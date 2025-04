Jak se hraje na Nintendo Switch 2? Vyzkoušeli jsme Mario Kart World i Cyberpunk

Během dalšího kola demo eventů Nintendo Switch 2 jsme se zaměřili na nejzajímavější hry

Zahráli jsme si Mario Kart World, Cyberpunk 2077 nebo Drag X Drive

Rozebereme si také ovládání her s využitím joy-conu coby myši, které funguje opravdu skvěle

Nintendo v pátek pořádalo další kolo svých demo eventů pro fanoušky a novináře, tentokrát v Berlíně. Zatímco dojmy ze samotné konzole už jsme vám přinesli v samostatném článku z londýnského výstaviště, v Německu jsme se zaměřili na to, co má zdobit červnové vydání nové konzole Switch 2 – a sice hry. Vyzkoušeli jsme zajímavé launch tituly přímo od Nintenda, ale i velké tituly studií třetích stran, jako Cyberpunk 2077 nebo strategickou Civilizaci 7.

Mario Kart World a Donkey Kong Bananza

Mario Kart World představuje skutečně trefu do černého, když jde o launch titul, který navíc bude prodáván s konzolí v balíčku. Největší inovací je otevřený svět, ve kterém jsou všechny tratě vzájemně propojené a hráči mohou volně prozkoumávat prostředí mimo tradiční okruhy. Zároveň došlo k navýšení počtu závodníků na 24, takže na trati je to místy skutečná řežba. Hra také nabízí vylepšené možnosti přizpůsobení postav i vozidel.

V zadokovaném stavu i při hraní ve formě handheldu běží hra velmi plynule, animace i textury jsou přitom perfektně ostré. Ovládání je příjemné, ať už využijete „postroj“ pro Joy-Cony, případně klasický gamepad Pro Controller pro náročnější hráče. Mapy jsou rozmanité – vyzkoušeli jsme si hned 3, a to jak v režimu single-play, tak ve hře více hráčů – nabízí velké množství zkratek, objížděk a jak fanoušci série dobře znají, střídá se v nich jízda po zemi, ve vodě i plachtění ve vzduchu.

Pokud chcete doporučení, zdali vybrat konzoli v balíčku s Mario Kart World, nebo pořídit „prázdný“ Switch 2 a koupit si k němu jinou hru, určitě vyberte první možnost. I přes zmíněné novinky to hlavní zůstalo – Mario Kart je hlavně o zábavě, roztodivné grafice a neustálém objevování stokrát projetých map. Skutečně skvělý launch titul.

Druhá velká novinka z dílny Nintendo – Donkey Kong Bananza – přináší do série také několik zásadních novinek, které ji odlišují od předchozích titulů. Na jednu stranu jde o tu klasickou dynamickou akční, leč přístupnou skákačku, nicméně teď s důrazem na destrukci prostředí.

Donkey Kong může téměř vše rozbít, prorážet a házet kusy okolí, což otevírá nové cesty a odhaluje skryté předměty. Jako hráč budete prozkoumávat rozsáhlý podzemní svět, plnit úkoly, řešit hádanky a sbírají „zlaté banány“, které fungují podobně jako Power Moons v Super Mario Odyssey. Celkově Bananza staví na akčnějším a destruktivnějším pojetí, které sérii posouvá. A stejně jako v případě Mario Kart World, i zde jde o sympatický titul jak pro nové hráče, tak pro fanoušky série a celého univerza Nintendo.

Drag X Drive

Drag X Drive (též uváděno jako Drag & Drive) je velice zajímavá hra. Během představení působila velmi zvláštně, následné gameplaye z londýnského eventu bizarnost jen umocnily. A když naživo sledujete, jak hru někdo hraje, chvílemi nevíte, jestli vás to vlastně zajímá. A jaká je hra v praxi, když si ji konečně vyzkoušíte? Vše ze zmíněného platí.

Jak známo, v této hře hrajete basketbal jako stylizovaný invalida na kolečkovém křesle. Alfou a omegou je bizarní ovládání, které zabere určitě několik hodin, než ho vůbec pochopíte. Joy-Cony máte oddělené od konzole a po rovné ploše stolu (ale funguje to i po stehnech) pohybujete dopředu nebo dozadu, jako kdybyste skutečně seděli na vozíku. Pohybem Joy-Conů ve vzduchu před vámi pak ovládáte ruce vašeho vozíčkáře – můžete blokovat přihrávky či střely, říct si o přihrávku spoluhráči, nebo švihem jedné ruky poslat míč na koš.

Během berlínského dema jsem prošel 5minutový výcvik, po kterém následoval 5minutový zápas 3v3, přičemž celý můj i protější tým byl složen z živých hráčů. I přestože jsem vyhráli, zůstal ve mě hořký pocit, protože bez tréninku koše padaly celkem nahodile a všichni hráči se buď pohybovali nekoordinovaně od míče, nebo do sebe zběsile naráželi. Vzhledem k tomu, že hra nemá poutavou grafickou stylizaci a ani nevypadá moc hezky (působí trochu jako technické demo), asi bych ji vynechal. Za vyzkoušení stojí, ale pochybuju, že se k bizarnímu basketbalu s vozíčkáři kdy vrátím.

Cyberpunk 2077

Mému oku neunikly ani hry od spřátelených studií, které budou dostupné hned v červnu při startu konzole Switch 2 na trhu, nebo krátce poté. A největší rozruch vzbuzuje asi Cyberpunk 2077, kombinace střílečky s RPG prvky od polského studia CD Projekt Red. Titul z roku 2020 běží na konzoli od Nintenda poněkud… osobitě. K dispozici jsou dva režimy: výkon (HD, až 40 fps) nebo kvalita (Full HD, až 30 fps). Po připojení k televizi pak oba režimy běží ve Full HD.

Pokud jste hráli Cyberpunk 2077 kdekoliv jinde – na starých konzolích, nových konzolích nebo PC – okamžitě poznáte rozdíl. Grafická stránka hry znatelně horší, vývojáři hodně spoléhají na technologii DLSS, tedy dokreslování snímků pomocí umělé inteligence. Jaký je ale pocit ze samotné hry? Ovládání je super, ať už na konzoli samotné, nebo na novém ovladači Pro Controller; ovládání ve stylu myši jsme si u této hry vyzkoušet nemohli.

Nicméně zážitek to vlastně není nijak lákavý. Kromě osekané grafiky, omezení detailů a plochých textur zamrzí hlavně nízká snímková frekvence, která sice dosahuje až 30–40 fps, ale často spadne i pod 10 fps (pokud jste v akci, hodně se střílí nebo kolem vás vybuchují věci). Trochu to vypadá, jako byste hru spouštěli na slabém počítači. Je pochopitelné, že hra je na Switch 2 k dispozici. Cílí však na méně náročné hráče, pro které je Switch 2 jedinou konzolí, kterou doma mají. Jejich zkušenost s jinými platformami je buď nulová, nebo velmi malá. Pokud jste běžný hráč, Cyberpunk si raději zahrajete na PlayStationu, Xboxu nebo PC. Ale pakliže si konzoli koupíte kvůli hraní s dětmi, přítomnost těchto větších her obecně oceníte, protože vaše nároky jsou celkem nízké.

V přímém kontrastu toho je i další launch střílečka, a sice Metroid Prime 4: Beyond. Tuto hru jsme si mohli vyzkoušet při 120 fps na velké televizi a zážitek je to mnohem lepší, zvláště pokud vám jde o vysokou snímkovou frekvenci. U Metroidu bylo k dispozici i ovládání ve stylu myši, kdy jeden ovladač Joy-Con držíte ve vzduchu a druhý máte na podložce a ovládáte jej jako ergonomicky tvarovanou myš. Funguje to překvapivě dobře a i když nelze očekávat, že by šlo o masový způsob hraní her na Switchi, je skvělé, že výrobce tuto unikátní možnost přidal.

Civilizace 7

Krátkou zastávkou ještě k zatím jediné velké strategické hře na Switch 2 – Civilizace 7. U ní jsme chtěli vyzkoušet zejména to, jak funguje ovládání Joy-Conu právě ve stylu myši – tedy kurzor na herní mapě a klikání pomocí tlačítka L/R a LF/RF. Jeden z Joy-Conů přiložíte snímací plochou ke stolu a ovládáte ho podobně jako myš. Druhý držíte ve volné ruce ve vzduchu a používáte jeho tlačítka. Přestože to může znít nezvykle, ovládání je překvapivě pohodlné, intuitivní a rychle si na něj zvyknete.

Na rozdíl od zmíněných stříleček, Civilizaci prakticky jinak hrát ani nechcete. Alternativou je ovládání na běžném ovladači, kdy páčkami posouváte kurzor po mapě a tlačítky YXBA potvrzujete své úkony. Pokud jste někdy hráli strategii na konzoli, víte, o čem mluvím. Ovládání „jako počítačovou myší“ je v tomto případě ale jasná volba, protože je skvěle zvládnuté, výborně intuitivní a zkrátka funguje.

Česká cena Nintendo Switch 2

Tuzemské obchody už odstartovaly předobjednávky, tudíž mají zákazníci k dispozici i českou cenu. Jen pro zopakování: oficiální cena na americkém trhu je 449 dolarů za samostatnou konzoli, 499 dolarů pak za verzi s hrou Mario Kart World. České ceny vypadají následovně:

Nintendo Switch 2 – 12 490 Kč včetně DPH

Nintendo Switch 2 v balíčku s hrou Mario Kart World – 13 490 Kč včetně DPH

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.