TOPlist

Samsung odvrátil největší stávku v historii. Hrozilo pozastavení výroby čipů

Jakub Karásek
Jakub Karásek 24. 5. 20:00
0
Továrna společnosti Samsungu (ilustrační obrázek)
  • Samsungu hrozila 18denní stávka zaměstnanců čipové divize
  • Na vině jsou překvapivě rekordní finanční výsledky z minulého čtvrtletí
  • Odbory si nakonec vybojovaly lepší podmínky v odměňování

Samsung se na začátku letošního měsíce pochlubil nejlepšími kvartálními výsledky v historii. Díky mimořádným výsledkům čipové divize korejská firma vykázala v prvním čtvrtletí vyšší zisk než za celý loňský rok dohromady, a v dalších čtvrtletích očekává podobně působivá čísla. Rekordní zisky způsobily korejské firmě nejen radost, ale i vrásky na čele – nechybělo mnoho, aby se výrobní linky Samsungu na nějakou dobu zastavily.

Samsung odvrátil masovou stávku

Samsung v minulých týdnech čelil hrozbě 18denní stávky svých zaměstnanců. Důvodem byl dosavadní systém odměňování, který korejské firmě znemožňoval vyplácet pracovníkům vysoké odměny reflektující příznivou ekonomickou situaci – zaměstnanci mohli podle smlouvy dostat bonusy v maximální výši deseti měsíčních mezd.

Čip Samsung Exynos 2500
Čip Samsung Exynos 2500

Podobně byla pravidla nastavena i u konkurenční firmy SK Hynix, ta ale svůj strop na bonusy v minulých týdnech zrušila. Odbory v Samsungu se tak logicky vzbouřily a naplánovaly největší stávku v historii firmy trvající 18 dní. Pokud by k ní došlo, Samsung by odhadem prodělal 1 bilion wonů (asi 13,8 miliard korun) a způsobil nemalou finanční krizi v celé zemi – Samsung totiž stojí za 22,8 procenty celého exportu Jižní Koreje.

Vedení Samsungu pod tlakem zasedlo s odbory k jednacímu stolu, výsledkem čehož je návrh na změny v odměňování. Z něj vyplývá, že stropy na bonusy mají být zrušeny a mají být navázány na provozní zisk firmy – Samsung na akciové bonusy zaměstnanců v polovodičovém sektoru vyčlení celkem 10,5 procenta ročního provozního zisku. Všichni zaměstnanci polovodičové divize navíc získají polovinu svého ročního platu jako pravidelný hotovostní bonus.

Přestože požadavky odborů byly ještě o něco vyšší, návrh zaměstnavatele stačil k tomu, aby došlo k odvolání plánované stávky. Prozatím vznikla předběžná dohoda, o níž budou členové odborů v příštích dnech hlasovat. Odboroví lídři odhalují schválení smlouvy, avšak situace se může ještě zvrhnout – zaměstnanci SK Hynix totiž mají stále o něco lepší podmínky.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

iPhone 20 podle Jona Prossera
Tajemství odhaleno: člověk, kterého žaluje Apple, kompletně odkryl výroční iPhone 20
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 19:00
2
Máte bazén a chybí vám pořádný protiproud? iGarden Swim Jet X může být řešením
Chybí vám u bazénu pořádný protiproud? iGarden Swim Jet X je řešením, jen ta cena…
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 12:00
1
Elektromobil Citroen e-C3
Elektromobily v Evropě chytají druhý dech, příčinou je válka na Blízkém východě
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 8:00
4

Kapitoly článku