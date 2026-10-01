Od střílení pamlsků po toaletu s kamerou: 9 chytrých gadgetů pro vaše mazlíčky

- Chytrá fontánka a krmítko zpříjemní běžný den, GPS může pomoct při útěku
- Kamera na dálku ukáže, co zvíře provádí, a za odměnu mu vystřelí pamlsek
- Nejdražší kousek sám proseje stelivo a pomocí kamery rozpoznává jednotlivé kočky
Některé zvířecí gadgety řeší skutečný problém. Jiné připomínají, že chytrá domácnost už dávno nekončí u žárovek a zásuvek. Aplikaci dnes může mít i kočičí toaleta. V následující devítce najdete obojí: nenápadné pomocníky pro každý den i techniku, nad kterou se před pár lety dalo jen nevěřícně kroutit hlavou.
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Největší rozdíl nedělá počet funkcí, ale chvíle, kdy se zařízení opravdu hodí. Jednou je to prázdná miska, jindy otevřená zahradní branka nebo pes, který se odmítá nudit potichu. A pak jsou tu přístroje, jejichž největší kouzlo spočívá v tom, že vůbec existují.
Xiaomi Smart Pet Fountain 2: voda bez kabelu u misky
Chytrá fontánka patří k těm zařízením, která fungují i bez každodenního zírání do aplikace. Xiaomi Smart Pet Fountain 2 má třílitrovou nádrž, čtyřstupňový filtr a akumulátor s kapacitou 4 000 mAh, takže u misky nemusí ležet napájecí kabel. Když se zvíře přiblíží, fontánka sama na chvíli pustí vodu; kromě toho umí přerušovaný a nepřetržitý provoz.
Aplikace Xiaomi Home hlásí nedostatek vody, vybitou baterii i čas na výměnu filtru. Výrobce sice uvádí výdrž až 100 dní, ta ale vychází z jeho testovacího režimu a při častém spouštění bude kratší. Za přibližně 1 700 Kč dostanete jeden z nejméně výstředních výrobků výběru. Pořád je to hlavně dobrá fontánka, jen si navíc umí říct o vodu a nový filtr.
Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2: snídaně dorazí, i když zaspíte
Automatické krmítko míří na jiný každodenní problém: snídani, která nemá čekat na majitelův budík. Dovolenou za vás nevyřeší, zaspání ano. Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 pojme pět litrů, tedy přibližně 2,5 kilogramu granulí, a v aplikaci dovoluje plánovat čas i velikost jednotlivých dávek.
Miska má zabudovanou váhu, senzory sledují zásobu a mechanismus si poradí s granulemi do průměru 12 milimetrů. Čtyři tužkové baterie slouží jako záloha při výpadku proudu, takže uložený plán pokračuje i bez zásuvky. Zařízení stojí zhruba 2 500 Kč a pracuje pouze se suchým krmivem.
SureFeed Microchip Pet Feeder Connect: konec krádeží z cizí misky
Naplánovat porci ještě neznamená, že ji sní správné zvíře. Kočka s dietou dostane přesně odměřené krmivo, vzápětí však může přijít její rychlejší kolega a dietní režim je rázem pryč. SureFeed proto neotevírá misku podle času, ale podle implantovaného mikročipu nebo RFID přívěsku konkrétního zvířete.
Zakrytá miska pojme 400 ml suchého či mokrého krmiva. Verze Connect přidává váhu a přes samostatnou základnovou stanici připojenou k domácímu routeru posílá do aplikace údaje o návštěvách i snědeném množství. Samotné krmítko vyjde přibližně na 5 000 Kč; sada se základnovou stanicí stojí téměř osm tisíc. Je to drahé řešení pro jedinou misku. Když ale potřebujete oddělit stravu nebo podávat léky v krmivu, řeší problém, na který běžný časovač nestačí.
Tractive DOG 6: když se procházka nečekaně protáhne
Jakmile pes vyrazí ven, může aplikace hlídat, jestli se nečekaně nevzdaluje. Bluetooth přívěsek spoléhá na telefony lidí v okolí, zatímco Tractive DOG 6 má vlastní mobilní spojení. V aplikaci proto ukazuje živou polohu psa, historii trasy a upozorní, když opustí virtuální bezpečnou zónu. Přidává přehled aktivity, spánku a štěkání včetně upozornění na neobvyklé změny.
Lokátor váží 39 gramů a je určený pro psy od čtyř kilogramů. Samotný hardware stojí asi 1 700 Kč, jenže bez předplatného nefunguje. Při delším závazku začíná tarif na 90 Kč měsíčně, měsíční varianta je podstatně dražší. Pro kočky existuje lehčí CAT 6 Mini s bezpečnostním obojkem. Pravidelný poplatek nepotěší, právě mobilní síť však umožňuje sledovat psa v reálném čase i bez cizího telefonu v okolí.
SureFlap Microchip Pet Door Connect: chytrý vrátný pro kočku
Čip, který u SureFeed hlídá misku, může u dveří zastavit také cizího kocoura. SureFlap Microchip Pet Door Connect pustí dovnitř jen registrované zvíře. V aplikaci lze nastavit dobu zamykání, zkontrolovat příchody a odchody nebo dvířka na dálku zamknout.
Varianta pro velké kočky a malé psy stojí kolem 7 000 Kč a v tomto balení už je hub. Zařízení funguje na čtyři větší baterie velikosti C, které v balení nejsou. Největší překážku ovšem nepředstavuje aplikace, nýbrž otvor ve dveřích, zdi nebo skle. Pokud dvířka stejně plánujete, chytré rozpoznávání dává smysl. Sekat kvůli statistikám vycházek do hotové zdi už vyžaduje podstatně větší lásku k datům.
Cheerble Wicked Ball Air: míček, který utíká sám
Ne každý gadget potřebuje účet, cloud a pět obrazovek nastavení. Cheerble Wicked Ball Air se po dotyku rozjede, rozskáče nebo rozvibruje a ve třech režimech mění intenzitu pohybu. Dobíjí se přes USB-C, váží 130 gramů a vnější obal lze po opotřebení vyměnit.
Za přibližně 900 Kč jde o nejlevnější položku výběru. Hodí se hlavně pro střední a větší psy, kteří rádi honí pohybující se hračku. Výrobce ji nedoporučuje psům, kteří hračky ničí silným kousáním, a radí na hru dohlížet. Pro psa, který z běžného tenisáku během minuty vyrobí zelené konfety, to zkrátka není ta pravá hračka.
Petcube Bites 2 Lite: kamera, která umí podplácet
Samohybný míček zvíře zabaví, ale majiteli neukáže, co se doma děje. Petcube Bites 2 Lite to zvládne a navíc dovolí na dálku vystřelit pamlsek. Do zásobníku se vejde asi 0,6 kilogramu suchých pamlsků.
Kamera nabízí obraz ve Full HD, zabírá 160 stupňů a přidává noční vidění, osminásobné digitální přiblížení a obousměrný zvuk. Základní živý přenos a ovládání dávkovače předplatné nepotřebují. Placená služba Petcube Care přidává historii videa a v upozornění dokáže rozlišit člověka, psa nebo kočku.
Petcube podporuje pouze Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz a kamera není otočná, proto dost záleží na jejím umístění. České nabídky začínají přibližně na 2 500 Kč. Jediným klepnutím tak můžete odměnit klidného psa, zabavit kočku nebo jen zjistit, kdo převrátil květináč.
Enabot EBO Air 2: kamera vyráží na hlídku
Pevná kamera má jednu slabinu: zvíře se před ní nemusí obtěžovat přijít. Enabot EBO Air 2 proto jezdí po bytě na malých pásech a majitel jej řídí z telefonu. Nabízí obraz ve 2K, široké zorné pole 137 stupňů po úhlopříčce, noční vidění, obousměrný zvuk a ukládání na microSD kartu. Když začne docházet energie, vrátí se do nabíjecí stanice.
Mobilní kamera stojí přibližně 5 900 Kč. Proti Petcube neumí rozdávat pamlsky, zato s ní můžete na dálku projet více místností a hledat, kde pes nebo kočka odpočívá. Byt ovšem musí být ochotný spolupracovat: vyšší práh, zavřené dveře a hlavně schody ukončí průzkumnou výpravu rychleji než vybitá baterie.
PETKIT Purobot Max Pro 2: kočičí toaleta s vlastní kamerou
Kamera se nakonec dostala i do kočičí toalety. PETKIT Purobot Max Pro 2 vypadá spíš jako domácí spotřebič než záchod a po návštěvě kočky automaticky proseje stelivo a odpad uloží do osmilitrové nádoby. Kamera s váhovými senzory rozlišuje jednotlivé kočky a v aplikaci vede záznamy o používání toalety. Přístroj zabere dost místa a výrobce jej doporučuje pro kočky od 1,5 do 10 kilogramů, takže před nákupem je potřeba zkontrolovat jeho rozměry i hmotnost zvířete. Ve vícekočičí domácnosti však může ušetřit opakovanou práci a současně pomoct poznat, která kočka toaletu používá.
Cena se pohybuje kolem 13 000 Kč. Automatika omezuje každodenní vybírání odpadu, samotný přístroj a jeho senzory však stále potřebují ruční údržbu. Kamera ani aplikace z něj navíc nedělají veterinární ordinaci.
Všechny tyto gadgety nakonec míří na obyčejné situace: pravidelné krmení a pití, dohled na dálku, hledání zaběhnutého zvířete, cizího kocoura u dveří, nudu nebo každodenní čištění toalety. Technika s nimi může pomoct, sama o sobě ale z žádného výrobku neudělá užitečnou věc. Nejlepší gadget je ten, který po několika týdnech přestanete vnímat jako technologickou hračku a začnete ho brát jako samozřejmou součást péče o zvíře.