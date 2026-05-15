GOG spouští platby v korunách. České hráče potěší i regionální ceny her

Jakub Fišer 15. 5. 15:00
GOG nasazuje podporu pro českou měnu
  • Herní obchod GOG nově podporuje platby v českých korunách
  • Součástí změny jsou také regionálně upravené ceny pro český trh
  • Platforma tím chce zjednodušit nákup DRM-free her českým hráčům

Digitální obchod s hrami GOG oznámil podporu českých korun a regionálního nacenění pro uživatele z České republiky. Tuzemští hráči tak nově uvidí ceny her přímo v korunách místo eur nebo dolarů a zároveň mohou narazit i na výhodnější cenovky přizpůsobené českému trhu.

Konec přepočítávání z eur

GOG, který je známý především distribucí her bez nutnosti trvalého online ověřování (DRM, tedy Digital Rights Management, ochrana proti kopírování nebo neoprávněnému využití), dosud českým zákazníkům zobrazoval ceny převážně v eurech. Novinka znamená nejen pohodlnější nákup, ale také větší přehled o skutečné ceně her bez nutnosti řešit kurzové přepočty nebo poplatky bank za platby v cizí měně.

Firma zároveň potvrzuje, že zavádí i regionální ceny. Ty mají lépe odpovídat lokálním ekonomickým podmínkám, podobně jako je běžné například na platformě Steam, která ale stále funguje výhradně v eurech.

GOG dál sází na DRM-free hry

Polský obchod GOG dlouhodobě láká hlavně na možnost vlastnit hry bez ochrany DRM. Zakoupené tituly si lze stáhnout a archivovat bez povinného online klienta. Platforma se v posledních letech zaměřuje také na záchranu starších her pro moderní systémy nebo podporu klasických titulů.

Podpora české měny je spíše menší, ale praktickou změnou, která může GOG mezi českými hráči opět o něco více zviditelnit. Zvlášť v době, kdy ceny nových her rostou a hráči více sledují regionální rozdíly v cenách jednotlivých digitálních obchodů.

Zdroj: tisková zpráva
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

