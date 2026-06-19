TOPlist

Cyberpunk 2077 nikdy nebyl levnější! Na GOGu odstartoval extrémní letní výprodej

Marek Bartík
Marek Bartík 19. 6. 10:30
0
Cyberpunk GOG
  • V digitálním obchodě GOG odstartoval tradiční velký letní výprodej
  • Slevová akce se vztahuje na tisíce her včetně série Life is Strange či Wreckfest
  • Za historicky nejnižší cenu si můžete pořídit i DRM free verzi Cyberpunku 2077

V digitálním obchodě GOG (dříve Good Old Games), který ještě donedávna patřil polskému studiu CD Projekt Red a který nabízí výhradně hry bez jakékoliv protipirátské ochrany, tzv. DRM free, právě odstartoval tradiční velký letní výprodej. Slevová akce se vztahuje na tisíce titulů, přičemž v některých případech ceny spadly až o 95 %. Mezi nejzajímavější nabídky už tradičně patří hry od CD Projektu v čele s Cyberpunkem či příběhové adventury jako Life is Strange nebo Firewatch.

Cyberpunk za čtyři stovky

Za samostatnou zmínku stojí především Cyberpunk 2077 s povedeným rozšířením Phantom Liberty za nejnižší cenu v historii. Základní hru pořídíte už za 394 korun, zatímco oceňované rozšíření s britským hercem Idrisem Elbou v jedné z hlavních rolí vás vyjde jen na 360 korun. Osobně nedám dopustit na duchovního nástupce legendárních závodů Flatout od původních tvůrců z finského studia Bugbear – řeč je pochopitelně o závodní řezničině jménem Wreckfest, kterou aktuálně pořídíte s 90% slevou za parádních 65 korun.

Výběr zlevněných titulů, které si zaslouží vaši pozornost

  • Cyberpunk 2077 – 394 korun (při zakoupení ultimátní edice získáte základní hru i rozšíření Phantom Liberty jen za 735 korun)
  • Rozšíření Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077 – 360 korun
  • Life is Strange: Before the Storm – 74 korun
  • Firewatch – 87 korun
  • Zaklínač 3 – 65 korun
  • Wreckfest – 65 korun


GOG nasazuje podporu pro českou měnu



Nepřehlédněte

GOG spouští platby v korunách. České hráče potěší i regionální ceny her

Venku už sice zavládlo nefalšované letní počasí, které je jako stvořené pro radovánky někde u vody – ideální příležitost vyvětrat Steam Deck nebo jiný počítačový handheld. Ani letním měsícům se navíc tu a tam nevyhne deštivé počasí, které je pro hraní videoher jako stvořené. Nejen proto byste letnímu výprodeji na GOGu měli věnovat pozornost. Slevová akce trvá až do 9. července 2026.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

iPhone Ultra (Fold) na neoficiálním renderu
Toto je iPhone Ultra. Podívejte se na detailní snímky chystané skládačky
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 9:00
1
Nová Siri AI na iPhonu s iOS 27
Citové pouto s AI prý nehrozí. Apple u nové Siri zavádí přísná opatření
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
3
Samsung představil nové displeje pro chytré brýle
Budoucnost chytrých brýlí: Samsung odhalil revoluční mikrodispleje RGB OLEDoS
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 20:00
1
Palubní displej auta se službami Applu, Googlu a automobilky
Bitva o infotainment: jak Apple a Google mění pravidla hry v autech
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš včera 19:00
1

Kapitoly článku