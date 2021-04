Recenze Tesla Smart Pet Feeder a Fountain UV: pro zvířátka jen to nejchytřejší

Český tradiční výrobce elektroniky Tesla před nedávnem spojil síly s distributorem Witty Trade v oblasti chytré domácnosti. Jejich cílem je odnaučit Čechy strachu z chytrých zařízení, která jsou mnohdy drahá a složitá na instalaci. Z nedávno představené plejády zařízení jsme jich hned několik dostali do redakce na testování. Když začít s chytrou domácností, tak proč to nevzít rovnou od našich čtyřnohých miláčků? Jak v naší recenzi obstál dávkovač krmiva a fontána na vodu?

Design a konstrukce

Po designové stránce jsou oba produkty nemastné neslané. Čisté linie a bílá barva sice jdou ruku v ruce, nicméně Tesla rezignovala na jakoukoli snahu o vymyšlení vlastního originálního designu. Nechápejte mě špatně – oba produkty se mi líbí a jsou vzhledem k ceně dobře zpracované. Při troše hledání ale na čínských e-shopech narazíte na produkty, které jsou prakticky k nerozeznání od „tradiční české značky“.

Důraz byl kladen na co nejnižší cenu a v rámci omezeného rozpočtu odvedla Tesla dobrou práci. Použité plasty nepůsobí bůhvíjak hodnotně a anglické nápisy příliš důvěru nevzbudí. Musím ale říct, že nemám o oba produkty strach z dlouhodobého hlediska. Pakliže nejste majitelem příliš horlivého mazlíčka, jistě vám jak fontána, tak dávkovač krmiva nějakou tu chvíli vydrží.

Nyní k jednotlivým produktům. Dávkovač krmiva je vcelku rozměrný (průměr 19,3 cm, výška 31,1 cm), ale vleze se i do malého bytu. Nádoba na krmivo je poměrně veliká (4 litry), přičemž jak dlouho zvládne krmit vaše zvíře, závisí podle toho, jak velké granule kupujete (ideální pro krmivo o velikosti 4 – 10 milimetrů). Dávkování lze ovlivnit v aplikaci či tlačítkem na těle dávkovače, takže i zvířata s větším apetitem budou dostatečně nakrmena po dobu až 5 dní.

Určení je poměrně ošemetné. Miska, kam krmivo padá, je docela malá, takže si na své přijdou především majitelé malých a středních plemen, případně koček. Pokud máte velké psí plemeno, měl bych mírné obavy z toho, že v zápalu krmení samotný dávkovač svou netrpělivostí poškodí. Nemluvě o tom, že ani velká porce z dávkovače nemusí větší psy uspokojit. Potěšila mě dvojí možnost napájení – jak ze sítě, tak skrze monočlánky LR20(D).

Fontána na vodu má kompaktní rozměry (průměr 23 cm, výška 17,5 cm) a její předností je čištění vody pomocí UV záření. K čištění pomáhá filtr z organické bavlny, jenž změkčuje vodu a odstraňuje zbytkový chlór, zatímco pryskyřice a aktivní uhlí udržuje vodu čistou za pomoci aktivní výměny iontů. Nádržka na vodu není příliš rozměrná (max. 2,5 litrů) a hodí se především pro doplňování pitného režimu zvířat během dne. Pokud s pejskem přijdete rovnou z procházky, pravděpodobně mu budete muset nalít vodu do klasické misky.

Z přístupného místa je k dispozici jen nepatrné množství vody a zvíře si ji bohužel nedokáže samo doplnit, například pomocí senzoru. K tomu mu musíte dopomoci vy, nebo automatizace, o které ještě bude řeč. Psi trpasličí velikosti a menší kočky mohou mít s výškou fontány potíže, stejně tak není příliš vhodná pro velká plemena.

Párování a funkce

Instalace dávkovače krmiva a fontány je jednoduchá a ani naprostý laik nemusí mít obavy, že by celý proces nezvládl. V rámci testování jsem nechal instalaci produktů na svých rodičích, jenž si s moderními technologiemi zrovna netykají, ale ani se jich vyloženě neštítí. Nastavení obou produktů zvládli na výbornou.

Spárování a spuštění obou produktů není zrovna raketová věda. Fontánu stačí připojit k elektřině a v aplikaci jí následně napojit na Wi-Fi síť. Dávkovač krmiva je potřeba spárovat skrze QR kód, jenž si zařízení načte z telefonu skrze svou kameru. Poté stačí propojit s Wi-Fi sítí a vše je rázem nastaveno a připraveno k použití. Samotného mě příjemně překvapilo, jak je instalace snadná a bezproblémová.

V případě fontány na vodu se o funkcích moc rozepsat nemohu. Její primární funkcí je hydratovat domácí zvířata, což zvládá bez problémů. Kromě spuštění a vypnutí proudu vody lze spustit také dezinfekci UV světlem či naplánovat jednotlivé akce. Škoda jen, že chybí například senzor přiblížení, který by proud vody spustil automaticky, jakmile by se zvíře dostalo do blízkosti fontány.

Dávkovač krmiva je co do funkcí o něco zajímavější. Kromě možnosti dávkovat krmivo ručně či automaticky v předem daný čas, lze zvolit také počet porcí. Bohužel nemůžete nastavit jejich přesnou velikost. Předností je Full HD kamera (lze přepnout do nižšího rozlišení) na těle dávkovače, která umožní sledovat vašeho mazlíčka, zda se zrovna krmí či tropí jiné hlouposti.

Mazlíčka můžete nejen sledovat v přímém přenosu i se zvukem, ale po vložení SD karty (záznam nelze nahrávat do cloudu) také záznam uchovávat. Je prima, že vyfotit či natočit zvíře lze i bez SD karty – záznam se následně uloží do vašeho telefonu. Kameře nechybí noční režim, ke kterému mám jednu výtku – nelze manuálně vypnout, vynutit a ani nastavit na automatické přepínání.

V pozdních hodinách, kdy byla polovina domu osvětlena a polovina se ukrývala ve tmě, kamera neustále zběsile přepínala mezi normálním a nočním režimem. Pokud váš mazlíček dělá neplechu a nekrmí se ve vámi stanovený čas, můžete využít také zabudovaného mikrofonu a reproduktoru.

Kameře na dávkovači krmiva musím vytknout také jistou nespolehlivost v přenosu. Až příliš často se mi stávalo, že dávkovač nemohl navázat šifrované spojení či prostě jen vyhodil hlášku, že zrovna není dostupný. Na to má jistě vliv i kvalita sítě, nicméně průměrná česká domácnost se nemůže chlubit gigabitovým internetem a prémiovým routerem. Nutno dodat, že kamera se vždy po chvíli vzpamatovala a poté již fungovala normálně.

Aplikace a napojení na chytrou domácnost

Propojení s chytrou aplikací Tesla Smart je bezproblémové a velmi snadné. Aplikace trochu připomíná tu od Xiaomi, což rozhodně není na škodu. Hned na úvod musím vytknout jeden zásadní nedostatek – aplikace není kompletně v českém jazyce a občas se vám může stát, že na vás vyskočí dialog v angličtině. Málokdy se jedná o něco opravdu zásadního, ale pro méně zkušené uživatele to může být problém. Vývojáři naštěstí na aplikaci neustále pracují a postupně se chyby v překladu snaží opravovat.

V aplikaci (pro Android a iOS) můžete jednotlivá zařízení přidávat do vytvořených místností, sdílet je s ostatními členy domácnosti či upravovat jejich název a nastavení. Po přihlášení pod vytvořeným účtem a sdílení s ostatními mohou všichni členové domácnosti sledovat záznam z kamery či ovládat všechny funkce nezávisle na tom, zda se nachází na domácí síti, či na opačném konci světa.

O dávkování krmiva či nedostatku vody v nádržce se můžete nechat informovat formou notifikace, stejně tak vás dávkovač krmiva může upozornit na pohyb. Dávkovat můžete jak ručně, tak pomocí automatizace. Zde mám výtku k poměrně základním možnostem. Například pro zapnutí nebo vypnutí jak desinfekce, tak proudu vody u fontány je nutné vytvořit separátní rutinu.

Pro lepší fungování je potřeba si s rutinami trochu více vyhrát. Nastavit si lze jak manuální, tak automatické rutiny. V rámci nich lze propojovat dohromady více zařízení, takže v jednu chvíli lze na jedno kliknutí spustit jak dávkování krmiva, tak doplnění vody ve fontáně. Snadnější orientaci bohužel nepomáhají některé volby v angličtině, které mohou začátečníky odradit.

Zmínit musím i propojení s Google Home a Amazon Alexou. Na Alexu napárujete obě zařízení bez problémů, Google Home si ale oficiálně poradí jen s fontánou. To ale neznamená, že nemůžete spárovat i dávkovač krmiva.

Počítejte s tím, že funkce v rámci ekosystému Google/Amazonu je silně omezená – dávkovač se tváří jako kamera a nelze nijak ovládat, fontána byla rozpoznána jako zásuvka a lze jen vypnout a zapnout. Podpora pro Apple HomeKit bohužel chybí úplně.

Závěrečné hodnocení

Tesla Smart Pet Feeder a Tesla Smart Pet Fountain UV, jak zní oficiální názvy obou zařízení, rozhodně patří mezi povedené doplňky do chytré domácnosti. Ačkoli obě postrádají jistou originalitu a jejich spolehlivost je v mnohých ohledech sporná, pro začátečníky v oblasti chytré domácnosti se jedná o skvělý start. Pro majitele psů středního vzrůstu či zvídavých koček se jedná o velice praktického pomocníka.

Předností zařízení Pet Feeder a Pet Fountain je snadná obsluha a jednoduchá instalace, dostupná cena, široké možnosti automatizace a příjemný design. Nepotěší naopak občasné výpadky, zmatený noční režim, horší propojení se zavedenými ekosystémy chytré domácnosti či nekompletně lokalizovaná aplikace, na čemž dle našich informací vývojáři z Tesly usilovně pracují.

Chytrý dávkovač krmiva Tesla Smart Pet Feeder Camera pořídíte za 3 790 korun, zatímco fontánu na vodu Tesla Smart Pet Fountain UV lze zakoupit za 1 690 korun.