli možnost vyzkoušet přímo v Číně.
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Oppo Find X10 Pro Max naživo
Na první pohled zaujme především zadní strana. Oppo u modelu Find X10 Pro Max výrazně přepracovalo fotomodul a inspirovalo se klasickými fotoaparáty. Telefon je dostupný například v bílé, oranžové a titanové variantě, přičemž zadní strana má jemnou strukturu. Telefon měří 161,32 × 76,57 × 8,40 milimetru a váží 233 až 235 gramů podle varianty.
Na přední straně se nachází 6,78″ AMOLED displej s rozlišením 2 772 × 1 272 pixelů. Panel podporuje adaptivní obnovovací frekvenci 1–120 Hz, přičemž ve vybraných herních scénářích dokáže dosáhnout až 144 Hz. Maximální lokální jas dosahuje 2 000 nitů a samozřejmostí je 10bitové podání barev. Potěší také kombinace relativně tenkého těla a 7150mAh baterie, ačkoliv domácí verze v Číně dostane akumulátor s kapacitou 8 000 mAh. Výrobce používá baterii s křemíkovo-uhlíkovou anodou, která umožňuje dostat takto vysokou kapacitu do těla telefonu. Nabíjení probíhá výkonem až 80 W přes kabel a nechybí ani 50W bezdrátové nabíjení.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,32 × 76,57 × 8,4 mm, hmotnost: 233 g (měsíční bílá), 235 g (oranžová, titanová), zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7150 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Srdcem telefonu je nový MediaTek Dimensity 9600 Pro, který je vyráběný pokročilou 2nm architekturou společnosti TSMC. Procesor využívá dvě výkonná jádra C2-Ultra s taktem až 4,55 GHz a šest dalších výkonných jader. Oppo jej zároveň označuje za jeden z hlavních pilířů celého telefonu, zejména s ohledem na výkon a energetickou efektivitu. K dispozici je několik konfigurací, přičemž u nás se bude pravděpodobně prodávat model s 16 GB RAM a 512GB úložištěm. Běží na systému ColorOS 17 postaveném na Androidu 17.
Tři fotoaparáty, všechny mají 200 Mpx
Největší pozornost ale pochopitelně přitahují fotoaparáty. Oppo do Find X10 Pro Max nasadilo hned tři 200Mpx snímače, na jejichž vývoji spolupracovalo s Hasselbladem. Hlavní fotoaparát má 1/1,3″ snímač, světelnost f/1.5, ohnisko 24 mm a optickou stabilizaci. Druhý 200Mpx snímač pracuje jako ultraširokoúhlý objektiv s ohniskem 13 mm a úhlem záběru 124°. Třetím do party je 200Mpx teleobjektiv s ohniskem 70 mm, světelností f/2.1 a optickou stabilizací. Ten zvládá také makro fotografie ze vzdálenosti pouhých 10 centimetrů.
- Hlavní – neznámý fotočip, rozlišení 200 Mpx, velikost čipu 1/1,3″, clona f/1.5, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření PDAF..
- Teleobjektiv – neznámý fotočip, rozlišení 200 Mpx, velikost čipu 1/1,56″, clona f/2.1, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 70 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 120× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření PDAF, ostření od 10 centimetrů.
- Širokoúhlý – neznámý fotočip, rozlišení 200 Mpx, velikost čipu 1/1,56″, clona f/2.2, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 124°, fázové ostření PDAF.
- Přední – neznámý fotočip, rozlišení 50 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 18 milimetrů, fázové ostření PDAF.
Oppo navíc slibuje 8K video napříč všemi zadními ohnisky. Telefon zvládá také 4K při 120 snímcích za sekundu a podporuje Dolby Vision. Pro náročnější tvůrce je připraveno 8K Log video, Open Gate záznam a další profesionální funkce. Při našem krátkém vyzkoušení v Číně mě zaujalo také příslušenství. Výrobce připravilo Hasselblad Teleconverter, který se nasazuje před teleobjektiv telefonu a má dále prodloužit jeho ohnisko.
Výrobce jej prezentuje především jako doplněk pro focení vzdálených objektů, portrétů nebo koncertů. V nabídce je také příslušenství pro natáčení videa včetně různých držáků a filtrů. Z telefonu se tak dá vytvořit poměrně neobvyklá mobilní fotografická sestava. Uvidíme ale, které doplňky se případně budou prodávat i v České republice.
Cena a dostupnost
Nová vlajkovka od Oppo se v Číně prodává od 7 499 jüanů, což je v přepočtu necelých 30 tisíc korun. Budeme-li počítat s tím, že k nám dorazí varianta 16/512 GB, ta se prodává za 7 999 jüanů, v přepočtu pak asi 33 tisíc korun. Oficiální české ceny zatím neznáme, dozvíme se je až s evropskou premiérou, která je v plánu v několika nadcházejících týdnech.