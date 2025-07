Prsteny jsou pasé. Samsung se poohlíží po chytrých náušnicích a náhrdelnících

Samsung se nehodlá zastavit u chytrých hodinek a prstenů

Ústy provozního ředitele světu sdělil, že prozkoumává i jiné oblasti nositelné elektroniky

Po chytrých brýlích bychom se tak mohli dočkat třeba náušnic či náhrdelníků

V nositelné elektronice je budoucnost, což si myslí nejedna velká technologická společnost. Zatímco většina z nich vsází na chytré hodinky a fitness náramky, ti odvážnější zabrousili do vod chytrých prstenů. Tam ale podle všeho vývoj neskončí, alespoň podle jihokorejského giganta Samsung. Ten v současné době zkoumá možnosti, jak nositelnou elektroniku posunout na novou úroveň a s tím i předehnat konkurenci.

Čeká nás doba chytrých náušnic a náhrdelníků?

V tomto duchu se alespoň vyjádřil provozní ředitel Samsungu Won-joon Choi pro televizní stanici CNN. Dle něj má umělá inteligence potenciál přinést nové druhy nositelné elektroniky, které nebudou od uživatelů vyžadovat, aby sahali do kapsy pro svůj smartphone. V Samsungu se domnívají, že tato nová vlna chytrých zařízení je něco, co stojí za to prozkoumat, přičemž podle Choie se bude nejspíše jednat pravděpodobně o náhrdelníky, náušnice či brýle, byť se v tomto duchu provozní ředitel vyjádřil relativně obecně.

„Věříme, že by to mělo být nositelné, něco, co nemusíte nutně nosit po kapsách. Takže by to mohlo být něco, co máte přímo na sobě, jako brýle, náušnice, hodinky, prsteny a někdy (náhrdelník),“ uvedl Choi pro CNN. Do nových odvětví se Samsung pomalu pouští v rámci svého Project Haean, což jsou chytré brýle pro rozšířenou realitu, jenž jsou aktuálně ve vývoji. Podle některých odhadů bychom se jejich představení mohli dočkat ještě v letošním roce, společně s headsetem pro rozšířenou realitu, který nese kódové označení Project Moohan.

Co dalšího Samsung chystá není prozatím jasné, nicméně chytré šperky obohacené o umělou inteligenci jsou nejspíše dalším vývojovým stupněm nositelné elektroniky. Problémem je, že prozatím žádná firma nepřišla na to, jak do relativně malých zařízení efektivně a spolehlivě zabudovat nutnou elektroniku a jak přesvědčit uživatele o tom, že tato zařízení ke svému životu potřebují. Ostatně rostoucí segment chytrých prstenů je sice „v kurzu“, zkušenosti uživatelů z praktického používání jsou ale přinejmenším rozporuplné.

