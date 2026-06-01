Nálož slev na Nintendo eShop: Fallout 4 a The Elder Scrolls Skyrim v akci za cenu jediné hry

- Do obchodu Nintendo eShop dorazila zkraje června další várka slev
- Za výhodnější ceny je k dispozici skoro 2 000 titulů
- Mezi nimi jsou klasiky jako No Man’s Sky nebo balíček her od Bethesdy
Slevy v obchodě Nintendo eShop jsou poměrně pravidelné a není výjimkou, když je za lepší cenu dostupných více než tisíc her. Tentokrát se ale s výhodnými nabídkami roztrhl pytel a ve slevách se objevily bezmála 2 000 titulů. Mezi ty nejzajímavější patří vesmírný sandbox No Man’s Sky, Red Dead Redemption od tvůrců GTA nebo bundle dvou slavných her od Bethesdy.
Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro Nintendo Switch atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Nintendo eShop a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.
Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v Nintendo eShop ve vaší konzoli. Z důvodu politiky Nintenda neodkazujeme přímo na webové stránky obchodu, které bohužel nejsou v Česku k dispozici a titul je nutné podle jména vyhledat přímo v Nintendo eShop. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Nintenda, případně jinému, pakliže není k dispozici dostatek hodnocení právě pro Switch. Ceny z důvodu větší přehlednosti zaokrouhlujeme na celé koruny.
No Man’s Sky
- Sleva: 60 % (původní cena 1 199 Kč, nyní 479,60 Kč)
- Žánr: vesmírný sandbox
- Hodnocení Metacritic: 83/100
- Platnost slevy: do 10. června 2026
No Man’s Sky patří mezi největší příběhy herního průmyslu poslední dekády. Z titulu, který byl po vydání kritizován za nesplněné sliby a nedostatek obsahu, se díky letům bezplatných aktualizací stal jeden z nejrozsáhlejších vesmírných sandboxů vůbec. Hráči mohou objevovat miliardy procedurálně generovaných planet, stavět základny, obchodovat nebo se vydat na průzkum neznámých galaxií.
Vývojáři ze studia Hello Games navíc hru neustále rozšiřují o nové mechaniky, expedice a vylepšení grafiky. Na Nintendo Switch 2 nabízí překvapivě komplexní zážitek, který si můžete užít i na cestách. Pokud vás láká vesmírná tematika a svoboda v hraní, jde o jednu z nejzajímavějších her v nabídce eShopu.