Cyberpunk 2077 nikdy nebyl levnější! Na GOGu odstartoval extrémní letní výprodej

- V digitálním obchodě GOG odstartoval tradiční velký letní výprodej
- Slevová akce se vztahuje na tisíce her včetně série Life is Strange či Wreckfest
- Za historicky nejnižší cenu si můžete pořídit i DRM free verzi Cyberpunku 2077
V digitálním obchodě GOG (dříve Good Old Games), který ještě donedávna patřil polskému studiu CD Projekt Red a který nabízí výhradně hry bez jakékoliv protipirátské ochrany, tzv. DRM free, právě odstartoval tradiční velký letní výprodej. Slevová akce se vztahuje na tisíce titulů, přičemž v některých případech ceny spadly až o 95 %. Mezi nejzajímavější nabídky už tradičně patří hry od CD Projektu v čele s Cyberpunkem či příběhové adventury jako Life is Strange nebo Firewatch.
Cyberpunk za čtyři stovky
Za samostatnou zmínku stojí především Cyberpunk 2077 s povedeným rozšířením Phantom Liberty za nejnižší cenu v historii. Základní hru pořídíte už za 394 korun, zatímco oceňované rozšíření s britským hercem Idrisem Elbou v jedné z hlavních rolí vás vyjde jen na 360 korun. Osobně nedám dopustit na duchovního nástupce legendárních závodů Flatout od původních tvůrců z finského studia Bugbear – řeč je pochopitelně o závodní řezničině jménem Wreckfest, kterou aktuálně pořídíte s 90% slevou za parádních 65 korun.
Výběr zlevněných titulů, které si zaslouží vaši pozornost
- Cyberpunk 2077 – 394 korun (při zakoupení ultimátní edice získáte základní hru i rozšíření Phantom Liberty jen za 735 korun)
- Rozšíření Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077 – 360 korun
- Life is Strange: Before the Storm – 74 korun
- Firewatch – 87 korun
- Zaklínač 3 – 65 korun
- Wreckfest – 65 korun
Venku už sice zavládlo nefalšované letní počasí, které je jako stvořené pro radovánky někde u vody – ideální příležitost vyvětrat Steam Deck nebo jiný počítačový handheld. Ani letním měsícům se navíc tu a tam nevyhne deštivé počasí, které je pro hraní videoher jako stvořené. Nejen proto byste letnímu výprodeji na GOGu měli věnovat pozornost. Slevová akce trvá až do 9. července 2026.