Samsung odvrátil největší stávku v historii. Hrozilo pozastavení výroby čipů

- Samsungu hrozila 18denní stávka zaměstnanců čipové divize
- Na vině jsou překvapivě rekordní finanční výsledky z minulého čtvrtletí
- Odbory si nakonec vybojovaly lepší podmínky v odměňování
Samsung se na začátku letošního měsíce pochlubil nejlepšími kvartálními výsledky v historii. Díky mimořádným výsledkům čipové divize korejská firma vykázala v prvním čtvrtletí vyšší zisk než za celý loňský rok dohromady, a v dalších čtvrtletích očekává podobně působivá čísla. Rekordní zisky způsobily korejské firmě nejen radost, ale i vrásky na čele – nechybělo mnoho, aby se výrobní linky Samsungu na nějakou dobu zastavily.
Samsung odvrátil masovou stávku
Samsung v minulých týdnech čelil hrozbě 18denní stávky svých zaměstnanců. Důvodem byl dosavadní systém odměňování, který korejské firmě znemožňoval vyplácet pracovníkům vysoké odměny reflektující příznivou ekonomickou situaci – zaměstnanci mohli podle smlouvy dostat bonusy v maximální výši deseti měsíčních mezd.
Podobně byla pravidla nastavena i u konkurenční firmy SK Hynix, ta ale svůj strop na bonusy v minulých týdnech zrušila. Odbory v Samsungu se tak logicky vzbouřily a naplánovaly největší stávku v historii firmy trvající 18 dní. Pokud by k ní došlo, Samsung by odhadem prodělal 1 bilion wonů (asi 13,8 miliard korun) a způsobil nemalou finanční krizi v celé zemi – Samsung totiž stojí za 22,8 procenty celého exportu Jižní Koreje.
Vedení Samsungu pod tlakem zasedlo s odbory k jednacímu stolu, výsledkem čehož je návrh na změny v odměňování. Z něj vyplývá, že stropy na bonusy mají být zrušeny a mají být navázány na provozní zisk firmy – Samsung na akciové bonusy zaměstnanců v polovodičovém sektoru vyčlení celkem 10,5 procenta ročního provozního zisku. Všichni zaměstnanci polovodičové divize navíc získají polovinu svého ročního platu jako pravidelný hotovostní bonus.
Just in: Employees at high-end and supercar dealerships in Korea say their showrooms are packed with Samsung and SK hynix employees. pic.twitter.com/LuCxWj3cpS
— Jukan (@jukan05) May 22, 2026
Přestože požadavky odborů byly ještě o něco vyšší, návrh zaměstnavatele stačil k tomu, aby došlo k odvolání plánované stávky. Prozatím vznikla předběžná dohoda, o níž budou členové odborů v příštích dnech hlasovat. Odboroví lídři odhalují schválení smlouvy, avšak situace se může ještě zvrhnout – zaměstnanci SK Hynix totiž mají stále o něco lepší podmínky.