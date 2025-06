Recenze Nintendo Switch 2: dospělá konzole nejen pro nostalgické hráče

Nintendo Switch 2 je výrazně dospělejší, vážnější a ve většině aspektů lepší než první generace

Znát je vyšší výkon, větší displej i větší a tím pádem pohodlnější ovladače Joy-Cony

Konzole se na českém trhu prodává za 12 490 Kč, s příplatkem 1 000 Kč získáte digitální verzi hry Mario Kart World

Největší premiéru letošního roku v rámci videoherního průmyslu máme zdárně za sebou. Japonské Nintendo představilo druhou generaci své populární. Nový Switch 2 máme od prvního dne v redakci k dispozici a po zhruba 2 týdnech můžeme prohlásit, že jde o více než podařený mezigenerační upgrade, který ale více než na majitele předchozích modelů cílí na úplně nové zákazníky. Možná mladší, možná dříve nerozhodnuté.

Konzole samotná se v českých e-shopech prodává za 12 490 Kč. O tisícovku dráž pořídíte bundle s digitální verzí exkluzivního Switch 2 titulu Mario Kart World. Nákup této varianty doporučujeme, protože jednak jde o vynikající launch titul (o tom až později) a jednak je balíček výhodnější než pak pořizovat hru samostatně, protože stojí kolem 2 tisíc korun.

Zdražení oproti první generaci je významné. Vždyť původní Switch se prodával za necelých 9 tisíc korun, pozdější verze s OLED displejem stála 9 500 korun. Čas ale rychle plyne, původní Switch 1. generace dorazil na trh v roce 2017 a výrobce se tak musel přizpůsobit současným poměrům na trhu. Na druhou stranu, nový Switch 2 je hned po MSI Claw druhým nejlevnějším handheldem na českém trhu.

Obsah balení

Prodejní balení není opulentní, naopak velmi účelné. V červené krabici najdete v různých patrech naskládané vše podstatné: samotnou konzoli, levý a pravý ovladač Joy-Con 2 (včetně nacvakávacích popruhů pro držení v ruce), grip, tedy jakýsi postroj pro připojení Joy-Conů při hraní na televizi, 60W nabíjecí adaptér, černý brandovaný USB-C kabel, dokovací stanici pro přenos obrazu/zvuku do televize či monitoru a vysokorychlostní HDMI kabel.

V případě, že zvolíte balíček s hrou jako my, dostanete ještě papírek s kódem. Krabicovou verzi Mario Kart World Nintendo v tomto případě bohužel nedodává. Je to trochu škoda, sám bych fyzickou cartridge namísto digitální edice ocenil mnohem více.

Design a zpracování

Form factor samotné konzole zůstal oproti loňsku stejný; jak také jinak. Switch 2 sestává z displejové části, která připomíná tlustší tablet, a pak dvojice ovladačů Joy-Con 2, které se připojují k bokům konzole. Oba jsou tentokrát černé, mají pouze méně výrazné barevně odlišující prvky: levý je tyrkysový, pravý oranžový.

U Joy-Conů ještě chvíli setrváme, při hraní s nimi totiž budete přicházet do styku nejčastěji. Hlavním prvkem na obou je analogová páčka a čtveřice tlačítek (šipky nebo klasika X, Y, A, B), k tomu mají oba ještě vlastní zadní tlačítko (ZL, ZR) a horní čudlík (L, R). Výčet pak doplňuje ještě tlačítko minus a plus, čudlík pro návrat do hlavní nabídky, tlačítko pro snímek obrazovky a nakonec novinka v podobě tlačítka C, které spouští novou funkci GameChat.

Úplně nové je uchycení Joy-Conů k tělu konzole. Složitou – a někdy poruchovou kolejnicovou mechaniku – nahradily silné magnety, díky kterým je ovladače velmi snadné a svým způsobem uspokojivé ke konzoli připojit či je následně odpojit. Řešení je to rozhodně lepší než vloni, ale ideální není. Už po 2týdenním hraní pozorujeme jistou vůli mezi konzolí a ovladači, uchycení v žádném případě nepůsobí natolik jistě, abychom si dovolili konzoli držet ve vzduchu jen za Joy-Cony. Při hraní to nevadí, ale fanouškům perfekcionismu se z toho umastí čelo.

Samotný Switch 2 pak na horní straně nabízí zleva popořadě vypínací tlačítko, kolébku pro regulaci hlasitosti, reproduktory, USB-C port, 3,5mm audiojack a slot na herní kartičky, tzv. cartridge. Dole jsou vlastně jen gumové nožičky, vývod pro chlazení a druhý USB-C port, který je využíván při vložení do doku. Vzadu je pak jen logo Switch 2 a vysunovací stojánek. Ten je sice z plastu, ale působí velmi bytelně a dokáže se otevřít až do 150°, přičemž v libovolné pozici drží velmi pevně.

Jinak lze design Switche označit vlastně také za účelný, jako samotné prodejní balení. Na nějaké luxusní materiály si výrobci „kapesních konzolí“ (jak se dříve říkalo handheldům) nepotrpí, hráči by to ani neocenili. Zásadní je, že konzole je i přes solidní nárůst rozměrů (166 × 272 × 13,9 milimetru oproti 102 × 239 × 13,9 milimetru vloni) stále velmi dobře přenositelná a ani při delším hraní nevadí hmotnost 401 gramů (vloni 297 gramů, respektive 320 gramů u OLED verze).

Displej, výbava a systém

Z celkem obsáhlé tabulky technických specifikací se sluší vybrat jen to nejdůležitější, a tím hlavním je dotykový displej. Předně o pořádný kus narostla úhlopříčka, z 6,2″ na 7,9″, což už trochu prozrazovaly výše uvedené rozměry. Nový displej má rozlišení Full HD (1 080p) a 120Hz obnovovací frekvenci. Kontroverzním se však stala zobrazovací technologie displeje, která je (po loňském experimentu nejdříve s LCD a následně OLED) zase jen LCD.

Pakliže bychom se chtěli držet marketingových materiálů výrobce, jde o „vylepšený panel Vivid LCD“. To v jednoduchosti znamená LCD s podporou HDR. A to určitě stojí za pochvalu, displej je ve většině případů naprosto skvěle čitelný a nijak neubírá zážitku z hraní. Navíc je i krásně ostrý, také automatická regulace funguje na výbornou.

Někdy ale LCD viditelně nestačí, třeba při hraní venku pod ostrým sluncem, kde se okamžitě ukáže, že není černá jako černá. Nintendo nejspíš s odstupem 2–4 let představí i OLED model jako u minulé generace. Je ale maximálně pochopitelné, že to hráči berou s nelibostí, už jen vzhledem ke zdražení.

Přímo na obrazovce je předinstalovaná ochranná folie, která je ale velmi měkká a hned se škrábe. Přesto výrobce nedoporučuje ji odstraňovat. Můžete ji ale doplnit další fólií (jednu dostanete přímo k nákupu ochranného pouzdra za asi 800 korun), anebo vsadit na odolnější ochranu, například tvrzené sklíčko. Na českém trhu jej prodává třeba firma Fixed, vyjde na necelé 3 stovky.

Konečně i ve 4K

A co výkon? Ten je finální prodejní ceny určitě hoden. Nintendo si nechalo navrhnout speciální čipset od Nvidie, jehož součástí je nový procesor i grafická jednotka. Výrobce hovoří o 10× nárůstu výkonu oproti Switchi první generace. Přesné údaje o vnitřnostech chybí a úniky se ohánět nechceme. Důležité je, že nárůst výkonu je patrný jak na obrazové kvalitě samotných herních titulů, tak i na možnostech výstupu.

Na samotné konzoli lze hrát hry při maximálním rozlišení 1920 × 1080 px (1080p) až při 120 snímcích za sekundu. Po připojení k doku je pak k dispozici až 4K rozlišení a 60 fps, dle titulu a podporované televize či monitoru je k dispozici i variabilní obnovovací frekvence (VRR), pro optimalizaci snímků pak Nintendo Switch 2 používá technologii DLSS. To znamená, že pomocí umělé inteligence přidává snímky a mírně degraduje samotný výstup ve prospěch plynulosti.

S výkonem tedy problém není. Co potěší určitě také, je práce s teplem. Konzole se zahřívá méně než běžný smartphone při 2 a více hodinách hraní, maximálně jsme naměřili 35,8 °C u Mario Kart World a 37,5 °C u hraní nejnovější Zeldy. Částečně je to díky plastovému šasi, částečně i díky opravdu výtečné práci s chlazením. Větráček není slyšet ani při vyšší zátěži a nedochází ke throttlingu. Trochu víc se Switch 2 zahřívá v doku, který mu nedodává další chlazení, dok má větráček pro chlazení vlastních komponent. Ale na výkonu při hraní se zatím neprojevilo ani to.

Systém je pak více méně to samé, co znáte z loňska. Ať už jde o rozhraní hlavního menu, nebo i předinstalovaných aplikací. Rovnou z menu můžete přistupovat k hrám, novinkovému feedu, přátelům, obchodu Nintendo eShop, galerii snímků nebo funkci GameShare, v rámci které můžete s dalšími uživateli dočasně sdílet zakoupené hry. Pracovat můžete s 256GB úložištěm, pod zadním stojánkem je skrývá ještě slot pro microSD Express kartu.

Novinkou je funkce GameChat, díky které můžete přímo v rozhraní konzole komunikovat s ostatními hráči zvukově, po připojení kamerky i přes video. O nic převratného nejde, Nintendo se v tomto přibližuje své konkurenci, která podobné služby propojování hráčů nabízí již dávno, a to například i formou aplikací třetích stran. Ale pozor, zde je funkce k dispozici pouze předplatitelům služby Switch Online, která vyjde na 499 korun ročně (nebo 99 korun měsíčně).

Jak se na konzoli hraje?

Koncept konzole Nintendo Switch je unikátní tím, kolik způsobů hraní nabízí. Dva základní typy hráčů lze jednoduše oddělit: konzoli pořizujete kvůli exkluzivním titulům, jde vám primárně o hraní těchto her v nejlepší možné kvalitě, tedy na televizi či monitoru. To byla zprvu i moje motivace. Hraní v handheld režimu, převážně na cestách, je ale pro hráče na běžné „gaučové“ konzoli tak vítaným ozvláštněním, že jsem do toho spadnul prakticky ihned.

I přes své větší rozměry má nový Switch 2 výborný úchop a ergonomicky obstojí při cestách vlakem, letadlem, při čekání u doktora anebo při hraní v posteli. Osobně jsem si oblíbil nejvíce hraní s ovladači Joy-Con 2 připnutými k tělu, tedy v onom prapůvodním handheld režimu, kdy konzoli doslova držíte celou v ruce.

Nicméně na samotné konzoli (bez propojení s televizí) můžete hrát i dalšími způsoby. Joy-Cony můžete oddělit, v každé ruce držet jeden a hrát i tímto způsobem. Případně je připnout do gripu, jakého si postroje, který má určitě lepší ergonomii než máchat ovladači ve vzduchu. Nicméně v porovnání i s těmi nejlevnějšími konkurenčními gamepady by zcela jistě neobstál. Úchop je těžkopádný, dle mého soudu jde o základní řešení pro nenáročné hráče. Ale pokud si s přáteli chcete zahrát třeba Mario Kart World, budete s tím naprosto v pohodě.

Plánujete-li hrát s konzolí připojenou k televizi, budou Joy-Cony připojené ke gripu vaším denním chlebem. Anebo můžete do svého zážitku víc zainvestovat a pořídit si Pro Controller 2. generace. Ten má více méně shodné rozmístění ovládacích prvků jako Joy-Cony, ale nabízí výrazně „profesionálnější“ zážitek na úrovni ovladače k Xboxu nebo PlayStationu. Má i zřejmé výhody: větší analogové páčky, směrový kříž namísto směrových tlačítek a dvojici doprovodných tlačítek GL a GR, které lze libovolně namapovat. Skvěle se s ním na připojené televizi hraje třeba Cyberpunk 2077.

Úplnou novinkou je pak ovládání pomocí myši. Ke konzoli můžete připojit libovolnou počítačovou myš, anebo využít jeden z Joy-Conů. Stačí jej otočit o 90° a pohybovat s ním po ploše stolu (nebo i po stehně) jako s myší. Funguje to v systému, i v podporovaných hrách – ať už jde o strategie (Civilizace 7), nebo střílečky jako Cyberpunk 2077 nebo chystaný Metroid Prime 4: Beyond. Ačkoliv nejde o dealbreaker, překvapilo nás, jak přívětivě to funguje. Své fanoušky si tento způsob hraní určitě najde. Nicméně já pro hraní Cyberpunku 2077 raději dál budu preferovat Pro Controller.

Nejde ale jen chválit. I přes příjemné novinky (či příslovečné „dotažení šroubů“ v některých případech) se tu objevuje pár much, které by chtělo do příště už konečně vyřešit. Jednu už jsme nakousli – směrový kříž (šipky), který je nutnou součástí každého konkurenčního gamepadu, nativní Joy-Cony nahrazují čtveřicí směrových tlačítek. V některých hrách (a pro některého hráče) to dozajista nebude tak přívětivé.

Největším nedostatkem, který kazí herní zážitek nového Switche, je absence analogových triggerů. Jde o zadní tlačítka ZL a ZR, která u konkurenčních handheldů, ale i PlayStationu nebo Xboxu, pracují s malou pružinkou a je možné je tak stisknout v určitých stupních tlaku. Triggery na Joy-Conech i na Pro Controlleru jsou jen „hloupým“ tlačítkem, bez žádné mechaniky navíc. Problém je to pro závodní hry, ale i pro střílečky. Nový Switch to paradoxně posouvá zpět do minulosti.

Výdrž a nabíjení

Výdrž nového Nintenda je od začátku diskutovaným a trochu kontroverzním tématem. Spotřebitel holt chtěl novou generaci přenosných „handheld“ konzolí s vyšším výkonem než bylo v minulosti zvykem, ale ne každý je schopný tolerovat nižší výdrž, která s tímto trendem přichází. Faktem je, že Switch 2 má hrubý výkon skoro na úrovni Xboxu Series S, a to už prostě trochu energie spořádá.

Výrobce oficiálně udává výdrž 2–6 hodin, což je obrovský, leč pochopitelný rozptyl; vzhledem k tomu, že na konzoli můžete hrát vše od původního Maria až po Cyberpunk 2077. Naše zkušenost v handheld režimu je většinou kolem 2–3 hodin s jasem nastaveným na 80–100 %. Celkem překvapivě se na výdrži nijak zvlášť nepodepisuje, zdali máte vypnutý či zapnutý zvuk. Při poslechu do Bluetooth sluchátek už ale výdrž může klesat rychleji.

Z úplného vybití pak nabití do 100 % trvá necelé 3 hodiny. Potěšující je ale skutečnost, že lze zapnout režim ochrany baterie, který neumožní nabíjení nad 90 %. Z dlouhodobého hlediska to může ochránit životnost baterie a zaručit tedy stabilní výdrž i po několika letech intenzivního používání. U mobilních telefonů nebo chytrých hodinek je tato funkce k dispozici celkem dlouho.

Závěrečné hodnocení

Nintendo Switch 2 po letech působí jako vyspělá a plnohodnotná herní konzole, respektive handheld. Sympatické je, že si jako hráč můžete vybrat. Nejjistější je Switch 2 režimu kapesní konzole, kde těžko bude hledat přemožitele. Skvěle využitelný je i při hraní k připojené televizi. Nicméně pokud prahnete po AAA titulech v té nejlepší grafice, raději sáhněte po poslední generaci PlayStationu či Xboxu. Switch 2 sice s Cyberpunkem 2077 ukazuje, že se nebojí ani náročných her, ale je zde zkrátka nutné počítat s kompromisy.

Nintendo se rovněž zbavilo roztodivných barev, design konzole dospěl a zvážněl. Díky tomu je novinka srovnatelná s handheldovou konkurencí, Steam Deckem a dalšími. Přitom uvnitř se nachází vlastně to stejné – a teď nemyslíme výbavu, i tam došlo k inovacím.

Uvnitř je totiž stále stejná zábava. Jedním z launch titulů je Mario Kart World, zástupce známé série arkádových závodů, naprosto ideální hra pro Switch. Konzole od firmy Nintendo měly dlouho pověst „dětských konzolí“, které nemohou konkurovat „velkým klukům“, jako je Sony nebo Microsoft. Tento pocit je trochu mylný, Nintendo jde jinudy, sází hlavně na exkluzivity, které si jinde nezahrajete. A to je velkou výhodou hlavně v dnešním světě, kdy se opar exkluzivních titulů Xboxu a PlayStationu zcela rozplývá.

Nintendo Switch 2 je ve všech ohledech lepší, ale důvody k nákupu, pokud máte první generaci, se nehledají tak snadno. Pokud vás neosloví nové hry (kterých zatím není zrovna mnoho), čekají na vás vlastně jen evoluční obměny. A možná vás napadne, že za 8 let od představení původního Switche mohl být upgrade trochu šťavnatější. Pakliže hrajete na Switchi s OLED displejem, upgrade bych být vámi neuspěchal a možná počkal na revizi 2. generace s lepší technologií displeje.

Klady vylepšený design, větší rozměry

Mario Kart World jako launch titul

nový magnetický mechanismus Joy-Conů

znatelně vyšší výkon pro náročnější hry

možnost hrát hry z minulé generace

Cyberpunk 2077 zvládá skvěle Zápory displej pěkný, ale chybí OLED

málo exkluzivních her v první den

slabší výdrž baterie

vyšší cena Koupit Nintendo Switch 2

