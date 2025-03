Project Moohan není jediné zařízení od Samsungu pro smíšenou realitu. V záloze jsou i chytré brýle

Samsung má kromě headsetu Project Moohan ještě jedno eso v rukávu

Tím jsou menší a lehčí brýle podporující smíšenou realitu

V letošním roce by mohlo dojít k představení obou zařízení najednou

Smíšená realita není v technologickém světě žádnou velkou novinkou, nicméně větším tématem začala být až s uvedením headsetu Vision Pro od Applu. Největší konkurent giganta z Cupertina, jihokorejský Samsung, pochopitelně nechce zůstat pozadu a již pilně připravuje vlastní řešení. Tím je náhlavní souprava Project Moohan, která zajímavou ukázkou toho, co může systém Android přinést do oblasti smíšené reality.

Dorazí obě zařízení pro smířenou realitu na trh společně?

Ne každý ale chce mít na hlavě velký a těžký headset, proto Samsung experimentuje také s chytrými brýlemi. Ty jsou lehké a dají se nosit po celý den, nabízejí vyšší úroveň pohodlí a flexibility, které se větší náhlavní soupravy, jako je Vision Pro či Project Moohan, jednoduše nemohou rovnat. Naštěstí se zdá, že si to Samsung uvědomuje a aktivně pracuje na uvedení vlastních chytrých brýlí pro smíšenou realitu.

Podle serveru ETNews plánuje společnost ze Soulu vydat brýle pro smíšenou realitu v průběhu roku. Zařízení údajně nese kódové označení Haean (podle města v Jižní Koreji) a firma je údajně chvíli před dokončením. Zdá se, že Samsung se zaměřuje především na optimalizaci pohodlí brýlí tím, že je přizpůsobí různým tvarům obličeje. Očekává se také, že brýle budou obsahovat několik kamer a senzorů schopných sledovat pohyb. Nejnovější zpráva navíc naznačuje, že by Samsung mohl ještě letos představit chytré brýle Haean i náhlavní soupravu Project Moohan zároveň.

Ačkoli vstup Samsungu do oblasti chytrých brýlí není dvakrát překvapivý, jejich uvedení na trh společně s náhlavní soupravou Moohan už trochu překvapivé je. Qualcomm již dříve naznačil, že brýle jihokorejského giganta budou poháněny čipem Snapdragon XR2 Plus Gen 2, tedy stejným procesorem, který je použit v náhlavní soupravě Moohan. Spekulace také naznačují, že brýle by mohly disponovat 12Mpx fotoaparátem a 155mAh baterií, i když v tomto případě zde visí velký otazník. Pakliže se zdroje nemýlí, mohli bychom se obou zařízení dočkat už letos.

